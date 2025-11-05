Republica Moldova, destinație regională importantă pentru investițiile IT românești și ucrainene

07:30

Șefa guvernului italian, Giorgia Meloni, trebuia să găzduiască astăzi, 5 noiembrie, la Roma, alți 12 lideri care își doresc o gestionare ordonată a fluxurilor de imigrație. Accelerarea repatrierilor, inclusiv definirea unei liste mai largi și comune de țări terțe „sigure”, cu crearea de centre externe (hub-uri) pentru a gestiona fluxurile de intrare înainte ca acestea să ajungă în Europa, trebuiau să fie punctele de pe agendă, ca și înăsprirea restricțiilor în legislația imigrației. Se anunțase un total de 13 țări, jumătate din membrii Uniunii, participante la anunțatul summit, miercuri, în capitala Italiei, însă, în cele din urmă, evenimentul a fost abandonat din pricina absenței unei baze juridice europene