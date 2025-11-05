„Пошёл вон отсюда!” A intrat să fure, dar vânzătoarea i-a scos cagula și l-a alungat: Scene ca din film într-un magazin din Rusia

13:20

O agricultoare a comentat, direct din plantația sa de vie, declarațiile fostei ministre a Finanțelor, care i-a numit pe fermieri bolfoșei, de la tribuna centrală a Parlamentului. „Cât vedeți cu ochii, peste 80 de tone de struguri de masă au rămas neculese, pentru că nu am fi putut pune struguri necalitativi în ladă. Am făcut niște calcule și am înțeles că nu merită să o recoltăm, cu 2 lei, pentru că nu ne acoperă nici costul de recoltare și de transport. Dar de-a lungul anului am achitat impozite