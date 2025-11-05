Ion Ceban: „Chișinău și Grecia – noi proiecte pentru dezvoltarea orașului”

14:40

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că această săptămână marchează împlinirea a doi ani de activitate din cel de-al doilea său mandat la conducerea capitalei. Cu această ocazie, edilul a precizat că, în curând, va fi prezentat public un raport detaliat privind realizările și proiectele implementate în această perioadă. „În cel mai scurt timp […] Articolul Ion Ceban, la doi ani de mandat: „Am avut obstacole, dar Chișinăul rămâne un oraș în dezvoltare” apare prima dată în Subiectul Zilei.