Regiunile ruse Oriol și Vladimir, ținte ale unor atacuri cu drone. Autoritățile acuză Ucraina
Radio Moldova, 5 noiembrie 2025 08:10
Regiunile ruse Oriol și Vladimir au fost atacate în noaptea de 5 noiembrie de drone, potrivit autorităților locale. Oficialii de la Moscova acuză Ucraina pentru acest nou val de atacuri asupra infrastructurii energetice.
• • •
Acum 10 minute
08:20
Sprijin pentru parcursul european: Roberta Metsola va susține un discurs în Parlamentul Republicii Moldova # Radio Moldova
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 6–7 noiembrie, cu prilejul constituirii noului Parlament de legislatura a XII-a. La Chișinău, Roberta Metsola va participa la ședința Legislativului, unde va susține un discurs. Totodată, șefa legislativului european va avea o întrevedere bilaterală cu spicherul Igor Grosu.
Acum 30 minute
08:10
08:00
Accident aviatic în SUA: șapte morți și 11 răniți după prăbușirea unui avion cargo la Louisville # Radio Moldova
Un avion cargo de mari dimensiuni s-a prăbușit și a explodat marți seara, la scurt timp după decolarea de pe aeroportul internațional din Louisville, Kentucky, provocând moartea a șapte persoane și rănirea altor 11, au anunțat autoritățile americane. La bord se aflau trei membri ai echipajului, iar toți au murit în urma incidentului. Alte patru victime au fost raportate la sol, notează Reuters.
08:00
Guvernul - în prima ședință. Denunțarea Acordului cultural cu Federația Rusă este pe ordinea de zi # Radio Moldova
Guvernul condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu se întrunește în prima ședință miercuri, 5 noiembrie, începând cu ora 10:00. Denunțarea Acordului cultural cu Federația Rusă este pe ordinea de zi.
Acum o oră
07:50
Alertă de securitate în Belgia: drone lângă o bază militară și oprirea traficului aerian # Radio Moldova
Alertă în spațiul aerian al Belgiei, după ce în apropierea bazei militare Kleine-Brogel, în nord-estul țării, au fost observate din nou drone necunoscute, relatează agenția Belga. Marți seara, 4 noiembrie, locuitorii din zonă au semnalat prezența a cel puțin șase aparate de zbor fără pilot.
07:30
Corespondență Dan Alexe | Summit UE eșuat despre repatrierea migranților respinși și „țările sigure” # Radio Moldova
Șefa guvernului italian, Giorgia Meloni, trebuia să găzduiască astăzi, 5 noiembrie, la Roma, alți 12 lideri care își doresc o gestionare ordonată a fluxurilor de imigrație. Accelerarea repatrierilor, inclusiv definirea unei liste mai largi și comune de țări terțe „sigure”, cu crearea de centre externe (hub-uri) pentru a gestiona fluxurile de intrare înainte ca acestea să ajungă în Europa, trebuiau să fie punctele de pe agendă, ca și înăsprirea restricțiilor în legislația imigrației. Se anunțase un total de 13 țări, jumătate din membrii Uniunii, participante la anunțatul summit, miercuri, în capitala Italiei, însă, în cele din urmă, evenimentul a fost abandonat din pricina absenței unei baze juridice europene
07:30
Drumarii utilizează utilaje vechi, dar susțin că sunt pregătiți pentru condițiile de iarnă # Radio Moldova
Intrăm într-o nouă iarnă cu utilaje vechi. Regia municipală „Exdrupo” dispune de tehnică învechită, unele utilaje fiind folosite de aproape 40 de ani. Din această cauză, acestea necesită reparații frecvente, iar autoritățile recunosc că parcul tehnic trebuie modernizat. În prezent, autospecialele sunt pregătite pentru deszăpezirea străzilor, însă eficiența lor ar putea fi afectată de gradul ridicat de uzură. Situația este similară și în localitățile din teritoriu, unde drumarii utilizează utilaje vechi, dar susțin că sunt pregătiți pentru condițiile de iarnă. Aceștia dispun de stocuri suficiente de material antiderapant și de echipe gata de intervenție.
Acum 2 ore
07:00
Coreea de Sud: Circa 5.000 de militari nord-coreeni, trimiși în Rusia pentru „reconstrucție”; în total, aproape 10.000 ar fi deja pe teritoriul rus # Radio Moldova
Aproximativ 5.000 de militari nord-coreeni au fost trimiși în Rusia din septembrie pentru a participa la lucrări de „reconstrucție a infrastructurii”, a declarat marți, 4 noiembrie, deputatul sud-coreean Lee Sung-gwon, citat de agenția Yonhap. Potrivit acestuia, fenomenul are loc etapizat, iar Seulul observă semne că pregătirile pentru noi trimiteri de personal militar continuă.
07:00
Sunt zilnic atacați, dar nu renunță la credință, care își găsește refugiu sub străzile istorice ale Odesei. Este exemplul de curaj și speranță al ucrainenilor, care zilnic se roagă în bisericuțele improvizate în adăposturile subterane. Oamenii sunt ghidați de părintele Dmytro Krasnobaiev, care a construit un mic lăcaș în capătul unui labirint de catacombe al orașului.
Acum 12 ore
21:50
Ana Calinici: „Integrarea europeană este un proces intens, dar rezultatele sunt meritul întregii societăți” # Radio Moldova
Republica Moldova accelerează parcursul european, înregistrând progrese notabile în etapa de screening bilateral, însă reformarea administrației publice și absorbția eficientă a fondurilor rămân provocări-cheie. Constatarea aparține vicepreședintei Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, deputata Ana Calinici, și a fost făcută la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 4 noiembrie.
21:30
21:20
Energocom a achiziționat în octombrie energie electrică din surse interne și din importuri # Radio Moldova
Întreprinderea „Energocom” a achiziționat în luna octombrie circa 387.3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 132.44 Euro/MWh.
21:10
Raportul UE de extindere: R. Moldova, progrese „avansate” la capitolul energiei și „bune” în domeniul politicii externe și apărării # Radio Moldova
Progresele R. Moldova, înregistrate în ultimul an în procesul de integrare europeană, sunt fixate în raportul privind extinderea Uniunii Europene, aprobat pe 4 noiembrie de Comisia Europeană. Deși suntem statul cu cele mai notabile rezultate printre țările candidate pentru aderare la UE, R. Moldova înregistrează, deocamdată, un nivel slab de pregătire la 23 de capitole, iar la trei se află chiar „la fază incipientă”.
21:00
Șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a depus cerere de demisie: „Decizie politică” # Radio Moldova
Directorul Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a depus cerere de demisie pe 4 noiembrie. Iacub a declarat pentru Teleradio-Moldova că pleacă de la conducerea acestei instituții pentru a fi „promovat”.
20:50
20:20
Liga Campionilor UEFA revine în prim-plan cu meciuri de-a dreptul fabuloase: FC Liverpool - Real Madrid și Paris Saint-Germain - Bayern Munchen # Radio Moldova
În această seară, toată atenția microbiștilor se îndreaptă spre partidele din Anglia și Franța. FC Liverpool va primi replica lui Real Madrid, iar deținătoarea trofeului, Paris Saint-Germain, se va confrunta pe teren propriu cu Bayern Munchen.
20:20
20:00
Acum 24 ore
19:20
Pompierii vor interveni mult mai eficient la incendiile de vehicule, cu ajutorul unui simulator donat de Polonia # Radio Moldova
Pompierii moldoveni vor putea interveni mai rapid și mai eficient în cazul incendiilor produse la vehicule, datorită unui nou simulator de incendii creat special pentru instruirea practică a salvatorilor. Cu ajutorul acestui echipament modern, pompierii vor putea exersa tehnici de stingere și de salvare a persoanelor din automobilele cuprinse de flăcări.
18:30
Mai mulți agricultori din Republica Moldova primesc granturi de până la 7.500 de dolari pentru irigare modernă # Radio Moldova
Mai mulți agricultori din Republica Moldova vor beneficia de granturi de până la 7.500 de dolari pentru a-și achiziționa echipamente moderne de irigare, menite să le crească productivitatea și să reducă impactul secetei asupra culturilor.
18:20
Cristina Gherasimov, după publicarea raportului de extindere al UE: „Sunt încrezătoare că vom face și saltul necesar pentru a închide negocierile în termenele propuse” # Radio Moldova
R. Moldova a înregistrat cel mai mare progres dintre toate statele candidate pentru aderare la Uniunea Europeană, arată pachetul anual de extindere adoptat de Comisia Europeană pe 4 noiembrie, iar concluziile pentru țara noastră sunt „foarte încurajatoare”, constată premierul Alexandru Munteanu.
18:20
18:00
17:50
Marta Kos: „O aderare reușită este o posibilitate realistă în următorii ani”. R. Moldova, lăudată pentru progresele înregistrate # Radio Moldova
Republica Moldova este lăudată la Bruxelles pentru ritmul accelerat al progreselor înregistrate pe drumul aderării la Uniunea Europeană – cel mai înalt din ultimul an dintre toate statele candidate. Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat marți, 4 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă după prezentarea Pachetului de extindere, că, în ciuda amenințărilor hibride continue și a tentativelor de destabilizare, Republica Moldova și-a aprofundat semnificativ cooperarea cu Uniunea Europeană.
17:40
17:40
R. Moldova așteaptă calendarul european de aderare, după progresele confirmate. Sandu: „În 2030, văd R. Moldova parte a UE” # Radio Moldova
Republica Moldova a făcut „progrese semnificative” în drumul său european și este pregătită pentru deschiderea tuturor clusterelor de negocieri cu Uniunea Europeană (UE), a declarat președinta Maia Sandu, pe 4 noiembrie, la Bruxelles, unde participă la Summitul Euronews privind extinderea UE și unde a fost prezentat raportul anual al Comisiei Europene. Totodată, Maia Sandu a spus că, menținând ritmul reformelor și cooperarea strânsă cu partenerii europeni, vede Republica Moldova devenind stat membru al Uniunii Europene în anul 2030.
17:30
Farmacovigilența, în creștere: de la frica de raportare la medicamente mai sigure pe piață # Radio Moldova
Medicamentele salvează vieți, dar pot provoca și reacții adverse. În anul 2025, au fost raportate 365 de cazuri, iar specialiștii spun că doar 10-15% dintre reacțiile suspecte ajung să fie comunicate autorităților. Raportarea efectelor adverse este necesară inclusiv pentru retragerea medicamentelor de pe piață, precizează reprezentanții Agenției Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale (AMDM).
17:30
Liderul unei grupări care șantaja cetățeni din Europa, reținut în Chișinău: 16 arme de foc, 10.000 de cartușe și grenade, ridicate de oamenii legii # Radio Moldova
Mai multe arme și muniții, inclusiv mitraliere, puști, grenade și lansatoare RPG, au fost descoperite în Chișinău, în urma unei operațiuni comune a procurorilor și polițiștilor, care a dus la destructurarea unei rețele de șantaj ce acționa și pe teritoriul Europei, anunță Procuratura Generală (PG).
17:10
Refugiații ucraineni în Europa: țările reduc programele de protecție temporară și ajutorul acordat # Radio Moldova
În Germania este închis cel mai mare centru de adăpost pentru refugiații ucraineni, în Irlanda este redus termenul de ședere în locuințele oferite de stat, iar Polonia se pregătește ca, începând cu primăvara anului 2026, să renunțe la statutul de protecție temporară pentru refugiații din Ucraina. La nivelul Uniunii Europene, recomandarea privind prelungirea statutului de protecție temporară pentru refugiații ucraineni va fi valabilă până la 4 martie 2027. După această dată, directiva europeană cel mai probabil nu va mai fi extinsă.
17:00
16:40
16:20
Extinderea UE: R. Moldova își joacă „cartea” europeană și urmează partea cea mai grea, avertizează experții # Radio Moldova
Republica Moldova se află într-un moment-cheie al parcursului european, odată cu publicarea raportului Comisiei Europene privind extinderea și organizarea summitului de la Bruxelles cu liderii Ucrainei, R. Moldova și Balcanilor de Vest. Experții în politici europene consideră că Chișinăul a intrat în etapa decisivă a negocierilor, însă urmează cele mai dificile reforme, în special în justiție și administrație.
16:10
Evaluare externă: Mai mult de o treime din judecării notificați au plecat din sistem înainte de a fi supuși vetting-ului # Radio Moldova
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a notificat, până la finele lunii octombrie curent, 181 de judecători și candidați la funcții din sistem, însă 63 dintre aceștia sau 39% fie au demisionat, fie s-au retras înainte de a fi supuși vetting-ului.
16:10
„Trei lecții” utile pentru valorificarea celor 1.9 miliarde de euro de la UE, în baza experienței statelor din Balcanii de Vest, prezentate de Banca Mondială # Radio Moldova
Republica Moldova are în față o oportunitate fără precedent: 1.9 miliarde de euro din partea Uniunii Europene, prin Planul de Creștere dedicat țărilor candidate. Fondurile ar putea impulsiona economia, însă Banca Mondială avertizează că succesul depinde de modul în care autoritățile vor reuși să pună în practică reformele cerute de Bruxelles.
16:10
16:00
Banca Mondială prezintă „trei lecții” utile pentru R. Moldova pentru valorificarea celor 1.9 miliarde de euro de la UE, în baza experienței statelor din Balcanii de Vest # Radio Moldova
Republica Moldova are în față o oportunitate fără precedent: 1.9 miliarde de euro din partea Uniunii Europene, prin Planul de Creștere dedicat țărilor candidate. Fondurile ar putea impulsiona economia, însă Banca Mondială avertizează că succesul depinde de modul în care autoritățile vor reuși să pună în practică reformele cerute de Bruxelles.
15:40
15:20
Denunțarea Acordului cultural cu Federația Rusă, pe ordinea de zi a primei ședințe a Guvernului Munteanu # Radio Moldova
Guvernul Munteanu avansează procedurile pentru închiderea Centrului Rus de Știință și Cultură din Chișinău, inițiativă anunțată de autorități încă din luna februarie. Proiectul de denunțare a Acordului cultural cu Federația Rusă, care reglementează funcționarea acestui centru, a fost inclus pe ordinea de zi a primei ședințe a noului Guvern, programată pentru data de 5 noiembrie.
15:20
Extinderea UE, sub lupă la Bruxelles. Experți: R. Moldova își joacă „cartea” europeană: urmează partea cea mai grea # Radio Moldova
Republica Moldova se află într-un moment-cheie al parcursului european, odată cu publicarea raportului Comisiei Europene privind extinderea și organizarea summitului de la Bruxelles cu liderii Ucrainei, R. Moldova și Balcanilor de Vest. Experții în politici europene consideră că Chișinăul a intrat în etapa decisivă a negocierilor, însă urmează cele mai dificile reforme, în special în justiție și administrație. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Zi de zi” la Radio Moldova.
15:20
Comisara Marta Kos prezintă Pachetul de Extindere al UE: *„R. Moldova este țara care a înregistrat cele mai mari progrese într-un singur an” # Radio Moldova
Republica Moldova este țara care a înregistrat cele mai mari progrese într-un singur an pe drumul aderării la Uniunea Europeană, arată Pachetul anual privind extinderea blocului comunitar, prezentat de comisara pentru Extindere, Marta Kos, în fața membrilor Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul European pe 4 noiembrie. Chișinăul se aliniază în proporție de 98 la sută Politicii Externe și de Securitate Comune a UE și speră să încheie, până în 2028, negocierile de aderare pe capitole, neîncepute deocamdată.
15:10
15:10
Campania de împădurire din această toamnă demarează pe 15 noiembrie: cetățenii, invitați să participe la plantarea puieților # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova sunt invitați să se înregistreze pe platforma campaniei de împădurire din această toamnă, organizată de Ministerul Mediului și Agenția Moldsilva, pentru a participa la plantarea puieților. Autoritățile au pregătit peste 33 de milioane de puieți și anunță că participanții vor beneficia de transport asigurat către diferite locații din fiecare raion. Cel mai amplu eveniment va avea loc în satul Mihailovca, raionul Cimișlia, unde vor fi plantați puieți pe o suprafață de 27 de hectare.
15:00
Genoa-1893 a repurtat prima victorie în actuala ediție a primei divizii italiene de fotbal # Radio Moldova
Formația Genoa-1893, patronată de omul de afaceri român Dan Șucu, a obținut prima victorie în actuala ediție de campionat a primei divizii italiene de fotbal. Genovezii au câștigat cu 2:1 în deplasare, în fața formației Sassuolo Calcio, în ultimul meci din etapa a 10-a. „Grifonii" au deschis scorul prin ucraineanul Ruslan Malinovski în minutul 17. Gazdele au restabilit egalitatea imediat după pauză, prin Domenico Berardi.
14:30
Doi primari și un președinte de raion aleg fotoliul de deputat: alți doi președinți de raion se mai gândesc # Radio Moldova
Mandatul de deputat este incompatibil cu alte funcții de demnitate publică, iar aleșii noii legislaturi au la dispoziție 30 de zile pentru a alege între fotoliul din Parlament și postul ocupat până a accede în Legislativ. În timp ce unii au decis deja să-și continue activitatea în Parlament, alții preferă să rămână aproape de comunitățile care i-au votat. Totodată, unii primari și președinți de raioane încă își mai consultă echipele și alegătorii, pentru a lua o decizie definitivă.
14:30
14:20
Instanța obligă martorii apărării să se prezinte în dosarul Ciochină: aceștia vor fi aduși silit la ședința următoare # Radio Moldova
Martorii propuși de apărare în dosarul fostului primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, vor fi aduși silit în instanță. Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au admis solicitarea procurorilor după ce martorii indicați de apărare nu s-au prezentat la două ședințe consecutive. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de procurorul de caz, Alexandru Botnari.
14:20
Liga Campionilor UEFA revine în prim-plan cu meciuri de-a dreptul fabuloase: FC Liverpool - Real Madrid și Paris Saint-Germain - Bayern Munchen. # Radio Moldova
În această seară, toată atenția microbiștilor se îndreaptă spre partidele din Anglia și Franța. FC Liverpool va primi replica lui Real Madrid, iar deținătoarea trofeului, Paris Saint-Germain, se va confrunta pe teren propriu cu Bayern Munchen.
14:20
Locuitorii din Din teritoriu în Parlament sau retur. Deciziile deputaților care dețin și alte funcții publice # Radio Moldova
Mandatul de deputat este incompatibil cu alte funcții de demnitate publică, iar aleșii noii legislaturi au la dispoziție 30 de zile pentru a alege între fotoliul din Parlament și postul ocupat până a accede în Legislativ. În timp ce unii au decis deja să-și continue activitatea în Parlament, alții preferă să rămână aproape de comunitățile care i-au votat. Totodată, unii primari și președinți de raioane încă își mai consultă echipele și alegătorii, pentru a lua o decizie definitivă.
13:50
Banca Mondială: „Economia R. Moldova prinde ritm lent: inflația scade, dar riscurile rămân ridicate” # Radio Moldova
Economia Republicii Moldova dă semne de redresare după doi ani de șocuri externe și inflație ridicată, însă rămâne vulnerabilă la factori externi și la dezechilibrele structurale interne. Potrivit raportului Moldova Economic Update – Fall 2025 al Băncii Mondiale, prezentat public pe 4 noiembrie la Chișinău, creșterea economică a fost modestă în prima jumătate a anului, dar se anticipează o accelerare graduală în 2026 – 2027.
13:40
