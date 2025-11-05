„Scăpăm de un instrument de propagandă al Federației Ruse”. Ministrul Culturii, despre închiderea Centrului cultural rus

„Scăpăm de un instrument de propagandă al Federației Ruse”. Ministrul Culturii, despre închiderea Centrului cultural rus

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md