Secretarul general al NATO, pentru prima dată în România. Rutte participă la NATO-Industry Forum
TVR Moldova, 5 noiembrie 2025 12:20
Şeful Alianţei Nord Atlantice, Mark Rutte, vine astăzi la București unde va participa la Forumul NATO al Industriei de Apărare. Va fi primit de președintele României, Nicușor Dan şi de premierul Ilie Bolojan. Iar diseară va merge în Parlament.
Dorin Damir a fost reținut. Detalii despre dosar oferite de ministra Daniella Misail-Nichitin # TVR Moldova
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat descinderile de miercuri dimineață într-un dosar pentru spălarea banilor și evaziunea fiscală în care sunt vizați finul lui Vladimir Plahotniuc, Dorin Damir, și o altă persoană asociată acestuia. Sursele TVR Moldova au confirmat că Dorin Damir a fost reținut.
Centrul rus de știință și cultură din Chișinău urmează a fi închis. Guvernul a denunțat Acordul # TVR Moldova
Guvernul a aprobat în ședința de miercuri denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, document semnat la 30 octombrie 1998 și intrat în vigoare la 4 iulie 2001. Astfel, Centrul rus de știință și cultură din Chișinău urmează să fie închis.
A încetat din viață Emeric Ienei, fost mare jucător și antrenor de fotbal, la 88 de ani # TVR Moldova
A murit marele Emeric Ienei, care a câștigat Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua. Fostul antrenor avea vârsta de 88 de ani, scrie TVR Info.
Miercuri, 5 noiembrie, în cadrul ședinței de Guvern, Radu Vrabie a fost numit în funcția de director al Serviciului Vamal, începând cu 7 noiembrie, după ce Alexandru Iacub și-a depus marți demisia.
„Fals”. Reacția ministrului Sănătății, Emil Ceban, la acuzațiile oamenilor legii din România # TVR Moldova
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a calificat drept „false” acuzațiile la adresa Universității de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu” din Chișinău că ar fi implicată într-o schemă de corupție prin care mai mulţi medici din România ar fi făcut rezidenţiatul în Republica Moldova doar pe hârtie.
Dorin Damir și Octavian Orheianu sunt vizați de percheziții ale organelor de drept, transmite Ziarul de Gardă, descinderi confirmate de sursele TVR Moldova din instituțiile de drept. Inspectoratul Național de Investigații și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) efectuează mai multe percheziții la cei doi în cazul a două dosare penale pentru evaziune fiscală și preluarea în 2017 a afacerii Pro Imobil de către un grup de persoane afiliat celor doi.
Universitatea de Medicină, în centrul unui scandal de corupție. Descinderi ample în România # TVR Moldova
Procurorii şi poliţiştii din România fac, miercuri, 14 percheziţii într-un dosar care vizează înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi. Mai mulţi medici au cerut Ministerului Sănătăţii din România recunoaşterea studiilor la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău. Procurorii suspectează că rezidenţiatul nu a fost efectuat în realitate, potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România.
Democrații câștigă în Statele Unite o cursă electorală majoră şi un test în perspectiva alegerilor legislative la mijloc de mandat, programate anul viitor. Potrivit calculelor momentului, Zohran Mamdani și-a adjudecat primăria New York-ului, în fața candidatului puternic şi chiar ameninţător susținut de Donald Trump, Andrew Cuomo. Partidul Democrat obține și postul de guvernator al Viriginiei, dar și New Jersey, scrie TVR Info.
Maia Sandu a primit Raportul UE. Moldova cu cele mai mari progrese dintre statele candidate # TVR Moldova
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, i-a înmânat președintei Maia Sandu Raportul de Extindere pentru Republica Moldova, care arată că țara noastră a înregistrat cele mai mari progrese dintre toate statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Vizita de lucru a șefei statului la Bruxelles, desfășurată marți, 4 noiembrie, a fost axată pe discuții privind pașii următori în parcursul european al Moldovei.
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 6–7 noiembrie. În cadrul vizitei, ea va participa la ședința solemnă a Parlamentului și va susține un discurs cu ocazia constituirii legislaturii a XII-a.
Pe 4 noiembrie, au fost audiați noi martori în dosarul oligarhului Vladimir Plahotniuc, judecat pentru rolul său în „Furtul miliardului” din 2014. Ei au povestit cum semnăturile lor falsificate au fost folosite în diferite tranzacții. Un martor angajat ca șofer a fost făcut fictiv director de companie, potrivit europalibera.org.
Șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, și-a depus marți cererea de demisie fără să precizeze cauzele demersului său. Decizia sa pare surprinzătoare în contextul în care a declarat anterior, în contextul scandalurilor de corupție de la vamă, că nu intenționează să demisioneze. El s-a aflat în fruntea Serviciului Vamal peste un an, din august 2024 până în noiembrie 2025.
Președintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, deputatul „Alternativa”, Ion Chicu, a avut, marți, o întrevedere cu ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, în cadrul căreia au discutat despre „situația politică și economică din Republica Moldova”.
Șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a depus cerere de demisie din funcție.
La Mihailovca, Cimișlia, urmează să fie organizat cel mai mare eveniment de împădurire # TVR Moldova
Ministerul Mediului și Agenția "Moldsilva" dau startul unei ample campanii de împădurire. Cetățenii sunt încurajați să se înregistreze online pentru a participa și ei la acțiunile de plantare organizate în toate raioanele. Autoritățile au pregătit peste 33 de milioane de puieți, iar voluntarilor li se va asigura transportul. Cel mai mare eveniment de plantare va fi organizat în satul Mihailovca, raionul Cimișlia, unde urmează să fie împădurite 27 de hectare de teren.
Pompierii moldoveni au învățat de la colegii lor polonezi să stingă mașinile cu instalații de gaz # TVR Moldova
Zilnic, în Republica Moldova cel puţin o maşină este cuprinsă de flăcări. Cel mai des iau foc automobilele care au instalaţii de gaz şi sistem hibrid. Pentru a acţiona cât mai eficient în astfel de cazuri, angajații IGSU vor învăţa să stingă incendiile la autoturisme cu ajutorul unui simulator modern donat de Academia de Pompieri din Varșovia. În calitate de instructori sunt pompierii polonezi, care le-au prezentat colegilor din Republica Moldova lecţii practice, cu peste 10 scenarii reale.
Banca Mondială prognozează o revenire modestă a economiei Republicii Moldova, în 2025, urmată de o accelerare a creșterii pe termen mediu. Creşterea este estimate la doar 1,5%. Potrivit experţilor, revenirea economiei este susținută de implementarea reformelor şi de oportunitățile oferite de parcursul de aderare la Uniunea Europeană.
Black Friday vine cu promisiuni de reduceri spectaculoase, dar și cu numeroase capcane comerciale. Deci cum putem face diferența între o ofertă reală și una înșelătoare care ne sunt drepturile în calitate de consumator și ce riscuri stau în spatele promoțiilor? Discutăm cu Tatiana Frunză, șefa Direcției Informarea Consumatorilor și Mediului de Afaceri, din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor.
După 11 zile de pelerinaj, zi și noapte, închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se încheie miercuri, 5 noiembrie 2025, la miezul nopții (ora 24.00). Însă, în perioada 6-14 noiembrie, inclusiv, Catedrala Națională este deschisă zilnic spre vizitare, între orele 11.00 și 19.00, transmite Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
Cristian Palancica și-a trecut numele pe lista marcatorilor în Italia. Fotbalistul din Republica Moldova s-a evidențiat în tricoul formației Lazio Roma, în liga de tineret, unde concurează sportivii de până al 18 ani.
Judecătorul Emil Bulat, cercetat anterior pentru corupere, a fost repus în funcție de către CSM # TVR Moldova
Judecătorul Emil Bulat de la Judecătoria Hâncești a fost repus în funcție după ce membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au admis „în parte” cererea sa și au decis încetarea suspendării din funcție. Decizia a fost luată în cadrul ședinței CSM, în urma examinării demersului depus de magistrat.
Rusia recompensează generos propaganda: Zaharova a primit un apartament de lux în Moscova # TVR Moldova
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a acumulat de la începutul războiului din Ucraina, milioane de ruble în proprietăți și venituri care depășesc cu mult câștigurile sale oficiale. Potrivit unei investigații realizate de Explainer, veniturile Mariei Zaharova în 2024 au totalizat aproximativ 11 milioane de ruble (137.800 de dolari), aproape dublu față de salariul său oficial de la minister, care a fost de 6 milioane de ruble (75.100 de dolari) în acel an.
R. Moldova, pe podium la Mondialul de Powerlifting: cinci medalii pentru sportivii nevăzători # TVR Moldova
Rezultat istoric pentru Republica Moldova la Campionatul Mondial la Powerlifting și Bench Press, dedicat sportivilor nevăzători și slab-văzători. Lotul "tricolorilor" a cucerit cinci medalii, dintre care una de aur.
Caracterul unei proprietăți se citește de la poartă. Primul lucru pe care îl vezi când intri într-o curte nu este casa, e gardul! El este cartea de vizită a gospodăriei, granița între spațiul personal și restul lumii. Tocmai de aceea, alegerea gardului nu se face în grabă.
Un nou raport al Oxfam America arată că, de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, averile celor mai bogați zece americani au crescut cu o sumă uluitoare: 700 de miliarde de dolari.
Elena Karafizi, artistă din Republica Moldova, a urcat pe scene din întreaga Europă alături de un band internațional, având ocazia să cânte în fața unor publicuri diverse, să împărtășească emoții și să crească artistic. În ultimii ani, s-a reîntors la Chișinău, descoperind că dorința de a cânta acasă este la fel de puternică.
Maia Sandu, la Summitul UE: „R. Moldova poate face față provocărilor, iar UE se poate baza pe noi” # TVR Moldova
Președinta Maia Sandu a declarat, în cadrul Summitului Uniunii Europene de la Bruxelles, că Republica Moldova a demonstrat că poate face față celor mai grele provocări și că Uniunea Europeană se poate baza pe ea. Șefa statului a transmis mesajul pe rețelele sociale, la fel ca și viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, care a menționat că, în ultimul an, s-a muncit enorm pentru a avansa în parcursul european al țării noastre.
„Nu putem pierde acest avânt”. Oficiali europeni sugerează demararea negocierilor pentru R. Moldova # TVR Moldova
Comisara pentru Extindere a UE, Marta Kos, a scris pe rețea de socializare că Moldova a realizat cel mai mare progres pe calea integrării. Oficiala europeană a afirmat că Chișinăul a intensificat semnificativ cooperarea cu Uniunea Europeană, în pofida amenințărilor hibride continue și a încercărilor de a destabiliza țara și cursul ei european.
O pereche bună de ghete poate face diferența între o drumeție plăcută și o experiență obositoare. Pentru pasionații de natură și aventură, alegerea ghetelor potrivite este esențială — nu doar pentru confort, ci și pentru siguranță. Indiferent dacă explorezi trasee montane, păduri, zone stâncoase sau poteci noroioase, ai nevoie de încălțăminte care să reziste la uzură, să ofere aderență și să-ți protejeze picioarele în orice condiții. Află care sunt cele mai rezistente tipuri de ghete de bărbați pentru drumeții, în funcție de teren, durabilitate și sezon.
Ion Cojocaru și Eldar Rafigaev s-au dovedit a fi cei mai puternici la Campionatul Mondial de Grappling. Cei doi reprezentanți ai Republicii Moldova au cucerit câte o medalie de aur, în competiția rezervată veteranilor.
Centrul rus de știință și cultură urmează să fie scos în afara legii, conform unui proiect de guvern # TVR Moldova
Centrul rus de știință și cultură din Chișinău are zile numărate. Ședința executivului din 5 noiembrie include un proiect de lege cu privire la denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, care asigură cadrul legal pentru instituția culturală rusească.
Moldova și-a îmbunătățit lupta împotriva corupției, dar este restanțieră în ceea ce privește automatizarea funcționării Autorității Naționale de Integritate. În același timp, Chișinăul trebuie să clarifice competențele procuraturilor specializate și ale celor teritoriale. Acestea sunt recomandările raportului anual al UE privind progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană pe domeniul luptei anticorupție.
Pompierii au intervenit de urgență în municipiul Comrat pentru a stinge un incendiu izbucnit la acoperișul unui magazin cu două nivele.
Raportul UE: Moldova are progrese „bune” în lupta crimei organizate, dar se află la un nivel minim # TVR Moldova
Comisia Europeană prezintă raportul anual privind progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit documentului obținut de TVR Moldova, în domeniul luptei împotriva criminalității grave și organizate, Comisia constată că Republica Moldova se află „între un nivel minim și moderat”, însă a înregistrat progrese „bune” în implementarea acquis-ului în acest domeniu.
O operațiune de amploare a ofițerilor Direcției combaterea criminalității organizate a INI, desfășurată împreună cu procurorii și mascații BPDS „Fulger”, s-a soldat cu o captură record de arme și muniții în Chișinău. Patru persoane au fost reținute într-un dosar de șantaj, inițiat la 29 octombrie curent.
Comisia Europeană prezintă astăzi raportul anual privind progresele Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit documentului obținut de TVR Moldova sunt evidențiate atât realizările, cât și domeniile în care există mai multe restanțe. Uniunea Europeană apreciază reziliența și progresele înregistrate de autoritățile de la Chișinău, însă subliniază necesitatea accelerării reformelor în justiție, combaterea corupției și administrație, pentru a asigura continuitatea negocierilor de aderare.
Conflictul dintre PAS și Uniunea Avocaților continuă. Igor Grosu cere „purificarea tagmei” # TVR Moldova
„Purificarea tagmei avocaților trebuie să pornească din interior”, a spus președintele Parlamentului, Igor Grosu, referitor la intențiile guvernării de a introduce modificări la Legea cu privire la avocatură. Controversa legată de domeniul avocaturii a reapărut în spațiul public după ce șefa statului, Maia Sandu, a vorbit recent despre necesitatea ca avocații să treacă o verificare a integrității financiare și etice la fel ca judecătorii și procurorii. Președinta a invocat drept motiv faptul că Uniunea Avocaților ar avea în structurile sale de conducere foști procurori cu probleme de integritate și avocați care ar fi asociați unor presupuse grupări criminale.
Final de anchetă în cazul preotului agresat la Grinăuți: Șase persoane vor fi judecate # TVR Moldova
Procuratura Drochia, Oficiul Râșcani, a anunțat expedierea în instanța de judecată a cauzei penale în care șase persoane, cu vârste între 38 și 59 de ani, sunt acuzate de huliganism împotriva unui preot din cadrul Mitropoliei Basarabiei și a membrilor familiei sale. Incidentul a avut loc pe fondul unui conflict religios izbucnit în comunitate după ce preotul Turtureanu a anunțat trecerea parohiei din subordinea Mitropoliei Moldovei în cea a Mitropoliei Basarabiei. Decizia sa a provocat reacții din partea unui grup de localnici, adepți ai Mitropoliei Moldovei, care au încercat să-l alunge din biserică.
R. Moldova vrea să includă vinăriile „Cricova” și „Mileștii Mici” în Patrimoniul Mondial # TVR Moldova
Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi a participat la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO, unde a reafirmat angajamentul Republicii Moldova pentru pace, educație și protejarea patrimoniului cultural. Oficialul a anunțat intenția țării de a include vinăriile subterane „Cricova” și „Mileștii Mici” pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, ca simboluri ale tradiției și identității naționale.
Timp de o săptămână, echipele de asistență medicală urgentă au deservit 14043 solicitări, dintre care 1621 la copii. Din numărul total de solicitări 422 au fost inutile, care nu corespund criteriilor de urgențe medico-chirurgicale. După acordarea primului ajutor medical prespitalicesc, 5807 pacienți, inclusiv 1031 copii au fost transportați la spital.
Ministerul Apărării din România a anunţat, marţi, 4 noiembrie, că patru avioane de luptă au fost ridicate în aer după noi atacuri rusești în apropierea graniței, la nord de Dunăre. Piloţii aveau ordin să intervină în cazul în care ţinte aeriene ar fi intrat în spaţiul naţional, însă nu au fost înregistrate încălcări.
Două valize, doi pasageri și 430 de pachete de țigări – planul spre Londra s-a oprit la aeroport # TVR Moldova
Polițiștii de frontieră, în colaborare cu funcționarii vamali, au dejucat două tentative de scoatere ilicită din republică a produselor din tutun, pe direcția de ieșire din Republica Moldova, cursa „Chișinău-Londra” în Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău.
În noaptea zilei de 4 noiembrie, angajații IGSU din nordul republicii au fost solicitați să intervină pentru lichidarea unui incendiu izbucnit într-o casă de locuit din satul Bîrnova, raionul Ocnița. La fața locului au fost îndreptate trei echipe de pompieri.
„Evident că noi îi dorim în fracțiunea PAS”, a spus președintele Parlamentului, Igor Grosu, după ce deputații Dinu Plîngău și Stela Macar și-au declarat până în prezent intenția de a activa în calitate de deputați neafiliați.
Summitul UE, care va avea loc astăzi la Bruxelles, va marca un moment definitoriu pentru politica de extindere a UE în inima Europei, deoarece greii politici ai continentului se vor reuni pentru a discuta extinderea blocului format din 27 de state membre spre est și sud-est, potrivit euronews.com.
PACCO, un proiect anti-Dragalin sau unul serios? Grosu spune ce se întâmplă mai departe # TVR Moldova
Parlamentul așteaptă opinia Comisiei de la Veneția despre proiectul creării Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO), instituție ce urmează să rezulte din reorganizarea celor două procuraturi specializate existente: Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizare și Cauze Speciale. Ulterior, legislativul va lua o decizie în acest sens, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi”, de la TVR MOLDOVA.
„Noi am crezut că va fi mai repede și mai ușor”. Igor Grosu spune ce se întâmplă cu vetting-ul # TVR Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a recunoscut că procesul de vetting a fost subestimat și că reforma justiției rămâne o prioritate a guvernării PAS. Potrivit șefului legislativului, verificarea integrității etice și financiare a magistraților și procurorilor va fi extinsă până în decembrie 2026.
Tot mai mulți moldoveni aleg să-și petreacă vacanța de iarnă pe pârtii, la schi, în timp ce destinațiile tradiționale, precum Egiptul, pierd din popularitate. Ofertele avantajoase din stațiunile montane îi determină pe turiști să caute relaxarea mai aproape de zăpadă decât de soare.
Ministerul Educației reacționează în cazul sportivului rus care urmează să lupte la Chișinău # TVR Moldova
Un deputat rus, pe numele său Jeff Monson, un susținător al războiului din Ucraina, urmează să lupte la Chișinău, într-un turneu organizat de asociația FEA. Acesta îl va întâlni în ring pe Ion Șoltoianu, sportiv condamnat anterior pentru omor.
