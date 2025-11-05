Paris Saint-Germain a suferit prima înfrângere în Liga Campionilor

07:30

Intrăm într-o nouă iarnă cu utilaje vechi. Regia municipală „Exdrupo” dispune de tehnică învechită, unele utilaje fiind folosite de aproape 40 de ani. Din această cauză, acestea necesită reparații frecvente, iar autoritățile recunosc că parcul tehnic trebuie modernizat. În prezent, autospecialele sunt pregătite pentru deszăpezirea străzilor, însă eficiența lor ar putea fi afectată de gradul ridicat de uzură. Situația este similară și în localitățile din teritoriu, unde drumarii utilizează utilaje vechi, dar susțin că sunt pregătiți pentru condițiile de iarnă. Aceștia dispun de stocuri suficiente de material antiderapant și de echipe gata de intervenție.