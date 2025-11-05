Roberta Metsola efectuează o vizită oficială la Chișinău: Discurs în Parlament și întâlniri cu liderii de stat

Agora.md, 5 noiembrie 2025 09:20

Roberta Metsola efectuează o vizită oficială la Chișinău: Discurs în Parlament și întâlniri cu liderii de stat

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 15 minute
09:20
Roberta Metsola efectuează o vizită oficială la Chișinău: Discurs în Parlament și întâlniri cu liderii de stat Agora.md
Acum 30 minute
09:10
GAL Trans & Mastercard: Călătorește mai avantajos cu Mastercard și GAL Trans Agora.md
Acum o oră
09:00
A căzut de la etajul trei al Institutului de Neurologie și Neurochirurgie. Un bărbat de 73 de ani a decedat Agora.md
Acum 2 ore
08:20
Cauza Ciochină: Martorii apărării urmează să fie aduși silit în instanță, după absențe repetate Agora.md
08:00
PeScurt // Două persoane, printre care un polițist, au murit, iar alte patru au fost rănite în urma unui atac rusesc cu bombe și drone asupra raionului Sînelnîkiv, regiunea Dnipropetrovsk din Ucraina. Agora.md
Acum 12 ore
22:40
Kremlinul ar publica regulat videouri preînregistrate cu Putin. Participanții, instruiți să poarte aceleași haine Agora.md
21:50
Circa 75% din electricitatea procurată în octombrie provine din importuri. Prețul, mai mare decât luna precedentă Agora.md
21:00
PeScurt // Suport pentru cuplurile longevive. În total, 103 cupluri de lungă durată au primit suport financiar din partea Primăriei Chișinău, în luna octombrie. Agora.md
Acum 24 ore
20:20
Black Friday, în siguranță. CNPC avertizează asupra reducerilor fictive și a publicității înșelătoare Agora.md
19:20
Maia Sandu, la Bruxelles, despre deschiderea negocierilor: UE trebuie să aibă un calendar, un termen-limită pentru a lua o decizie Agora.md
19:00
Indemnizațiile sportivilor de performanță ar urma să crească, în 2026. Un olimpic ar putea primi lunar circa 14 mii de lei Agora.md
18:10
Mitraliere și grenade descoperite în percheziții ce vizează o grupare criminală. Ancheta a pornit de la o sesizare de șantaj (VIDEO) Agora.md
18:00
Noi reguli pentru calculul compensațiilor la energie Agora.md
18:00
Alexandru Iacub demisionează din funcția de director al Serviciului Vamal Agora.md
17:50
Actele de stare civilă vor fi digitalizate treptat până în 2026. Formatul pe hârtie, eliberat la cerere Agora.md
17:40
Regulamentul compensațiilor pentru energie s-ar putea modifica. Sunt vizate și perioadele de calcul al veniturilor Agora.md
17:20
Fără permis și cu viteză excesivă. Minor de 16 ani, surprins la ghidonul unei motociclete. Poliția s-a autosesizat Agora.md
17:10
Summitul „SMART Technologies for Innovation” de la Bălți: inovația și colaborarea transfrontalieră – motoare ale transformării digitale și energetice Agora.md
16:40
Raport UE, despre închiderea negocierilor cu R. Moldova până în 2028 : Acest obiectiv este „ambițios, dar realizabil” Agora.md
16:30
Începe împădurirea de toamnă: Peste 3.400 de hectare de pădure vor fi plantate în țară Agora.md
16:10
Beneficiile privitului spre orizont pentru sănătatea mintală Agora.md
15:50
Declarația fiscală: Sistemul va notifica utilizatorii dacă datele nu vor fi depuse la timp Agora.md
15:40
De două ori integră: CSM aprobă evaluarea externă a judecătoarei Angela Bostan după ce Comisia Vetting a constatat promovarea repetat Agora.md
15:40
Regulamentul compensațiilor pentru energie s-ar putea modifica. Sunt vizate și perioadele de calcul a veniturilor Agora.md
15:40
Centrul cultural rus de la Chișinău, mai aproape de a-și închide ușile? Ministerul Culturii propune denunțarea Acordului moldo-rus Agora.md
15:10
MEC cere verificarea turneului FEA. În ring ar urma să lupte deputatul rus Jeff Monson, susținător al invaziei din Ucraina Agora.md
15:10
Fără drept de a ocupa funcții publice cinci ani: Judecătoarea Olga Cojocaru nu trece vettingul Agora.md
15:10
Primarul orașului Codru se retrage din PAS. Partidul: Excluderea a fost discutată din februarie, dar „i s-a acordat o nouă șansă” Agora.md
14:20
Incendiu la Comrat: Un restaurant din centrul orașului, cuprins de flăcări (VIDEO) Agora.md
13:50
Sindicatele propun majorarea salariului minim în sectorul real la 8.050 de lei Agora.md
13:30
Doi bărbați ar fi încercat să tăinuiască în bagaje 430 de pachete de țigări nedeclarate. Aveau zbor planificat spre Londra Agora.md
13:20
Business Innovation Summit 2025: AI, leadership și strategii de creștere în noua economie Agora.md
13:10
PeScurt // Prima ședință a Cabinetului Munteanu. Miniștrii proaspăt aleși se întrunesc la 5 noiembrie în prima ședință. Aceștia urmează să examineze prima listă de hotărâri. Agora.md
13:10
Primul străin cercetat pentru mercenariat în Ucraina este un moldovean. Ar fi participat la luptele din Bahmut Agora.md
13:00
Nota de plată pentru coruperea electorală din perioada electorală: Amenzi de aproape 94 de milioane de lei. Achitate - nici 3% Agora.md
12:50
Săptămână de comedie și emoție la Teatrul Național „Eugène Ionesco” Agora.md
12:30
Alexandrina Ciubotaru, dublă medaliată cu bronz la Campionatul European U20 Agora.md
12:20
Stanislav Uja a cucerit medalia de bronz la Campionatul European U20 Agora.md
12:20
Andrei Belici, victorie la turneul în sala Archery World Series U21 Agora.md
12:20
Banca Mondială: R. Moldova va înregistra o creștere economică modestă în 2025. Care sunt soluțiile pe termen mediu Agora.md
12:00
Maib și BERD lansează „maib export school” pentru antreprenorii din Republica Moldova Agora.md
11:40
Asociația Forța Fermierilor: Agricultorii din sudul țării ar fi „hărțuiți” de executorii judecătorești Agora.md
11:40
Scandalul religios de la Grinăuți: Șase persoane, trimise în judecată Agora.md
10:40
Peste 300 de persoane sunt pregătite pentru piața muncii datorită programului Start Digital al Fundației Orange Moldova Agora.md
10:30
Belous: Salariul minim pe economie urmează să fie majorat. Autoritățile calculează costurile pentru buget Agora.md
10:10
PeScurt // Ion Pâcaleu, de la Judecătoria Bălți, promovează evaluarea externă. Cu votul a 11 membri prezenți la ședință, Consiliul Superior al Magistraturii acceptă raportul Comisiei Vetting și constată că judecătorul a promovat evaluarea externă. Agora.md
09:40
Un muncitor român, prins sub dărâmăturile turnului medieval prăbușit la Roma, a decedat la spital Agora.md
Ieri
09:30
Mii de chemări la 112: Ambulanța a ajuns într-o săptămână la 14.043 de persoane Agora.md
09:30
„Ajutor la contor”: Peste 95.600 de solicitanți au depus cereri pentru compensațiile la energie în sezonul rece Agora.md
09:00
PeScurt // Vot cu urna mobilă. Alegătorii din localitățile unde pe 16 noiembrie vor avea loc alegeri locale noi pot solicita votarea la locul aflării. Cererile se depun în scris cu cel mult două săptămâni înainte și până la ora 14:00 a zilei precedente votării. Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.