Banca Mondială: Economia Republicii Moldova ar putea accelera, dacă reformele vor fi implementate consecvent
Cotidianul, 4 noiembrie 2025 19:20
Banca Mondială anticipează o creștere mai rapidă a economiei Republicii Moldova în anii următori, cu condiția ca autoritățile să mențină ritmul reformelor și să consolideze stabilitatea macroeconomică. Experții instituției apreciază că progresele în modernizarea economiei și atragerea investițiilor pot transforma Moldova într-o piață mai competitivă și mai integrată în Uniunea Europeană. Potrivit prognozelor prezentate la …
Acum o oră
19:20
Acum 2 ore
18:40
Comisia Europeană: Republica Moldova și Ucraina pot deschide toate capitolele de negociere până la sfârșitul anului. Extinderea UE, mai aproape de realitate # Cotidianul
Comisia Europeană a publicat Raportul anual privind extinderea Uniunii Europene, în care evaluează progresele țărilor candidate în ultimul an. Documentul confirmă că procesul de extindere rămâne o prioritate politică majoră a Uniunii și arată că Republica Moldova și Ucraina se află printre statele care au avansat cel mai mult în implementarea reformelor necesare pentru aderare. …
Acum 4 ore
17:50
Premierul Alexandru Munteanu: „Progresul Republicii Moldova, cel mai mare dintre toate statele candidate. Moldovenii nu doar își doresc să fie europeni, ci merită și muncesc pentru asta” # Cotidianul
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat că progresele remarcabile obținute de țara noastră în ultimul an, evidențiate în raportul Comisiei Europene privind extinderea Uniunii Europene, confirmă determinarea și efortul constant al cetățenilor și instituțiilor pentru integrarea europeană. „Progresul remarcabil din ultimul an – cel mai mare din toate statele candidate – al Republicii Moldova …
17:20
Maia Sandu, la summitul „Euronews World”: Rusia încearcă să recâștige influență la Chișinău prin oameni loiali infiltrați în instituțiile statului # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, avertizează că Rusia își schimbă tacticile de influență în regiune, încercând să controleze instituțiile statului de la Chișinău prin intermediul unor persoane loiale. Declarațiile au fost făcute la summitul „Euronews World” de la Bruxelles, dedicat extinderii Uniunii Europene. Șefa statului a subliniat că rezistența Ucrainei rămâne obstacolul principal pentru care …
17:00
VIDEO | Primarul orașului Codru părăsește PAS și acuză „jocuri politice” în Consiliul local. Reacția partidului de guvernământ nu a întârziat să vină # Cotidianul
Primarul orașului Codru, Stelian Manic, a anunțat că părăsește Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), invocând „jocurile politice” din Consiliul orășenesc, care, potrivit lui, ar bloca activitatea primăriei și ar întârzia proiecte esențiale pentru comunitate, inclusiv construcția unei noi școli. Anunțul a fost făcut de edil marți, într-o înregistrare video publicată pe pagina sa de Facebook, …
16:10
În octombrie 2025, S.A. „Energocom” a achiziționat peste 387 de mii MWh de energie electrică la un preț mediu de 132,44 euro/MWh, în creștere cu aproape 16% față de luna precedentă. Majorarea costurilor este determinată de volatilitatea pieței regionale și de creșterea ponderii importurilor în structura totală de aprovizionare. Potrivit datelor companiei, 75,43% din volumul …
Acum 6 ore
15:10
„Pro-europeanul” Chicu, întâlnire cu ambasadorul Rusiei în Moldova: „Chiar și în condițiile actuale, trebuie de menținut ușa deschisă” # Cotidianul
Membrul fracțiunii parlamentare „Blocul Alternativa”, Ion Chicu, care se declară pro-european, a avut o întrevedere cu ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov. În cadrul acestei discuției Chicu s-a arătat deschis de a păstra relațiile între Rusia și Moldova. „Astăzi, 4 noiembrie 2025, la sediul PDCM, am avut o întrevedere cu Ambasadorul Federației Ruse în …
15:00
Confederația Națională a Sindicatelor din Republica Moldova propune stabilirea, de la 1 ianuarie 2026, a unui salariu minim de 8.050 de lei lunar în sectorul real al economiei. Măsura ar alinia Republica Moldova la standardele europene privind salariile minime adecvate și ar asigura un trai decent angajaților, susțin sindicaliștii. Propunerea a fost discutată pe 3 …
14:40
Un arsenal de arme și muniții, descoperit într-o operațiune contra unei rețele de șantaj din Chișinău. Patru persoane reținute” # Cotidianul
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu organul de urmărire penală al IP Ciocana, procurorii Procuraturii Chișinău, Oficiul Ciocana, și cu sprijinul mascaților Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”, au desfășurat o operațiune de amploare într-o cauză începută pe 29 octombrie curent, în baza semnelor infracțiunii de șantaj. În cadrul acțiunilor, …
14:10
Pro-european doar pe hârtie? Prima mișcare a lui Ion Chicu: întrevedere cu ambasadorul Federației Ruse # Cotidianul
Nici nu a trecut bine timpul de la constituirea noului Legislativ, iar „pro-europeanul” declarat Ion Chicu își arată, încă o dată, adevărata orientare politică. La doar câteva zile după preluarea mandatului, deputatul fracțiunii Alternativa a avut o întrevedere cu ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov – reprezentantul diplomatic al unui stat agresor, izolat internațional …
14:00
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu urmează să se reunească miercuri în prima ședință de lucru după învestire. Potrivit unor surse din cadrul Guvernului, în prezent are loc o ședință de pregătire a acestei prime întruniri a noului executiv, transmite IPN. Guvernul condus de Alexandru Munteanu a fost învestit vineri, 31 octombrie, cu …
Acum 8 ore
13:50
DOCUMENT: Guvernul Munteanu își începe mandatul cu o decizie majoră: denunțarea Acordului dintre Republica Moldova și Federația Rusă privind centrele culturale # Cotidianul
Prima ședință a noului Guvern condus de premierul Alexandru Munteanu debutează cu denunțarea unui acord între Republica Moldova și Federația Rusă cu privire la înființarea și funcționarea centrelor culturale — document semnat la Moscova în 1998 și intrat în vigoare în 2001. Documentul, semnat de premierul Munteanu și contrasemnat de ministrul Culturii Cristian Jardan, urmează …
13:30
Sturza, despre Guvernul Munteanu: O echipă de campioni NBA, dar fără un caracter politic riscă să devină un guvern de criză, de scurtă durată # Cotidianul
Fostul premier Ion Sturza revine cu o analiză amplă și tăioasă la adresa noului executiv condus de Alexandru Munteanu, pe care îl descrie drept „o echipă de campioni NBA, un veritabil dream team”, dar avertizează că, fără viziune politică autentică și curaj în reforme, acest guvern riscă să fie doar „un guvern de criză, de …
13:20
Maia Sandu s-a întâlnit la Bruxelles cu președintele Consiliului European, Antonio Costa # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află într-o vizită de lucru la Bruxelles, unde a avut, în această dimineață, o întrevedere cu Președintele Consiliului European, Antonio Costa. Discuțiile s-au axat pe avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pe etapele următoare în relația Chișinău-Bruxelles. Șefa statului a reiterat angajamentul ferm al …
13:10
Autoritățile ucrainene au deschis, în premieră, un dosar penal pentru mercenariat în privința unui străin. Suspectul este un cetățean al Republicii Moldova, care ar fi luptat în estul Ucrainei, în cadrul grupării militare private ruse „Wagner”, scrie Europa Liberă. Potrivit unei note informative oferite Serviciului ucrainean al Europei Libere de Poliția Ucrainei, bărbatul în vârstă …
12:50
Serviciul Fiscal de Stat a încasat 1,7 miliarde de lei la Bugetul public național în săptămâna precedentă # Cotidianul
În perioada săptămânii precedente, 27 – 31 octombrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 1,7 miliarde de lei. Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații …
12:50
Cricova și Mileștii Mici, mai aproape de UNESCO: Republica Moldova vrea să includă celebrele vinării în patrimoniul mondial # Cotidianul
Republica Moldova intenționează să propună vinăriile Cricova și Mileștii Mici pentru includerea în lista patrimoniului mondial UNESCO. Anunțul a fost făcut de vicepremierul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO, desfășurată la Samarkand. Oficialul moldovean a participat la reuniune alături de reprezentanți ai statelor membre …
12:10
Mihai Popșoi, la Conferința UNESCO: „Angajamentul Republicii Moldova față de pace, democrație și demnitate umană este profund și neclintit” # Cotidianul
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a participat la lucrările celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO, unde a evidențiat importanța cooperării internaționale în promovarea păcii, educației, culturii și respectului pentru diversitate, subliniind rolul diplomației multilaterale într-o perioadă marcată de provocări globale. „Pacea nu este un concept abstract. Ea stă la baza …
12:00
„Judecata de Apoi” s-a amânat: Șase „creștini” dau socoteală în instanță după ce l-au scos cu forța pe preot din biserica din Grinăuți # Cotidianul
Șase locuitori ai raionului Rîșcani urmează să fie judecați, fiind acuzați că l-au agresat pe preotul paroh al bisericii din satul Grinăuți, Constantin Turtureanu, precum și membrii familiei acestuia. Incidentul a avut loc pe 15 iulie curent, atunci când bărbații, cu vârste între 38 și 59 de ani, ar fi încercat să-l alunge cu forța …
Acum 12 ore
11:50
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova că reforma justiției rămâne o prioritate a autorităților și că procesul de vetting, inițiat pentru evaluarea judecătorilor și procurorilor, va fi extins până la sfârșitul anului 2026. „Este una dintre priorități. Reforma justiției stă în picioare. Noi am subestimat …
11:00
Comisia Europeană: Obiectivul Republicii Moldova de a încheia negocierile de aderare la UE până în 2028 este ambițios, dar realizabil # Cotidianul
Comisia Europeană crede că obiectivul Republicii Moldova de a încheia negocierile de aderare la UE până la începutul anului 2028 „este ambițios, dar realizabil” și spune că reformele trebuie accelerate, iar primele clustere trebuie deschise până la până la sfârșitul anului curent, scrie Europa Liberă. „Comisia este angajată să sprijine acest obiectiv, care este ambițios, …
10:50
Ceban nu mai crede în integrarea europeană? „La un moment dat va trebui să recunoaştem că Moldova a ratat şansa de a adera la UE” # Cotidianul
Fostul comunist și socialist, Ion Ceban, primar al Chișinăului, dar și deputat pentru o lună, spune că la un moment dat va trebui să recunoaştem că „Moldova a ratat şansa de a adera la UE din cauza că nu şi-a făcut bine temele pentru acasă”. Motiv – „capturarea statului” și nerespectarea drepturilor omului în Replica …
10:40
MApN: Noi atacuri ale Rusiei la nord de Dunăre. Aeronave militare au supravegheat spațiul aerian național # Cotidianul
Forţele Federaţiei Ruse au executat două atacuri asupra infrastructurii portuare ucrainene situate pe fluviul Dunărea. În urma acestor acţiuni, au fost observate numeroase explozii pe malul ucrainean, scrie Ministerul Apărării al României. Potrivit unui comunicat al MApN, ca urmare a semnalelor detectate de sistemele de supraveghere, au fost ridicate în aer, conform procedurilor de poliţie …
10:40
VIDEO | Igor Grosu: Nu va fi un vetting al avocaților, ci o autoevaluare, o purificare a tagmei # Cotidianul
Nu va fi vorba despre un proces de vetting în rândul avocaților, ci despre o autoevaluare care trebuie să pornească din interiorul breslei. Declarația aparține președintelui Parlamentului, Igor Grosu, făcută în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova. Șeful legislativului a precizat că avocații trebuie să-și asume responsabilitatea pentru integritatea profesiei și să …
10:10
În noaptea de 4 noiembrie, în jurul orei 01:28, pompierii din nordul țării au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit într-o casă de locuit din satul Bîrnova, raionul Ocnița. La fața locului au fost direcționate trei echipe de intervenție ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Ajunși la fața locului, salvatorii au constatat că …
10:00
Aproape 96.000 de moldoveni s-au înscris în prima zi pentru ajutorul la energie din sezonul rece # Cotidianul
În prima zi de la lansarea înregistrării pe platforma compensatii.gov.md, au depus cerere 95 698 de solicitanți, dintre care 38 079 cereri au fost depuse cu ajutorul registratorilor, anunță marți, 4 noiembrie, Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Totodată, potrivit Ministerului, persoanele de la Linia Verde au reușit să ajute 2 573 de persoane care au …
09:40
Fostul președinte al organizației teritoriale Edineț a partidului „Șor” a fost condamnat la 4 ani de închisoare într-un dosar privind finanțarea ilegală # Cotidianul
Fostul președinte al organizației teritoriale Edineț a partidului „Șor” a fost condamnat la 4 ani de închisoare într-un dosar privind finanțarea ilegală. Sentința a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișinău. Potrivit instanței, femeia a știut că formațiunea era sprijinită de un grup criminal organizat, condus de Ilan Șor. Ea ar fi coordonat distribuirea banilor veniți …
Acum 24 ore
23:20
Regimul lui Lukașenko se ține de glume ieftine, de 2 ruble, comunicând că e pregătit să trimită în Ucraina trupe belaruse de “menținere a păcii” în cazul în care se ia o “decizie adecvată” # Cotidianul
Puterea de la Minsk susține că este pregătită să desfășoare în Ucraina așa-numitele forțe belaruse de “menținere a păcii” în cazul în care se ia o “decizie adecvată”, a transmis Aleksey Skabey, șeful Departamentului pentru Cooperare Militară Internațională și Activități de Menținere a Păcii din cadrul Comandamentului Forțelor de Operațiuni Speciale al Forțelor Armate din …
21:30
20:00
Doi soldați nord-coreeni capturați în Ucraina cer azil în Coreea de Sud: Vrem o viață normală # Cotidianul
Cei doi soldați nord-coreeni capturați de armata ucraineană în timp ce luptau pentru Rusia și-au exprimat dorința de a dezerta și de a se stabili în Coreea de Sud. Anunțul a fost făcut de organizația sud-coreeană Gyeore-eol Nation United, care sprijină dezertorii din Nord. Potrivit agenției AFP, cei doi prizonieri au reiterat această cerere în …
Ieri
19:50
VIDEO | Cristina Gherasimov: Pachetul de extindere al Comisiei Europene arată cât de pregătiți suntem pentru aderarea la Uniunea Europeană # Cotidianul
Comisia Europeană va publica mâine, 4 noiembrie, pachetul anual de extindere pentru anul 2025, un document esențial pentru evaluarea progreselor Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit viceprim-ministrei pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, pachetul de extindere reprezintă o evaluare anuală a progreselor și nivelului de pregătire a fiecărei țări candidate la aderare. …
18:30
VIDEO | Dan Perciun: Ne dorim să oferim o creștere a salariilor cadrelor didactice în 2026, pe măsura așteptărilor # Cotidianul
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că Guvernul își propune o creștere semnificativă a salariilor cadrelor didactice în anul 2026, însă valoarea exactă a majorării va fi cunoscută abia după aprobarea noii legi a bugetului. „În 2026 ne dorim să putem să oferim o creștere pe măsura așteptărilor pentru cadrul didactic. Vom ști …
17:40
Peste 4.600 de cetățeni ucraineni au cerut cetățenia Republicii Moldova de la începutul războiului din Ucraina # Cotidianul
De la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, pe 24 februarie 2022, peste 4.600 de cetățeni ucraineni au depus cereri pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova. Datele aui fost prezentate de Inspectoratul General pentru Migrație. Dintre aceștia, 2.692 de persoane au primit deja cetățenia, iar alți 2.974 au fost recunoscuți oficial ca cetățeni moldoveni, fiind născuți în …
17:00
Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru Constantin Țuțu, acuzat de escrocherie, trafic de influență și îmbogățire ilicită # Cotidianul
Procuratura a solicitat o pedeapsă de 15 ani de detenție pentru fostul deputat democrat Constantin Țuțu, judecat pentru escrocherie, trafic de influență și îmbogățire ilicită. Totodată, acuzarea cere confiscarea a 3 milioane de lei și 20.000 de euro, iar casa și un cont bancar al inculpatului să rămână sub sechestru. Dezbaterile judiciare au avut loc …
16:30
Recent, pagina de Facebook „Moldova 1359” a publicat o fotografie cu Chișinăul sovietic, însoțită de comentariul ironic: „Chișinău în perioada ocupației sovietice. Vremuri grele.” O ironie care, la prima vedere, pare doar o glumă. În realitate, e o formă subtilă de propagandă. O încercare de a transforma trecutul totalitar într-o epocă „de stabilitate” și „ordine”. Am …
16:20
VIDEO | Natalia Plugaru: Valoarea compensațiilor pentru sezonul rece va fi stabilită individual pentru fiecare gospodărie # Cotidianul
Valoarea compensațiilor pentru sezonul rece va fi calculată individual pentru fiecare familie și gospodărie, în funcție de venituri, componența familiei și sursa de încălzire. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei conferințe de presă. Procesul de înregistrare a cererilor a început astăzi, 3 noiembrie, și se va …
16:20
VIDEO | Gheorghe Gonța, cu 100 de mii de lei în mână, mesaj pentru Maia Sandu: „Nu vă uitați la acești bani, de parcă deja ar fi a dumneavoastră” # Cotidianul
Jurnalistul Gheorghe Gonța a revenit cu un nou editorial video, în care o ironizează pe Maia Sandu după ce aceasta l-a acționat în judecată și i-a cerut despăgubiri morale de 100.000 de lei. Gonța apare ținând în mână o sumă similară, spunând că vrea să-i arate președintei „cum arată” suma cerută în instanță. În materialul …
15:40
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău lansează licitația pentru reconstrucția și extinderea terminalului de pasageri # Cotidianul
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a anunțat demararea procedurii de licitație publică pentru reconstrucția și extinderea clădirii terminalului de pasageri, proiect care prevede replanificarea parțială a încăperilor și extinderea acestora. Potrivit informațiilor oferite de reprezentanții instituției, în cadrul licitației va fi selectată compania care va propune cel mai avantajos preț pentru executarea lucrărilor. Proiectul de …
15:00
Profetul Medvedev prezice: Cu cât mai mulți bani va cheltui occidental pentru susținerea Kievului, cu atât mai tragic va fi sfârșitul Ucrainei # Cotidianul
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a lansat un nou atac la adresa Ucrainei și a statelor occidentale care o sprijină. Într-un mesaj publicat pe canalul său de Telegram, fostul președinte rus a susținut că sprijinul financiar oferit Kievului de către Occident nu va face decât să accelereze „sfârșitul regimului de la …
14:40
Andrian Gavriliță: Voi face ca ministerul să fie eficient, credibil și orientat spre rezultate reale # Cotidianul
Andrian Gavriliță a fost prezentat astăzi echipei Ministerului Finanțelor de către prim-ministrul Alexandru Munteanu, în cadrul ceremoniei oficiale de învestire. Noul ministru a declarat că își propune să consolideze încrederea cetățenilor și a mediului de afaceri în instituțiile financiare ale statului și să facă ministerul „eficient, credibil și orientat spre rezultate reale”. Premierul Alexandru Munteanu …
13:40
Maia Sandu participă la Summitul Euronews: Comisia Europeană va prezenta progresele țărilor candidate # Cotidianul
Președintele Maia Sandu, participă marți, 4 noiembrie, la Summitul Euronews privind extinderea Uniunii Europene, un eveniment de amploare găzduit de capitala Belgiei, dedicat procesului de aderare a noilor state. Participarea șefului statului la eveniment are loc în aceeași zi în care Comisia Europeană publică raportul anual privind progresele țărilor candidate, inclusiv ale Republicii Moldova. Reuniunea, …
13:30
Ludmila Catlabuga: Vom miza pe accesul la apă, modernizare și promovarea produsului autohton # Cotidianul
Ludmila Catlabuga a fost învestită în funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, în noul Cabinet condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Noul ministru a anunțat că își va concentra activitatea pe trei direcții strategice, menite să consolideze reziliența sectorului agricol și să crească competitivitatea produselor moldovenești. Potrivit Ludmilei Catlabuga, prima prioritate o va constitui …
13:30
Tranzițiile politice nu sunt doar despre idei, structuri, temeri sau speranțe colective. Sunt, în aceeași măsură, despre oameni. În acest sens, schimbarea unui guvern înseamnă mai mult decât o simplă rotație administrativă – devine o oglindă a tensiunilor interne ale unui sistem politic aflat la răscruce. Învestirea Guvernului Munteanu nu face excepție. Mi-am propus, în …
13:00
Eugen Osmochescu, prezentat echipei Ministerului Economiei și Digitalizării de premierul Alexandru Munteanu # Cotidianul
Premierul Alexandru Munteanu l-a prezentat echipei Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării pe viceprim-ministrul și ministrul, Eugen Osmochescu. „Accentul va fi pus pe creșterea economică, pe atragerea investițiilor, pe transformarea economiei de consum într-o economie de investiții. Eu cred că, printr-un efort comun, ne va reuși” a menționat prim-ministrul, urându-i succes în activitate, noului ministru. Mandatul …
12:50
Noul ministru al Sănătății, Emil Ceban, a fost prezentat, astăzi, 3 noiembrie, oficial colectivului ministerului de către premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. În cadrul evenimentului, premierul a menționat că experiența academică și managerială a lui Emil Ceban va contribui la consolidarea sistemului medical și la continuarea proceselor de modernizare începute în ultimii ani. Ministrul Emil …
12:30
Nathan, un tânăr din Statele Unite ale Americii venit în Republica Moldova prin programul Corpul Păcii, s-a integrat rapid în comunitatea satului Râșcova, raionul Criuleni. Acesta predă limba engleză elevilor locali și se implică activ în diverse proiecte de dezvoltare comunitară. După doar patru luni petrecute în țara noastră, spune că s-a îndrăgostit de ospitalitatea …
12:00
La o lună de la victoria PAS la alegerile parlamentare, comuniștii aplică din nou o formă de incitare la ură pentru a-și păstra relevanța în spațiul public. Deputata comunistă Diana Caraman a declarat, în limba rusă, că refuză să vorbească în limba română, adăugând că o va face doar când Republica Moldova va recunoaște „limba …
12:00
VIDEO | Sergiu Lazarencu, fost ministru al Mediului, și-a luat rămas-bun de la birou: „Ne vedem în Parlament! Noul meu birou e lângă WC, dar nu e o problemă” # Cotidianul
Fostul ministru al Mediului, Sergiu Lazarencu, și-a luat rămas-bun de la biroul din minister într-un mod neobișnuit — filmând momentul în care își strânge lucrurile și câteva tablouri la care spune că ține mult. „În weekend am venit să-mi adun lucrurile. Chiar dacă, de obicei, nu iubesc să adun multe, totuși am câteva obiecte la …
10:30
Republica Moldova candidează pentru prima dată la Consiliul Executiv al UNESCO. Mihai Popșoi reprezintă țara la conferința din Samarkand # Cotidianul
Republica Moldova candidează, pentru prima dată, pentru un loc în Consiliul Executiv al UNESCO — unul dintre principalele organe de conducere ale organizației. Subiectul va fi examinat în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO, care are loc în perioada 3–4 noiembrie la Samarkand, Republica Uzbekistan. Țara noastră este reprezentată la eveniment …
10:10
Stand de mere cu auto-deservire pe traseul Criuleni–Chișinău: o inițiativă bazată pe încredere # Cotidianul
Printre graba șoselei și zgomotul mașinilor, pe traseul Criuleni–Chișinău a apărut un punct de vânzare a merelor cu auto-deservire – un concept simplu, dar rar întâlnit în Republica Moldova. Cei care se opresc pot alege merele din ladă, le pot cântări, lăsa banii într-o cutie și pleca mai departe. Prețul este de 10 lei kilogramul. …
