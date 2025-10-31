Expoziție dedicată industriei frumuseții la Moldexpo: Ce îi așteaptă pe vizitatori
Good News, 31 octombrie 2025 09:00
„Beauty Autumn, sezonul II", cel mai mare târg de produse cosmetice, îngrijire și parfumuri din Republica Moldova, are loc, timp de patru zile, la Chișinău. În paralel, se desfășoară și…
Acum 30 minute
09:00
Acum 24 ore
16:30
Astăzi, la Chișinău, se marchează aniversarea de 102 de ani de la proclamarea Republicii Turcia, un eveniment ce aduce în prim‑plan valorile prieteniei, cooperării și dialogului intercultural. În cadrul manifestărilor oficiale,…
16:00
Serghei Ivanov: „Noi nu criticăm de dragul opoziției, ci pentru a corecta greșelile guvernării” # Good News
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, a declarat că actuala guvernare trebuie să renunțe la aroganță și să asculte vocea opoziției, care nu critică de dragul opoziției, ci pentru a semnala…
16:00
Fracțiunea ALTERNATIVA va avea o reprezentare semnificativă în principalele comisii ale Parlamentului Republicii Moldova. Deputata Olga Ursu a fost aleasă în funcția de vicepreședinte al Comisiei economie, buget și finanțe,…
15:40
Votat: Fracțiunii Partidului Nostru i-a revenit președinția Comisiei pentru agricultură și funcția de vicepreședinte în Comisia pentru securitate națională! # Good News
Așa cum a anunțat anterior Renato Usatîi, fracțiunii Partidului Nostru în Parlamentul Republicii Moldova i-a revenit președinția Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, pe care o va conduce Serghei…
15:00
Trei studenţi din Republica Moldova au fost selectaţi să beneficieze de burse prestigioase oferite de Casa Regală a României. Aceste burse urmăresc susţinerea tinerilor talentaţi şi motivaţi, contribuind la creşterea…
14:30
Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” și-a redeschis ușile după reparația capitală # Good News
Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici" și-a deschis astăzi ușile, după reparația capitală care a fost realizată. Centrul se află pe strada Alexei Mateevici nr. 77 și este amplasat…
13:40
Deputata Partidului Nostru, Elena Grițco propusă la funcția de vicepreședinte al Parlamentului. PSRM și PAS au votat pentru socialistul Vlad Batrîncea Fracțiunea Partidului Nostru consideră necesar ca Parlamentul să aibă…
13:30
33 de ani de la trecerea în eternitate a lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici: Comemorare la monument # Good News
Astăzi, Chișinăul îi comemorează pe Ion și Doina Aldea-Teodorovici, la 33 de ani de la trecerea lor în eternitate. Cei doi artiști continuă să trăiască în inimile oamenilor prin operele…
12:00
Lucrările de reparaţie a podului şi a pasajului situate pe traseul naţional în apropierea localităţii Cimişeni sunt în plină desfăşurare, autorităţile anunţând progrese substanţiale. Obiectivul — amplasat pe segmentul intens…
11:50
Laboratorul clinico-biochimic al Spitalului „Gheorghe Paladi”, renovat până la sfârșitul anului # Good News
Primăria Chișinău continuă investițiile în infrastructura medicală a municipiului. La Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi", Maternitatea nr. 1, se desfășoară lucrări importante de reabilitare, vizând creșterea calității serviciilor oferite pacienților.…
10:30
33 de ani fără ‘două inimi gemene’ — Doina și Ion Aldea‑Teodorovici comemorați la Chișinău # Good News
Astăzi, la Chișinău, se comemorează 33 de ani de la trecerea în eternitate a artiștilor și patrioților Doina și Ion Aldea‑Teodorovici, cunoscuți drept „două inimi gemene" pentru contribuția lor la renașterea cultural‑națională a…
Ieri
09:10
Peste 1,2 milioane de abonamente sunt vândute anual, în medie, după instituirea tarifului unic de 6 lei pentru călătoria cu troleibuzul și autobuzul în municipiul Chișinău, în iulie 2022. Tot…
29 octombrie 2025
18:10
Compania continuă expansiunea, lansând 250 de rute noi și baze operaționale internaționale # Good News
WIZZ AIR A ANUNȚAT CEL MAI BUN SEZON DE VARĂ DIN ISTORIA COMPANIEI ȘI A PREZENTAT PROGRESELE REALIZATE ÎN CADRUL PLANULUI DE TRANSFORMARE „CUSTOMER FIRST COMPASS", ÎN VALOARE DE 14…
17:50
Astăzi, Primăria Chișinău și Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) au semnat un Memorandum de Înțelegere, stabilind cadrul de cooperare în domeniul guvernanței migrației, integrării sociale și dezvoltării comunitare. Prin acest parteneriat, municipalitatea…
17:40
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, a cerut amânarea votului de învestire a Guvernului: „Mai bine o săptămână de răgaz decât decizii pripite. Agricultura are nevoie de dezvoltare, nu de grabă!"…
17:10
Partidul Nostru solicită amânarea votului de încredere pentru Guvernul Munteanu și crearea unui grup de lucru din fracțiuni parlamentare și partide extraparlamentare pentru elaborarea unui Program Național comun de guvernare…
16:40
Tronsonul rutier al drumului G39, care leagă arterele R14 și R19 între raioanele Florești și Soroca, intră într‑o etapă amplă de reabilitare, iar participanții la trafic trebuie să se pregătească pentru…
16:40
Deputatul fracțiunii „Partidul Nostru", Alexandr Berlinschii, a cerut publicarea CV-urilor candidaților la funcțiile de miniștri Alexandr Berlinschii, deputat al fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru", a criticat lipsa de transparență în prezentarea…
15:30
Parteneriat strategic: USM semnează cu CMI pentru dezvoltarea capacităților în guvernanţă şi autonomie # Good News
Universitatea de Stat din Moldova (USM) şi CMI – Fundaţia pentru Pace Martti Ahtisaari au anunţat consolidarea colaborării prin semnarea unui memorandum de înţelegere. Potrivit documentului, se vor derula programe…
13:20
Reprezentanții Blocului ALTERNATIVA au declarat, după consultările cu premierul desemnat Alexandru Munteanu, că speră într-un dialog real și într-o guvernare care să pună pe primul loc interesele cetățenilor, nu calculele…
12:10
La Liceul Teoretic „Alexandru Donici" din satul Peresecina, raionul Orhei, a fost inaugurat un laborator digital modern care oferă elevilor posibilitatea de a explora științele reale prin intermediul tehnologiei. Laboratorul…
10:30
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a anunțat că termenul-limită pentru depunerea cererilor la repartizarea autorizațiilor CEMT pentru anul 2026 a fost prelungit. Decizia vine ca urmare a necesității de a organiza concursul…
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
Un fermier din raionul Hâncești și-a schimbat complet abordarea, trecând de la metode tradiționale la tehnici moderne în agricultură ecologică. A început cu puțină suprafață cultivată, foarte puțină în comparație…
28 octombrie 2025
22:20
18:00
Tot mai multe femei din stânga Nistrului participă la programe dedicate dezvoltării competențelor digitale, menite să le ofere oportunități mai mari de angajare și implicare în mediul antreprenorial modern. Inițiativa…
16:40
Eugeniu Mihalcean a obținut medalia de argint la Campionatul Mondial U-23 de lupte libere, desfășurat la Novi Sad, Serbia, în categoria de greutate 86 kg. În finală, el a fost…
16:00
Discipolii Școlii Sportive municipale nr. 12, au obținut rezultate remarcabile la Campionatul European de fotbal-tenis, desfășurat în perioada 22–27 octombrie 2025, în orașul Algyo, Ungaria. Sportivii noștri au urcat de…
15:10
Primăria Chișinău oferă până la 250.000 lei pentru tinerii care vor să-și lanseze afaceri # Good News
Primăria Chișinău, prin Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (CMDA), lansează un program dedicat tinerilor și migranților care doresc să transforme ideile în afaceri reale. Programul oferă finanțare de până la…
13:40
Alexandru Munteanu anunță noii miniștri: Natalia Plugaru la Protecția Socială și Gheorghe Hajder la Mediu # Good News
Alexei Buzu, fost ministru al Muncii și Protecției Sociale, va prelua funcția de secretar general al Cancelariei de Stat în noul Guvern condus de Alexandru Munteanu. În locul său, Natalia…
12:00
Beatrice, o fetiță de trei ani cu sindrom Down, trăiește într-o familie tânără și ambițioasă care a schimbat complet cursul vieții ei. Povestea Beatricei este un exemplu emoționant despre puterea…
11:00
În perioada 25–26 octombrie 2025, Căușeni a găzduit ultima etapă a Campionatului Moldovei de Autocross, un eveniment care a adus în prim-plan pasiunea pentru motorsport și curajul piloților. Traseul amenajat…
09:10
Muzeul Etnografic împlinește 136 de ani și marchează aniversarea printr-un eveniment special # Good News
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, cea mai veche instituție muzeală din Republica Moldova, aniversează 136 de ani de la fondare. Cu această ocazie, muzeul organizează un eveniment dedicat…
27 octombrie 2025
18:10
Primarii și autoritățile locale sunt parteneri esențiali ai Guvernului în implementarea politicilor publice și valorificarea oportunităților oferite de Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de candidatul desemnat la funcția de…
16:40
Renato Usatîi: Pentru ca cetățenii să cunoască mai mulți profesioniști din echipa Partidului Nostru, vom introduce mecanismul de rotație a deputaților! Partidul Nostru anunță o inițiativă fără precedent în politica…
16:40
Locuitorii din Dobrogea vor avea o nouă zonă de agrement, cu sprijinul Primăriei Chișinău # Good News
Primăria Chișinău continuă să susțină inițiativele locuitorilor din suburbii pentru dezvoltarea infrastructurii. În satul Dobrogea, parte a suburbiei Sîngera, au început lucrările de amenajare a unei zone de odihnă și…
16:30
Ion Ceban a anunțat că Primăria Chișinău își propune să lanseze o platformă prin care orice cetățean care dorește să realizeze un proiect municipal din proprie inițiativă să poată beneficia…
15:10
Ion Ceban a declarat că este firesc ca Primarul General al Capitalei, care reprezintă aproape jumătate din populația țării și contribuie decisiv la bugetul de stat, să fie parte a…
13:40
Turiștii străini descoperă Republica Moldova: „Îmi place mâncarea, oamenii, patrimoniul” # Good News
Republica Moldova devine o destinație tot mai atractivă pentru turiștii străini. În prima jumătate a anului 2025, peste 37.000 de vizitatori au ajuns în țară, ceea ce reprezintă o creștere…
13:40
Conform unei decizii unilaterale a conducerii întreprinderii „Apă-Canal Bălți", începând cu 1 octombrie, locuitorii orașului Bălți sunt obligați să plătească câte 2,5 lei pentru fiecare chitanță la achitarea facturilor. Această…
13:10
Ion Ceban a declarat că numirile în funcții nu trebuie făcute de fațadă și nici coordonate din umbră, subliniind că Republica Moldova are nevoie de profesioniști, nu de membri de…
12:50
Viceprimarul capitalei și deputatul Blocului ALTERNATIVA, Olga Ursu, participă astăzi la întrevederea primarilor din țară cu candidatul desemnat la funcția de prim-ministru. Olga Ursu a subliniat că autoritatea centrală trebuie…
12:10
În acest sfârșit de săptămână, Esplanada Palatului Culturii din Iași a găzduit evenimentul „Patrimoniul Cultural Imaterial fără frontiere", reunind peste 40 de meșteșugari din România și Republica Moldova. Această manifestare…
10:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a organizat o lecție de educație financiară pentru elevii din clasele X–XII ai Liceului Teoretic „Lucian Blaga" din Tiraspol. Evenimentul, desfășurat în format online, a…
24 octombrie 2025
19:10
80 de ani de la fondarea ONU: Moldova și Chișinău sărbătoresc valorile păcii și cooperării # Good News
Astăzi se marchează 80 de ani de la înființarea Organizației Națiunilor Unite, un simbol global al păcii, cooperării și respectului pentru drepturile omului. Republica Moldova este membră a ONU din…
17:40
Primarul Drochiei explică procesul de amalgamare voluntară: „Primăriile nu se închid, angajații își păstrează locurile de muncă” # Good News
Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu (Partidul Nostru), a venit cu explicații profesioniste și bine argumentate privind proiectul de decizie referitor la inițierea procesului de amalgamare voluntară a orașului Drochia cu…
16:00
Chișinău: Primul strat de asfalt a fost așternut pe drumul de acces din curtea străzii Paris 40 # Good News
În sectorul Buiucani, municipiul Chișinău, primul strat de asfalt a fost așternut pe drumul de acces din curtea blocului situat pe strada Paris 40. Urmează aplicarea celui de-al doilea strat…
14:40
În data de 24 octombrie 2025, președintele Republicii Moldova a semnat Decretul nr. 412-X privind conferirea distincțiilor de stat unor scriitori și critici literari pentru merite deosebite în dezvoltarea literaturii,… Articolul Scriitori și critici literari din Republica Moldova, decorați cu distincții de stat apare prima dată în Good News.
13:00
Întreprinderea Poșta Moldovei a pus astăzi în circulație o marcă poștală specială, cu ocazia celebrării a 80 de ani de la înfiinţarea Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU). Emisiunea filatelică, concepută pentru… Articolul Marcă filatelică specială: Poșta Moldovei marchează 80 de ani de la fondarea ONU apare prima dată în Good News.
11:30
Primarul Alexandr Petkov (Partidul Nostru), la summitul internațional „SMART Technologies for Innovation”: Bălțiul va fi parte activă a rețelei de orașe inovative! Colaborarea transfrontalieră între orașele din Moldova, România, Polonia,… Articolul Alexandr Petkov: „Bălțiul va fi parte activă a rețelei de orașe inovative” apare prima dată în Good News.
