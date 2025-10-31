Ion Ceban: Moldovenii trebuie să știe clar ce va face viitorul Guvern pentru redresarea economiei
Good News, 31 octombrie 2025 15:10
„Nu am fost lăsat să adresez până la capăt două întrebări importante, deși oamenii așteaptă răspunsuri la subiecte esențiale pentru fiecare dintre noi. Republica Moldova rămâne, din păcate, cea mai… Articolul Ion Ceban: Moldovenii trebuie să știe clar ce va face viitorul Guvern pentru redresarea economiei apare prima dată în Good News.
• • •
Alte ştiri de Good News
Acum 30 minute
15:10
Ion Ceban: Moldovenii trebuie să știe clar ce va face viitorul Guvern pentru redresarea economiei # Good News
„Nu am fost lăsat să adresez până la capăt două întrebări importante, deși oamenii așteaptă răspunsuri la subiecte esențiale pentru fiecare dintre noi. Republica Moldova rămâne, din păcate, cea mai… Articolul Ion Ceban: Moldovenii trebuie să știe clar ce va face viitorul Guvern pentru redresarea economiei apare prima dată în Good News.
Acum o oră
15:00
Nina Cereteu, Partidul Nostru, către Alexandru Munteanu: Amalgamarea voluntară riscă să rămână doar pe hârtie fără voință politică chiar din partea reprezentanților guvernării Deputata Partidului Nostru Nina Cereteu avertizează că… Articolul Amalgamarea voluntară – între lege și realitatea politică, avertizează Nina Cereteu apare prima dată în Good News.
14:40
Tot mai mulţi tineri din alte ţări aleg să îşi facă studiile la universităţile din Republica Moldova. În acest an, peste o mie de studenți din 24 de țări s-au… Articolul Tot mai mulți străini își fac studiile la universitățile din R. Moldova apare prima dată în Good News.
14:40
Un deputat a subliniat că Guvernul Munteanu trebuie să își asume angajamente clare și să garanteze transparență în toate procesele care anterior erau declarate „secret de stat” de fostul Guvern. … Articolul Transparență, depolitizare și achiziții clare – provocările pentru noul Guvern apare prima dată în Good News.
Acum 2 ore
14:10
Renato Usatîi l-a pus la încercare pe Alexandru Munteanu: Veți demite miniștrii incompetenți sau compromiși imediat sau veți aștepta decizia „politbiro-ului” PAS? Președintele Fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, l-a întrebat… Articolul Renato Usatîi îl interoghează pe Munteanu: Veți demite miniștrii incompetenți imediat? apare prima dată în Good News.
Acum 4 ore
13:30
Autoritățile locale și instituțiile publice pot participa la competiția de eficiență energetică ‑ termen extins până pe 15 noiembrie # Good News
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) invită instituțiile publice și autoritățile locale să se înscrie în competiția „Moldova Eco Energetică 2025”, o inițiativă menită să identifice și să recunoască cele mai… Articolul Autoritățile locale și instituțiile publice pot participa la competiția de eficiență energetică ‑ termen extins până pe 15 noiembrie apare prima dată în Good News.
12:00
Începând cu anul de învățământ 2025-2026, elevii de liceu vor putea susține tezele semestriale la aceeași disciplină opțională, în ambele semestre ale aceluiași an de studiu. Ordinul a fost semnat… Articolul Liceenii pot alege aceeași disciplină la teze în ambele semestre apare prima dată în Good News.
11:40
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 31 octombrie 2025 Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Telegram Articolul LIVE// Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 31 octombrie 2025 apare prima dată în Good News.
Acum 6 ore
10:50
De la raport la acțiune: Ceban insistă ca autoritățile centrale și CALM să răspundă criticilor europene # Good News
Consiliul Europei a publicat un raport dur la adresa Republicii Moldova, constatând că autoritățile locale continuă să aibă competențe limitate, autonomie financiară redusă și o povară administrativă excesivă. Ion Ceban, primarul… Articolul De la raport la acțiune: Ceban insistă ca autoritățile centrale și CALM să răspundă criticilor europene apare prima dată în Good News.
10:30
Comisia Juridică a Parlamentului a avizat pozitiv învestirea Guvernului Alexandru Munteanu # Good News
Comisia Juridică, Numiri și Imunități a Parlamentului Republicii Moldova a examinat și avizat astăzi favorabil propunerea de învestire a Guvernului condus de Alexandru Munteanu. Avizul comisiei reprezintă o etapă importantă… Articolul Comisia Juridică a Parlamentului a avizat pozitiv învestirea Guvernului Alexandru Munteanu apare prima dată în Good News.
Acum 8 ore
09:00
„Beauty Autumn, sezonul II”, cel mai mare târg de produse cosmetice, îngrijire și parfumuri din Republica Moldova, are loc, timp de patru zile, la Chișinău. În paralel, se desfășoară și… Articolul Expoziție dedicată industriei frumuseții la Moldexpo: Ce îi așteaptă pe vizitatori apare prima dată în Good News.
Acum 24 ore
16:30
Astăzi, la Chișinău, se marchează aniversarea de 102 de ani de la proclamarea Republicii Turcia, un eveniment ce aduce în prim‑plan valorile prieteniei, cooperării și dialogului intercultural. În cadrul manifestărilor oficiale,… Articolul 102 ani de la proclamarea Republica Turcia, sărbătoriți la Chișinău apare prima dată în Good News.
16:00
Serghei Ivanov: „Noi nu criticăm de dragul opoziției, ci pentru a corecta greșelile guvernării” # Good News
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, a declarat că actuala guvernare trebuie să renunțe la aroganță și să asculte vocea opoziției, care nu critică de dragul opoziției, ci pentru a semnala… Articolul Serghei Ivanov: „Noi nu criticăm de dragul opoziției, ci pentru a corecta greșelile guvernării” apare prima dată în Good News.
16:00
Fracțiunea ALTERNATIVA va avea o reprezentare semnificativă în principalele comisii ale Parlamentului Republicii Moldova. Deputata Olga Ursu a fost aleasă în funcția de vicepreședinte al Comisiei economie, buget și finanțe,… Articolul Reprezentanții ALTERNATIVA preiau poziții-cheie în structurile parlamentare apare prima dată în Good News.
15:40
Votat: Fracțiunii Partidului Nostru i-a revenit președinția Comisiei pentru agricultură și funcția de vicepreședinte în Comisia pentru securitate națională! # Good News
Așa cum a anunțat anterior Renato Usatîi, fracțiunii Partidului Nostru în Parlamentul Republicii Moldova i-a revenit președinția Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, pe care o va conduce Serghei… Articolul Votat: Fracțiunii Partidului Nostru i-a revenit președinția Comisiei pentru agricultură și funcția de vicepreședinte în Comisia pentru securitate națională! apare prima dată în Good News.
Ieri
15:00
Trei studenţi din Republica Moldova au fost selectaţi să beneficieze de burse prestigioase oferite de Casa Regală a României. Aceste burse urmăresc susţinerea tinerilor talentaţi şi motivaţi, contribuind la creşterea… Articolul Trei studenți moldoveni vor primi burse oferite de Casa Regală a României apare prima dată în Good News.
14:30
Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” și-a redeschis ușile după reparația capitală # Good News
Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” și-a deschis astăzi ușile, după reparația capitală care a fost realizată. Centrul se află pe strada Alexei Mateevici nr. 77 și este amplasat… Articolul Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” și-a redeschis ușile după reparația capitală apare prima dată în Good News.
13:40
Deputata Partidului Nostru, Elena Grițco propusă la funcția de vicepreședinte al Parlamentului. PSRM și PAS au votat pentru socialistul Vlad Batrîncea Fracțiunea Partidului Nostru consideră necesar ca Parlamentul să aibă… Articolul Elena Grițco, propusă de Partidul Nostru la funcția de vicepreședinte al Parlamentului apare prima dată în Good News.
13:30
33 de ani de la trecerea în eternitate a lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici: Comemorare la monument # Good News
Astăzi, Chișinăul îi comemorează pe Ion și Doina Aldea-Teodorovici, la 33 de ani de la trecerea lor în eternitate. Cei doi artiști continuă să trăiască în inimile oamenilor prin operele… Articolul 33 de ani de la trecerea în eternitate a lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici: Comemorare la monument apare prima dată în Good News.
12:00
Lucrările de reparaţie a podului şi a pasajului situate pe traseul naţional în apropierea localităţii Cimişeni sunt în plină desfăşurare, autorităţile anunţând progrese substanţiale. Obiectivul — amplasat pe segmentul intens… Articolul Reparaţia podului şi pasajului de lângă Cimişeni evoluează — circulaţia rutieră deviată apare prima dată în Good News.
11:50
Laboratorul clinico-biochimic al Spitalului „Gheorghe Paladi”, renovat până la sfârșitul anului # Good News
Primăria Chișinău continuă investițiile în infrastructura medicală a municipiului. La Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”, Maternitatea nr. 1, se desfășoară lucrări importante de reabilitare, vizând creșterea calității serviciilor oferite pacienților.… Articolul Laboratorul clinico-biochimic al Spitalului „Gheorghe Paladi”, renovat până la sfârșitul anului apare prima dată în Good News.
10:30
33 de ani fără ‘două inimi gemene’ — Doina și Ion Aldea‑Teodorovici comemorați la Chișinău # Good News
Astăzi, la Chișinău, se comemorează 33 de ani de la trecerea în eternitate a artiștilor și patrioților Doina și Ion Aldea‑Teodorovici, cunoscuți drept „două inimi gemene” pentru contribuția lor la renașterea cultural‑națională a… Articolul 33 de ani fără ‘două inimi gemene’ — Doina și Ion Aldea‑Teodorovici comemorați la Chișinău apare prima dată în Good News.
09:10
Peste 1,2 milioane de abonamente sunt vândute anual, în medie, după instituirea tarifului unic de 6 lei pentru călătoria cu troleibuzul și autobuzul în municipiul Chișinău, în iulie 2022. Tot… Articolul Peste 1,2 milioane de abonamente, vândute anual în Chișinău apare prima dată în Good News.
29 octombrie 2025
18:10
Compania continuă expansiunea, lansând 250 de rute noi și baze operaționale internaționale # Good News
WIZZ AIR A ANUNȚAT CEL MAI BUN SEZON DE VARĂ DIN ISTORIA COMPANIEI ȘI A PREZENTAT PROGRESELE REALIZATE ÎN CADRUL PLANULUI DE TRANSFORMARE „CUSTOMER FIRST COMPASS”, ÎN VALOARE DE 14… Articolul Compania continuă expansiunea, lansând 250 de rute noi și baze operaționale internaționale apare prima dată în Good News.
17:50
Astăzi, Primăria Chișinău și Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) au semnat un Memorandum de Înțelegere, stabilind cadrul de cooperare în domeniul guvernanței migrației, integrării sociale și dezvoltării comunitare. Prin acest parteneriat, municipalitatea… Articolul Chișinău și OIM stabilesc parteneriat pentru guvernanța migrației și integrare socială apare prima dată în Good News.
17:40
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, a cerut amânarea votului de învestire a Guvernului: „Mai bine o săptămână de răgaz decât decizii pripite. Agricultura are nevoie de dezvoltare, nu de grabă!”… Articolul Serghei Ivanov: „Mai bine o săptămână de răgaz decât decizii pripite” apare prima dată în Good News.
17:10
Partidul Nostru solicită amânarea votului de încredere pentru Guvernul Munteanu și crearea unui grup de lucru din fracțiuni parlamentare și partide extraparlamentare pentru elaborarea unui Program Național comun de guvernare… Articolul Usatîi: „Programul Guvernului Munteanu are lacune majore; propunem un grup de lucru” apare prima dată în Good News.
16:40
Tronsonul rutier al drumului G39, care leagă arterele R14 și R19 între raioanele Florești și Soroca, intră într‑o etapă amplă de reabilitare, iar participanții la trafic trebuie să se pregătească pentru… Articolul Drumul G39 se modernizează: vor fi schimbări temporare în trafic apare prima dată în Good News.
16:40
Deputatul fracțiunii „Partidul Nostru”, Alexandr Berlinschii, a cerut publicarea CV-urilor candidaților la funcțiile de miniștri Alexandr Berlinschii, deputat al fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru”, a criticat lipsa de transparență în prezentarea… Articolul Berlinschii: „Guvernul Munteanu trebuie să publice CV-urile tuturor candidaților” apare prima dată în Good News.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Parteneriat strategic: USM semnează cu CMI pentru dezvoltarea capacităților în guvernanţă şi autonomie # Good News
Universitatea de Stat din Moldova (USM) şi CMI – Fundaţia pentru Pace Martti Ahtisaari au anunţat consolidarea colaborării prin semnarea unui memorandum de înţelegere. Potrivit documentului, se vor derula programe… Articolul Parteneriat strategic: USM semnează cu CMI pentru dezvoltarea capacităților în guvernanţă şi autonomie apare prima dată în Good News.
13:20
Reprezentanții Blocului ALTERNATIVA au declarat, după consultările cu premierul desemnat Alexandru Munteanu, că speră într-un dialog real și într-o guvernare care să pună pe primul loc interesele cetățenilor, nu calculele… Articolul Blocul ALTERNATIVA: „Sperăm că Guvernul Munteanu va ține cont de propunerile opoziției” apare prima dată în Good News.
12:10
La Liceul Teoretic „Alexandru Donici” din satul Peresecina, raionul Orhei, a fost inaugurat un laborator digital modern care oferă elevilor posibilitatea de a explora științele reale prin intermediul tehnologiei. Laboratorul… Articolul Elevii din Peresecina învață științele reale într-un laborator digital ultramodern apare prima dată în Good News.
10:30
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a anunțat că termenul-limită pentru depunerea cererilor la repartizarea autorizațiilor CEMT pentru anul 2026 a fost prelungit. Decizia vine ca urmare a necesității de a organiza concursul… Articolul Termenul pentru depunerea cererilor la autorizațiile CEMT 2026, prelungit apare prima dată în Good News.
09:00
Un fermier din raionul Hâncești și-a schimbat complet abordarea, trecând de la metode tradiționale la tehnici moderne în agricultură ecologică. A început cu puțină suprafață cultivată, foarte puțină în comparație… Articolul De la sapă la tehnică modernă: Povestea unui agricultor ecologic din Hâncești apare prima dată în Good News.
28 octombrie 2025
22:20
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a anunțat că termenul-limită pentru depunerea cererilor la repartizarea autorizațiilor CEMT pentru anul 2026 a fost prelungit. Decizia vine ca urmare a necesității de a organiza concursul… Articolul Termenul pentru depunerea cererilor la autorizațiile CEMT 2026, prelungit apare prima dată în Good News.
18:00
Tot mai multe femei din stânga Nistrului participă la programe dedicate dezvoltării competențelor digitale, menite să le ofere oportunități mai mari de angajare și implicare în mediul antreprenorial modern. Inițiativa… Articolul Femeile din stânga Nistrului îşi dezvoltă competenţele digitale apare prima dată în Good News.
16:40
Eugeniu Mihalcean a obținut medalia de argint la Campionatul Mondial U-23 de lupte libere, desfășurat la Novi Sad, Serbia, în categoria de greutate 86 kg. În finală, el a fost… Articolul Eugeniu Mihalcean devine vicecampion mondial la lupte libere apare prima dată în Good News.
16:00
Discipolii Școlii Sportive municipale nr. 12, au obținut rezultate remarcabile la Campionatul European de fotbal-tenis, desfășurat în perioada 22–27 octombrie 2025, în orașul Algyo, Ungaria. Sportivii noștri au urcat de… Articolul Tinerii fotbaliști-tenismeni din Chișinău cuceresc podiumul european apare prima dată în Good News.
15:10
Primăria Chișinău oferă până la 250.000 lei pentru tinerii care vor să-și lanseze afaceri # Good News
Primăria Chișinău, prin Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (CMDA), lansează un program dedicat tinerilor și migranților care doresc să transforme ideile în afaceri reale. Programul oferă finanțare de până la… Articolul Primăria Chișinău oferă până la 250.000 lei pentru tinerii care vor să-și lanseze afaceri apare prima dată în Good News.
13:40
Alexandru Munteanu anunță noii miniștri: Natalia Plugaru la Protecția Socială și Gheorghe Hajder la Mediu # Good News
Alexei Buzu, fost ministru al Muncii și Protecției Sociale, va prelua funcția de secretar general al Cancelariei de Stat în noul Guvern condus de Alexandru Munteanu. În locul său, Natalia… Articolul Alexandru Munteanu anunță noii miniștri: Natalia Plugaru la Protecția Socială și Gheorghe Hajder la Mediu apare prima dată în Good News.
12:00
Beatrice, o fetiță de trei ani cu sindrom Down, trăiește într-o familie tânără și ambițioasă care a schimbat complet cursul vieții ei. Povestea Beatricei este un exemplu emoționant despre puterea… Articolul O familie tânără schimbă viața unei fetițe cu sindrom Down: povestea Beatricei apare prima dată în Good News.
11:00
În perioada 25–26 octombrie 2025, Căușeni a găzduit ultima etapă a Campionatului Moldovei de Autocross, un eveniment care a adus în prim-plan pasiunea pentru motorsport și curajul piloților. Traseul amenajat… Articolul Finala Campionatului Moldovei de Autocross: Viteză, spectacol și adrenalină la Căușeni apare prima dată în Good News.
09:10
Muzeul Etnografic împlinește 136 de ani și marchează aniversarea printr-un eveniment special # Good News
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, cea mai veche instituție muzeală din Republica Moldova, aniversează 136 de ani de la fondare. Cu această ocazie, muzeul organizează un eveniment dedicat… Articolul Muzeul Etnografic împlinește 136 de ani și marchează aniversarea printr-un eveniment special apare prima dată în Good News.
27 octombrie 2025
18:10
Primarii și autoritățile locale sunt parteneri esențiali ai Guvernului în implementarea politicilor publice și valorificarea oportunităților oferite de Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de candidatul desemnat la funcția de… Articolul Candidatul la șefia Guvernului promite colaborare strânsă cu autoritățile locale apare prima dată în Good News.
16:40
Renato Usatîi: Pentru ca cetățenii să cunoască mai mulți profesioniști din echipa Partidului Nostru, vom introduce mecanismul de rotație a deputaților! Partidul Nostru anunță o inițiativă fără precedent în politica… Articolul Partidul Nostru va introduce rotația deputaților în Parlament, anunță Renato Usatîi apare prima dată în Good News.
16:40
Locuitorii din Dobrogea vor avea o nouă zonă de agrement, cu sprijinul Primăriei Chișinău # Good News
Primăria Chișinău continuă să susțină inițiativele locuitorilor din suburbii pentru dezvoltarea infrastructurii. În satul Dobrogea, parte a suburbiei Sîngera, au început lucrările de amenajare a unei zone de odihnă și… Articolul Locuitorii din Dobrogea vor avea o nouă zonă de agrement, cu sprijinul Primăriei Chișinău apare prima dată în Good News.
16:30
Ion Ceban a anunțat că Primăria Chișinău își propune să lanseze o platformă prin care orice cetățean care dorește să realizeze un proiect municipal din proprie inițiativă să poată beneficia… Articolul Ion Ceban: Platformă pentru susținerea proiectelor municipale realizate de cetățeni apare prima dată în Good News.
15:10
Ion Ceban a declarat că este firesc ca Primarul General al Capitalei, care reprezintă aproape jumătate din populația țării și contribuie decisiv la bugetul de stat, să fie parte a… Articolul Ion Ceban: Primarul General trebuie să fie parte a Guvernului apare prima dată în Good News.
13:40
Turiștii străini descoperă Republica Moldova: „Îmi place mâncarea, oamenii, patrimoniul” # Good News
Republica Moldova devine o destinație tot mai atractivă pentru turiștii străini. În prima jumătate a anului 2025, peste 37.000 de vizitatori au ajuns în țară, ceea ce reprezintă o creștere… Articolul Turiștii străini descoperă Republica Moldova: „Îmi place mâncarea, oamenii, patrimoniul” apare prima dată în Good News.
13:40
Conform unei decizii unilaterale a conducerii întreprinderii „Apă-Canal Bălți”, începând cu 1 octombrie, locuitorii orașului Bălți sunt obligați să plătească câte 2,5 lei pentru fiecare chitanță la achitarea facturilor. Această… Articolul Primarul Bălți acuză „Apă-Canal” de furt deschis de la consumatori apare prima dată în Good News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.