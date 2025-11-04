La Mihailovca, Cimișlia, urmează să fie organizat cel mai mare eveniment de împădurire

16:50

O pereche bună de ghete poate face diferența între o drumeție plăcută și o experiență obositoare. Pentru pasionații de natură și aventură, alegerea ghetelor potrivite este esențială — nu doar pentru confort, ci și pentru siguranță. Indiferent dacă explorezi trasee montane, păduri, zone stâncoase sau poteci noroioase, ai nevoie de încălțăminte care să reziste la uzură, să ofere aderență și să-ți protejeze picioarele în orice condiții. Află care sunt cele mai rezistente tipuri de ghete de bărbați pentru drumeții, în funcție de teren, durabilitate și sezon.