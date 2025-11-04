A plecat un poliţist model: comisarul principal Alexandr Stanciu s-a stins după boală

10:20

Un tânăr de 20 de ani din municipiul Chișinău a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis, pentru încălcarea regulilor de circulație în timp ce conducea un automobil fără permis de conducere, faptă care a dus la decesul unui pieton. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău,