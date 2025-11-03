Maia Sandu la Bruxelles în ziua prezentării Raportului de Extindere al UE
Veridica.md, 3 noiembrie 2025 15:10
Vizita oficială a președintei include întâlniri cu Președintele Consiliului European și Comisarii UE pentru extindere și afaceri externe.
Proiectul vizează modernizarea pieței de capital a Republicii Moldova și integrarea acesteia în circuitele internaționale.
Vineri demisionase, iar duminică se zvonea că a încercat să se sinucidă, după ce a permis scurgerea în presă a unui videoclip care sugera abuzuri grave comise de soldați asupra unui deținut palestinian.
România: în centrul țării ar urma să apară cea mai modernă fabrică de pulberi din lume # Veridica.md
E o investiţie de o jumătate de miliard de euro, care creează circa 700 de locuri de muncă noi.
Ministerul de Externe de la București le recomandă cetăţenilor români să folosească celelalte puncte de trecere a frontierei.
Guvernatoarea Băncii Naţionale, Anca Dragu: „dacă ne uităm la economia Republicii Moldova, vedem o transformare semnificativă” # Veridica.md
Ea amintește că, acum 10-15 ani, comerţul cu Uniunea Europeană era la circa 30%, iar astăzi se apropie de 70 de procente.
Forțele Kievului ar fi țintit instalații logistice militare inamice din regiunea ocupată Lugansk.
DEZINFORMARE: Autoritățile de la Chișinău vor să instituie cenzura pe rețelele sociale # Veridica.md
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a declarat că autoritățile moldovene vor să preia controlul asupra rețelelor sociale și să aplice cenzura, susține propaganda rusă.
Săptămâna trecută, Andrew Mountbatten-Windsor a fost deposedat de toate titlurile regale.
Guvernul de la Chișinău deschide înregistrările pentru compensațiile la energie în sezonul rece 2025–2026 # Veridica.md
Compensațiile la energie vor fi oferite în funcție de venituri și sursa de încălzire.
Republica Moldova candidează, pentru prima dată, pentru un loc în Consiliul Executiv al UNESCO.
Având o rază mare de acțiune, aceste rachete pot lovi inclusiv capitala rusă, Moscova.
Este al doilea incident de acest fel în Germania, în săptămâna trecută.
Mihail Mișustin se va întâlni cu omologul Li Qiang, dar și cu liderul chinez Xi Jinping.
Statele Unite au intensificat presiunea asupra autorităților libaneze pentru a dezarma gruparea teoristă șiită.
Majoritatea aeroporturilor americane se confruntă cu lipsa controlorilor de trafic aerian, din cauza shutdown-ului guvernamental.
Infrastructura portuară a fost grav afectată, iar un petrolier a fost incendiat.
Poliţia britanică a arestat doi bărbaţi, iar ancheta este coordonată de ofiţeri antiterorism.
Mai multe surse afirmă că în respectiva bază sunt depozitate arme nucleare americane.
Fostul jihadist a devenit primul președinte sirian din ultimele decenii care s-a adresat Adunării Generale a ONU.
Doliu național, duminică, în Albania, după moartea fostului prim-ministru socialist Fatos Nano # Veridica.md
A avut trei mandate de premier și, între acestea, a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru delapidare și a evadat împreună cu mii de alți deținuți.
Irlanda: atac asupra unui centru care găzduiește solicitanți de azil, inclusiv femei și copii # Veridica.md
Guvernanții de la Dublin califică incidentul drept „odios”.
Consiliul Concurenţei nu a primit de la grupul petrolier rus Lukoil nicio notificare cu privire la o potenţială tranzacţie care să vizeze activele din România # Veridica.md
„Zvonul ăsta este de cel puţin doi ani, tot aud că e de vânzare Lukoil, tot primesc întrebări” - afirmă preşedintele Consiliului, Bogdan Chiriţoiu.
Accidentul, soldat cu 16 morți, e atribuit de numeroși sârbi corupției generalizate din administrație.
Administrația Trump pretinde că vrea să protejeze mai bine „informațiile sensibile”.
Deținerea ilegală de arme este răspândită, iar disputele sângeroase sunt frecvente pe insula grecească.
El scrie că „drumul european ales de fraţii noştri este cel corect.”
Poliţia Română susține că tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind ameninţări, acte de violenţă sau alte fapte care pot afecta siguranţa persoanelor # Veridica.md
Liderul partidului AUR (opoziția naționalistă), George Simion, afirmă că a fost amenințat cu moartea, dar nicio audiere nu a avut loc până în prezent.
Armata rusă a lansat în octombrie 270 de rachete asupra Ucrainei, mai multe decât în orice altă lună de la începutul anului 2023 # Veridica.md
Rușii au trimis, de asemenea, 5.300 de drone.
Fotbal, Italia: fostul internaţional francez Patrick Vieira nu mai este antrenor la Genoa, club deţinut de românul Dan Şucu # Veridica.md
Acesta e acționar majoritar și la Rapid București, una dintre cele mai populare echipe de fotbal din România.
Noul Guvern condus de economistul Alexandru Munteanu și-a depus jurământul, sâmbătă, 1 noiembrie.
Armata rusă avansează încet spre orașul strategic din estul Ucrainei de peste un an.
Cei patru au fost găsiţi vinovaţi de conspirație pentru vandalizarea memorialului Holocaustului din Paris.
FBI a arestat mai multe persoane, suspectate că plănuiau un atac în timpul weekendului de Halloween.
India este unul din principalii parteneri ai SUA în contracararea influenței chineze în regiune.
Beijingul vrea să trimită un echipaj uman pe Lună până în 2030.
Cinci dintre aceștia fac parte din Guvernul condus de Alexandru Munteanu.
Premierul a declarat că noua echipă guvernamentală se va concentra pe creșterea economică și pe continuarea direcției strategice de aderare a R. Moldova la UE.
Media occidentale precizează cu nu au putut verifica informaţia în mod independent.
Se împlineşte un an de la prăbușirea acoperișului din beton al gării din Novi Sad, care s-a soldat cu 16 morți, printre care copii.
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, merge vineri în Parlament pentru a cere votul de încredere pentru cabinetul său de miniștri și pentru programul de guvernare „UE, pace, dezvoltare”. Dezbaterile judiciare în dosarul lui Vladimir Plahotniuc se desfășoară într-un ritm alert, fapt ce îl face pe oligarh să denunțe implicații politice. Republica Moldova se pare că este afectată de decizia SUA de a aplica sancțiuni Grupului rusesc Lukoil, care livrează un volum considerabil de motorină pieței moldovenești, în special instituțiilor de stat și Aeroportului Internațional Chișinău. Acestea sunt subiecte pe care le vom dezvolta în sinteza de astăzi.
Economistul Alexandru Munteanu, desemnat pentru funcția de prim-ministru al R. Moldova și-a prezentat echipa și programul de guvernare în fața deputaților și a subliniat că misiunea viitorului Guvern este ca aderarea la Uniunea Europeană să aducă beneficii concrete oamenilor încă înainte de finalizarea procesului formal.
Paula Erizanu: „Diferite sisteme, diferite situații, scot în evidență diferite trăsături” # Veridica.md
„Aicea-i și raiul și iadul”, cea mai recentă carte a scriitoarei Paula Erizanu este un mozaic impresionant de destine ale basarabenilor. Prin această carte Republica Moldova își relevă complexitatea, culoarea, dimensiunea potențialului uman și cultural. Oferă istoria din perspectiva umană și, la fel, poate fi considerată un studiu antropologic. Despre noua sa carte, cu Paula Erizanu, într-un interviu pentru Veridica.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea domnului Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice.
Parlamentul a publicat CV-urile membrilor noului cabinet de miniștri.
Alexandru Munteanu merge astăzi în Parlament, împreună cu echipa sa guvernamentală, pentru a prezenta programul de activitate și a cere votul de încredere. Ședința legislativului este programată pentru ora 10:00.
Parlamentul Republicii Moldova și-a ales vicepreședinții și a aprobat componența comisiilor # Veridica.md
Doina Gherman și Vlad Bătrîncea își păstrează pozițiile de vicepreședinți ai Parlamentului.
Noul parlament are șase fracțiuni, un număr record. Acestea sunt: PAS – 55 de mandate (în pofida declarațiilor anterioare, foștii membri ai Platformei Demnitate și Adevăr, Dinu Plîngău și Stela Macari, fac parte din fracțiunea PAS); PSRM – 17 mandate; PCRM – 8 mandate (prin separarea comuniștilor Blocul „Patriotic” s-a destrămat); Blocul „Alternativa” – 8 mandate; Partidul Nostru și Partidul „Democrația Acasă” – câte 6 mandate fiecare.
E cofondatoare a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, care a construit un spital doar cu fonduri private.
Paun Rohovei: Războiul informațional dus de Rusia în Republica Moldova a avut efect invers # Veridica.md
Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, afirmă că Rusia a desfășurat un război informațional intens și agresiv în Republica Moldova, dar amploarea acestuia „a avut un efect invers”, determinând tot mai mulți cetățeni să conștientizeze manipulările și scopurile Moscovei.
