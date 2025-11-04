Comisia Europeană: Republica Moldova și Ucraina pot deschide toate capitolele de negociere până la sfârșitul anului. Extinderea UE, mai aproape de realitate

12:00

Fostul ministru al Mediului, Sergiu Lazarencu, și-a luat rămas-bun de la biroul din minister într-un mod neobișnuit — filmând momentul în care își strânge lucrurile și câteva tablouri la care spune că ține mult. „În weekend am venit să-mi adun lucrurile. Chiar dacă, de obicei, nu iubesc să adun multe, totuși am câteva obiecte la …