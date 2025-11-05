Ceban, despre decesul de la INN: „Pacientul fusese operat de o tumoare cerebrală”
Agora.md, 5 noiembrie 2025 10:50
Ceban, despre decesul de la INN: „Pacientul fusese operat de o tumoare cerebrală”
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 5 minute
11:00
Acum 15 minute
Acum 30 minute
10:40
Acum o oră
10:30
10:30
10:20
10:20
10:10
Acum 2 ore
10:00
09:40
09:20
Acum 4 ore
09:00
08:20
08:00
Acum 12 ore
22:40
Acum 24 ore
21:50
21:00
20:20
19:20
19:00
18:10
17:50
17:40
17:20
17:10
16:40
16:30
15:50
15:40
15:40
15:40
15:10
15:10
15:10
13:30
13:20
13:10
13:10
13:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.