Cultura rusă în stil Putinist: Pușkin pe fațadă, FSB în subsol
Cotidianul, 5 noiembrie 2025 22:00
Astăzi, Guvernul Republicii Moldova a aprobat în unanimitate proiectul de lege privind denunțarea acordului care reglementa activitatea așa-numitului Centru Rus de Știință și Cultură. Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a declarat în ședința executivului: „Centrul cultural rus nu avea nimic cultural – era o acoperire sub care se desfășura activitate subversivă împotriva suveranității Republicii Moldova.” Această …
• • •
O nouă rundă de finanțare pentru proiectele diasporei: granturi de până la 150.000 de lei oferite de Guvernul Republicii Moldova # Cotidianul
Biroul relații cu diaspora a anunțat lansarea unei noi ediții a Programului de susținere a inițiativelor și proiectelor pentru implicarea diasporei, prin care moldovenii stabiliți peste hotare pot beneficia de finanțare nerambursabilă pentru activități educaționale, culturale și civice. Programul își propune să încurajeze implicarea activă a diasporei și să contribuie la păstrarea limbii, culturii și …
Sprijinul Bucureștiului pentru Republica Moldova va continua în mod constant. Sigurarea vine din partea ambasadorului României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, în cadrul unei întrevederi cu ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi. Discuțiile au vizat cooperarea bilaterală în domeniul apărării și procesele de modernizare a Armatei Naționale. „Astăzi, împreună cu atașatul apărării, colonelul Ciprian Efimov, și atașatul apărării …
Ion Tăbârță despre Centrul Rus de Știință și Cultură: Un instrument al războiului hibrid al Moscovei # Cotidianul
Executivul de la Chișinău a aprobat inițierea procedurii de închidere a Centrului Rus de Știință și Cultură, acordul care reglementează funcționarea acestuia fiind semnat în 2001. Decizia vine pe fundalul tensiunilor crescânde dintre Republica Moldova și Federația Rusă, acuzată de autoritățile moldovenești că desfășoară acțiuni de război hibrid pe teritoriul țării. Analistul politic Ion Tăbârță …
VIDEO | Mark Rutte, la București: România va primi capacități militare suplimentare prin programul NATO „Santinela Estică” # Cotidianul
România va beneficia de capacități militare suplimentare în cadrul programului NATO „Santinela Estică”, care vizează consolidarea apărării pe întreg Flancul Estic, inclusiv în regiunea Mării Negre. Declarația au fost făcută pe 5 noiembrie, la București, de secretarul general al NATO, Mark Rutte, în cadrul unei conferințe de presă susținută împreună cu președintele României, Nicușor Dan. …
„Conservele” de la Kremlin. Cum publică apropiații lui Putin întâlniri înregistrate din timp pentru a crea impresia de activitate constantă # Cotidianul
Kremlinul continuă practica publicării unor înregistrări video „de rezervă” cu Vladimir Putin, așa-numitele „conserve”, care sunt prezentate ca evenimente recente, deși au fost filmate cu săptămâni sau chiar luni înainte. Potrivit unei investigații realizate de proiectul jurnalistic „Sistema”, aceste materiale sunt lansate atunci când dictatorul rus nu apare în public, iar pentru a menține impresia …
Tariful la gazele naturale ar putea să scadă, asta după ce prețul urmează să fie revizuit în ianuarie 2026. Noul furnizor, compania de stat Energocom, urmează să prezinte calculele la final de an şi, pe baza lor, să vină cu o cerere de modificare a preţurilor la consumatorii finali. Deși oficial nu au fost discuții …
VIDEO | Putin a dat indicații să se analizeze pregătirea reluării testelor cu bombe nucleare # Cotidianul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a calificat drept „o problemă serioasă” situația legată de declarația liderului american Donald Trump privind reluarea testelor nucleare. El a adăugat că Consiliul de Securitate a analizat afirmațiile făcute în cercurile de conducere din Statele Unite, transmite publicația ria.ru, citată de cotidianul.md. Putin a declarat că Moscova va fi nevoită să …
VIDEO | Problema Lukoil – un băț cu două capete. Guvernul analizează, dar încă nu au o soluție # Cotidianul
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că autoritățile analizează toate scenariile și opțiunile privind activitatea companiei Lukoil în Republica Moldova, pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu produse petroliere, în contextul măsurilor restrictive adoptate în alte state europene. Ministrul a menționat că Germania și Bulgaria au luat deja decizii în privința Lukoil, iar Guvernul de la …
Socialiștii foc și pară după decizia Guvernului privind închiderea Centrului Rus de Știință și Cultură. O vor contesta în judecată # Cotidianul
Vicepreședintele Parlamentului și deputatul fracțiunii socialiștilor, Vlad Bătrîncea, a criticat la briefingul de astăzi decizia Guvernului Munteanu de a denunța Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind crearea și funcționarea centrelor culturale și de a închide Centrul Rus de Știință și Cultură. El a anunțat că fracțiunea socialiștilor va vota împotriva acestei …
VIDEO | Socialistul Igor Dodon promite să „stea cuminte în banca lui” şi să renunțe la boicoturile din Parlament # Cotidianul
Deputații PSRM vor renunţa la boicotarea ședințelor parlamentare şi îşi propun să adopte o atitudine constructivă în acest legislativ. Liderul PSRM, Igor Dodon, a declarat în emisiunea „Important” de la postul TV21 că nu caută justificare pentru cele făcute de parlamentarii socialiști în mandatul anterior al Parlamentului „Vreau să reamintesc că, în legislatura trecută, pe …
Integrarea europeană a Republicii Moldova trebuie să fie un proiect de țară care vizează nu doar economia și domeniul social, ci și cultura. Este nevoie de o asumare clară a responsabilității politice pentru promovarea identității românești autentice, în opoziție cu moldovenismul sovietic sau ideea de „națiune civică moldovenească”. Atât timp cât va exista dilema identitară …
VIDEO | De ce „România” nu este menționată nici măcar o dată în cele 15 pagini ale programului de guvernare? Răspunsul președintei fracțiunii PAS, Doina Gherman # Cotidianul
După ce fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a semnalat într-un editorial publicat pe Cotidianul.md că în cele 15 pagini ale Programului de Guvernare al Cabinetului Munteanu cuvântul „România” „nu apare nici măcar o dată”, vicepreședinta Parlamentului Doina Gherman a reacționat, afirmând că relațiile bilaterale sunt mai solide ca oricând și că „nu există …
VIDEO | Cum se va descurca Alexandru Munteanu cu salariul unui prim-ministru: „E ok. Eu am să supraviețuiesc” # Cotidianul
Noul premier, Alexandru Munteanu, a fost întrebat de jurnaliști cum comentează faptul că salariul său de la conducerea Guvernului va fi mai mic decât al miniștrilor. Munteanu a spus, zâmbind, că va apela la economii din anii anteriori. „E ok. Eu am să supraviețuiesc. Trebuie să discut cu soția, dar cred că o să angajăm …
PCCOCS confirmă efectuarea a peste 20 de percheziții în Chișinău. Dorin Damir și Octavian Orheianu, vizați într-un dosar de spălare de bani și șantaj # Cotidianul
Procurorii din cadrul PCCOCS, împreună cu ofițerii de urmărire penală și de investigații ai Serviciului Fiscal de Stat și ai Inspectoratului Național de Investigații, desfășoară peste 20 de percheziții în municipiul Chișinău, în cadrul a două dosare penale. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, într-unul dintre cazuri, autoritățile investighează evaziunea fiscală și …
Fermierii cer soluții, Guvernul le oferă „discuții”. Ministra Agriculturii evită răspunsul privind moratoriul datoriilor # Cotidianul
În timp ce fermierii solicită Guvernului acțiuni concrete, instituirea unui moratoriu temporar asupra executărilor silite și o soluție sistemică pentru agricultorii aflați în dificultate, Ministerul Agriculturii îi alimentează cu discuții și analize de scenarii. Într-un comentariu oferit presei înaintea ședinței Guvernului de astăzi, ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a evitat să ofere un răspuns concret privind …
VIDEO | Alexandru Munteanu, despre salariul de premier, mai mic decât al unui ministru: „E ok. Eu am să supraviețuiesc” # Cotidianul
Tudor Ulianovschi demisionează de la conducerea PSDE. Interimatul va fi asigurat de Iurie Cazacu # Cotidianul
Tudor Ulianovschi a anunțat că se retrage de la conducerea Partidului Social Democrat European. Decizia a fost făcută publică în cadrul ședinței Biroului Permanent al formațiunii, unde s-a stabilit ca interimatul funcției de președinte să fie preluat de secretarul general, Iurie Cazacu. Tudor Ulianovschi le-a mulțumit colegilor de partid pentru implicarea activă în campania electorală …
ANI a identificat o avere nejustificată de peste 1,2 milioane de lei în cazul bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul # Cotidianul
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat o diferență substanțială și o avere nejustificată în valoare de 1.249.679 de lei în cazul bașcanei UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul. Potrivit instituției, verificările au fost inițiate din oficiu, în urma unei sesizări privind posibila încălcare a regimului declarării averii și intereselor personale. Controlul a vizat perioada ianuarie 2023 …
VIDEO | Ministrul Emil Ceban respinge acuzațiile privind falsificarea diplomelor la Universitatea de Medicină: Este un fals # Cotidianul
Ministrul Sănătății din Republica Moldova, Emil Ceban, fostul rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, neagă acuzațiile privind posibila falsificare a diplomelor de rezidențiat emise de instituția pe care a condus-o. Reacția vine după ce în România au avut loc percheziții într-un dosar ce vizează suspiciuni de înșelăciune și fals în …
Alexandru Munteanu: Prima vizită oficială va fi la București, iar a doua – la Bruxelles # Cotidianul
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a anunțat că prima sa vizită oficială în calitate de șef al Guvernului va avea loc la București, iar cea de-a doua – la Bruxelles. Declarația a fost făcută miercuri, 5 noiembrie, înaintea primei ședințe a noului Cabinet de miniștri. „Eu și Cabinetul de miniștri vom începe deplasările în teritoriu …
Șefa MAI confirmă perchezițiile la Dorin Damir: „Este un dosar privind spălarea banilor, evaziune fiscală și șantaj” # Cotidianul
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat miercuri, 5 noiembrie, că oamenii legii desfășoară percheziții la mai multe adrese vizându-l pe omul de afaceri Dorin Damir, finul fostului președinte PDM, Vladimri Plahotniuc. Potrivit ministrei, operațiunea este condusă de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), cu sprijinul Inspectoratului Național de Investigații (INI). „Da, …
VIDEO | Munteanu bagă Guvernul în viteza a 4-a: Să mergem ca un bolid. Formula 1 să facem aici # Cotidianul
Premierul Alexandru Munteanu le-a mulțumit miniștrilor în debutul ședinței de Guvern, comparând ritmul activității noului cabinet cu viteza unui bolid de Formula 1 și subliniind importanța spiritului de echipă. „Mulțumesc colegilor că am început într-o viteză ridicată, nu știu dacă a cincea, dar cu siguranță nu mai jos decât a patra am început activitățile noastre, …
Președintele FEA, Fighting Entertainment Association, din Moldova, Dorin Damir ar fi fost reținut după descinderile din această dimineață, scrie UNIMEDIA. Inspectoratul Național de Investigații și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au efectuat percheziții într-un dosar pe evaziune fiscală. Potrivit PCCOCS, perchezițiile procurorilor de astăzi au fost efectuate în cadrul unei cauze …
Percheziții la Dorin Damir și Octavian Orheianu. Oamenii legii au descins în cadrul unui dosar de evaziune fiscală și preluare de afaceri # Cotidianul
Dorin Damir și Octavian Orheianu sunt vizați de percheziții ale organelor de drept. Surse ale ZdG afirmă că miercuri, 5 noiembrie, Inspectoratul Național de Investigații și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) efectuează mai multe percheziții la cei doi în cazul a două dosare penale deschise pentru evaziune fiscală și preluarea, în …
VIDEO | Ce se va întâmpla cu Lukoil în Moldova? Munteanu: Știți că suntem dependenți de furnizarea combustibilului pe Aeroportul Internațional Chișinău. Nu trebuie să luăm decizii pripite # Cotidianul
Premierul Alexandru Munteanu a declarat, în cadrul ședinței de Guvern, că autoritățile discută situația privind activitatea companiei Lukoil în Republica Moldova și caută soluții care să asigure continuitatea aprovizionării. „Noi discutăm această situație fiindcă nu putem să adoptăm niște decizii pripite peste noapte. Trebuie să găsim o soluție. Știți că suntem dependenți, precum și a …
VIDEO | Alexandru Munteanu: Euforia a durat puțin, avem mult de muncit și vom lucra 7/24 # Cotidianul
Premierul Alexandru Munteanu a deschis prima ședință oficială a Guvernului cu un mesaj optimist, evocând progresele recunoscute recent de Bruxelles și promițând o guvernare activă și transparentă. „Mă bucur foarte mult că deja, doar după câteva zile de la investire, începem activitățile noastre și avem multe lucruri importante de decis azi”, a declarat premierul în …
Serviciul Vamal are un nou șef. Alexandru Iacub și-a dat demisia și a trecut într-un nou fotoliu la Cancelaria de Stat # Cotidianul
Guvernul condus de premierul Alexandru Munteanu l-a numit astăzi oficial pe Radu Vrabie în funcția de director al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, după ce Alexandru Iacub și-a prezentat demisia. Hotărârea de Guvern a fost aprobată în ședința de miercuri, 5 noiembrie. Alexandru Iacub, care a condus instituția timp de un an, a fost eliberat …
Ministrul Sănătății, Emil Ceban: Informațiile despre rezidențiatul fictiv la USMF sunt false. Totul este digitalizat și monitorizat # Cotidianul
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, califică drept false informațiile potrivit cărora unii medici din România ar fi obținut ilegal diplome de rezidențiat la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, fără a participa fizic la studii. Reacția vine după ce autoritățile române au anunțat efectuarea a 14 percheziții într-un dosar privind falsificarea …
Tudor Ulianovschi și-ar fi dat demisia din funcția de președinte al Partidului Social Democrat European. Informația a fost confirmată pentru ZIUA.md de surse din interiorul formațiunii politice. Decizia a fost anunțată marți seara, 4 noiembrie, la ședința biroului politic al formațiunii. Funcția de președinte interimar a fost preluată de secretarul general al formațiunii, Iurie Cazacu. …
VIDEO | Percheziții la medici suspectați că și-au falsificat studiile obținute la Chișinău. 14 descinderi în București și mai multe județe din România # Cotidianul
14 percheziții sunt efectuate astăzi în București și mai multe județe din România, într-un dosar care vizează suspiciuni de falsificare a studiilor medicale obținute la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău. Autoritățile române cercetează posibile fapte de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals și exercitarea …
Guvernul condus de premierul Alexandru Munteanu se întrunește astăzi în prima sa ședință oficială. În cadrul căreia urmează să fie examinate 14 proiecte de hotărâre și de lege. Pe ordinea de zi se regăsesc mai multe subiecte de importanță strategică pentru relațiile externe și politicile sociale ale Republicii Moldova. Executivul urmează să aprobe Acordul dintre …
Roberta Metsola vine la Chișinău. Șefa Parlamentului European va susține un discurs în Legislativ și va avea întrevederi cu liderii țării # Cotidianul
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, efectuează o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 6–7 noiembrie, în contextul constituirii noului Parlament de legislatura a XII-a. În cadrul vizitei, oficiala europeană va participa la ședința solemnă a Parlamentului, unde va susține un discurs adresat noilor deputați. De asemenea, Metsola va avea o întrevedere cu președintele Parlamentului, …
Nata Albot despre plecarea primarului de Codru din PAS: Nu credeam că ar putea să fie sabotat de partidul care l-a promovat # Cotidianul
Nata Albot a comentat, într-o postare pe Facebook, plecarea primarului orașului Codru, Stelian Manic, din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), exprimându-și regretul față de decizia edilului. Jurnalista spune că a decis să distribuie mesajul primarului Manic pentru că acesta este edilul localității în care locuiește familia sa. Ea a relatat că l-a cunoscut pe Stelian …
Agricultorii moldoveni vor primi granturi de până la 7.500 de dolari pentru modernizarea sistemelor de irigare # Cotidianul
Tot mai mulți fermieri din Republica Moldova vor putea face față secetei și schimbărilor climatice, datorită unui nou program de granturi finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). Sprijinul financiar, de până la 7.500 de dolari per beneficiar, va permite agricultorilor să-și achiziționeze echipamente moderne de irigare și să-și crească productivitatea. Comitetul de selectare …
Banca Mondială: Economia Republicii Moldova ar putea accelera, dacă reformele vor fi implementate consecvent # Cotidianul
Banca Mondială anticipează o creștere mai rapidă a economiei Republicii Moldova în anii următori, cu condiția ca autoritățile să mențină ritmul reformelor și să consolideze stabilitatea macroeconomică. Experții instituției apreciază că progresele în modernizarea economiei și atragerea investițiilor pot transforma Moldova într-o piață mai competitivă și mai integrată în Uniunea Europeană. Potrivit prognozelor prezentate la …
Comisia Europeană: Republica Moldova și Ucraina pot deschide toate capitolele de negociere până la sfârșitul anului. Extinderea UE, mai aproape de realitate # Cotidianul
Comisia Europeană a publicat Raportul anual privind extinderea Uniunii Europene, în care evaluează progresele țărilor candidate în ultimul an. Documentul confirmă că procesul de extindere rămâne o prioritate politică majoră a Uniunii și arată că Republica Moldova și Ucraina se află printre statele care au avansat cel mai mult în implementarea reformelor necesare pentru aderare. …
Premierul Alexandru Munteanu: „Progresul Republicii Moldova, cel mai mare dintre toate statele candidate. Moldovenii nu doar își doresc să fie europeni, ci merită și muncesc pentru asta” # Cotidianul
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat că progresele remarcabile obținute de țara noastră în ultimul an, evidențiate în raportul Comisiei Europene privind extinderea Uniunii Europene, confirmă determinarea și efortul constant al cetățenilor și instituțiilor pentru integrarea europeană. „Progresul remarcabil din ultimul an – cel mai mare din toate statele candidate – al Republicii Moldova …
Maia Sandu, la summitul „Euronews World”: Rusia încearcă să recâștige influență la Chișinău prin oameni loiali infiltrați în instituțiile statului # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, avertizează că Rusia își schimbă tacticile de influență în regiune, încercând să controleze instituțiile statului de la Chișinău prin intermediul unor persoane loiale. Declarațiile au fost făcute la summitul „Euronews World” de la Bruxelles, dedicat extinderii Uniunii Europene. Șefa statului a subliniat că rezistența Ucrainei rămâne obstacolul principal pentru care …
VIDEO | Primarul orașului Codru părăsește PAS și acuză „jocuri politice” în Consiliul local. Reacția partidului de guvernământ nu a întârziat să vină # Cotidianul
Primarul orașului Codru, Stelian Manic, a anunțat că părăsește Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), invocând „jocurile politice” din Consiliul orășenesc, care, potrivit lui, ar bloca activitatea primăriei și ar întârzia proiecte esențiale pentru comunitate, inclusiv construcția unei noi școli. Anunțul a fost făcut de edil marți, într-o înregistrare video publicată pe pagina sa de Facebook, …
În octombrie 2025, S.A. „Energocom” a achiziționat peste 387 de mii MWh de energie electrică la un preț mediu de 132,44 euro/MWh, în creștere cu aproape 16% față de luna precedentă. Majorarea costurilor este determinată de volatilitatea pieței regionale și de creșterea ponderii importurilor în structura totală de aprovizionare. Potrivit datelor companiei, 75,43% din volumul …
„Pro-europeanul” Chicu, întâlnire cu ambasadorul Rusiei în Moldova: „Chiar și în condițiile actuale, trebuie de menținut ușa deschisă” # Cotidianul
Membrul fracțiunii parlamentare „Blocul Alternativa”, Ion Chicu, care se declară pro-european, a avut o întrevedere cu ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov. În cadrul acestei discuției Chicu s-a arătat deschis de a păstra relațiile între Rusia și Moldova. „Astăzi, 4 noiembrie 2025, la sediul PDCM, am avut o întrevedere cu Ambasadorul Federației Ruse în …
Confederația Națională a Sindicatelor din Republica Moldova propune stabilirea, de la 1 ianuarie 2026, a unui salariu minim de 8.050 de lei lunar în sectorul real al economiei. Măsura ar alinia Republica Moldova la standardele europene privind salariile minime adecvate și ar asigura un trai decent angajaților, susțin sindicaliștii. Propunerea a fost discutată pe 3 …
Un arsenal de arme și muniții, descoperit într-o operațiune contra unei rețele de șantaj din Chișinău. Patru persoane reținute” # Cotidianul
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu organul de urmărire penală al IP Ciocana, procurorii Procuraturii Chișinău, Oficiul Ciocana, și cu sprijinul mascaților Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”, au desfășurat o operațiune de amploare într-o cauză începută pe 29 octombrie curent, în baza semnelor infracțiunii de șantaj. În cadrul acțiunilor, …
Pro-european doar pe hârtie? Prima mișcare a lui Ion Chicu: întrevedere cu ambasadorul Federației Ruse # Cotidianul
Nici nu a trecut bine timpul de la constituirea noului Legislativ, iar „pro-europeanul” declarat Ion Chicu își arată, încă o dată, adevărata orientare politică. La doar câteva zile după preluarea mandatului, deputatul fracțiunii Alternativa a avut o întrevedere cu ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov – reprezentantul diplomatic al unui stat agresor, izolat internațional …
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu urmează să se reunească miercuri în prima ședință de lucru după învestire. Potrivit unor surse din cadrul Guvernului, în prezent are loc o ședință de pregătire a acestei prime întruniri a noului executiv, transmite IPN. Guvernul condus de Alexandru Munteanu a fost învestit vineri, 31 octombrie, cu …
DOCUMENT: Guvernul Munteanu își începe mandatul cu o decizie majoră: denunțarea Acordului dintre Republica Moldova și Federația Rusă privind centrele culturale # Cotidianul
Prima ședință a noului Guvern condus de premierul Alexandru Munteanu debutează cu denunțarea unui acord între Republica Moldova și Federația Rusă cu privire la înființarea și funcționarea centrelor culturale — document semnat la Moscova în 1998 și intrat în vigoare în 2001. Documentul, semnat de premierul Munteanu și contrasemnat de ministrul Culturii Cristian Jardan, urmează …
Sturza, despre Guvernul Munteanu: O echipă de campioni NBA, dar fără un caracter politic riscă să devină un guvern de criză, de scurtă durată # Cotidianul
Fostul premier Ion Sturza revine cu o analiză amplă și tăioasă la adresa noului executiv condus de Alexandru Munteanu, pe care îl descrie drept „o echipă de campioni NBA, un veritabil dream team”, dar avertizează că, fără viziune politică autentică și curaj în reforme, acest guvern riscă să fie doar „un guvern de criză, de …
Maia Sandu s-a întâlnit la Bruxelles cu președintele Consiliului European, Antonio Costa # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află într-o vizită de lucru la Bruxelles, unde a avut, în această dimineață, o întrevedere cu Președintele Consiliului European, Antonio Costa. Discuțiile s-au axat pe avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pe etapele următoare în relația Chișinău-Bruxelles. Șefa statului a reiterat angajamentul ferm al …
Autoritățile ucrainene au deschis, în premieră, un dosar penal pentru mercenariat în privința unui străin. Suspectul este un cetățean al Republicii Moldova, care ar fi luptat în estul Ucrainei, în cadrul grupării militare private ruse „Wagner”, scrie Europa Liberă. Potrivit unei note informative oferite Serviciului ucrainean al Europei Libere de Poliția Ucrainei, bărbatul în vârstă …
