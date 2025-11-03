Record periculos în trafic: un şofer prins circulând cu 211 km/h
Subiectul Zilei, 3 noiembrie 2025 16:30
Un conducător auto a fost surprins circulând cu viteza de 211 km/h, într-o acţiune de patrulare ce a urmărit respectarea regulilor rutiere. Această viteză extremă reprezintă o depăşire semnificativă a limitei legale şi survine într‑un context în care viteza rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor grave. Poliţia rutieră a documentat cazul şi a aplicat sancţiuni
• • •
Acum 15 minute
16:30
Un conducător auto a fost surprins circulând cu viteza de 211 km/h, într-o acţiune de patrulare ce a urmărit respectarea regulilor rutiere. Această viteză extremă reprezintă o depăşire semnificativă a limitei legale şi survine într‑un context în care viteza rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor grave. Poliţia rutieră a documentat cazul şi a aplicat sancţiuni
Acum o oră
16:10
Alertă pentru cei care așteaptă colete: nu accesaţi linkurile suspecte care pretind taxe vamale # Subiectul Zilei
Autorităţile vamale şi poştale au emis o atenţionare publică privind o nouă schemă de escrocherie care vizează persoanele ce aşteaptă colete poştale internaţionale — escrocii transmit mesaje sau SMS-uri care avertizează că expediţia se află în vamă şi că trebuie achitată o taxă de vamă pentru eliberare. Apoi, persoana este îndrumată să acceseze un link sau să
Acum 2 ore
15:40
Un minor a fost depistat de către echipajul de carabinieri din raionul Ungheni cu substanţe interzise asupra sa. În timpul unei patrulări de rutină, tânărul a atras atenţia prin comportament suspect şi a fost oprit pentru verificări. În urma controlului corporal, carabinierii au identificat asupra minorului diverse pachete care conţineau substanţe a căror natură este
15:00
Incident mortal în sudul Indiei: mulțime copleșește un templu – sute de persoane afectate # Subiectul Zilei
Un incident tragic s‑a produs la un templu hindus din districtul Srikakulam, statul Andhra Pradesh, India, unde o mulţime extrem de mare de credincioşi s‑a adunat pentru o festivitate religioasă. În timpul evenimentului, s‑a produs o suprapresiune de mulţime, care a condus la moartea a cel puţin nouă persoane, dintre care opt femei şi un copil, şi la
Acum 4 ore
14:40
Bugetul Chișinăului, transformat în armă politică – primarul denunță obstrucționarea proiectelor # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că bugetul municipal pentru anul curent a fost blocat în mod repetat din motive politice, în special de către consilierii fracțiunii PAS din Consiliul Municipal. Edilul afirmă că proiectul bugetului a fost elaborat conform termenilor legali, iar propunerile înaintate de toate fracțiunile, inclusiv PAS, au fost incluse în
14:40
Ion Ceban, la doi ani de mandat: „Am avut obstacole, dar Chișinăul rămâne un oraș în dezvoltare” # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că această săptămână marchează împlinirea a doi ani de activitate din cel de-al doilea său mandat la conducerea capitalei. Cu această ocazie, edilul a precizat că, în curând, va fi prezentat public un raport detaliat privind realizările și proiectele implementate în această perioadă. „În cel mai scurt timp
14:30
Român depistat la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni cu permis de conducere fals # Subiectul Zilei
Un cetăţean român a fost identificat la punctul de trecere a frontierei de la Sculeni purtând un permis de conducere fals atunci când încerca să părăsească Republica Moldova. Documentul prezentat nu îndeplinea condiţiile de formă şi fond ale unui act autentic, iar persoana în cauză nu figura în evidenţe ca deţinând permis valabil. În urma
14:00
Autoritățile germane au anunțat în weekend că au arestat un cetăţean sirian în vârstă de 22 de ani, la Berlin, suspectat că ar fi planificat un atac de natură extremist‑jihadistă. Acţiunea a avut loc în districtul Neukölln, sudul capitalei, iar anchetatorii precizează că suspectul era implicat în pregătirea unui act grav de violență împotriva statului
13:40
Un grav incident a avut loc în municipiul Chișinău, unde o femeie a fost găsită mortă, iar o altă persoană a fost transportată de urgenţă la spital. Autoritățile au ajuns la locul faptei în scurt timp după apelul primit, examinând zona şi izolând imediat circumstanţele exacte ale evenimentului. Victima decedată a fost găsită în stare
13:40
Echipa de judo a Republicii Moldova a încheiat competiția pe echipe din cadrul Campionatului European U23 pe locul 5. Lotul, format din 18 sportivi, a început turneul cu o victorie convingătoare împotriva Ungariei, dar a pierdut în disputa pentru medalia de bronz în fața Turciei. La competițiile individuale, judocanul Mihail Latîșev, la categoria până la 90 kg,
Acum 6 ore
12:40
Un bărbat a fost condamnat la închisoare, după ce și‑a pus în aplicare intenția de răzbunare după un conflict mai vechi cu un consătean. Fapta a avut loc în seara unui eveniment tensionat din localitate, când agresorul l‑a atacat pe bărbatul vizat, manifestându‑se violent. Victima a suferit răni grave în urma atacului, iar suspectul a
12:00
Dezastru natural în Afganistan: cutremur la adâncime de 28 km provoacă distrugeri şi victime # Subiectul Zilei
Un cutremur de magnitudine aproximativ 6,3 a zguduit nordul Afganistanului în noaptea recentă, lovind zone din provinciile Balkh Province şi Samangan Province. Epicentrul a fost localizat în apropierea oraşului Mazar‑e‑Sharif, la o adâncime estimată de circa 28 km. Până în acest moment, autorităţile raportează cel puţin 20 de persoane decedate şi peste 300 de răniţi, dar avertizează că numărul victimelor ar
11:40
Raportul Centrul Național Anticorupție: Scheme de corupție deconspirate şi sechestru de bunuri cu milioane de lei valoare # Subiectul Zilei
Centrul Național Anticorupție a anunțat că, într-o singură săptămână, au fost efectuate mai multe acțiuni de amploare împotriva corupției. Au avut loc zeci de percheziții, au fost deschise dosare împotriva unor funcționari publici și s-au aplicat măsuri de sechestru pe bunuri ilicite în valoare de peste 4 milioane de lei. Printre cazurile descoperite se numără
11:10
Tânăra halterofilă moldoveancă Alexandrina Ciubotaru a obținut un rezultat remarcabil la competiția rezervată juniorilor „sub 20 de ani", cucerind două medalii de bronz. Ea a evoluat la categoria de greutate de până la 77 kg, în cadrul Campionatului European organizat în Albania. La proba de smuls, Ciubotaru a ridicat 101 kg, reușind să urce pe podium, iar la stilul aruncat a
Acum 8 ore
10:40
Trafic de stupefiante: dosar penal şi sentinţă pentru doi inculpaţi implicaţi într‑o afacere de circa 200.000 lei # Subiectul Zilei
Doi bărbaţi au fost condamnaţi la pedeapsa cu închisoarea după ce au fost implicaţi într‑un caz de circulaţie ilegală de droguri în valoare estimată la aproximativ 200.000 de lei. În actul de învinuire se arată că cei doi inculpaţi au pus la punct o activitate infracţională prin care achiziţionau, deţineau şi ulterior distribuiau substanţe interzise, în
10:10
Raportul privind sănătatea în stânga Nistrului: natalitatea scade, iar avorturile în rândul adolescentelor cresc # Subiectul Zilei
La Tiraspol a fost publicat raportul cu privire la starea sistemului de sănătate pentru primele nouă luni ale anului curent. Documentul evidențiază scăderea natalității, creșterea numărului de avorturi în rândul adolescentelor și dependența sistemului medical de colaborarea cu clinici din afara regiunii, relatează corespondentul IPN din stânga Nistrului. În perioada lunilor ianuarie-septembrie, în regiunea transnistreană
09:40
Un autoturism a fost cuprins de flăcări puternice, în toiul nopţii, la ieşirea din localitatea Vatra din municipiul Chișinău. Incidentul s-a produs în noaptea trecută. La faţa locului au intervenit prompt echipajele de urgenţă, însă vehiculul a fost mistuit în totalitate şi nu a mai putut fi salvat. Din fericire, în momentul intervenţiei nu au
09:10
În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au înregistrat un flux sporit de persoane la punctele de trecere, fiind consemnate aproape 80.000 de traversări. Cea mai mare parte a acestora au fost la ieșirea din țară, semn că tot mai mulți cetățeni aleg să plece temporar peste hotare în perioada curentă. Cele mai aglomerate
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Presiuni crescânde asupra justiţiei – avocatul lui Plahotniuc lansează acuzaţii grave la adresa Guvernului # Subiectul Zilei
Avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, susţine că autorităţile moldovene creează obstacole juridice deliberate în procesul de extrădare al fostului lider politic — ceea ce, în opinia sa, constituie un semnal clar al creşterii presiunilor asupra sistemului de justiţie din Republica Moldova. Potrivit lui Rogac, dosarele de extrădare au fost „fragmentate" intenţionat între Procuratura Generală
18:00
Campionatul Mondial de Karate Shotokan: Vitalie și Anastasia Spînu au cucerit 7 medalii # Subiectul Zilei
Sportivii moldoveni Vitalie și Anastasia Spînu, au obținut șapte medalii la Campionatul Mondial de karate shotokan „SKDUN 2025". Vitalie Spînu a cucerit medalia de aur la proba de kumite individual și două medalii de argint la categoriile open și kumite, în categoria de greutate de până la 80 de kg, transmite subiectulzilei.md cu referire la IPN. Anastasia
17:20
Ion Ceban: „Viitorul premier trebuie să fie independent de fusta politică dictatorială” # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că viitorul prim-ministru al Republicii Moldova trebuie să fie o persoană curajoasă, verticală și complet independentă de „fusta politică dictatorială", referindu-se la influența exercitată de actuala guvernare. Ceban a subliniat că noul premier trebuie să pună pe primul loc dezvoltarea țării, bunăstarea cetățenilor și parcursul european al Republicii
17:00
Elena Grițco, Partidul Nostru, a propus premierului desemnat crearea companiei de stat „Servicii de Apă și Canalizare", care ar prelua și administra centralizat serviciile publice Elena Grițco, vicepreședinta Fracțiunii Partidului Nostru în Parlament, a propus premierului desemnat, Alexandru Munteanu, crearea companiei de stat „Servicii de Apă și Canalizare", care ar prelua și administra centralizat serviciile
16:50
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a declarat în plenul Parlamentului că își va da demisia „de onoare" dacă Republica Moldova nu va adera la Uniunea Europeană până în anul 2028. Declarația a venit drept răspuns la o întrebare adresată de deputatul comunist Adrian Domentiuc. „Dacă nu îndepliniți promisiunea de aderare până în 2028, cum s-a speculat
16:10
Ivanov: Doar 35 de mii de hectare sunt irigate, restul rămân neutilizate și degradate # Subiectul Zilei
Deputatul Partidului Nostru, Ivanov Serghei, președintele Comisiei agricultură: 70% din țară are teren agricol, dar Guvernul nu știe cum să-l folosească eficient! Deputatul Partidului Nostru, Ivanov Serghei, desemnat în funcția de președinte al Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară a cerut răspunsuri clare despre irigații și subvenții pentru agricultori, însă viitorul Guvern nu a
15:30
Un deputat a subliniat că Guvernul Munteanu trebuie să își asume angajamente clare și să garanteze transparență în toate procesele care anterior erau declarate „secret de stat" de fostul Guvern. Printre prioritățile menționate se numără depolitizarea instituțiilor statului, eliminarea șantajului politic asupra primarilor din întreaga țară și asigurarea clarității în achiziția de gaze și licitațiile
15:10
Ion Ceban: Moldovenii trebuie să știe clar ce va face viitorul Guvern pentru redresarea economiei # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că în cadrul dezbaterilor parlamentare nu i s-a permis să adreseze până la capăt două întrebări esențiale pentru cetățeni, deși oamenii așteaptă răspunsuri clare privind problemele care îi afectează pe toți. „Republica Moldova rămâne cea mai săracă țară din Europa, iar dezvoltarea economică este mai lentă decât în
14:50
Munteanu recunoaște dificultățile în implementarea reformei de amalgamare voluntară # Subiectul Zilei
Nina Cereteu, Partidul Nostru, către Alexandru Munteanu: Amalgamarea voluntară riscă să rămână doar pe hârtie fără voință politică chiar din partea reprezentanților guvernării Deputata Partidului Nostru Nina Cereteu avertizează că reformele administrative riscă să rămână doar pe hârtie dacă nu există susținere politică la nivel local, chiar și din partea partidului de guvernare. Despre aceste
14:40
O amplă operațiune a Inspectoratul de Poliţie Botanica împreună cu procurorii a condus la destructurarea unei rețele de distribuție a drogurilor sintetice în capitala Republicii Moldova. Doi bărbați, în vârstă de 37 și 38 de ani, domiciliați în Chișinău, au fost reținuți
14:10
Usatîi cere claritate: Miniștrii compromiși vor fi înlăturați rapid sau se așteaptă decizia PAS? # Subiectul Zilei
Renato Usatîi l-a pus la încercare pe Alexandru Munteanu: Veți demite miniștrii incompetenți sau compromiși imediat sau veți aștepta decizia „politbiro-ului” PAS? Președintele Fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, l-a întrebat pe candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, dacă, în cazul în care va constata că un ministru este incompetent sau comite ilegalități, îl […] Articolul Usatîi cere claritate: Miniștrii compromiși vor fi înlăturați rapid sau se așteaptă decizia PAS? apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Avion de recunoaştere rus IL‑20 escortat de forţele aeriene poloneze deasupra Mării Baltice # Subiectul Zilei
Autorităţile din Polonia au anunţat că două avioane de luptă „MiG‑29” au identificat vizual, interceptat şi escortat un aparat rus de tip Ilyushin Il‑20, care zbura deasupra Marea Baltică, în spaţiul aerian internaţional. Aparatul rus nu depusese un plan de zbor şi nu avea transponderul activ, ceea ce a atras intervenţia forţelor aeriene poloneze.Conform comunicatului, […] Articolul Avion de recunoaştere rus IL‑20 escortat de forţele aeriene poloneze deasupra Mării Baltice apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Mariana Rață acuză că a primit amenințări cu moartea după emisiunea cu Renato Usatîi # Subiectul Zilei
Jurnalista Mariana Rață a declarat că a primit amenințări cu moartea după ce a moderat o emisiune în care invitat a fost Renato Usatîi. Ea susține că, în urma discuțiilor din platou, au apărut mesaje și apeluri alarmante care îi pun în pericol siguranța. Potrivit jurnalistei, tensiunile au crescut imediat după lectura de către ea […] Articolul Mariana Rață acuză că a primit amenințări cu moartea după emisiunea cu Renato Usatîi apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Deputatul din partea Partidului „Viitorul Moldovei”, Vasile Tarlev, și-a exprimat îngrijorarea față de o posibila „retragere a companiei „Lukoil-Moldova” de pe piața internă”. Potrivit parlamentarului, este îngrijorător că niciun reprezentant al actualei puteri nu și-a exprimat public preocuparea față de posibila retragere a companiei „Lukoil-Moldova” de pe piața țării noastre, transmite subiectulzilei.md cu referire la Știri.md. […] Articolul Tarlev: Pierderea Lukoil ar însemna o lovitură pentru buget și piața muncii apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Începând cu anul de învățământ 2025-2026, elevii de liceu vor putea susține tezele semestriale la aceeași disciplină opțională, în ambele semestre ale aceluiași an de studiu. Ordinul a fost semnat de Galina Rusu, secretarul general de stat al Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Potrivit Consiliului Național al Elevilor din Republica Moldova (CNE), această măsura oferă […] Articolul Elevii pot alege aceeași disciplină la teze în ambele semestre apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:50
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 31 octombrie 2025 ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI Articolul LIVE// Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 31 octombrie 2025 apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
În SUA se caută o femeie care a otrăvit polițiștii folosind o foaie de hârtie. Despre aceasta a informat pe Facebook șeriful regiunii Montgomery, transmite subiectulzilei.md cu referire la point.md. Incidentul a avut loc pe 28 octombrie într-o parcare de lângă bibliotecă în New Caney, Texas. Doi ofițeri au primit de la o persoană necunoscută o foaie de […] Articolul SUA: O femeie distribuia pliante cu fentanil pentru a otrăvi trecătorii apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:50
Autoritățile locale din Moldova, sub lupa Consiliului Europei: probleme și recomandări # Subiectul Zilei
Consiliul Europei a publicat un raport dur la adresa Republicii Moldova, constatând că autoritățile locale continuă să aibă competențe limitate, autonomie financiară redusă și o povară administrativă excesivă. Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, a declarat că această evaluare confirmă problemele semnalate de ani de zile și a propus ca autoritățile centrale, împreună cu CALM, să analizeze raportul […] Articolul Autoritățile locale din Moldova, sub lupa Consiliului Europei: probleme și recomandări apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
Violență în școală: copilă cu nevoi speciale, bătută la Chișinău, mama solicită intervenție urgentă # Subiectul Zilei
O situație gravă a fost semnalată la o instituție de învățământ din Chișinău, unde o elevă diagnosticată cu autism a fost agresată fizic și umilită de alți colegi. Incidentul, care ar fi avut loc în curtea școlii, a fost suspectat de părinți a fi fost ignorat sau sub-evaluat de cadrele didactice. Mama fetei, profund afectată, […] Articolul Violență în școală: copilă cu nevoi speciale, bătută la Chișinău, mama solicită intervenție urgentă apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:20
Un tânăr de 20 de ani din municipiul Chișinău a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis, pentru încălcarea regulilor de circulație în timp ce conducea un automobil fără permis de conducere, faptă care a dus la decesul unui pieton. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, […] Articolul Un tânăr condamnat la patru ani de închisoare apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:30
Noul Guvern al Republicii Moldova are în față o serie de provocări urgente care necesită soluții rapide, coerente și bine coordonate pentru a stabiliza economia și a îmbunătăți nivelul de trai al cetățenilor. Una dintre cele mai importante probleme este stagnarea economică, cauzată de scăderea producției industriale și de dificultățile din agricultură. Lipsa investițiilor și a […] Articolul Cinci probleme majore pe care trebuie să le rezolve noul Cabinet de miniștr apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:00
Asistentul universitar în cadrul Departamentului Educație Fizică al USM, Vasile Gojan, a decedat. Despre aceasta au anunțat colegii acestuia printr-un mesaj de condoleanțe scris pe rețelele de socializare, transmite subiectulzilei.md cu referire la unimedia.info. „Vasile Gojan s-a dedicat cu pasiune și profesionalism domeniului educației fizice și sportului în învățământul superior. Colaborator activ în proiecte sociale și educaționale, […] Articolul Doliu la USM: Asistentul universitar, Vasile Gojan, a decedat apare prima dată în Subiectul Zilei.
30 octombrie 2025
17:40
Părinții copiilor care frecventează Grădinița nr. 103 din sectorul Botanica al municipiului Chișinău, situată pe Șoseaua Muncești, 798, au transmis mai multe petiții către autorități, solicitând reparația urgentă a clădirii și a terenurilor adiacente. Într-una dintre sesizări, locatarii avertizează că acoperișul uneia dintre fațade s-a prăbușit parțial, punând în pericol siguranța copiilor și a personalului […] Articolul Acoperiș prăbușit la o grădiniță din Chișinău: Părinții, îngrijorați apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Autoritățile din Republica Moldova au declanșat o investigație penală în urma descoperirii unei fraude de proporții, în care o tânără este acuzată că ar fi organizat și executat escrocherii ce au generat prejudicii estimat la peste 2.000.000 de lei. Din primele informații, persoana implicată ar fi acționat prin metode sofisticate de înșelăciune, vânzare fictivă de bunuri […] Articolul O tânără acuzată de escrocherii: prejudiciu estimat la peste 2.000.000 lei apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Fracțiunea ALTERNATIVA va avea o reprezentare semnificativă în principalele comisii ale Parlamentului Republicii Moldova. Deputata Olga Ursu a fost aleasă în funcția de vicepreședinte al Comisiei economie, buget și finanțe, una dintre cele mai importante structuri parlamentare. Totodată, Liliana Iaconi va conduce Comisia administrație publică și dezvoltare regională, preluând o responsabilitate esențială pentru gestionarea politicilor […] Articolul Gaik Vartanean, membru al Biroului permanent al Parlamentului apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Ivanov: „Fără capital intern și investiții reale, banii europeni nu vor avea efect” # Subiectul Zilei
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, a declarat că actuala guvernare trebuie să renunțe la aroganță și să asculte vocea opoziției, care nu critică de dragul opoziției, ci pentru a semnala greșelile. „Noi vrem binele țării, pentru că trăim în Republica Moldova”, a subliniat parlamentarul. Ivanov a criticat lipsa investițiilor reale în ecolonomie, menționând că autoritățile […] Articolul Ivanov: „Fără capital intern și investiții reale, banii europeni nu vor avea efect” apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:40
Cum explică Serviciul Vamal al Republicii Moldova cozile de camioane de la PTF Leușeni – o defecţiune tehnică # Subiectul Zilei
La punctul de trecere a frontierei PTF Leușeni, s‑au format cozi semnificative de camioane, motiv pentru care conducerea Serviciului Vamal a explicat într‑o conferinţă de presă că întârzierea s‑a datorat unei defecţiuni tehnice a sistemului informaţional. Potrivit declarației, serverele şi aplicațiile interne care permit verificarea automată și fluidizarea fluxului trebuiau să proceseze datele şoferilor şi ale vehiculelor, […] Articolul Cum explică Serviciul Vamal al Republicii Moldova cozile de camioane de la PTF Leușeni – o defecţiune tehnică apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:40
Votat: Fracțiunii Partidului Nostru i-a revenit președinția Comisiei pentru agricultură și funcția de vicepreședinte în Comisia pentru securitate națională! # Subiectul Zilei
Așa cum a anunțat anterior Renato Usatîi, fracțiunii Partidului Nostru în Parlamentul Republicii Moldova i-a revenit președinția Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, pe care o va conduce Serghei Ivanov, fermier cu experiență și autoritate în domeniul profesional. Preșefintele fracțiunii, Renato Usatîi a fost ales în funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru securitate […] Articolul Votat: Fracțiunii Partidului Nostru i-a revenit președinția Comisiei pentru agricultură și funcția de vicepreședinte în Comisia pentru securitate națională! apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
Noi detalii despre accidentul de la Regia Transport Electric Chișinău: angajat de 31 de ani și‑a pierdut viața la locul de muncă # Subiectul Zilei
Un grav accident de muncă s‑a produs pe 28 octombrie, în jurul orei 14:40, pe teritoriul atelierului de reparații al Regiei Transport Electric Chișinău (RTEC), situat pe strada Mitropolit Dosoftei, în urma căruia un angajat în vârstă de 31 de ani și‑a pierdut viața. Poliția a fost alertată prin Serviciul 112 și, la sosire, echipajele medicale au […] Articolul Noi detalii despre accidentul de la Regia Transport Electric Chișinău: angajat de 31 de ani și‑a pierdut viața la locul de muncă apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”, un omagiu adus marilor artiști ai neamului # Subiectul Zilei
Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” și-a deschis astăzi ușile, după reparația capitală care a fost realizată. Centrul se află pe strada Alexei Mateevici nr. 77 și este amplasat chiar în Scuarul care poartă numele artiștilor. Este un proiect frumos, pe care Primăria Chișinău l-a realizat în memoria lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici, împreună […] Articolul Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”, un omagiu adus marilor artiști ai neamului apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Directorul liceului „Liceul Teoretic Gheorghe Asachi reținut — reacția instituției # Subiectul Zilei
Directorul liceului „Liceul Teoretic Gheorghe Asachi” din Chişinău a fost reţinut de autorităţi într-o investigaţie penală. În urma evenimentului, conducerea instituţiei a emis un comunicat oficial în care solicită respectarea prezumţiei de nevinovăţie şi subliniază că activitatea şcolii continuă în regim normal. Instituţia precizează că sălile de clasă, procesul didactic şi serviciile pentru elevi nu […] Articolul Directorul liceului „Liceul Teoretic Gheorghe Asachi reținut — reacția instituției apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Un agent economic a fost depistat vânzând pește aparținând unei specii incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova, fapt considerat contravenție gravă conform legislației privind protecția mediului. Verificările au fost efectuate de inspectorii de mediu și autoritățile sanitare, care au identificat exemplare de pește rar la comercializare într-una din piețele municipale. Ca urmare, marfa a […] Articolul Agent economic prins vânzând pește inclus în Cartea Roșie apare prima dată în Subiectul Zilei.
