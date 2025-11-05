Roberta Metsola efectuează o vizită oficială la Chișinău: Discurs în Parlament și întâlniri cu liderii de stat
Agora.md, 5 noiembrie 2025 09:20
Roberta Metsola efectuează o vizită oficială la Chișinău: Discurs în Parlament și întâlniri cu liderii de stat
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 15 minute
09:20
Acum 30 minute
Acum o oră
09:00
Acum 2 ore
08:20
08:00
Acum 12 ore
22:40
21:50
21:00
Acum 24 ore
20:20
19:20
19:00
18:10
17:50
17:40
17:20
17:10
16:40
16:30
15:50
15:40
15:40
15:40
15:10
15:10
15:10
13:30
13:20
13:10
13:10
13:00
12:20
12:00
11:40
10:40
10:30
10:10
09:40
Ieri
09:30
09:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.