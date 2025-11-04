Denis Șova (Partidul Nostru): „Cheltuim banii din exterior în loc să-i investim în producție”
Good News, 4 noiembrie 2025 17:30
Denis Șova, Partidul Nostru: Este nevoie de o revizuire completă a politicii investiționale a statului — cheltuim banii din exterior în loc să-i investim în producție, să creăm locuri de… Articolul Denis Șova (Partidul Nostru): „Cheltuim banii din exterior în loc să-i investim în producție” apare prima dată în Good News.
• • •
Alte ştiri de Good News
Acum 10 minute
17:40
Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, susține că Raportul de extindere 2025, publicat astăzi de Comisia Europeană, confirmă faptul că Moldova a realizat progrese cu adevărat extraordinare în parcursul său… Articolul Gherasimov: Munca noastră a dat roade, mai avem însă mult de lucru apare prima dată în Good News.
17:40
Denis Șova: „Situația economică este alarmantă – politica începe din nou să influențeze economia” # Good News
Denis Șova, Partidul Nostru: Situația economică este alarmantă — apar semne de presiune politică asupra mediului de afaceri, iar statul nu are o strategie coerentă În Republica Moldova se conturează… Articolul Denis Șova: „Situația economică este alarmantă – politica începe din nou să influențeze economia” apare prima dată în Good News.
Acum 30 minute
17:30
Denis Șova (Partidul Nostru): „Cheltuim banii din exterior în loc să-i investim în producție” # Good News
Denis Șova, Partidul Nostru: Este nevoie de o revizuire completă a politicii investiționale a statului — cheltuim banii din exterior în loc să-i investim în producție, să creăm locuri de… Articolul Denis Șova (Partidul Nostru): „Cheltuim banii din exterior în loc să-i investim în producție” apare prima dată în Good News.
Acum 2 ore
16:50
Uniunea Europeană a aprobat recent un nou pachet financiar de sprijin pentru Ucraina, în valoare de peste 1 miliard de euro, ca parte a mecanismului mai larg de solidaritate și asistență… Articolul Pachetul de asistență UE pentru Ucraina consolidează reconstrucția și reformele apare prima dată în Good News.
Acum 4 ore
15:20
Moldova are motive de mândrie! Tinerii noștri sportivi continuă să ne reprezinte cu cinste și să aducă medalii de aur, argint și bronz din competiții internaționale, demonstrând talent, disciplină și… Articolul Moldova strălucește pe podiumuri internaționale: tinerii noștri aduc aur și argint! apare prima dată în Good News.
15:10
Sportivul moldovean Alexandru Romanov a obţinut medalia de aur la Campionatul Mondial de Grappling la categoria de 130 kg, disciplina No‑Gi. Finala competiţiei a fost dominată de Romanov, care a reuşit să învingă adversarul… Articolul Victorie istorică: Moldova triumfă la grappling, Romanov pe primul loc apare prima dată în Good News.
Acum 6 ore
13:30
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu urmează să se convoace miercuri în prima ședință după învestire. Surse din cadrul Guvernului au declarat pentru IPN că în prezent se desfășoară o… Articolul Guvernul Munteanu se întrunește miercuri în prima ședință apare prima dată în Good News.
12:30
Moldova are nevoie de unitate, nu de certuri politice, pentru a merge cu demnitate spre UE # Good News
Integrarea europeană a Republicii Moldova este una dintre cele mai discutate teme din ultimii ani, dar și una dintre cele mai politizate. În 2024 și 2025, procesul de apropiere de… Articolul Moldova are nevoie de unitate, nu de certuri politice, pentru a merge cu demnitate spre UE apare prima dată în Good News.
12:00
La 3 noiembrie 2025 a fost deschisă campania de înscriere în programul „Ajutor la contor”, destinat compensaţiilor pentru utilităţile energetice în sezonul rece. În prima zi după lansare, peste 95 600 de persoane au depus cereri pe… Articolul „Ajutor la contor”: peste 95 600 de cereri depuse în prima zi apare prima dată în Good News.
Acum 8 ore
10:40
Biblioteca Națională a Republicii Moldova organizează, în perioada 5 noiembrie – 5 decembrie 2025, o expoziție specială dedicată scriitorilor Mihail Sadoveanu și Liviu Rebreanu. Evenimentul reunește aproximativ 80 de documente… Articolul BNRM organizează o expoziție dedicată lui Sadoveanu și Rebreanu apare prima dată în Good News.
Acum 12 ore
09:00
Reprezentanții sportului moldovenesc confirmă participarea Republica Moldova la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano‑Cortina 2026 (6 – 22 februarie 2026), ce vor avea loc în Italia. Sportivii din țara noastră îşi intensifică… Articolul Republica Moldova va fi reprezentată la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 apare prima dată în Good News.
Acum 24 ore
20:40
Primarul municipiului Chișinău a lansat un nou apel la adresa clasei politice, cerând încetarea atacurilor și a jocurilor murdare care afectează dezvoltarea capitalei. Edilul a subliniat că toți locuitorii, indiferent de preferințele… Articolul Primăria Chișinău, sub presiune: „De ani buni, suntem blocați de autoritățile centrale” apare prima dată în Good News.
18:30
De la declanşarea războiului din Ucraina, aproape 2.700 de cetăţeni ucraineni au obţinut cetăţenia Republicii Moldova. Prin acest demers, statul îşi afirmă deschiderea în faţa persoanelor care s‑au refugiat sau s‑au stabilit… Articolul Integrarea ucrainenilor: peste 2.600 primesc cetăţenia Republicii Moldova apare prima dată în Good News.
Ieri
17:00
Gherasimov la Bruxelles: „Am făcut paşi importanţi — acum e momentul să vedem schimbările” # Good News
Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat că Republica Moldova înregistrează progrese concrete şi constante pe drumul către integrarea în Uniunea Europeană. În cadrul unei vizite la Bruxelles, oficiala… Articolul Gherasimov la Bruxelles: „Am făcut paşi importanţi — acum e momentul să vedem schimbările” apare prima dată în Good News.
15:40
În primele nouă luni ale acestui an, încasările la Bugetul Public Național au înregistrat o creștere de 13,8% față de perioada similară a anului trecut, totalizând aproape 60 de miliarde de lei. Potrivit… Articolul Veniturile Bugetului Public Național în urcare: +13,9% raportat la anul precedent apare prima dată în Good News.
14:40
Ceban: Bugetul municipal, blocat politic de consilierii PAS – noi continuăm să muncim pentru oameni # Good News
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că bugetul municipal pentru anul curent a fost blocat în mod repetat din motive politice, în special de către consilierii fracțiunii PAS din… Articolul Ceban: Bugetul municipal, blocat politic de consilierii PAS – noi continuăm să muncim pentru oameni apare prima dată în Good News.
14:40
Primarul Capitalei promite un raport complet după doi ani de mandat: „Rezultatele vorbesc de la sine” # Good News
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că această săptămână marchează împlinirea a doi ani de activitate din cel de-al doilea său mandat la conducerea capitalei. Cu această ocazie, edilul… Articolul Primarul Capitalei promite un raport complet după doi ani de mandat: „Rezultatele vorbesc de la sine” apare prima dată în Good News.
13:30
Lotul, format din 18 sportivi, a început turneul cu o victorie convingătoare împotriva Ungariei, dar a pierdut în disputa pentru medalia de bronz în fața Turciei. La competițiile individuale, judocanul… Articolul Republica Moldova pe locul 5 la Campionatul European de Judo U23 apare prima dată în Good News.
12:00
Tânăra halterofilă moldoveancă Alexandrina Ciubotaru a obținut un rezultat remarcabil la competiția rezervată juniorilor „sub 20 de ani”, cucerind două medalii de bronz. Ea a evoluat la categoria de greutate de până la 77 kg,… Articolul Dublă performanță pentru Ciubotaru: două bronzuri la Campionatul European U20 apare prima dată în Good News.
10:40
Viceprim‑ministrul Mihai Popșoi se va afla în perioada 3‑4 noiembrie la Samarkand, Uzbekistan, pentru a participa la cea de‑a 43‑a sesiune a conferinței generale a UNESCO. În cadrul conferinței, printre… Articolul Republica Moldova candidează pentru prima dată la Consiliul Executiv UNESCO apare prima dată în Good News.
09:20
Elevii din raionul Taraclia beneficiază de autobuze școlare moderne și echipamente digitale # Good News
În raionul Taraclia, elevii vor avea parte de condiţii mai bune de transport spre şcoală şi de acces la resurse moderne de învăţare. Cu sprijinul guvernamental al ţării partenere, au… Articolul Elevii din raionul Taraclia beneficiază de autobuze școlare moderne și echipamente digitale apare prima dată în Good News.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Sportivii moldoveni Vitalie și Anastasia Spînu, au obținut șapte medalii la Campionatul Mondial de karate shotokan „SKDUN 2025”. Vitalie Spînu a cucerit medalia de aur la proba de kumite individual… Articolul Campionatul Mondial de Karate Shotokan: Vitalie și Anastasia Spînu au cucerit 7 medalii apare prima dată în Good News.
17:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că viitorul prim-ministru al Republicii Moldova trebuie să fie o persoană curajoasă, verticală și complet independentă de „fusta politică dictatorială”, referindu-se la influența… Articolul on Ceban cere transparență totală și depolitizarea instituțiilor apare prima dată în Good News.
17:00
Partidul Nostru solicită acțiuni urgente pentru acces egal la apă și canalizare în mediul rural # Good News
Elena Grițco, Partidul Nostru, a propus premierului desemnat crearea companiei de stat „Servicii de Apă și Canalizare”, care ar prelua și administra centralizat serviciile publice Elena Grițco, vicepreședinta Fracțiunii Partidului… Articolul Partidul Nostru solicită acțiuni urgente pentru acces egal la apă și canalizare în mediul rural apare prima dată în Good News.
16:10
Deputatul Partidului Nostru, Ivanov Serghei, președintele Comisiei agricultură: 70% din țară are teren agricol, dar Guvernul nu știe cum să-l folosească eficient! Deputatul Partidului Nostru, Ivanov Serghei, desemnat în funcția… Articolul Fondul de subvenții pentru agricultori – în restanțe, investițiile rămân doar pe hârtie apare prima dată în Good News.
15:10
Ion Ceban: Moldovenii trebuie să știe clar ce va face viitorul Guvern pentru redresarea economiei # Good News
„Nu am fost lăsat să adresez până la capăt două întrebări importante, deși oamenii așteaptă răspunsuri la subiecte esențiale pentru fiecare dintre noi. Republica Moldova rămâne, din păcate, cea mai… Articolul Ion Ceban: Moldovenii trebuie să știe clar ce va face viitorul Guvern pentru redresarea economiei apare prima dată în Good News.
15:00
Nina Cereteu, Partidul Nostru, către Alexandru Munteanu: Amalgamarea voluntară riscă să rămână doar pe hârtie fără voință politică chiar din partea reprezentanților guvernării Deputata Partidului Nostru Nina Cereteu avertizează că… Articolul Amalgamarea voluntară – între lege și realitatea politică, avertizează Nina Cereteu apare prima dată în Good News.
14:40
Tot mai mulţi tineri din alte ţări aleg să îşi facă studiile la universităţile din Republica Moldova. În acest an, peste o mie de studenți din 24 de țări s-au… Articolul Tot mai mulți străini își fac studiile la universitățile din R. Moldova apare prima dată în Good News.
14:40
Un deputat a subliniat că Guvernul Munteanu trebuie să își asume angajamente clare și să garanteze transparență în toate procesele care anterior erau declarate „secret de stat” de fostul Guvern. … Articolul Transparență, depolitizare și achiziții clare – provocările pentru noul Guvern apare prima dată în Good News.
14:10
Renato Usatîi l-a pus la încercare pe Alexandru Munteanu: Veți demite miniștrii incompetenți sau compromiși imediat sau veți aștepta decizia „politbiro-ului” PAS? Președintele Fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, l-a întrebat… Articolul Renato Usatîi îl interoghează pe Munteanu: Veți demite miniștrii incompetenți imediat? apare prima dată în Good News.
13:30
Autoritățile locale și instituțiile publice pot participa la competiția de eficiență energetică ‑ termen extins până pe 15 noiembrie # Good News
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) invită instituțiile publice și autoritățile locale să se înscrie în competiția „Moldova Eco Energetică 2025”, o inițiativă menită să identifice și să recunoască cele mai… Articolul Autoritățile locale și instituțiile publice pot participa la competiția de eficiență energetică ‑ termen extins până pe 15 noiembrie apare prima dată în Good News.
12:00
Începând cu anul de învățământ 2025-2026, elevii de liceu vor putea susține tezele semestriale la aceeași disciplină opțională, în ambele semestre ale aceluiași an de studiu. Ordinul a fost semnat… Articolul Liceenii pot alege aceeași disciplină la teze în ambele semestre apare prima dată în Good News.
11:40
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 31 octombrie 2025 Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Telegram Articolul LIVE// Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 31 octombrie 2025 apare prima dată în Good News.
10:50
De la raport la acțiune: Ceban insistă ca autoritățile centrale și CALM să răspundă criticilor europene # Good News
Consiliul Europei a publicat un raport dur la adresa Republicii Moldova, constatând că autoritățile locale continuă să aibă competențe limitate, autonomie financiară redusă și o povară administrativă excesivă. Ion Ceban, primarul… Articolul De la raport la acțiune: Ceban insistă ca autoritățile centrale și CALM să răspundă criticilor europene apare prima dată în Good News.
10:30
Comisia Juridică a Parlamentului a avizat pozitiv învestirea Guvernului Alexandru Munteanu # Good News
Comisia Juridică, Numiri și Imunități a Parlamentului Republicii Moldova a examinat și avizat astăzi favorabil propunerea de învestire a Guvernului condus de Alexandru Munteanu. Avizul comisiei reprezintă o etapă importantă… Articolul Comisia Juridică a Parlamentului a avizat pozitiv învestirea Guvernului Alexandru Munteanu apare prima dată în Good News.
09:00
„Beauty Autumn, sezonul II”, cel mai mare târg de produse cosmetice, îngrijire și parfumuri din Republica Moldova, are loc, timp de patru zile, la Chișinău. În paralel, se desfășoară și… Articolul Expoziție dedicată industriei frumuseții la Moldexpo: Ce îi așteaptă pe vizitatori apare prima dată în Good News.
30 octombrie 2025
16:30
Astăzi, la Chișinău, se marchează aniversarea de 102 de ani de la proclamarea Republicii Turcia, un eveniment ce aduce în prim‑plan valorile prieteniei, cooperării și dialogului intercultural. În cadrul manifestărilor oficiale,… Articolul 102 ani de la proclamarea Republica Turcia, sărbătoriți la Chișinău apare prima dată în Good News.
16:00
Serghei Ivanov: „Noi nu criticăm de dragul opoziției, ci pentru a corecta greșelile guvernării” # Good News
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, a declarat că actuala guvernare trebuie să renunțe la aroganță și să asculte vocea opoziției, care nu critică de dragul opoziției, ci pentru a semnala… Articolul Serghei Ivanov: „Noi nu criticăm de dragul opoziției, ci pentru a corecta greșelile guvernării” apare prima dată în Good News.
16:00
Fracțiunea ALTERNATIVA va avea o reprezentare semnificativă în principalele comisii ale Parlamentului Republicii Moldova. Deputata Olga Ursu a fost aleasă în funcția de vicepreședinte al Comisiei economie, buget și finanțe,… Articolul Reprezentanții ALTERNATIVA preiau poziții-cheie în structurile parlamentare apare prima dată în Good News.
15:40
Votat: Fracțiunii Partidului Nostru i-a revenit președinția Comisiei pentru agricultură și funcția de vicepreședinte în Comisia pentru securitate națională! # Good News
Așa cum a anunțat anterior Renato Usatîi, fracțiunii Partidului Nostru în Parlamentul Republicii Moldova i-a revenit președinția Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, pe care o va conduce Serghei… Articolul Votat: Fracțiunii Partidului Nostru i-a revenit președinția Comisiei pentru agricultură și funcția de vicepreședinte în Comisia pentru securitate națională! apare prima dată în Good News.
15:00
Trei studenţi din Republica Moldova au fost selectaţi să beneficieze de burse prestigioase oferite de Casa Regală a României. Aceste burse urmăresc susţinerea tinerilor talentaţi şi motivaţi, contribuind la creşterea… Articolul Trei studenți moldoveni vor primi burse oferite de Casa Regală a României apare prima dată în Good News.
14:30
Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” și-a redeschis ușile după reparația capitală # Good News
Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” și-a deschis astăzi ușile, după reparația capitală care a fost realizată. Centrul se află pe strada Alexei Mateevici nr. 77 și este amplasat… Articolul Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” și-a redeschis ușile după reparația capitală apare prima dată în Good News.
13:40
Deputata Partidului Nostru, Elena Grițco propusă la funcția de vicepreședinte al Parlamentului. PSRM și PAS au votat pentru socialistul Vlad Batrîncea Fracțiunea Partidului Nostru consideră necesar ca Parlamentul să aibă… Articolul Elena Grițco, propusă de Partidul Nostru la funcția de vicepreședinte al Parlamentului apare prima dată în Good News.
13:30
33 de ani de la trecerea în eternitate a lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici: Comemorare la monument # Good News
Astăzi, Chișinăul îi comemorează pe Ion și Doina Aldea-Teodorovici, la 33 de ani de la trecerea lor în eternitate. Cei doi artiști continuă să trăiască în inimile oamenilor prin operele… Articolul 33 de ani de la trecerea în eternitate a lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici: Comemorare la monument apare prima dată în Good News.
12:00
Lucrările de reparaţie a podului şi a pasajului situate pe traseul naţional în apropierea localităţii Cimişeni sunt în plină desfăşurare, autorităţile anunţând progrese substanţiale. Obiectivul — amplasat pe segmentul intens… Articolul Reparaţia podului şi pasajului de lângă Cimişeni evoluează — circulaţia rutieră deviată apare prima dată în Good News.
11:50
Laboratorul clinico-biochimic al Spitalului „Gheorghe Paladi”, renovat până la sfârșitul anului # Good News
Primăria Chișinău continuă investițiile în infrastructura medicală a municipiului. La Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”, Maternitatea nr. 1, se desfășoară lucrări importante de reabilitare, vizând creșterea calității serviciilor oferite pacienților.… Articolul Laboratorul clinico-biochimic al Spitalului „Gheorghe Paladi”, renovat până la sfârșitul anului apare prima dată în Good News.
10:30
33 de ani fără ‘două inimi gemene’ — Doina și Ion Aldea‑Teodorovici comemorați la Chișinău # Good News
Astăzi, la Chișinău, se comemorează 33 de ani de la trecerea în eternitate a artiștilor și patrioților Doina și Ion Aldea‑Teodorovici, cunoscuți drept „două inimi gemene” pentru contribuția lor la renașterea cultural‑națională a… Articolul 33 de ani fără ‘două inimi gemene’ — Doina și Ion Aldea‑Teodorovici comemorați la Chișinău apare prima dată în Good News.
09:10
Peste 1,2 milioane de abonamente sunt vândute anual, în medie, după instituirea tarifului unic de 6 lei pentru călătoria cu troleibuzul și autobuzul în municipiul Chișinău, în iulie 2022. Tot… Articolul Peste 1,2 milioane de abonamente, vândute anual în Chișinău apare prima dată în Good News.
29 octombrie 2025
18:10
Compania continuă expansiunea, lansând 250 de rute noi și baze operaționale internaționale # Good News
WIZZ AIR A ANUNȚAT CEL MAI BUN SEZON DE VARĂ DIN ISTORIA COMPANIEI ȘI A PREZENTAT PROGRESELE REALIZATE ÎN CADRUL PLANULUI DE TRANSFORMARE „CUSTOMER FIRST COMPASS”, ÎN VALOARE DE 14… Articolul Compania continuă expansiunea, lansând 250 de rute noi și baze operaționale internaționale apare prima dată în Good News.
17:50
Astăzi, Primăria Chișinău și Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) au semnat un Memorandum de Înțelegere, stabilind cadrul de cooperare în domeniul guvernanței migrației, integrării sociale și dezvoltării comunitare. Prin acest parteneriat, municipalitatea… Articolul Chișinău și OIM stabilesc parteneriat pentru guvernanța migrației și integrare socială apare prima dată în Good News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.