Campionatul Mondial de Powerlifting rezervat sportivilor cu deficiențe de vedere: 5 medalii cucerite de sportivii moldoveni

Campionatul Mondial de Powerlifting rezervat sportivilor cu deficiențe de vedere: 5 medalii cucerite de sportivii moldoveni

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md