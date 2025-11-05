(video) Igor Dodon: Noul Guvern nu va reuși, pentru că tot decide Maia Sandu. La un moment dat, Munteanu va pleca ca să-și păstreze „obrazul curat”
UNIMEDIA, 5 noiembrie 2025 12:20
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a comentat activitatea noului premier Alexandru Munteanu și a Guvernului său, exprimându-și scepticismul față de șansele acestuia de a reuși. „Sistemul construit de Maia Sandu este astfel încât totul va fi decis de ea, iar lupta din culise va împiedica noul cabinet să-și facă treaba. Cred că, la un moment dat, Munteanu va înțelege acest lucru și pur și simplu va pleca”, a spus liderul PSRM la TVC21.
• • •
(live/update) Prima ședință oficială a noului Guvern. Munteanu: Mă bucur că am început activitatea, avem lucruri importante de hotărât # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu se reunește astăzi în prima ședință oficială de Guvern. Pe ordinea de zi figurează 14 subiecte.
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu se reunește astăzi în prima ședință oficială de Guvern. Pe ordinea de zi figurează 14 subiecte.
