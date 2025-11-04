Judecătorul Emil Bulat, cercetat anterior pentru corupere, a fost repus în funcție de către CSM
TVR Moldova, 4 noiembrie 2025 17:30
Judecătorul Emil Bulat de la Judecătoria Hâncești a fost repus în funcție după ce membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au admis „în parte” cererea sa și au decis încetarea suspendării din funcție. Decizia a fost luată în cadrul ședinței CSM, în urma examinării demersului depus de magistrat.
Cristian Palancica și-a trecut numele pe lista marcatorilor în Italia. Fotbalistul din Republica Moldova s-a evidențiat în tricoul formației Lazio Roma, în liga de tineret, unde concurează sportivii de până al 18 ani.
Rusia recompensează generos propaganda: Zaharova a primit un apartament de lux în Moscova # TVR Moldova
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a acumulat de la începutul războiului din Ucraina, milioane de ruble în proprietăți și venituri care depășesc cu mult câștigurile sale oficiale. Potrivit unei investigații realizate de Explainer, veniturile Mariei Zaharova în 2024 au totalizat aproximativ 11 milioane de ruble (137.800 de dolari), aproape dublu față de salariul său oficial de la minister, care a fost de 6 milioane de ruble (75.100 de dolari) în acel an.
R. Moldova, pe podium la Mondialul de Powerlifting: cinci medalii pentru sportivii nevăzători # TVR Moldova
Rezultat istoric pentru Republica Moldova la Campionatul Mondial la Powerlifting și Bench Press, dedicat sportivilor nevăzători și slab-văzători. Lotul "tricolorilor" a cucerit cinci medalii, dintre care una de aur.
Caracterul unei proprietăți se citește de la poartă. Primul lucru pe care îl vezi când intri într-o curte nu este casa, e gardul! El este cartea de vizită a gospodăriei, granița între spațiul personal și restul lumii. Tocmai de aceea, alegerea gardului nu se face în grabă.
Un nou raport al Oxfam America arată că, de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, averile celor mai bogați zece americani au crescut cu o sumă uluitoare: 700 de miliarde de dolari.
Elena Karafizi, artistă din Republica Moldova, a urcat pe scene din întreaga Europă alături de un band internațional, având ocazia să cânte în fața unor publicuri diverse, să împărtășească emoții și să crească artistic. În ultimii ani, s-a reîntors la Chișinău, descoperind că dorința de a cânta acasă este la fel de puternică.
Maia Sandu, la Summitul UE: „R. Moldova poate face față provocărilor, iar UE se poate baza pe noi” # TVR Moldova
Președinta Maia Sandu a declarat, în cadrul Summitului Uniunii Europene de la Bruxelles, că Republica Moldova a demonstrat că poate face față celor mai grele provocări și că Uniunea Europeană se poate baza pe ea. Șefa statului a transmis mesajul pe rețelele sociale, la fel ca și viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, care a menționat că, în ultimul an, s-a muncit enorm pentru a avansa în parcursul european al țării noastre.
„Nu putem pierde acest avânt”. Oficiali europeni sugerează demararea negocierilor pentru R. Moldova # TVR Moldova
Comisara pentru Extindere a UE, Marta Kos, a scris pe rețea de socializare că Moldova a realizat cel mai mare progres pe calea integrării. Oficiala europeană a afirmat că Chișinăul a intensificat semnificativ cooperarea cu Uniunea Europeană, în pofida amenințărilor hibride continue și a încercărilor de a destabiliza țara și cursul ei european.
O pereche bună de ghete poate face diferența între o drumeție plăcută și o experiență obositoare. Pentru pasionații de natură și aventură, alegerea ghetelor potrivite este esențială — nu doar pentru confort, ci și pentru siguranță. Indiferent dacă explorezi trasee montane, păduri, zone stâncoase sau poteci noroioase, ai nevoie de încălțăminte care să reziste la uzură, să ofere aderență și să-ți protejeze picioarele în orice condiții. Află care sunt cele mai rezistente tipuri de ghete de bărbați pentru drumeții, în funcție de teren, durabilitate și sezon.
Ion Cojocaru și Eldar Rafigaev s-au dovedit a fi cei mai puternici la Campionatul Mondial de Grappling. Cei doi reprezentanți ai Republicii Moldova au cucerit câte o medalie de aur, în competiția rezervată veteranilor.
Centrul rus de știință și cultură urmează să fie scos în afara legii, conform unui proiect de guvern # TVR Moldova
Centrul rus de știință și cultură din Chișinău are zile numărate. Ședința executivului din 5 noiembrie include un proiect de lege cu privire la denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, care asigură cadrul legal pentru instituția culturală rusească.
Moldova și-a îmbunătățit lupta împotriva corupției, dar este restanțieră în ceea ce privește automatizarea funcționării Autorității Naționale de Integritate. În același timp, Chișinăul trebuie să clarifice competențele procuraturilor specializate și ale celor teritoriale. Acestea sunt recomandările raportului anual al UE privind progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană pe domeniul luptei anticorupție.
Pompierii au intervenit de urgență în municipiul Comrat pentru a stinge un incendiu izbucnit la acoperișul unui magazin cu două nivele.
Raportul UE: Moldova are progrese „bune” în lupta crimei organizate, dar se află la un nivel minim # TVR Moldova
Comisia Europeană prezintă raportul anual privind progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit documentului obținut de TVR Moldova, în domeniul luptei împotriva criminalității grave și organizate, Comisia constată că Republica Moldova se află „între un nivel minim și moderat”, însă a înregistrat progrese „bune” în implementarea acquis-ului în acest domeniu.
O operațiune de amploare a ofițerilor Direcției combaterea criminalității organizate a INI, desfășurată împreună cu procurorii și mascații BPDS „Fulger”, s-a soldat cu o captură record de arme și muniții în Chișinău. Patru persoane au fost reținute într-un dosar de șantaj, inițiat la 29 octombrie curent.
Comisia Europeană prezintă astăzi raportul anual privind progresele Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit documentului obținut de TVR Moldova sunt evidențiate atât realizările, cât și domeniile în care există mai multe restanțe. Uniunea Europeană apreciază reziliența și progresele înregistrate de autoritățile de la Chișinău, însă subliniază necesitatea accelerării reformelor în justiție, combaterea corupției și administrație, pentru a asigura continuitatea negocierilor de aderare.
Conflictul dintre PAS și Uniunea Avocaților continuă. Igor Grosu cere „purificarea tagmei” # TVR Moldova
„Purificarea tagmei avocaților trebuie să pornească din interior”, a spus președintele Parlamentului, Igor Grosu, referitor la intențiile guvernării de a introduce modificări la Legea cu privire la avocatură. Controversa legată de domeniul avocaturii a reapărut în spațiul public după ce șefa statului, Maia Sandu, a vorbit recent despre necesitatea ca avocații să treacă o verificare a integrității financiare și etice la fel ca judecătorii și procurorii. Președinta a invocat drept motiv faptul că Uniunea Avocaților ar avea în structurile sale de conducere foști procurori cu probleme de integritate și avocați care ar fi asociați unor presupuse grupări criminale.
Final de anchetă în cazul preotului agresat la Grinăuți: Șase persoane vor fi judecate # TVR Moldova
Procuratura Drochia, Oficiul Râșcani, a anunțat expedierea în instanța de judecată a cauzei penale în care șase persoane, cu vârste între 38 și 59 de ani, sunt acuzate de huliganism împotriva unui preot din cadrul Mitropoliei Basarabiei și a membrilor familiei sale. Incidentul a avut loc pe fondul unui conflict religios izbucnit în comunitate după ce preotul Turtureanu a anunțat trecerea parohiei din subordinea Mitropoliei Moldovei în cea a Mitropoliei Basarabiei. Decizia sa a provocat reacții din partea unui grup de localnici, adepți ai Mitropoliei Moldovei, care au încercat să-l alunge din biserică.
R. Moldova vrea să includă vinăriile „Cricova” și „Mileștii Mici” în Patrimoniul Mondial # TVR Moldova
Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi a participat la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO, unde a reafirmat angajamentul Republicii Moldova pentru pace, educație și protejarea patrimoniului cultural. Oficialul a anunțat intenția țării de a include vinăriile subterane „Cricova” și „Mileștii Mici” pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, ca simboluri ale tradiției și identității naționale.
Timp de o săptămână, echipele de asistență medicală urgentă au deservit 14043 solicitări, dintre care 1621 la copii. Din numărul total de solicitări 422 au fost inutile, care nu corespund criteriilor de urgențe medico-chirurgicale. După acordarea primului ajutor medical prespitalicesc, 5807 pacienți, inclusiv 1031 copii au fost transportați la spital.
Ministerul Apărării din România a anunţat, marţi, 4 noiembrie, că patru avioane de luptă au fost ridicate în aer după noi atacuri rusești în apropierea graniței, la nord de Dunăre. Piloţii aveau ordin să intervină în cazul în care ţinte aeriene ar fi intrat în spaţiul naţional, însă nu au fost înregistrate încălcări.
Două valize, doi pasageri și 430 de pachete de țigări – planul spre Londra s-a oprit la aeroport # TVR Moldova
Polițiștii de frontieră, în colaborare cu funcționarii vamali, au dejucat două tentative de scoatere ilicită din republică a produselor din tutun, pe direcția de ieșire din Republica Moldova, cursa „Chișinău-Londra” în Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău.
În noaptea zilei de 4 noiembrie, angajații IGSU din nordul republicii au fost solicitați să intervină pentru lichidarea unui incendiu izbucnit într-o casă de locuit din satul Bîrnova, raionul Ocnița. La fața locului au fost îndreptate trei echipe de pompieri.
„Evident că noi îi dorim în fracțiunea PAS”, a spus președintele Parlamentului, Igor Grosu, după ce deputații Dinu Plîngău și Stela Macar și-au declarat până în prezent intenția de a activa în calitate de deputați neafiliați.
Summitul UE, care va avea loc astăzi la Bruxelles, va marca un moment definitoriu pentru politica de extindere a UE în inima Europei, deoarece greii politici ai continentului se vor reuni pentru a discuta extinderea blocului format din 27 de state membre spre est și sud-est, potrivit euronews.com.
PACCO, un proiect anti-Dragalin sau unul serios? Grosu spune ce se întâmplă mai departe # TVR Moldova
Parlamentul așteaptă opinia Comisiei de la Veneția despre proiectul creării Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO), instituție ce urmează să rezulte din reorganizarea celor două procuraturi specializate existente: Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizare și Cauze Speciale. Ulterior, legislativul va lua o decizie în acest sens, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi”, de la TVR MOLDOVA.
„Noi am crezut că va fi mai repede și mai ușor”. Igor Grosu spune ce se întâmplă cu vetting-ul # TVR Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a recunoscut că procesul de vetting a fost subestimat și că reforma justiției rămâne o prioritate a guvernării PAS. Potrivit șefului legislativului, verificarea integrității etice și financiare a magistraților și procurorilor va fi extinsă până în decembrie 2026.
Tot mai mulți moldoveni aleg să-și petreacă vacanța de iarnă pe pârtii, la schi, în timp ce destinațiile tradiționale, precum Egiptul, pierd din popularitate. Ofertele avantajoase din stațiunile montane îi determină pe turiști să caute relaxarea mai aproape de zăpadă decât de soare.
Ministerul Educației reacționează în cazul sportivului rus care urmează să lupte la Chișinău # TVR Moldova
Un deputat rus, pe numele său Jeff Monson, un susținător al războiului din Ucraina, urmează să lupte la Chișinău, într-un turneu organizat de asociația FEA. Acesta îl va întâlni în ring pe Ion Șoltoianu, sportiv condamnat anterior pentru omor.
Președintele Asociației FEA (Fighting and Entertainment Association) Moldova, Dorin Damir, finul de cununie al oligarhului Vladimir Plahotniuc, a spus în emisiunea „Culisele Arenelor” că serialul „Plaha” s-a declarat „surprins” de exagerările prezentate în peliculă. Potrivit lui, majoritatea scenelor din peliculă sunt falsificate și filmul are o tentă politică evidentă.
Locuitorii unei străzi din sectorul Botanica al Chişinăului s-au pomenit cu mormane de pământ şi resturi de la materiale de construcţii chiar în curţile blocurilor. Oamenii spun că deşeurile au fost aduse în urma reabilitării unui drum adiacent. Responsabilii de la pretura de sector spun că au fost informaţi despre acest caz şi că agentul economic urmează să fie sancţionat, iar deşeurile - evacuate până miercuri, 5 noiembrie.
Președintele finlandez Alexander Stubb, considerat unul dintre liderii europeni apreciați de Donald Trump, a propus organizarea unor noi discuții între liderul de la Casa Albă și omologul său rus Vladimir Putin la summitul G20 ce va avea loc înspre sfârșitul lunii noiembrie, scrie Hotnews.ro.
Festivalul Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic”, în premieră la Chișinău # TVR Moldova
Între 19 și 23 noiembrie, la Chișinău se va desfășura Festivalul Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic”. Sub genericul „Umanitatea are rădăcini comune”, evenimentul reunește spectacole din diverse țări, proiecții video, lecturi dramatice și întâlniri cu publicul, toate inspirate de spiritul vizionar al dramaturgului Andrei Vartic.
Patru ani de închisoare și confiscarea a 4,8 milioane lei pentru fosta lideră „Șor” din Edineț # TVR Moldova
Astăzi, 3 noiembrie, Judecătoria Chișinău a emis o sentință prin care fosta președintă a organizației teritoriale din Edineț a fostului partid „Șor”, Svetlana Panciuc, a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru complicitatea la finanțarea ilegală a partidului politic din partea unui grup criminal organizat.
Comisia Europeană urmează să prezinte marți, 4 noiembrie, raportul anual despre progresele înregistrate de cele nouă state candidate la aderare Albania, Bosnia și Herțegovina, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Turcia și Ucraina. Candidatura Georgiei este suspendată timp de un an în urma unor alegeri contestate și a protestelor civile. TVR Moldova a intrat în posesia documentului, în proiect, care arată că Republica Moldova a înregistrat anumite progrese, dar trebuie să își continue eforturile în lupta împotriva corupției, combaterea spălării banilor, restricționarea folosirii criptomonedelor etc.
Andrei Belici a devenit campion la turneul Indoor Archery World Series, rezervat sportivilor de până la 21 de ani și organizat în Elveția. Arcașul din Republica Moldova a reușit trei victorii în competiția individuală, impunându-se în finală în fața unui reprezentant al gazdelor.
Se spune că, atunci când îți faci munca cu dedicare, te poți considera un om împlinit. Jurnalistul TVR MOLDOOVA, Alexandru Leahu, ne propune să cunoaștem povestea unei învățătoare care se dedică elevilor la școală, dar mai are o pasiune care îi completează cu sens viața.
Procurorii anticorupție au solicitat, astăzi, condamnarea fostului deputat democrat Constantin Țuțu la 15 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip închis. Acesta este judecat pentru cinci capete de acuzare, inclusiv trafic de influență, escrocherie, îmbogățire ilicită și două episoade de declarații necorespunzătoare la Autoritatea Națională de Integritate (ANI).
Nebunie pe șosea: Un bărbat a fost prins cu 211 kilometri pe oră pe centura Chișinăului # TVR Moldova
Un bărbat de 28 de ani a fost prins circulând cu o viteză record de 211 kilometri pe oră, cu 121 km/h peste limita legală.
Prima ligă de fotbal a Republicii Moldova are un nou lider. Profitând de eșecul surprinzător suferit de Sheriff Tiraspol, "leii" au ajuns în fruntea clasamentului, după victoria înregistrată pe terenul actualei campioane, Milsami Orhei.
Serviciul Vamal al Republicii Moldova atenționează cetățenii asupra unor mesaje false, primite recent de mai multe persoane prin e-mail, aplicații de mesagerie (Viber, WhatsApp etc.) sau SMS, care pretind că provin de la Serviciul Vamal sau de la operatori poștali.
O activistă pentru valorile familiei din Rusia a fost arestată pentru vânzare de copii # TVR Moldova
Irina Rudnițkaia, președinta organizației publice interregionale pentru protejarea valorilor familiale „Comunitatea Familiilor, Familiilor cu Copii și Grupurilor Social Vulnerabile” din Rusia, a fost arestată în legătură cu un caz de vânzare de copii, transmite agenția rusească de stat TASS.
„Ofițerul mi-a spus să-l împușc în cap”. Execuții pentru soldații care refuză să lupte în Ucraina # TVR Moldova
O anchetă a ziarului independent „Verstka” listează 101 ofițeri ruși, acuzându-i de practici precum utilizarea dronelor pentru a „termina” propriile trupe în retragere, arată publicația independentă din Rusia „Verstka”.
Un nou laborator digital, la Liceul "Alexandru Donici" din satul Peresecina, raionul Orhei # TVR Moldova
Aproape opt sute de elevi de la Liceul "Alexandru Donici" din satul Peresecina, raionul Orhei, beneficiază de un nou laborator digital. Ei au imprimante 3D profesionale, seturi de robotică avansată si tăietoare laser care le vor permite să realizeze experimente în domeniul științelor.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, marți, 4 noiembrie, o vizită de lucru la Bruxelles, pentru discuții cu oficialii Uniunii Europene.
Alte trei persoane reținute într-un dosar de investiții fictive, ridicate laptopuri și cripto-monede # TVR Moldova
Trei persoane au fost reținute în cadrul unei anchete privind escrocherii cu investiții fictive. Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, împreună cu procurorii din Hâncești și Ialoveni, și cu suportul BPDS „Fulger”, au efectuat mai multe percheziții pentru destructurarea grupării specializate în astfel de fraude.
Trump cere Pentagonului „să testeze armele nucleare pe picior de egalitate” cu Rusia și China # TVR Moldova
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu difuzat duminică de CBS, că Rusia şi China efectuează teste nucleare, „dar nu vorbesc despre asta”, fără a preciza totuşi care este natura acestora.
