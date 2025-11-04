O nouă lege în Rusia: rezerviștii vor apăra rafinăriile atacate de drone ucrainene

12:00

Copiii mici sunt sensibili. Iar vremea schimbătoare – ba caldă, ba rece, îi poate afecta mai mult decât crezi. Asta însă nu înseamnă că nu mai trebuie să ieșiți la plimbare. Din contra, aerul curat este esențial pentru dezvoltarea armonioasă a micuților. Totuși, pentru ca fiecare plimbare să fie plăcută și confortabilă, e bine să-ți iei din timp o husă de iarnă pentru cărucior.