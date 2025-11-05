UE sprijină cooperarea transfrontalieră între R. Moldova și Ucraina cu 1,9 milioane de euro
TVR Moldova, 5 noiembrie 2025 19:10
Cooperare regională, granturi comune și dezvoltare economică durabilă. Sunt scopurile unui nou proiect european pentru Republica Moldova şi Ucraina, lansat astăzi la Chişinău. Finanțat integral de UE cu peste 1,9 milioane euro, programul va facilita implementarea a peste o sută de proiecte comune în cele două ţări, care să stimuleze dezvoltarea afacerilor mici și mijlocii, să sprijine inițiativele societății civile și să consolideze administrațiile publice locale.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 30 minute
19:10
Acum o oră
18:50
Uniunea Europeană cere statelor candidate nu doar reforme economice și politice, ci și asugurarea unei securităţi digitale. Republica Moldova lucrează la propria strategie de securitate cibernetică, într-o perioadă în care atacurile informatice au devenit o armă invizibilă, dar periculoasă. Autoritățile recunosc faptul că lipsa specialiștilor e una dintre cele mai mari provocări, iar sistemele statului sunt încă vulnerabile. Despre riscuri și soluții s-a discutat în cadrul conferinței internaționale dedicate securității cibernetice CyberCon Moldova.
Acum 2 ore
18:10
CS Sirius câștigă campionatul Moldovei la rugby-7, podiumul a fost completat de Sporting și UTM # TVR Moldova
CS Sirius a triumfat în campionatul Republicii Moldova la rugby-7. Galben-albaștri au adunat 31 de puncte în clasamentul general, după victoria clară din ultima etapă, în care s-a impus cu 28 la 15 în fața echipei Sporting.
17:50
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a reafirmat angajamentul ferm al Alianței față de România, subliniind că, în cazul unui atac asupra țării, întreg NATO va interveni pentru apărarea fiecărui centimetru de teritoriu.
17:40
Statul va acorda burse lunare sportivilor în funcție de competiție și rezultate obținute # TVR Moldova
Tinerii sportivi, care vor obține performanțe pe arena internațională, vor fi premiați de stat. Guvernul a extins programul de burse lunare, iar acum vor beneficia de susținere și elevii cu vârsta între 13 și 15 ani, precum și tinerii între 21 și 23 de ani.
Acum 4 ore
17:10
Reducerea trupelor americane din România încinge spiritele între Congres şi Pentagon… Republicani şi democraţi deopotrivă critică Departamentul de Război pentru că nu i-a informat cu privire la această decizie de securitate națională.
17:00
Vinăriile „Cricova” și „Mileștii Mici” ar putea fi incluse în lista indicativă UNESCO, a declarat ministrul Afacerilor Externe al Republica Moldova, Mihai Popșoi, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO.
16:50
Vinăriile „Cricova” și „Mileștii Mici” au fost incluse în lista indicativă UNESCO, a declarat ministrul Afacerilor Externe al Republica Moldova, Mihai Popșoi, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO.
16:40
Arta adevărată dăinuie în timp, iar patrimoniul sculptorului Dumitru Scvorțov Russu a fost recent descoperit de un grup de muzeografi, ghizi și agenți de turism, în cadrul unui tur informativ-cultural dedicat creației sale. Evenimentul a fost organizat de Oficiul Național al Turismului, Ministerul Culturii și Asociația Patrimonială din domeniul turismului.
16:40
Vinăriile „Cricova” și „Mileștii Mici” ar putea fi incluse în lista patrimoniului mondial UNESCO # TVR Moldova
Republica Moldova are intenția de a include vinăriile „Cricova” și „Mileștii Mici” în lista patrimoniului mondial UNESCO, a declarat ministrul Afacerilor Externe al Republica Moldova, Mihai Popșoi, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO.
16:20
Socialiștii sar în apărarea Centrului rus de știință și cultură. PSRM dă Guvernul în judecată # TVR Moldova
Partidul Socialiștilor va ataca în judecată denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind centrele culturale în baza căruia funcționează Centrul rus de știință și cultură. Despre acest lucru a anunțat în cadrul unui briefing liderul fracțiunii parlamentare a PSRM, Vlad Bătrîncea, vicepreședinte a Parlamentului.
16:00
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat în privința Evgheniei Guțul, guvernatoare a regiunii găgăuze, o avere cu caracter nejustificat în valoare de 1.249.679 de lei.
15:40
Tot mai mulți consumatori din Republica Moldova încep să cunoască și să își apere drepturile în relația cu comercianții. Odată cu activitatea Centrului European al Consumatorului, deschis acum un an la Chișinău, oamenii au la dispoziție o instituție care îi sprijină în soluționarea litigiilor apărute în urma cumpărăturilor, atât pe plan intern, cât și peste hotare.
15:30
Mormanele de gunoi din curtea unui bloc au fost evacuate după un reportaj realizat de TVR MOLDOVA # TVR Moldova
Mormanele de gunoi din curtea blocului din sectorul Botanica al Chişinăului vor fi evacuate. Acum două zile, TVR Moldova a realizat un reportaj despre aces caz.
15:30
Tariful la gazele naturale va fi revizuit în ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de conducerea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Noul furnizor, compania de stat Energocom, urmează să prezinte calculele la final de an şi, pe baza lor, să vină cu o cerere de modificare a preţurilor la consumatorii finali.
Acum 6 ore
15:20
Tot mai mulți oameni se confruntă cu senzația de ochi uscați, iritați sau înroșiți, fără să știe că aceste simptome pot ascunde afecțiuni oftalmologice serioase. Despre cauze, riscuri și soluții a vorbit medicul chirurg oftalmolog Valeriu Cușnir, invitat în platoul emisiunii TeleMatinal de la TVR Moldova.
14:10
Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de miercuri, 5 noiembrie, demisia din funcție a mai multor secretari de stat din cadrul ministerelor.
13:50
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, și ministrul Energiei, Dorin Junghietu, susțin că LUKOIL-Moldova SRL este importator de benzină, motorină și gaze lichefiate cu o pondere foarte mare din piață și au dat de înțeles că eventuale sancțiuni aplicate acestei companii ar provoca probleme uriașe pentru asigurarea cu carburanți a statului.
13:40
Lotul național de haltere al Republicii Moldova s-a întors de la Campionatele Europene de Haltere U20 și U23, competiție care a reunit cei mai buni tineri sportivi din lume. Halterofilii moldoveni au demonstrat, încă o dată, că pot concura de la egal la egal cu cei mai puternici adversari din Europa.
Acum 8 ore
13:00
Se alătură Moldova sancțiunilor aplicate Lukoil? Munteanu: Nu putem lăsa Aeroportul fără combustibil # TVR Moldova
Autoritățile de la Chișinău nu au luat pe moment o decizie cu privire la aliniera la sancțiunile aplicate companiei ruse Lukoil din considerente de securitate a pieței cu produse petroliere, susține prim-ministrul Alexandru Munteanu. Deocamdată, nu este clar dacă această firmă își va vinde activele din Republica Moldova sau își va sista complet activitatea. Societatea deține monopolul alimentării cu combustibil de avion pentru Aeroportul Internațional Chișinău.
12:40
La punctul feroviar de trecere a frontierei Cantemir (Republica Moldova) – Fălciu (România) va fi implementat controlul coordonat, pe teritoriul României, pe ambele sensuri de control. Cabinetul de miniștri a aprobat Acordul dintre Guvernele celor două state, semnat la 1 octombrie, la București.
12:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat miercuri unde va efectua prima vizită oficială în afara Republicii Moldova.
12:30
Dorin Damir a fost reținut. Detalii despre dosar oferite de ministra Daniella Misail-Nichitin # TVR Moldova
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat descinderile de miercuri dimineață într-un dosar pentru spălarea banilor și evaziunea fiscală în care sunt vizați finul lui Vladimir Plahotniuc, Dorin Damir, și o altă persoană asociată acestuia. Sursele TVR Moldova au confirmat că Dorin Damir a fost reținut.
12:20
Secretarul general al NATO, pentru prima dată în România. Rutte participă la NATO-Industry Forum # TVR Moldova
Şeful Alianţei Nord Atlantice, Mark Rutte, vine astăzi la București unde va participa la Forumul NATO al Industriei de Apărare. Va fi primit de președintele României, Nicușor Dan şi de premierul Ilie Bolojan. Iar diseară va merge în Parlament.
12:10
Centrul rus de știință și cultură din Chișinău urmează a fi închis. Guvernul a denunțat Acordul # TVR Moldova
Guvernul a aprobat în ședința de miercuri denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, document semnat la 30 octombrie 1998 și intrat în vigoare la 4 iulie 2001. Astfel, Centrul rus de știință și cultură din Chișinău urmează să fie închis.
11:50
A încetat din viață Emeric Ienei, fost mare jucător și antrenor de fotbal, la 88 de ani # TVR Moldova
A murit marele Emeric Ienei, care a câștigat Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua. Fostul antrenor avea vârsta de 88 de ani, scrie TVR Info.
11:30
Miercuri, 5 noiembrie, în cadrul ședinței de Guvern, Radu Vrabie a fost numit în funcția de director al Serviciului Vamal, începând cu 7 noiembrie, după ce Alexandru Iacub și-a depus marți demisia.
Acum 12 ore
11:00
„Fals”. Reacția ministrului Sănătății, Emil Ceban, la acuzațiile oamenilor legii din România # TVR Moldova
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a calificat drept „false” acuzațiile la adresa Universității de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu” din Chișinău că ar fi implicată într-o schemă de corupție prin care mai mulţi medici din România ar fi făcut rezidenţiatul în Republica Moldova doar pe hârtie.
10:30
Dorin Damir și Octavian Orheianu sunt vizați de percheziții ale organelor de drept, transmite Ziarul de Gardă, descinderi confirmate de sursele TVR Moldova din instituțiile de drept. Inspectoratul Național de Investigații și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) efectuează mai multe percheziții la cei doi în cazul a două dosare penale pentru evaziune fiscală și preluarea în 2017 a afacerii Pro Imobil de către un grup de persoane afiliat celor doi.
10:10
Universitatea de Medicină, în centrul unui scandal de corupție. Descinderi ample în România # TVR Moldova
Procurorii şi poliţiştii din România fac, miercuri, 14 percheziţii într-un dosar care vizează înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi. Mai mulţi medici au cerut Ministerului Sănătăţii din România recunoaşterea studiilor la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău. Procurorii suspectează că rezidenţiatul nu a fost efectuat în realitate, potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România.
09:40
Democrații câștigă în Statele Unite o cursă electorală majoră şi un test în perspectiva alegerilor legislative la mijloc de mandat, programate anul viitor. Potrivit calculelor momentului, Zohran Mamdani și-a adjudecat primăria New York-ului, în fața candidatului puternic şi chiar ameninţător susținut de Donald Trump, Andrew Cuomo. Partidul Democrat obține și postul de guvernator al Viriginiei, dar și New Jersey, scrie TVR Info.
09:00
Maia Sandu a primit Raportul UE. Moldova cu cele mai mari progrese dintre statele candidate # TVR Moldova
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, i-a înmânat președintei Maia Sandu Raportul de Extindere pentru Republica Moldova, care arată că țara noastră a înregistrat cele mai mari progrese dintre toate statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Vizita de lucru a șefei statului la Bruxelles, desfășurată marți, 4 noiembrie, a fost axată pe discuții privind pașii următori în parcursul european al Moldovei.
08:30
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 6–7 noiembrie. În cadrul vizitei, ea va participa la ședința solemnă a Parlamentului și va susține un discurs cu ocazia constituirii legislaturii a XII-a.
07:40
Pe 4 noiembrie, au fost audiați noi martori în dosarul oligarhului Vladimir Plahotniuc, judecat pentru rolul său în „Furtul miliardului” din 2014. Ei au povestit cum semnăturile lor falsificate au fost folosite în diferite tranzacții. Un martor angajat ca șofer a fost făcut fictiv director de companie, potrivit europalibera.org.
Acum 24 ore
22:10
Șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, și-a depus marți cererea de demisie fără să precizeze cauzele demersului său. Decizia sa pare surprinzătoare în contextul în care a declarat anterior, în contextul scandalurilor de corupție de la vamă, că nu intenționează să demisioneze. El s-a aflat în fruntea Serviciului Vamal peste un an, din august 2024 până în noiembrie 2025.
21:40
Președintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, deputatul „Alternativa”, Ion Chicu, a avut, marți, o întrevedere cu ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, în cadrul căreia au discutat despre „situația politică și economică din Republica Moldova”.
20:30
Șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a depus cerere de demisie din funcție.
19:40
La Mihailovca, Cimișlia, urmează să fie organizat cel mai mare eveniment de împădurire # TVR Moldova
Ministerul Mediului și Agenția "Moldsilva" dau startul unei ample campanii de împădurire. Cetățenii sunt încurajați să se înregistreze online pentru a participa și ei la acțiunile de plantare organizate în toate raioanele. Autoritățile au pregătit peste 33 de milioane de puieți, iar voluntarilor li se va asigura transportul. Cel mai mare eveniment de plantare va fi organizat în satul Mihailovca, raionul Cimișlia, unde urmează să fie împădurite 27 de hectare de teren.
Ieri
19:10
Pompierii moldoveni au învățat de la colegii lor polonezi să stingă mașinile cu instalații de gaz # TVR Moldova
Zilnic, în Republica Moldova cel puţin o maşină este cuprinsă de flăcări. Cel mai des iau foc automobilele care au instalaţii de gaz şi sistem hibrid. Pentru a acţiona cât mai eficient în astfel de cazuri, angajații IGSU vor învăţa să stingă incendiile la autoturisme cu ajutorul unui simulator modern donat de Academia de Pompieri din Varșovia. În calitate de instructori sunt pompierii polonezi, care le-au prezentat colegilor din Republica Moldova lecţii practice, cu peste 10 scenarii reale.
18:40
Banca Mondială prognozează o revenire modestă a economiei Republicii Moldova, în 2025, urmată de o accelerare a creșterii pe termen mediu. Creşterea este estimate la doar 1,5%. Potrivit experţilor, revenirea economiei este susținută de implementarea reformelor şi de oportunitățile oferite de parcursul de aderare la Uniunea Europeană.
18:10
Black Friday vine cu promisiuni de reduceri spectaculoase, dar și cu numeroase capcane comerciale. Deci cum putem face diferența între o ofertă reală și una înșelătoare care ne sunt drepturile în calitate de consumator și ce riscuri stau în spatele promoțiilor? Discutăm cu Tatiana Frunză, șefa Direcției Informarea Consumatorilor și Mediului de Afaceri, din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor.
18:10
După 11 zile de pelerinaj, zi și noapte, închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se încheie miercuri, 5 noiembrie 2025, la miezul nopții (ora 24.00). Însă, în perioada 6-14 noiembrie, inclusiv, Catedrala Națională este deschisă zilnic spre vizitare, între orele 11.00 și 19.00, transmite Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
17:50
Cristian Palancica și-a trecut numele pe lista marcatorilor în Italia. Fotbalistul din Republica Moldova s-a evidențiat în tricoul formației Lazio Roma, în liga de tineret, unde concurează sportivii de până al 18 ani.
17:30
Judecătorul Emil Bulat, cercetat anterior pentru corupere, a fost repus în funcție de către CSM # TVR Moldova
Judecătorul Emil Bulat de la Judecătoria Hâncești a fost repus în funcție după ce membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au admis „în parte” cererea sa și au decis încetarea suspendării din funcție. Decizia a fost luată în cadrul ședinței CSM, în urma examinării demersului depus de magistrat.
17:30
Rusia recompensează generos propaganda: Zaharova a primit un apartament de lux în Moscova # TVR Moldova
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a acumulat de la începutul războiului din Ucraina, milioane de ruble în proprietăți și venituri care depășesc cu mult câștigurile sale oficiale. Potrivit unei investigații realizate de Explainer, veniturile Mariei Zaharova în 2024 au totalizat aproximativ 11 milioane de ruble (137.800 de dolari), aproape dublu față de salariul său oficial de la minister, care a fost de 6 milioane de ruble (75.100 de dolari) în acel an.
17:20
R. Moldova, pe podium la Mondialul de Powerlifting: cinci medalii pentru sportivii nevăzători # TVR Moldova
Rezultat istoric pentru Republica Moldova la Campionatul Mondial la Powerlifting și Bench Press, dedicat sportivilor nevăzători și slab-văzători. Lotul "tricolorilor" a cucerit cinci medalii, dintre care una de aur.
17:20
Caracterul unei proprietăți se citește de la poartă. Primul lucru pe care îl vezi când intri într-o curte nu este casa, e gardul! El este cartea de vizită a gospodăriei, granița între spațiul personal și restul lumii. Tocmai de aceea, alegerea gardului nu se face în grabă.
17:10
Un nou raport al Oxfam America arată că, de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, averile celor mai bogați zece americani au crescut cu o sumă uluitoare: 700 de miliarde de dolari.
17:00
Elena Karafizi, artistă din Republica Moldova, a urcat pe scene din întreaga Europă alături de un band internațional, având ocazia să cânte în fața unor publicuri diverse, să împărtășească emoții și să crească artistic. În ultimii ani, s-a reîntors la Chișinău, descoperind că dorința de a cânta acasă este la fel de puternică.
17:00
Maia Sandu, la Summitul UE: „R. Moldova poate face față provocărilor, iar UE se poate baza pe noi” # TVR Moldova
Președinta Maia Sandu a declarat, în cadrul Summitului Uniunii Europene de la Bruxelles, că Republica Moldova a demonstrat că poate face față celor mai grele provocări și că Uniunea Europeană se poate baza pe ea. Șefa statului a transmis mesajul pe rețelele sociale, la fel ca și viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, care a menționat că, în ultimul an, s-a muncit enorm pentru a avansa în parcursul european al țării noastre.
