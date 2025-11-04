12:00

Trei ani după ce au transformat Teatrul Dramatic din Mariupol într-o ruină și într-un mormânt comun, regimul criminal de la Kremlin se pregătește să-l redeschidă. Clădirea sub ale cărei dărâmături au murit sute de oameni, inclusiv copii, a fost redenumită „Teatrul Dramatic Rus” și urmează să fie inaugurată până la sfârșitul anului. Clădirea teatrului, folosită …