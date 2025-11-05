„Poarta țării”, alimentată cu combustibili exclusiv din sursă rusă. Autoritățile caută soluții pentru a aproviziona aeroportul, după sancțiunile impuse companiei Lukoil
Radio Moldova, 5 noiembrie 2025 11:20
Aprovizionarea cu combustibil a Aeroportului Internațional „Eugen Doga” - Chișinău rămâne stabilă până la sfârșitul lunii curente, însă autoritățile analizează scenarii alternative după includerea grupului Lukoil pe lista sancțiunilor impuse de Statele Unite și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Compania rusă este singurul furnizor de kerosen pentru aeroport și deține infrastructura de depozitare și alimentare a aeronavelor.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 15 minute
11:20
„Poarta țării”, alimentată cu combustibili exclusiv din sursă rusă. Autoritățile caută soluții pentru a aproviziona aeroportul, după sancțiunile impuse companiei Lukoil # Radio Moldova
Aprovizionarea cu combustibil a Aeroportului Internațional „Eugen Doga” - Chișinău rămâne stabilă până la sfârșitul lunii curente, însă autoritățile analizează scenarii alternative după includerea grupului Lukoil pe lista sancțiunilor impuse de Statele Unite și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Compania rusă este singurul furnizor de kerosen pentru aeroport și deține infrastructura de depozitare și alimentare a aeronavelor.
11:20
Meci cu încărcătură emoțională deosebită pentru starul lui Manchester City, Erling Haaland. Fotbalistul norvegian va juca împotriva echipei Borussia Dortmund, la care a evoluat între 2020 și 2022. Va fi un meci din etapa a 4-a a grupei unice a Ligii Campionilor.
Acum 30 minute
11:10
Radu Vrabie, noul director al Serviciului Vamal. Alexandru Iacub se alătură echipei guvernamentale # Radio Moldova
Alexandru Iacub pleacă de la conducerea Serviciului Vamal și va ocupa funcția de secretar general adjunct al Guvernului, din data de 6 noiembrie. Decizia a fost aprobată miercuri, 5 noiembrie, în prima ședință a noului Guvern. Cabinetul de miniștri a susținut, în aceeași ședință, numirea lui Radu Vrabie în funcția de director al Serviciului Vamal.
11:10
Putin a aprobat modificările privind serviciul militar pe tot parcursul anului și mobilizarea rezerviștilor în timp de pace # Radio Moldova
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat legi care modifică procedura de recrutare a cetățenilor pentru serviciul militar. Documentele au fost publicate pe portalul oficial de informații juridice, transmite Meduza Live.
Acum o oră
11:00
Oamenii legii au descins, în dimineața zilei de miercuri, 5 noiembrie, cu percheziții acasă la Dorin Damir, finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, precum și la Octavian Orheianu, un apropiat al acestuia. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de surse din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
11:00
Revista presei internaționale // Noile state care vor adera la Uniunea Europeană ar putea fi supuse unei „perioade de probă” de câțiva ani # Radio Moldova
Presa internațională relatează despre progresele Ucrainei și Republicii Moldova în implementarea reformelor necesare aderării la Uniunea Europeană și despre discuțiile de la Bruxelles privind o „perioadă de probă” pentru noile state membre. Între alte subiecte abordate de publicațiile străine sunt soluțiile temporare de sprijin financiar pentru Ucraina, solicitările Kievului pentru arme cu rază lungă de acțiune și menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei. Planurile militare ale SUA împotriva Venezuelei se numără prntre alte teme analizate de presa internațională.
11:00
„Poarta țării” se alimentează exclusiv din sursă rusă. Aeroportul rămâne aprovizionat până la sfârșitul lunii; autoritățile caută soluții # Radio Moldova
Aprovizionarea cu combustibil a Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău rămâne, pentru moment, stabilă, însă autoritățile analizează scenarii alternative după includerea grupului Lukoil pe lista sancțiunilor impuse de Statele Unite și Regatul Unit. Compania rusă este singurul furnizor de kerosen pentru aeroport și deține infrastructura de depozitare și alimentare a aeronavelor. Guvernul afirmă că până la sfârșitul lunii nu există riscuri imediate, dar admite că sunt necesare soluții și că Republica Moldova trebuie să se alinieze regimului de sancțiuni.
10:40
Paris Saint-Germain, deținătoarea trofeului Ligii Campionilor, a suferit prima înfrângere în actuala ediție a competiției. În etapa a patra a grupei unice, PSG a fost învinsă pe teren propriu de Bayern Munchen. La fel și Real Madrid a pierdut primul meci în acest sezon în grupa unică a Ligii Campionilor. „Los Blancos” au cedat în deplasare în fața formației FC Liverpool.
Acum 2 ore
10:20
„Universitatea de Medicină nu poate să facă așa ceva”. Reacția ministrului Sănătății în dosarul medicilor din România cu specializări obținute fictiv în Republica Moldova # Radio Moldova
Ministrul Sănătății și fostul rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie din Chișinău, Emil Ceban, a reacționat la informațiile privind perchezițiile efectuate de autoritățile române într-un dosar ce vizează recunoașterea diplomelor medicilor care ar fi absolvit rezidențiatul în Republica Moldova. Oficialul respinge categoric acuzațiile potrivit cărora unii medici ar fi obținut diplome fără să fi fost prezenți fizic la studii.
10:20
Expert: După eforturile de aliniere la standardele europene, Chișinăul merită „o susținere mai mare din partea Bruxelles-ului” # Radio Moldova
Aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană este „o chestiune de când, nu de dacă”, afirmă directoarea Centrului de expertiză Europuls, Tana Foarfă, cu referire la raportul anual de extindere al Comisiei Europene, aprobat pe 4 noiembrie, care apreciază progresele tehnice și politice ale Chișinăului, în pofida provocărilor geopolitice.
10:10
Revista presei // R. Moldova poate finaliza negocierile de aderare până în 2028, dacă accelerează ritmul reformelor # Radio Moldova
Presa națională își îndreaptă atenția asupra raportului anual vizând extinderea UE, dat publicității la Bruxelles pe 4 noiembrie. Instituțiile mass-media o citează pe comisara pentru Extindere, Marta Kos, potrivit căreia, RM și-a intensificat semnificativ cooperarea cu Uniunea Europeană, în pofida amenințărilor hibride continue și a încercărilor de a destabiliza țara și cursul ei European.
10:00
Porționau drogurile în doze mici și le ascundeau în diferite locuri din Chișinău de unde erau ridicate de clienții cu care discutau prin intermediul aplicației Telegram.Trei persoane, inclusiv una din Ucraina, au fost condamnate la închisoare pentru implicare într-o rețea de distribuire a drogurilor în proporții deosebit de mari pe teritoriul Republicii Moldova.
09:50
Consulatul Onorific al Republicii Moldova în provincia Québec din Canada, condus de Serge H. Malaison, și-a început activitatea.
Acum 4 ore
09:30
Percheziții la București, în dosarul medicilor cu specializări obținute fictiv în Republica Moldova # Radio Moldova
Procurorii și polițiștii români efectuează miercuri, 5 noiembrie, percheziții într-un dosar al medicilor cu specializări obținute fictiv la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău. Mai mulți medici sunt suspectați că ar fi solicitat Ministerului Sănătății din România recunoașterea diplomelor de medic specialist, deși nu ar fi urmat, în realitate, programul de rezidențiat în Republica Moldova.
09:20
Mai mulți medici din România sunt bănuiți că au obținut rezidențiat fals în Republica Moldova. Procurorii efectuează 14 percheziții # Radio Moldova
Procurorii și polițiștii români efectuează miercuri, 5 noiembrie, 14 percheziții într-un dosar privind falsificarea studiilor medicale obținute la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău. Mai mulți medici sunt suspectați că ar fi solicitat Ministerului Sănătății din România recunoașterea diplomelor de medic specialist, deși nu ar fi urmat, în realitate, programul de rezidențiat în Republica Moldova, potrivit News.ro.
08:40
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 6–7 noiembrie, cu prilejul constituirii noului Parlament de legislatura a XII-a. La Chișinău, Roberta Metsola va participa la ședința Legislativului, unde va susține un discurs. Totodată, șefa legislativului european va avea o întrevedere bilaterală cu spicherul Igor Grosu.
08:20
Sprijin pentru parcursul european: Roberta Metsola va susține un discurs în Parlamentul Republicii Moldova # Radio Moldova
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 6–7 noiembrie, cu prilejul constituirii noului Parlament de legislatura a XII-a. La Chișinău, Roberta Metsola va participa la ședința Legislativului, unde va susține un discurs. Totodată, șefa legislativului european va avea o întrevedere bilaterală cu spicherul Igor Grosu.
08:10
Regiunile ruse Oriol și Vladimir, ținte ale unor atacuri cu drone. Autoritățile acuză Ucraina # Radio Moldova
Regiunile ruse Oriol și Vladimir au fost atacate în noaptea de 5 noiembrie de drone, potrivit autorităților locale. Oficialii de la Moscova acuză Ucraina pentru acest nou val de atacuri asupra infrastructurii energetice.
08:00
Accident aviatic în SUA: șapte morți și 11 răniți după prăbușirea unui avion cargo la Louisville # Radio Moldova
Un avion cargo de mari dimensiuni s-a prăbușit și a explodat marți seara, la scurt timp după decolarea de pe aeroportul internațional din Louisville, Kentucky, provocând moartea a șapte persoane și rănirea altor 11, au anunțat autoritățile americane. La bord se aflau trei membri ai echipajului, iar toți au murit în urma incidentului. Alte patru victime au fost raportate la sol, notează Reuters.
08:00
Guvernul - în prima ședință. Denunțarea Acordului cultural cu Federația Rusă este pe ordinea de zi # Radio Moldova
Guvernul condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu se întrunește în prima ședință miercuri, 5 noiembrie, începând cu ora 10:00. Denunțarea Acordului cultural cu Federația Rusă este pe ordinea de zi.
07:50
Alertă de securitate în Belgia: drone lângă o bază militară și oprirea traficului aerian # Radio Moldova
Alertă în spațiul aerian al Belgiei, după ce în apropierea bazei militare Kleine-Brogel, în nord-estul țării, au fost observate din nou drone necunoscute, relatează agenția Belga. Marți seara, 4 noiembrie, locuitorii din zonă au semnalat prezența a cel puțin șase aparate de zbor fără pilot.
Acum 6 ore
07:30
Corespondență Dan Alexe | Summit UE eșuat despre repatrierea migranților respinși și „țările sigure” # Radio Moldova
Șefa guvernului italian, Giorgia Meloni, trebuia să găzduiască astăzi, 5 noiembrie, la Roma, alți 12 lideri care își doresc o gestionare ordonată a fluxurilor de imigrație. Accelerarea repatrierilor, inclusiv definirea unei liste mai largi și comune de țări terțe „sigure”, cu crearea de centre externe (hub-uri) pentru a gestiona fluxurile de intrare înainte ca acestea să ajungă în Europa, trebuiau să fie punctele de pe agendă, ca și înăsprirea restricțiilor în legislația imigrației. Se anunțase un total de 13 țări, jumătate din membrii Uniunii, participante la anunțatul summit, miercuri, în capitala Italiei, însă, în cele din urmă, evenimentul a fost abandonat din pricina absenței unei baze juridice europene
07:30
Drumarii utilizează utilaje vechi, dar susțin că sunt pregătiți pentru condițiile de iarnă # Radio Moldova
Intrăm într-o nouă iarnă cu utilaje vechi. Regia municipală „Exdrupo” dispune de tehnică învechită, unele utilaje fiind folosite de aproape 40 de ani. Din această cauză, acestea necesită reparații frecvente, iar autoritățile recunosc că parcul tehnic trebuie modernizat. În prezent, autospecialele sunt pregătite pentru deszăpezirea străzilor, însă eficiența lor ar putea fi afectată de gradul ridicat de uzură. Situația este similară și în localitățile din teritoriu, unde drumarii utilizează utilaje vechi, dar susțin că sunt pregătiți pentru condițiile de iarnă. Aceștia dispun de stocuri suficiente de material antiderapant și de echipe gata de intervenție.
07:00
Coreea de Sud: Circa 5.000 de militari nord-coreeni, trimiși în Rusia pentru „reconstrucție”; în total, aproape 10.000 ar fi deja pe teritoriul rus # Radio Moldova
Aproximativ 5.000 de militari nord-coreeni au fost trimiși în Rusia din septembrie pentru a participa la lucrări de „reconstrucție a infrastructurii”, a declarat marți, 4 noiembrie, deputatul sud-coreean Lee Sung-gwon, citat de agenția Yonhap. Potrivit acestuia, fenomenul are loc etapizat, iar Seulul observă semne că pregătirile pentru noi trimiteri de personal militar continuă.
07:00
Sunt zilnic atacați, dar nu renunță la credință, care își găsește refugiu sub străzile istorice ale Odesei. Este exemplul de curaj și speranță al ucrainenilor, care zilnic se roagă în bisericuțele improvizate în adăposturile subterane. Oamenii sunt ghidați de părintele Dmytro Krasnobaiev, care a construit un mic lăcaș în capătul unui labirint de catacombe al orașului.
Acum 24 ore
21:50
Ana Calinici: „Integrarea europeană este un proces intens, dar rezultatele sunt meritul întregii societăți” # Radio Moldova
Republica Moldova accelerează parcursul european, înregistrând progrese notabile în etapa de screening bilateral, însă reformarea administrației publice și absorbția eficientă a fondurilor rămân provocări-cheie. Constatarea aparține vicepreședintei Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, deputata Ana Calinici, și a fost făcută la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 4 noiembrie.
21:30
Întreprinderea „Energocom” a achiziționat, în luna octombrie, circa 387.3 mii MWh de energie electrică, la un preț mediu ponderat de 132.44 Euro/MWh, cu 18.48 Euro/MWh mai mult decât în septembrie.
21:20
Energocom a achiziționat în octombrie energie electrică din surse interne și din importuri # Radio Moldova
Întreprinderea „Energocom” a achiziționat în luna octombrie circa 387.3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 132.44 Euro/MWh.
21:10
Raportul UE de extindere: R. Moldova, progrese „avansate” la capitolul energiei și „bune” în domeniul politicii externe și apărării # Radio Moldova
Progresele R. Moldova, înregistrate în ultimul an în procesul de integrare europeană, sunt fixate în raportul privind extinderea Uniunii Europene, aprobat pe 4 noiembrie de Comisia Europeană. Deși suntem statul cu cele mai notabile rezultate printre țările candidate pentru aderare la UE, R. Moldova înregistrează, deocamdată, un nivel slab de pregătire la 23 de capitole, iar la trei se află chiar „la fază incipientă”.
21:00
Șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a depus cerere de demisie: „Decizie politică” # Radio Moldova
Directorul Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a depus cerere de demisie pe 4 noiembrie. Iacub a declarat pentru Teleradio-Moldova că pleacă de la conducerea acestei instituții pentru a fi „promovat”.
20:50
Raportul de extindere al UE: R. Moldova, progrese „avansate” la capitolul energie și „bune” în domeniul politicii externe și apărării # Radio Moldova
Progresele R. Moldova, înregistrate în ultimul an în procesul de integrare europeană, sunt fixate în raportul privind extinderea Uniunii Europene, aprobat pe 4 noiembrie de Comisia Europeană. Deși suntem statul cu cele mai notabile rezultate printre țările candidate pentru aderare la UE, R. Moldova înregistrează, deocamdată, un nivel slab de pregătire la 23 de capitole, iar la trei se află chiar „la fază incipientă”.
20:20
Liga Campionilor UEFA revine în prim-plan cu meciuri de-a dreptul fabuloase: FC Liverpool - Real Madrid și Paris Saint-Germain - Bayern Munchen # Radio Moldova
În această seară, toată atenția microbiștilor se îndreaptă spre partidele din Anglia și Franța. FC Liverpool va primi replica lui Real Madrid, iar deținătoarea trofeului, Paris Saint-Germain, se va confrunta pe teren propriu cu Bayern Munchen.
20:20
Vladimir Putin a promulgat o lege care permite folosirea rezerviștilor pentru protejarea rafinăriilor și altor infrastructuri critice atacate de dronele ucrainene. Cei mobilizați vor fi instruiți și înarmați cu sisteme anti-drone, rachete antiaeriene portabile sau echipamente de război electronic.
20:00
Directorul Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a depus cerere de demisie, pe 4 noiembrie. Iacub a declarat pentru Teleradio-Moldova că pleacă de la conducerea acestei instituții pentru a fi „promovat”.
19:20
Pompierii vor interveni mult mai eficient la incendiile de vehicule, cu ajutorul unui simulator donat de Polonia # Radio Moldova
Pompierii moldoveni vor putea interveni mai rapid și mai eficient în cazul incendiilor produse la vehicule, datorită unui nou simulator de incendii creat special pentru instruirea practică a salvatorilor. Cu ajutorul acestui echipament modern, pompierii vor putea exersa tehnici de stingere și de salvare a persoanelor din automobilele cuprinse de flăcări.
18:30
Mai mulți agricultori din Republica Moldova primesc granturi de până la 7.500 de dolari pentru irigare modernă # Radio Moldova
Mai mulți agricultori din Republica Moldova vor beneficia de granturi de până la 7.500 de dolari pentru a-și achiziționa echipamente moderne de irigare, menite să le crească productivitatea și să reducă impactul secetei asupra culturilor.
18:20
Cristina Gherasimov, după publicarea raportului de extindere al UE: „Sunt încrezătoare că vom face și saltul necesar pentru a închide negocierile în termenele propuse” # Radio Moldova
R. Moldova a înregistrat cel mai mare progres dintre toate statele candidate pentru aderare la Uniunea Europeană, arată pachetul anual de extindere adoptat de Comisia Europeană pe 4 noiembrie, iar concluziile pentru țara noastră sunt „foarte încurajatoare”, constată premierul Alexandru Munteanu.
18:20
Directorul Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a depus cerere de demisie. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova purtătoarea de cuvânt a Serviciului Vamal, Tatiana Bogdan Șompol.
18:00
Întreprinderea pentru Silvicultură Glodeni, care gestionează pădurile din raioanele Glodeni, Râșcani și Fălești, anunță că a pregătit stocuri suficiente de lemne de foc pentru sezonul rece. În total, peste 7.700 de metri steri sunt disponibili pentru populație, a declarat pentru Radio Moldova, inginerul silvic Andrei Scorpan.
17:50
Marta Kos: „O aderare reușită este o posibilitate realistă în următorii ani”. R. Moldova, lăudată pentru progresele înregistrate # Radio Moldova
Republica Moldova este lăudată la Bruxelles pentru ritmul accelerat al progreselor înregistrate pe drumul aderării la Uniunea Europeană – cel mai înalt din ultimul an dintre toate statele candidate. Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat marți, 4 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă după prezentarea Pachetului de extindere, că, în ciuda amenințărilor hibride continue și a tentativelor de destabilizare, Republica Moldova și-a aprofundat semnificativ cooperarea cu Uniunea Europeană.
17:40
Marta Kos: „O aderare reușită este o posibilitate realistă în următorii ani”. Republica Moldova, lăudată pentru progresele înregistrate # Radio Moldova
Republica Moldova este lăudată la Bruxelles pentru ritmul accelerat al progreselor înregistrate pe drumul aderării la Uniunea Europeană – cel mai înalt din ultimul an dintre toate statele candidate. Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat marți, 4 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă după prezentarea Pachetului de extindere, că, în ciuda amenințărilor hibride continue și a tentativelor de destabilizare, Republica Moldova și-a aprofundat semnificativ cooperarea cu Uniunea Europeană.
17:40
R. Moldova așteaptă calendarul european de aderare, după progresele confirmate. Sandu: „În 2030, văd R. Moldova parte a UE” # Radio Moldova
Republica Moldova a făcut „progrese semnificative” în drumul său european și este pregătită pentru deschiderea tuturor clusterelor de negocieri cu Uniunea Europeană (UE), a declarat președinta Maia Sandu, pe 4 noiembrie, la Bruxelles, unde participă la Summitul Euronews privind extinderea UE și unde a fost prezentat raportul anual al Comisiei Europene. Totodată, Maia Sandu a spus că, menținând ritmul reformelor și cooperarea strânsă cu partenerii europeni, vede Republica Moldova devenind stat membru al Uniunii Europene în anul 2030.
17:30
Farmacovigilența, în creștere: de la frica de raportare la medicamente mai sigure pe piață # Radio Moldova
Medicamentele salvează vieți, dar pot provoca și reacții adverse. În anul 2025, au fost raportate 365 de cazuri, iar specialiștii spun că doar 10-15% dintre reacțiile suspecte ajung să fie comunicate autorităților. Raportarea efectelor adverse este necesară inclusiv pentru retragerea medicamentelor de pe piață, precizează reprezentanții Agenției Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale (AMDM).
17:30
Liderul unei grupări care șantaja cetățeni din Europa, reținut în Chișinău: 16 arme de foc, 10.000 de cartușe și grenade, ridicate de oamenii legii # Radio Moldova
Mai multe arme și muniții, inclusiv mitraliere, puști, grenade și lansatoare RPG, au fost descoperite în Chișinău, în urma unei operațiuni comune a procurorilor și polițiștilor, care a dus la destructurarea unei rețele de șantaj ce acționa și pe teritoriul Europei, anunță Procuratura Generală (PG).
17:10
Refugiații ucraineni în Europa: țările reduc programele de protecție temporară și ajutorul acordat # Radio Moldova
În Germania este închis cel mai mare centru de adăpost pentru refugiații ucraineni, în Irlanda este redus termenul de ședere în locuințele oferite de stat, iar Polonia se pregătește ca, începând cu primăvara anului 2026, să renunțe la statutul de protecție temporară pentru refugiații din Ucraina. La nivelul Uniunii Europene, recomandarea privind prelungirea statutului de protecție temporară pentru refugiații ucraineni va fi valabilă până la 4 martie 2027. După această dată, directiva europeană cel mai probabil nu va mai fi extinsă.
17:00
Fostul fotbalist englez David Beckham a primit titlul de cavaler. Ceremonia s-a desfășurat la Castelul Windsor, iar Regele Charles a fost cel care i-a înmânat celebrului sportiv decorațiunile și astfel, acesta a devenit „Sir David Beckham”.
16:40
FC Fiorentina a rămas fără antrenor. Clubul din provincia italiană Toscana a anunțat că l-a demis din funcție pe Stefano Pioli, tehnician care a preluat timona grupării „viola” în luna iulie. În primele 10 etape ale acestei ediții de campionat în Serie A, FC Fiorentina nu a obținut nici o victorie, a consemnat 4 remize și a suferit 6 înfrângeri, iar în consecință a ajuns pe ultimul loc în clasament, cu doar 4 puncte. Daniele Galloppa va îndeplini interimatul funcției de antrenor și deja a condus un antrenament al primei echipe.
16:20
Extinderea UE: R. Moldova își joacă „cartea” europeană și urmează partea cea mai grea, avertizează experții # Radio Moldova
Republica Moldova se află într-un moment-cheie al parcursului european, odată cu publicarea raportului Comisiei Europene privind extinderea și organizarea summitului de la Bruxelles cu liderii Ucrainei, R. Moldova și Balcanilor de Vest. Experții în politici europene consideră că Chișinăul a intrat în etapa decisivă a negocierilor, însă urmează cele mai dificile reforme, în special în justiție și administrație.
16:10
Evaluare externă: Mai mult de o treime din judecării notificați au plecat din sistem înainte de a fi supuși vetting-ului # Radio Moldova
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a notificat, până la finele lunii octombrie curent, 181 de judecători și candidați la funcții din sistem, însă 63 dintre aceștia sau 39% fie au demisionat, fie s-au retras înainte de a fi supuși vetting-ului.
16:10
„Trei lecții” utile pentru valorificarea celor 1.9 miliarde de euro de la UE, în baza experienței statelor din Balcanii de Vest, prezentate de Banca Mondială # Radio Moldova
Republica Moldova are în față o oportunitate fără precedent: 1.9 miliarde de euro din partea Uniunii Europene, prin Planul de Creștere dedicat țărilor candidate. Fondurile ar putea impulsiona economia, însă Banca Mondială avertizează că succesul depinde de modul în care autoritățile vor reuși să pună în practică reformele cerute de Bruxelles.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.