„Deputat cu venituri de 1 leu pe zi?!” Dorian Istratii îl atacă pe Sergiu Stefanco pe declarațiile de avere: „Conduce o gospodărie pe minus și întreține o familie din 5 membri”

22:10

Nu toți sunt încântați de discursul fostei ministre a Finanțelor, deputata PAS, Victoria Belous, din Parlament, care a acuzat reprezentanți ai opoziției că „ar trăi cu 30 de mii de lei pe an, dar sunt destul de bolfoșei”. „A ieșit prost din punctul meu de vedere. Ea a semnalat o problemă de care a fost responsabilă în ultimii ani, mai ales deținând funcții de conducere la FISC și fiind ministru al Finanțelor”, a declarat Olesea Stamate, fostă deputat PAS, Puterea a Patra de la N4.