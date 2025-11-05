ANI a identificat o avere nejustificată de peste 1,2 milioane de lei în cazul bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul

10:00

În prima zi de la lansarea înregistrării pe platforma compensatii.gov.md, au depus cerere 95 698 de solicitanți, dintre care 38 079 cereri au fost depuse cu ajutorul registratorilor, anunță marți, 4 noiembrie, Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Totodată, potrivit Ministerului, persoanele de la Linia Verde au reușit să ajute 2 573 de persoane care au …