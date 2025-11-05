Moldova ezită să se alăture sancțiunilor împotriva Lukoil. Munteanu recunoaște: Suntem dependenți de kerosenul pentru Aeroport. Trebuie să găsim o soluție „în cadrul legal”
UNIMEDIA, 5 noiembrie 2025 15:30
Premierul Alexandru Munteanu recunoaște că țara noastră este dependentă de unele servicii ale companiei Lukoil, gigantul rus de pe piața petrolieră din Moldova, care a fost plasată în lista de sancțiuni de către Statele Unite ale Americii. Deși oficialii spun că „toți trebuie să se alăture acestor sancțiuni”, se pare că o soluție clară la problemele care se vor isca în țară autoritățile nu au.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
15:40
„A intrat pe trotuar peste soția mea cu doi copii”. Tatăl micuțului spulberat de o mașină la Comrat, sfâșiat de durere: L-au adus cu AVIASAN-ul la Chișinău, e în comă # UNIMEDIA
Copilul de trei ani care a fost spulberat de o șoferiță la Comrat, a fost transferat cu AVIASAN-ul la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău. Contactat de UNIMEDIA tatăl copilului a declarat că starea micuțului este foarte gravă.
Acum 15 minute
15:30
Moldova ezită să se alăture sancțiunilor împotriva Lukoil. Munteanu recunoaște: Suntem dependenți de kerosenul pentru Aeroport. Trebuie să găsim o soluție „în cadrul legal” # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu recunoaște că țara noastră este dependentă de unele servicii ale companiei Lukoil, gigantul rus de pe piața petrolieră din Moldova, care a fost plasată în lista de sancțiuni de către Statele Unite ale Americii. Deși oficialii spun că „toți trebuie să se alăture acestor sancțiuni”, se pare că o soluție clară la problemele care se vor isca în țară autoritățile nu au.
Acum o oră
15:10
În seara de 4 noiembrie, s-a scris din nou istorie în Champions League, în meciul dintre Slavia Praga și Arsenal. Mikel Arteta, antrenorul „tunarilor”, l-a introdus pe teren pe puștiul Max Dowman, iar acesta a intrat direct în cărțile recordurilor, scrie adevarul.ro.
14:50
(video) Katy Black apare în lacrimi pe rețele, dupa ce Cristian s-a mutat în altă locuință: „Și după ce am culcat copiii, am timp și pentru mine” # UNIMEDIA
Katy Black trăiește momente grele după despărțirea de Cristian Cebotari. Influencerița a apărut în lacrimi pe rețelele sociale, unde scrie că are „timp pentru ea, doar când își culcă copiii”. Reacțiile fanilor au fost împărțite – de la mesaje de susținere la comentarii ironice precum „iar faci teatru?” sau „Cristi e fericit, își cumpără TV”.
Acum 2 ore
14:20
(video 18+) Momentul tragediei de la Comrat: Șoferița a trecut cu mașina peste copilul de 3 ani # UNIMEDIA
Accidentul teribil de la Comrat, în urma căruia un copil de trei anișori a ajuns în reanimare, a fost surprins de o cameră. Din imagini se observă cum șoferița accelerează și lovește mama cu cei doi copii care mergeau pe trotuar.
14:20
Jaf de proporții în Belgia. Cum au reușit niște români să fure 14 mașini din Portul Anvers într-un weekend # UNIMEDIA
Un grup de români a reușit să fure 14 mașini din portul Anvers în câteva zile, în noiembrie 2023. Cei șapte inculpați au fost condamnați fiecare la câte patru ani de închisoare și o amendă de 4.000 de euro, scrie adevarul.ro.
14:10
Bărbatul care a căzut de la etaj era internat la Institutul de Neurologie, unde a fost recent operat: Poliția a pornit o anchetă # UNIMEDIA
Bărbatul care a decedat în această dimineață după ce a căzut de la etaj, era internat la Institutul de Neurologie, unde a fost recent operat de o tumoare. Potrivit Ministrului Sănătății Emil Ceban, acesta s-ar fi sinucis.
14:00
Băbatul care a căzut de la etaj era internat la Institutul de Neurologie, unde a fost recent operat: Poliția a pornit o anchetă # UNIMEDIA
Bărbatul care a decedat în această dimineață după ce a căzut de la etaj, era internat la Institutul de Neurologie, unde a fost recent operat de o tumoare. Potrivit Ministrului Sănătății Emil Ceban, acesta s-ar fi sinucis.
13:50
International Tobacco SRL marchează 20 de ani de la restartul și rebrandingul fabricii de tutun din Orhei # UNIMEDIA
International Tobacco SRL, la 7 noiembrie curent, marchează 20 de ani de la restartul și rebrandingul fabricii de tutun din Orhei. Potrivit conducerii companiei, 7 noiembrie 2025 e ziua în care celebrează oamenii care au transformat o fabrică într-un simbol al responsabilității și perseverenței.
13:50
Tânăra cunoscută drept „Păpușa Barbie” a murit la vârsta de 31 de ani: Influencerița cheltuise peste 50.000 de euro pe operații estetice # UNIMEDIA
Moarte șocantă în lumea influencerilor. Barbara Jankvaski, tânăra cunoscută drept „Păpușa Barbie”, s-a stins din viață la vârsta de 31 de ani, în condiții suspecte, scrie cancan.ro.
Acum 4 ore
13:40
(video) „Trebuie să discut cu soția”. Munteanu se gândește cum va trăi cu salariul de 20 de mii lei: Vom angaja economiile pe care le-am făcut # UNIMEDIA
Prim-ministrul Alexandru Munteanu spune că nu este deranjat de faptul că salariul său este mai mic decât al miniștrilor din Cabinet. „E ok. Eu am să supraviețuiesc”, a declarat premierul.
13:20
(video) „Sunt și eu o agricultoare «bolfoșică».” O viticultoare, replică din plantația sa: 80 de tone de struguri au rămas neculese, dar impozite am achitat de-a lungul anului # UNIMEDIA
O agricultoare a comentat, direct din plantația sa de vie, declarațiile fostei ministre a Finanțelor, care i-a numit pe fermieri bolfoșei, de la tribuna centrală a Parlamentului. „Cât vedeți cu ochii, peste 80 de tone de struguri de masă au rămas neculese, pentru că nu am fi putut pune struguri necalitativi în ladă. Am făcut niște calcule și am înțeles că nu merită să o recoltăm, cu 2 lei, pentru că nu ne acoperă nici costul de recoltare și de transport. Dar de-a lungul anului am achitat impozite
13:10
Pe 8 și 9 noiembrie 2025, organizația Alga, în parteneriat cu Kaufland Moldova și The Moldova Project, organizează o amplă colectă de hrană pentru animale în magazinele Kaufland din Chișinău - cele de pe str. Nicolae Testemițanu 3 și str. Kiev 7. Acțiunea are loc între orele 10:00 - 19:00 și este deschisă tuturor celor care doresc să ofere o mână de ajutor animăluțelor care depind de sprijinul oamenilor.
13:00
Partidul - da, iar șeful - ba: PSDE confirmă că Ulianovschi s-a retras de la conducerea formațiunii # UNIMEDIA
„Tudor Ulianovschi a anunțat despre retragerea sa de la conducerea Partidului Social Democrat European (PSDE). Decizia a fost anunțată în cadrul ședinței Biroului Permanent al formațiunii”, se arată într-un comunicat oficial al PSDE, lansat public. Asta în timp ce Tudor Ulianovschi, a negat, pentru UNIMEDIA, că ar exista vreo decizie de demisie.
12:50
„Deputat cu venituri de 1 leu pe zi?!” Dorian Istratii îl atacă pe Sergiu Stefanco pe declarațiile de avere: „Conduce o gospodărie pe minus și întreține o familie din 5 membri” # UNIMEDIA
Deputatul PAS, Dorian Istratii, îl acuză pe parlamentarul Sergiu Stefanco din Partidul Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, că nu și-ar fi declarat corect veniturile. Într-o postare pe rețelele sociale, Istratii afirmă că Stefanco nu ar fi achitat niciun leu impozit pe venit în ultimii patru ani.
12:40
Un copil de 3 ani, care mergea de mână cu mama sa pe trotuar, la Comrat, spulberat de o mașină: Șoferița ar fi încurcat frâna cu acceleratorul # UNIMEDIA
Un copil de 3 ani a fost internat în stare gravă la spital după ce a fost lovit de o mașină, la Comrat. Potrivit informațiilor, șoferița a încurcat frâna cu acceleratorul și a spulberat copilul, care mergea cu mama sa pe trotuar.
12:30
(doc) Guvernul schimbă regulile pentru „ajutor la contor” și modifică perioada de calcul a veniturilor familiilor: Motivul - „o chestiune tehnică” # UNIMEDIA
Guvernul a modificat în cadrul ședinței de astăzi perioada de referință pentru calcularea compensațiilor la energie, schimbând-o de la mai–octombrie la aprilie–septembrie.
12:20
Scumpiri zilnice și simțitoare la pompă: Top stații PECO unde găsești cele mai mici prețuri la motorină și benzină # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat prețurile maxime de referință pentru 6 noiembrie 2025, înregistrând o creștere față de ziua precedentă.
12:20
(video) Igor Dodon: Noul Guvern nu va reuși, pentru că tot decide Maia Sandu. La un moment dat, Munteanu va pleca ca să-și păstreze „obrazul curat” # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a comentat activitatea noului premier Alexandru Munteanu și a Guvernului său, exprimându-și scepticismul față de șansele acestuia de a reuși. „Sistemul construit de Maia Sandu este astfel încât totul va fi decis de ea, iar lupta din culise va împiedica noul cabinet să-și facă treaba. Cred că, la un moment dat, Munteanu va înțelege acest lucru și pur și simplu va pleca”, a spus liderul PSRM la TVC21.
12:20
(foto) Cum arată Traian Băsescu la 74 de ani, înconjurat de nepoți și familie: „La mulți ani, tata!” # UNIMEDIA
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a împlinit pe 4 noiembrie 74 de ani și a sărbătorit evenimentul în familie, într-un moment intim și emoționant. Cu această ocazie, fiica sa, Elena Băsescu, a publicat pe Instagram o fotografie care surprinde fostul șef al statului înconjurat de nepoții săi, Traian Jr., Sofia și Anastasia. Copiii îl îmbrățișează cu căldură, iar expresiile lor transmit bucurie și afecțiune sinceră, scrie adevarul.ro.
12:10
(video) „I-am spus - îmbracă-te, divorțăm și noi”. Dan Ioniță, despre reacția la separarea lui Cristi Cebotari și Katy Black: Au 4 copii, bani, el pentru ce mai trebuie?! # UNIMEDIA
Influencerul Dan Ioniță a vorbit despre reacția sa la videoclipul viral prin care cuplul Cristian Cebotari și Katy Black și-au anunțat divorțul și a precizat că nu a urmărit intenția de a face ironii la acest subiect. „Nu am vrut, în niciun caz, să râd de situațe”, a spus Ioniță
11:50
„Vă susțineți colega de breaslă.” Perciun sare în apărarea Alei Nemerenco, după îngrijorările Irinei Revin pe creșterea mortalității infantile: Sunt calcule greșite # UNIMEDIA
Ministrul Educației, Dan Perciun, sare în apărarea fostei sale colege de Guvern, Ala Nemerenco, după ce Irina Revin, activistă și antreprenoare din Moldova, s-a arătat revoltată de un comentariu al ex-ministrei Sănății, în contextul în care i-a adresat acesteia o întrebare privind creșterea mortalității infantile „exact în cei patru ani ai mandatului dumneaei”.
Acum 6 ore
11:30
Cutremur pe scena politică moldovenească. Președintele Partidului Social Democrat European, Tudor Ulianovschi, ar fi demisionat de la conducerea formațiunii.
11:30
Fostul director al Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a fost numit în funcția de secretar general adjunct al Cancelariei de Stat, la o zi după demisie. Decizia a fost aprobată astăzi de noul cabinet de miniștri.
11:30
În timp ce membri ai Partidului Social Democrat European susțin, sub protecția anonimatului, că Tudor Ulianovschi a anunțat la ședința biroului politic de aseară că demisionează de la șefia formațiunii, politicianul infirmă acest lucru. „Nu știu de unde aveți această informație, dar este adevărată. La ASP nu s-a depus nicio cerere de demisie”, a declarat Ulianovschi în exclusivitate pentru UNIMEDIA.
11:20
(video) Ex-magistratul CSJ Anatolie Țurcan, sancționat pentru replicile cu Ion Guzun la Adunarea Judecătorilor: - A avut un limbaj de bulevard - E un abuz. Deschidem DEX? # UNIMEDIA
Ex-judecătorul Anatolie Țurcan de la Curtea Supremă de Justiție a fost sancționat pentru schimbul de replici cu membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ion Guzun, la Adunarea Judecătorilor din 2023. Decizia a fost luată ieri, în ședința CSM, cu majoritate de voturi. Prezent la examinarea subiectului, fostul magistrat a avut mai multe obiecții către membrii Consiliului.
11:20
FLYONE: Lider în clasamentul “SEE TOP 100 - cele mai dinamice companii din Europa de Sud-Est” # UNIMEDIA
Compania aeriană FLYONE a debutat în clasamentul SEE TOP 100 al celor mai mari companii din Europa de Sud-Est pentru anul 2024.
11:10
(video) Prima ședință oficială a noului Guvern: Regulamentului pentru acordarea compensațiilor la energie a fost modificat. Ce alte proiecte au fost aprobate # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu s-a întrunit astăzi în prima ședință oficială de Guvern. Pe ordinea de zi au figurat 14 subiecte.
11:00
Cutremur pe scena politică moldovenească. Președintele Partidului Social Democrat European, Tudor Ulianovschi, ar fi demisionat de la conducerea formațiunii.
10:50
Republica Moldova denunță Acordul cultural cu Federația Rusă. Munteanu: O acțiune binevenită # UNIMEDIA
Proiect de lege care prevede denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturalea fost aporbat astăzi în cadrul primei ședințe a Guvernului Munteanu.
10:50
Admixer Advertising a desfășurat un training practic dedicat Google Marketing Platform în Moldova # UNIMEDIA
În perioada 17–19 septembrie 2025, la Chișinău, în cadrul TEKWILL, a avut loc un training specializat de trei zile dedicat Google Marketing Platform (GMP). Evenimentul a fost organizat de compania Admixer Advertising - official Sales Partner Google Marketing Platform din 2016. Partenerii strategici ai acestuia au fost Innovate Moldova și Ambasada Suediei la Chișinău.
10:40
(live/update) Prima ședință oficială a noului Guvern. Munteanu: Mă bucur că am început activitatea, avem lucruri importante de hotărât # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu se reunește astăzi în prima ședință oficială de Guvern. Pe ordinea de zi figurează 14 subiecte.
10:40
Ultima oră! De la USAID la Vamă. Radu Vrabie, numit șef al instituției, după demisia lui Alexandru Iacub # UNIMEDIA
Zvonurile apărute în ultimele zile s-au confirmat. Radu Vrabie a fost numit în funcția de director al Serviciului Vamal, la o zi după demisia lui Alexandru Iacub.
10:40
(video) Noul ministru al Sănătății respinge acuzațiile lansate de procurorii români pe rezidențiatele falsificate la USMF: „Totul este digitalizat” # UNIMEDIA
Ministrul Sănătății, fostul rector al Universității de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Emil Ceban, a declarat că acuzațiile procurorilor români privind rezidențiatul fictiv în instituție sunt false. „Totul este digitalizat, fiecare examen este digitalizat, orice notă pusă nu se poate schimba, se vede la fiecare oră cine a intrat și a ieșit din sistem”, a spus Ceban.
10:30
(live) Prima ședință oficială a noului Guvern. Munteanu: Mă bucur că am început activitatea, avem lucruri importante de hotărât # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu se reunește astăzi în prima ședință oficială de Guvern. Pe ordinea de zi figurează 14 subiecte.
10:30
Ultima oră! Zvonurile s-au confirmat. Radu Vrabie, numit șef al Serviciului Vamal, după demisia lui Alexandru Iacub # UNIMEDIA
Zvonurile apărute în ultimele zile s-au confirmat. Radu Vrabie a fost numit în funcția de director al Serviciului Vamal, la o zi după demisia lui Alexandru Iacub.
10:20
(video) Cu demisia pe masă și planuri de promovare în buzunar: Iacub spune că a plecat de la Vamă pentru o altă funcție în Guvern # UNIMEDIA
Șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a comentat plecarea sa din funcție, menționând că „e o decizie politică” și nu ascunde niciun „subtext”. „O să fiu promovat puțin”, a declarat acesta.
10:20
(live) Prima ședință oficială a Guvernului Munteanu: Alexei Buzu, numit în funcția de secretar general al Executivului # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu se reunește astăzi în prima ședință oficială de Guvern. Pe ordinea de zi figurează 14 subiecte.
10:20
Președintele FEA, Fighting Entertainment Association, din Moldova, Dorin Damir ar fi fost reținut după descinderile din această dimineață, comunică sursele UNIMEDIA. Inspectoratul Național de Investigații și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au efectuat percheziții într-un dosar pe evaziune fiscală.
10:10
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu se reunește astăzi în prima ședință oficială de Guvern. Pe ordinea de zi figurează 14 subiecte.
10:00
Ultima oră! Damir și Orheianu s-au trezit cu procurorii la ușă: Ar fi vizați într-un dosar de evaziune fiscală # UNIMEDIA
Dorin Damir și Octavian Orheianu sunt vizați de percheziții ale organelor de drept. Surse ale ZdG afirmă că miercuri, 5 noiembrie, Inspectoratul Național de Investigații și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) efectuează mai multe percheziții la cei doi în cazul a două dosare penale deschise pentru evaziune fiscală și preluarea, în 2017, a afacerii Pro Imobil de către un grup de persoane afiliat celor doi.
09:50
(video) Cu demisia pe masă și planuri de promovare în buzunar: Iacub spune că a plecat de la Vamă pentru altă funcție în Guvern # UNIMEDIA
Șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a comentat plecarea sa din funcție, menționând că „e o decizie politică” și nu ascunde niciun „subtext”. „O să fiu promovat puțin”, a declarat acesta.
Acum 8 ore
09:40
Șeful NATO vine la București pe două zile: Mark Rutte se întâlnește cu Nicușor Dan și cu Ilie Bolojan # UNIMEDIA
Mark Rutte, secretarul general al NATO, ajunge miercuri la București pentru a participa la Forumul NATO al Industriei de Apărare care are loc între 5 și 6 noiembrie. În programul șefului NATO sunt și întâlniri cu președintele Nicușor Dan, precum și premierul Ilie Bolojan, scrie hotnews.ro.
09:30
Vineri, 7 noiembrie, ora 18:30, Teatrul Național „Eugène Ionesco” prezintă Pescărușul de A. P. Cehov, regizat de Nikita Betehtin.
09:30
Caz șocant la un spital din capitală: Un pacient de 73 de ani a căzut de la etaj și a murit # UNIMEDIA
Un bărbat de 73 de ani a murit, după ce a căzut de la etajul trei al unui spital din centrul capitalei. Potrivit informațiilor, tragedia a avut loc în această dimineață.
09:20
USMF „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, în centrul unei anchete penale în România: Procurorii suspectează că mai mulți medici și-ar fi falsificat rezidențiatul # UNIMEDIA
Procurorii şi poliţiştii români fac, miercuri, 14 percheziţii într-un dosar care vizează înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi. Mai mulţi medici au cerut Ministerului Sănătăţii recunoaşterea studiilor la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău, dar procurorii suspectează că Rezidenţiatul nu s-a efectuat în realitate, scrie presa română.
09:10
(video) Petrecerea s-a încheiat cu scandal: Mai mulți tineri s-au încăierat în fața unui club de noapte, în capitală. Unul dintre bătăuși a folosit spray lacrimogen # UNIMEDIA
O altercație a avut loc noaptea trecută în fața unui club de noapte din sectorul Rîșcani al capitalei. Potrivit imaginilor publicate pe rețele, mai mulți tineri s-au luat la bătaie.
09:10
Mastercard și GAL Trans, partenerii de încredere al celor care aleg să călătorească sigur și confortabil lansează o nouă campanie dedicată pasagerilor care preferă plățile digitale. Indiferent dacă mergi la studii, la muncă sau în vacanță, acum ai un motiv în plus să alegi GAL Trans: în perioada 1 noiembrie 2025 – 31 octombrie 2026, toate biletele achitate online cu un card Mastercard® beneficiază de reduceri de până la 10% pentru orice destinație.
09:10
Democraţii americani câștigă primăria orașului New York: Mesajul lui Zohran Mamdani pentru Donald Trump # UNIMEDIA
Partidul Democrat înregistrează primele succese electorale majore din al doilea mandat al preşedintelui Donald Trump, potrivit proiecţiilor CNN. Zohran Mamdani, un politician de 34 de ani, născut în Uganda într-o familie de origine indiană, este dat drept câştigător al cursei pentru funcţia de primar al oraşului New York — o victorie considerată istorică pentru aripa progresistă a democraţilor, scrie adevarul.ro.
09:00
Moartea lui Cazimir cel Mare și complotul eșuat al prafului de pușcă au influențat cursul istoriei europene.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.