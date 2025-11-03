Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru Constantin Țuțu

10:40

Doi bărbaţi au fost condamnaţi la pedeapsa cu închisoarea după ce au fost implicaţi într‑un caz de circulaţie ilegală de droguri în valoare estimată la aproximativ 200.000 de lei. În actul de învinuire se arată că cei doi inculpaţi au pus la punct o activitate infracţională prin care achiziţionau, deţineau şi ulterior distribuiau substanţe interzise, în […] Articolul Trafic de stupefiante: dosar penal şi sentinţă pentru doi inculpaţi implicaţi într‑o afacere de circa 200.000 lei apare prima dată în Subiectul Zilei.