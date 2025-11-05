(foto) Accident tragic la Strășeni: O femeie și un bărbat au decedat pe loc, după ce două mașini s-au lovit violent. Doi minori și un adult, transportați la spital
UNIMEDIA, 5 noiembrie 2025 19:10
O femeie și un bărbat au decedat pe loc, după ce două mașini s-au lovit violent pe traseul dintre satele Greblești și Codreanca, raionul Strășeni. Potrivit Poliției, doi minori și un adult au fost transportați la spital.
• • •
„Urmează pasul cel mai greu”. O mamă, diagnosticată cu cancer, cere ajutorul oamenilor: Are nevoie de 85 mii de euro pentru operație și spitalizare. Cum poți dona # UNIMEDIA
Lucia Bîrcă, o femeie diagnosticată cu cancer, are nevoie urgentă de sprijin financiar pentru a continua tratamentul. Operația este programată peste aproximativ două luni, iar costurile, împreună cu spitalizarea pentru 12 zile, se ridică la aproape 85.000 de euro. Anunțul a fost făcut de fiica ei, pe rețelele de socializare, care le cere ajutorul oamenilor cu suflet mare.
„Пошёл вон отсюда!” A intrat să fure, dar vânzătoarea i-a scos cagula și l-a alungat: Scene ca din film într-un magazin din Rusia # UNIMEDIA
O vânzătoare dintr-un magazin din Kaliningrad a ripostat împotriva unui atacator și i-a scos cagula, în timp ce acesta, ținând un cuțit în mână, îi cerea banii, relatează presa rusă.
Actele de stare civilă „intră” în era digitală: Certificatele vor fi emise în format electronic, din noiembrie # UNIMEDIA
Începând cu luna noiembrie 2025, Agenția Servicii Publice (ASP) va lansa noul Sistem informațional „Acte de stare civilă”, care va permite cetățenilor să solicite și să obțină online, în format electronic, toate serviciile de stare civilă – fără a mai fi necesară deplasarea la ghișeele ASP.
Franța suspendă platforma Shein după scandalul păpușilor sexuale cu chipuri de copii. „Am mobilizat toate serviciile statului în această problemă” # UNIMEDIA
Guvernul francez a anunțat miercuri, 5 noiembrie, că suspendă platforma Shein, în urma scandalului vânzării de către gigantul vânzărilor online a unor păpuşi sexuale copii, scrie adevărul.ro.
Clubul de fotbal Sheriff Tiraspol a rămas fără antrenor principal. Echipa și tehnicianul din Belarus, Vadim Skripcenko, au ajuns la un acord privind rezilierea contractului, a anunțat clubul pe rețele.
(video) Preşedinta Mexicului, agresată sexual în plină stradă în timpul unei vizite în capitală: Un individ a încercat să o sărute, apoi să o ia de talie şi de piept # UNIMEDIA
Agenţii Secretariatului pentru Securitatea Cetăţenilor din Ciudad de Mexico au arestat marţi un bărbat pentru că a hărţuit-o pe stradă pe preşedinta Claudia Sheinbaum în timpul unei vizite publice în centrul istoric, relatează Reuters.
Kremlinul reacționează la decizia Chișinăului privind desfacerea acordului centrelor culturale: ,,Este regretabil” # UNIMEDIA
Kremlinul, prin intermediul purtătorului de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a reacționat la denunțarea acordului privind instituțiile culturale, inclusiv a Centrului Cultural Rus de la Chișinău, subliniind că Guvernul Republicii Moldova continuă politica de antagonizare a Rusiei, scrie adevărul.ro.
Cerul va găzdui un fenomen rar și spectaculos în seara acestei zile. Luna va străluci așa cum rar ai mai văzut-o și va putea fi admirată din fiecare colț al lumii. Este cea mai mare superlună a anului 2025, scrie spynews.ro.
(video) „Ты красавец, брат!” Basta și Dj Smash l-au felicitat pe Renato Usatîi de ziua lui: „Îți dedic această piesă” # UNIMEDIA
Deputatul Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru și fost primar al municipiului Bălți, a sărbătorit ieri 47 de ani într-o atmosferă plină de surprize. Pe lângă tradiționala felicitare de la miezul nopții, Usatîi a fost onorat cu mesaje speciale din partea unor artiști de renume din showbizul rusesc, scrie SHOK.md.
Un băiat de 17 ani a fost surprins de polițiști gonind cu 122 km/h pe Viaduct. Potrivit informațiilor, vehiculul a fost ridicat, iar părinții adolescentului urmează să fie sancționați.
Președintele FEA, Fighting Entertainment Association, din Moldova, Dorin Damir ar fi fost reținut după descinderile din această dimineață, comunică sursele UNIMEDIA. Inspectoratul Național de Investigații și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au efectuat percheziții într-un dosar pe evaziune fiscală.
„Încă un „erou” al neamului din Parlament”. Marian intervine în „războiul” dintre Istratii și Stefanco: Ei nu apără fermierii, ei strică reputația lor # UNIMEDIA
Scandalul dintre deputatul PAS, Dorian Istratii, și deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Sergiu Stefanco, ia amploare. După ce Istratii l-a acuzat pe Stefanco că nu a achitat impozite și a trăit „cu 1 leu pe zi”, în dispută a intervenit și colegul primului, Radu Marian.
Scandal cu tentă sexuală la o primărie din Bistrița-Năsăud. Primar PSD din România, în ipostaze indecente alături de o angajată: „Poze trucate” # UNIMEDIA
Un scandal a izbucnit la Primăria comunei Livezile, județul Bistrița-Năsăud din România, după ce pe rețelele de socializare au apărut imagini care îl înfățișează pe primarul localității, Traian Simionca, în ipostaze indecente alături de o angajată a instituției, scrie adevărul.ro.
Caz șocant în România. O fată de 17 ani a fost racolată prin metoda Loverboy și obligată să facă sex cu 50 de bărbați în patru zile # UNIMEDIA
O fată de 17 ani a fost indusă în eroare, prin metoda Loverboy, apoi obligată, prin acte de violență și șantaj, să practice prostituția. În doar patru zile, minora a fost forțată să întrețină relații sexuale cu 50 de clienţi. Traficanții au fost reținuți pe data de 4 noiembrie, iar astăzi vor fi prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă, scrie adevărul.ro.
(foto) Cerere către… „mămica”. Lungu ironizează provocarea lui Crețu și își dă demisia de la Teatrul „Guguță”: Rog să fiu eliberat, nu chiar din propria inițiativă # UNIMEDIA
Actorul Cătălin Lungu a ironizat provocarea lui Emilian Crețu și a scris o cerere de demisie adresată mamei sale, care este directoarea Teatrului Municipal de Păpuși „Guguță”. Scandalul a pornit după ce Crețu a fost la plantat arbori alături de primarul capitalei, Ion Ceban.
„A intrat pe trotuar peste soția mea cu doi copii”. Tatăl micuțului spulberat de o mașină la Comrat, sfâșiat de durere: L-au adus cu AVIASAN-ul la Chișinău, e în comă # UNIMEDIA
Copilul de trei ani care a fost spulberat de o șoferiță la Comrat, a fost transferat cu AVIASAN-ul la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău. Contactat de UNIMEDIA tatăl copilului a declarat că starea micuțului este foarte gravă.
Moldova ezită să se alăture sancțiunilor împotriva Lukoil. Munteanu recunoaște: Suntem dependenți de kerosenul pentru Aeroport. Trebuie să găsim o soluție „în cadrul legal” # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu recunoaște că țara noastră este dependentă de unele servicii ale companiei Lukoil, gigantul rus de pe piața petrolieră din Moldova, care a fost plasată în lista de sancțiuni de către Statele Unite ale Americii. Deși oficialii spun că „toți trebuie să se alăture acestor sancțiuni”, se pare că o soluție clară la problemele care se vor isca în țară autoritățile nu au.
În seara de 4 noiembrie, s-a scris din nou istorie în Champions League, în meciul dintre Slavia Praga și Arsenal. Mikel Arteta, antrenorul „tunarilor”, l-a introdus pe teren pe puștiul Max Dowman, iar acesta a intrat direct în cărțile recordurilor, scrie adevarul.ro.
(video) Katy Black apare în lacrimi pe rețele, dupa ce Cristian s-a mutat în altă locuință: „Și după ce am culcat copiii, am timp și pentru mine” # UNIMEDIA
Katy Black trăiește momente grele după despărțirea de Cristian Cebotari. Influencerița a apărut în lacrimi pe rețelele sociale, unde scrie că are „timp pentru ea, doar când își culcă copiii”. Reacțiile fanilor au fost împărțite – de la mesaje de susținere la comentarii ironice precum „iar faci teatru?” sau „Cristi e fericit, își cumpără TV”.
(video 18+) Momentul tragediei de la Comrat: Șoferița a trecut cu mașina peste copilul de 3 ani # UNIMEDIA
Accidentul teribil de la Comrat, în urma căruia un copil de trei anișori a ajuns în reanimare, a fost surprins de o cameră. Din imagini se observă cum șoferița accelerează și lovește mama cu cei doi copii care mergeau pe trotuar.
Jaf de proporții în Belgia. Cum au reușit niște români să fure 14 mașini din Portul Anvers într-un weekend # UNIMEDIA
Un grup de români a reușit să fure 14 mașini din portul Anvers în câteva zile, în noiembrie 2023. Cei șapte inculpați au fost condamnați fiecare la câte patru ani de închisoare și o amendă de 4.000 de euro, scrie adevarul.ro.
Bărbatul care a căzut de la etaj era internat la Institutul de Neurologie, unde a fost recent operat: Poliția a pornit o anchetă # UNIMEDIA
Bărbatul care a decedat în această dimineață după ce a căzut de la etaj, era internat la Institutul de Neurologie, unde a fost recent operat de o tumoare. Potrivit Ministrului Sănătății Emil Ceban, acesta s-ar fi sinucis.
International Tobacco SRL marchează 20 de ani de la restartul și rebrandingul fabricii de tutun din Orhei # UNIMEDIA
International Tobacco SRL, la 7 noiembrie curent, marchează 20 de ani de la restartul și rebrandingul fabricii de tutun din Orhei. Potrivit conducerii companiei, 7 noiembrie 2025 e ziua în care celebrează oamenii care au transformat o fabrică într-un simbol al responsabilității și perseverenței.
Tânăra cunoscută drept „Păpușa Barbie” a murit la vârsta de 31 de ani: Influencerița cheltuise peste 50.000 de euro pe operații estetice # UNIMEDIA
Moarte șocantă în lumea influencerilor. Barbara Jankvaski, tânăra cunoscută drept „Păpușa Barbie”, s-a stins din viață la vârsta de 31 de ani, în condiții suspecte, scrie cancan.ro.
(video) „Trebuie să discut cu soția”. Munteanu se gândește cum va trăi cu salariul de 20 de mii lei: Vom angaja economiile pe care le-am făcut # UNIMEDIA
Prim-ministrul Alexandru Munteanu spune că nu este deranjat de faptul că salariul său este mai mic decât al miniștrilor din Cabinet. „E ok. Eu am să supraviețuiesc”, a declarat premierul.
(video) „Sunt și eu o agricultoare «bolfoșică».” O viticultoare, replică din plantația sa: 80 de tone de struguri au rămas neculese, dar impozite am achitat de-a lungul anului # UNIMEDIA
O agricultoare a comentat, direct din plantația sa de vie, declarațiile fostei ministre a Finanțelor, care i-a numit pe fermieri bolfoșei, de la tribuna centrală a Parlamentului. „Cât vedeți cu ochii, peste 80 de tone de struguri de masă au rămas neculese, pentru că nu am fi putut pune struguri necalitativi în ladă. Am făcut niște calcule și am înțeles că nu merită să o recoltăm, cu 2 lei, pentru că nu ne acoperă nici costul de recoltare și de transport. Dar de-a lungul anului am achitat impozite
Pe 8 și 9 noiembrie 2025, organizația Alga, în parteneriat cu Kaufland Moldova și The Moldova Project, organizează o amplă colectă de hrană pentru animale în magazinele Kaufland din Chișinău - cele de pe str. Nicolae Testemițanu 3 și str. Kiev 7. Acțiunea are loc între orele 10:00 - 19:00 și este deschisă tuturor celor care doresc să ofere o mână de ajutor animăluțelor care depind de sprijinul oamenilor.
Partidul - da, iar șeful - ba: PSDE confirmă că Ulianovschi s-a retras de la conducerea formațiunii # UNIMEDIA
„Tudor Ulianovschi a anunțat despre retragerea sa de la conducerea Partidului Social Democrat European (PSDE). Decizia a fost anunțată în cadrul ședinței Biroului Permanent al formațiunii”, se arată într-un comunicat oficial al PSDE, lansat public. Asta în timp ce Tudor Ulianovschi, a negat, pentru UNIMEDIA, că ar exista vreo decizie de demisie.
„Deputat cu venituri de 1 leu pe zi?!” Dorian Istratii îl atacă pe Sergiu Stefanco pe declarațiile de avere: „Conduce o gospodărie pe minus și întreține o familie din 5 membri” # UNIMEDIA
Deputatul PAS, Dorian Istratii, îl acuză pe parlamentarul Sergiu Stefanco din Partidul Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, că nu și-ar fi declarat corect veniturile. Într-o postare pe rețelele sociale, Istratii afirmă că Stefanco nu ar fi achitat niciun leu impozit pe venit în ultimii patru ani.
(doc) Guvernul schimbă regulile pentru „ajutor la contor” și modifică perioada de calcul a veniturilor familiilor: Motivul - „o chestiune tehnică” # UNIMEDIA
Guvernul a modificat în cadrul ședinței de astăzi perioada de referință pentru calcularea compensațiilor la energie, schimbând-o de la mai–octombrie la aprilie–septembrie.
Scumpiri zilnice și simțitoare la pompă: Top stații PECO unde găsești cele mai mici prețuri la motorină și benzină # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat prețurile maxime de referință pentru 6 noiembrie 2025, înregistrând o creștere față de ziua precedentă.
(video) Igor Dodon: Noul Guvern nu va reuși, pentru că tot decide Maia Sandu. La un moment dat, Munteanu va pleca ca să-și păstreze „obrazul curat” # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a comentat activitatea noului premier Alexandru Munteanu și a Guvernului său, exprimându-și scepticismul față de șansele acestuia de a reuși. „Sistemul construit de Maia Sandu este astfel încât totul va fi decis de ea, iar lupta din culise va împiedica noul cabinet să-și facă treaba. Cred că, la un moment dat, Munteanu va înțelege acest lucru și pur și simplu va pleca”, a spus liderul PSRM la TVC21.
(foto) Cum arată Traian Băsescu la 74 de ani, înconjurat de nepoți și familie: „La mulți ani, tata!” # UNIMEDIA
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a împlinit pe 4 noiembrie 74 de ani și a sărbătorit evenimentul în familie, într-un moment intim și emoționant. Cu această ocazie, fiica sa, Elena Băsescu, a publicat pe Instagram o fotografie care surprinde fostul șef al statului înconjurat de nepoții săi, Traian Jr., Sofia și Anastasia. Copiii îl îmbrățișează cu căldură, iar expresiile lor transmit bucurie și afecțiune sinceră, scrie adevarul.ro.
(video) „I-am spus - îmbracă-te, divorțăm și noi”. Dan Ioniță, despre reacția la separarea lui Cristi Cebotari și Katy Black: Au 4 copii, bani, el pentru ce mai trebuie?! # UNIMEDIA
Influencerul Dan Ioniță a vorbit despre reacția sa la videoclipul viral prin care cuplul Cristian Cebotari și Katy Black și-au anunțat divorțul și a precizat că nu a urmărit intenția de a face ironii la acest subiect. „Nu am vrut, în niciun caz, să râd de situațe”, a spus Ioniță
„Vă susțineți colega de breaslă.” Perciun sare în apărarea Alei Nemerenco, după îngrijorările Irinei Revin pe creșterea mortalității infantile: Sunt calcule greșite # UNIMEDIA
Ministrul Educației, Dan Perciun, sare în apărarea fostei sale colege de Guvern, Ala Nemerenco, după ce Irina Revin, activistă și antreprenoare din Moldova, s-a arătat revoltată de un comentariu al ex-ministrei Sănății, în contextul în care i-a adresat acesteia o întrebare privind creșterea mortalității infantile „exact în cei patru ani ai mandatului dumneaei”.
Fostul director al Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a fost numit în funcția de secretar general adjunct al Cancelariei de Stat, la o zi după demisie. Decizia a fost aprobată astăzi de noul cabinet de miniștri.
În timp ce membri ai Partidului Social Democrat European susțin, sub protecția anonimatului, că Tudor Ulianovschi a anunțat la ședința biroului politic de aseară că demisionează de la șefia formațiunii, politicianul infirmă acest lucru. „Nu știu de unde aveți această informație, dar este adevărată. La ASP nu s-a depus nicio cerere de demisie”, a declarat Ulianovschi în exclusivitate pentru UNIMEDIA.
(video) Ex-magistratul CSJ Anatolie Țurcan, sancționat pentru replicile cu Ion Guzun la Adunarea Judecătorilor: - A avut un limbaj de bulevard - E un abuz. Deschidem DEX? # UNIMEDIA
Ex-judecătorul Anatolie Țurcan de la Curtea Supremă de Justiție a fost sancționat pentru schimbul de replici cu membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ion Guzun, la Adunarea Judecătorilor din 2023. Decizia a fost luată ieri, în ședința CSM, cu majoritate de voturi. Prezent la examinarea subiectului, fostul magistrat a avut mai multe obiecții către membrii Consiliului.
FLYONE: Lider în clasamentul “SEE TOP 100 - cele mai dinamice companii din Europa de Sud-Est” # UNIMEDIA
Compania aeriană FLYONE a debutat în clasamentul SEE TOP 100 al celor mai mari companii din Europa de Sud-Est pentru anul 2024.
(video) Prima ședință oficială a noului Guvern: Regulamentului pentru acordarea compensațiilor la energie a fost modificat. Ce alte proiecte au fost aprobate # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu s-a întrunit astăzi în prima ședință oficială de Guvern. Pe ordinea de zi au figurat 14 subiecte.
Republica Moldova denunță Acordul cultural cu Federația Rusă. Munteanu: O acțiune binevenită # UNIMEDIA
Proiect de lege care prevede denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturalea fost aporbat astăzi în cadrul primei ședințe a Guvernului Munteanu.
Admixer Advertising a desfășurat un training practic dedicat Google Marketing Platform în Moldova # UNIMEDIA
În perioada 17–19 septembrie 2025, la Chișinău, în cadrul TEKWILL, a avut loc un training specializat de trei zile dedicat Google Marketing Platform (GMP). Evenimentul a fost organizat de compania Admixer Advertising - official Sales Partner Google Marketing Platform din 2016. Partenerii strategici ai acestuia au fost Innovate Moldova și Ambasada Suediei la Chișinău.
