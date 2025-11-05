Raport: Schimbările climatice provoacă milioane de decese evitabile anual
Agora.md, 5 noiembrie 2025 16:10
Raport: Schimbările climatice provoacă milioane de decese evitabile anual
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 10 minute
Acum 30 minute
15:50
Acum o oră
15:20
Acum 2 ore
15:00
14:40
14:40
Acum 4 ore
13:50
13:30
13:20
13:10
13:10
13:00
12:30
12:20
12:20
12:20
Acum 6 ore
12:10
12:10
11:50
11:50
11:40
11:30
11:30
11:30
11:20
11:00
10:40
10:30
10:30
10:20
10:20
Acum 8 ore
10:10
10:00
09:40
09:20
09:00
08:20
Acum 12 ore
08:00
Acum 24 ore
22:40
21:50
21:00
20:20
19:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.