UE sprijină cooperarea transfrontalieră între R. Moldova și Ucraina cu 1,9 milioane de euro

Ministerul Mediului și Agenția "Moldsilva" dau startul unei ample campanii de împădurire. Cetățenii sunt încurajați să se înregistreze online pentru a participa și ei la acțiunile de plantare organizate în toate raioanele. Autoritățile au pregătit peste 33 de milioane de puieți, iar voluntarilor li se va asigura transportul. Cel mai mare eveniment de plantare va fi organizat în satul Mihailovca, raionul Cimișlia, unde urmează să fie împădurite 27 de hectare de teren.