(video) Igor Dodon: Noul Guvern nu va reuși, pentru că tot decide Maia Sandu. La un moment dat, Munteanu va pleca ca să-și păstreze „obrazul curat”

Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova îi cere premierului Alexandru Munteanu să excludă de pe agenda ședinței de mâine proiectul care va denunța acordul cu Federația Rusă cu privire la înființarea și funcționarea centrelor culturale. „Aceasta nu este agenda Guvernului, da e a PAS și a Maiei Sandu. Când situația în țară e deplorabilă, vii cu asemenea proiecte”, a declarat fostul șef de stat la TVC21.