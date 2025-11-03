Integrarea ucrainenilor: peste 2.600 primesc cetăţenia Republicii Moldova
Good News, 3 noiembrie 2025 18:30
De la declanşarea războiului din Ucraina, aproape 2.700 de cetăţeni ucraineni au obţinut cetăţenia Republicii Moldova. Prin acest demers, statul îşi afirmă deschiderea în faţa persoanelor care s‑au refugiat sau s‑au stabilit…
• • •
Acum 30 minute
18:30
Acum 2 ore
17:00
Gherasimov la Bruxelles: „Am făcut paşi importanţi — acum e momentul să vedem schimbările” # Good News
Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat că Republica Moldova înregistrează progrese concrete şi constante pe drumul către integrarea în Uniunea Europeană. În cadrul unei vizite la Bruxelles, oficiala…
Acum 4 ore
15:40
În primele nouă luni ale acestui an, încasările la Bugetul Public Național au înregistrat o creștere de 13,8% față de perioada similară a anului trecut, totalizând aproape 60 de miliarde de lei. Potrivit…
Acum 6 ore
14:40
Ceban: Bugetul municipal, blocat politic de consilierii PAS – noi continuăm să muncim pentru oameni # Good News
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că bugetul municipal pentru anul curent a fost blocat în mod repetat din motive politice, în special de către consilierii fracțiunii PAS din…
14:40
Primarul Capitalei promite un raport complet după doi ani de mandat: „Rezultatele vorbesc de la sine” # Good News
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că această săptămână marchează împlinirea a doi ani de activitate din cel de-al doilea său mandat la conducerea capitalei. Cu această ocazie, edilul…
13:30
Lotul, format din 18 sportivi, a început turneul cu o victorie convingătoare împotriva Ungariei, dar a pierdut în disputa pentru medalia de bronz în fața Turciei. La competițiile individuale, judocanul…
Acum 8 ore
12:00
Tânăra halterofilă moldoveancă Alexandrina Ciubotaru a obținut un rezultat remarcabil la competiția rezervată juniorilor „sub 20 de ani", cucerind două medalii de bronz. Ea a evoluat la categoria de greutate de până la 77 kg,…
Acum 12 ore
10:40
Viceprim‑ministrul Mihai Popșoi se va afla în perioada 3‑4 noiembrie la Samarkand, Uzbekistan, pentru a participa la cea de‑a 43‑a sesiune a conferinței generale a UNESCO. În cadrul conferinței, printre…
09:20
Elevii din raionul Taraclia beneficiază de autobuze școlare moderne și echipamente digitale # Good News
În raionul Taraclia, elevii vor avea parte de condiţii mai bune de transport spre şcoală şi de acces la resurse moderne de învăţare. Cu sprijinul guvernamental al ţării partenere, au…
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Sportivii moldoveni Vitalie și Anastasia Spînu, au obținut șapte medalii la Campionatul Mondial de karate shotokan „SKDUN 2025". Vitalie Spînu a cucerit medalia de aur la proba de kumite individual…
17:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că viitorul prim-ministru al Republicii Moldova trebuie să fie o persoană curajoasă, verticală și complet independentă de „fusta politică dictatorială", referindu-se la influența…
17:00
Partidul Nostru solicită acțiuni urgente pentru acces egal la apă și canalizare în mediul rural # Good News
Elena Grițco, Partidul Nostru, a propus premierului desemnat crearea companiei de stat „Servicii de Apă și Canalizare", care ar prelua și administra centralizat serviciile publice Elena Grițco, vicepreședinta Fracțiunii Partidului…
16:10
Deputatul Partidului Nostru, Ivanov Serghei, președintele Comisiei agricultură: 70% din țară are teren agricol, dar Guvernul nu știe cum să-l folosească eficient! Deputatul Partidului Nostru, Ivanov Serghei, desemnat în funcția…
15:10
Ion Ceban: Moldovenii trebuie să știe clar ce va face viitorul Guvern pentru redresarea economiei # Good News
„Nu am fost lăsat să adresez până la capăt două întrebări importante, deși oamenii așteaptă răspunsuri la subiecte esențiale pentru fiecare dintre noi. Republica Moldova rămâne, din păcate, cea mai…
15:00
Nina Cereteu, Partidul Nostru, către Alexandru Munteanu: Amalgamarea voluntară riscă să rămână doar pe hârtie fără voință politică chiar din partea reprezentanților guvernării Deputata Partidului Nostru Nina Cereteu avertizează că…
14:40
Tot mai mulţi tineri din alte ţări aleg să îşi facă studiile la universităţile din Republica Moldova. În acest an, peste o mie de studenți din 24 de țări s-au…
14:40
Un deputat a subliniat că Guvernul Munteanu trebuie să își asume angajamente clare și să garanteze transparență în toate procesele care anterior erau declarate „secret de stat" de fostul Guvern. …
14:10
Renato Usatîi l-a pus la încercare pe Alexandru Munteanu: Veți demite miniștrii incompetenți sau compromiși imediat sau veți aștepta decizia „politbiro-ului" PAS? Președintele Fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, l-a întrebat…
13:30
Autoritățile locale și instituțiile publice pot participa la competiția de eficiență energetică ‑ termen extins până pe 15 noiembrie # Good News
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) invită instituțiile publice și autoritățile locale să se înscrie în competiția „Moldova Eco Energetică 2025", o inițiativă menită să identifice și să recunoască cele mai…
12:00
Începând cu anul de învățământ 2025-2026, elevii de liceu vor putea susține tezele semestriale la aceeași disciplină opțională, în ambele semestre ale aceluiași an de studiu. Ordinul a fost semnat…
11:40
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 31 octombrie 2025 Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Telegram
10:50
De la raport la acțiune: Ceban insistă ca autoritățile centrale și CALM să răspundă criticilor europene # Good News
Consiliul Europei a publicat un raport dur la adresa Republicii Moldova, constatând că autoritățile locale continuă să aibă competențe limitate, autonomie financiară redusă și o povară administrativă excesivă. Ion Ceban, primarul…
10:30
Comisia Juridică a Parlamentului a avizat pozitiv învestirea Guvernului Alexandru Munteanu # Good News
Comisia Juridică, Numiri și Imunități a Parlamentului Republicii Moldova a examinat și avizat astăzi favorabil propunerea de învestire a Guvernului condus de Alexandru Munteanu. Avizul comisiei reprezintă o etapă importantă…
09:00
„Beauty Autumn, sezonul II", cel mai mare târg de produse cosmetice, îngrijire și parfumuri din Republica Moldova, are loc, timp de patru zile, la Chișinău. În paralel, se desfășoară și…
30 octombrie 2025
16:30
Astăzi, la Chișinău, se marchează aniversarea de 102 de ani de la proclamarea Republicii Turcia, un eveniment ce aduce în prim‑plan valorile prieteniei, cooperării și dialogului intercultural. În cadrul manifestărilor oficiale,…
16:00
Serghei Ivanov: „Noi nu criticăm de dragul opoziției, ci pentru a corecta greșelile guvernării” # Good News
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, a declarat că actuala guvernare trebuie să renunțe la aroganță și să asculte vocea opoziției, care nu critică de dragul opoziției, ci pentru a semnala…
16:00
Fracțiunea ALTERNATIVA va avea o reprezentare semnificativă în principalele comisii ale Parlamentului Republicii Moldova. Deputata Olga Ursu a fost aleasă în funcția de vicepreședinte al Comisiei economie, buget și finanțe,…
15:40
Votat: Fracțiunii Partidului Nostru i-a revenit președinția Comisiei pentru agricultură și funcția de vicepreședinte în Comisia pentru securitate națională! # Good News
Așa cum a anunțat anterior Renato Usatîi, fracțiunii Partidului Nostru în Parlamentul Republicii Moldova i-a revenit președinția Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, pe care o va conduce Serghei…
15:00
Trei studenţi din Republica Moldova au fost selectaţi să beneficieze de burse prestigioase oferite de Casa Regală a României. Aceste burse urmăresc susţinerea tinerilor talentaţi şi motivaţi, contribuind la creşterea…
14:30
Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” și-a redeschis ușile după reparația capitală # Good News
Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici" și-a deschis astăzi ușile, după reparația capitală care a fost realizată. Centrul se află pe strada Alexei Mateevici nr. 77 și este amplasat…
13:40
Deputata Partidului Nostru, Elena Grițco propusă la funcția de vicepreședinte al Parlamentului. PSRM și PAS au votat pentru socialistul Vlad Batrîncea Fracțiunea Partidului Nostru consideră necesar ca Parlamentul să aibă…
13:30
33 de ani de la trecerea în eternitate a lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici: Comemorare la monument # Good News
Astăzi, Chișinăul îi comemorează pe Ion și Doina Aldea-Teodorovici, la 33 de ani de la trecerea lor în eternitate. Cei doi artiști continuă să trăiască în inimile oamenilor prin operele…
12:00
Lucrările de reparaţie a podului şi a pasajului situate pe traseul naţional în apropierea localităţii Cimişeni sunt în plină desfăşurare, autorităţile anunţând progrese substanţiale. Obiectivul — amplasat pe segmentul intens…
11:50
Laboratorul clinico-biochimic al Spitalului „Gheorghe Paladi”, renovat până la sfârșitul anului # Good News
Primăria Chișinău continuă investițiile în infrastructura medicală a municipiului. La Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi", Maternitatea nr. 1, se desfășoară lucrări importante de reabilitare, vizând creșterea calității serviciilor oferite pacienților.…
10:30
33 de ani fără ‘două inimi gemene’ — Doina și Ion Aldea‑Teodorovici comemorați la Chișinău # Good News
Astăzi, la Chișinău, se comemorează 33 de ani de la trecerea în eternitate a artiștilor și patrioților Doina și Ion Aldea‑Teodorovici, cunoscuți drept „două inimi gemene" pentru contribuția lor la renașterea cultural‑națională a…
09:10
Peste 1,2 milioane de abonamente sunt vândute anual, în medie, după instituirea tarifului unic de 6 lei pentru călătoria cu troleibuzul și autobuzul în municipiul Chișinău, în iulie 2022. Tot…
29 octombrie 2025
18:10
Compania continuă expansiunea, lansând 250 de rute noi și baze operaționale internaționale # Good News
WIZZ AIR A ANUNȚAT CEL MAI BUN SEZON DE VARĂ DIN ISTORIA COMPANIEI ȘI A PREZENTAT PROGRESELE REALIZATE ÎN CADRUL PLANULUI DE TRANSFORMARE „CUSTOMER FIRST COMPASS", ÎN VALOARE DE 14…
17:50
Astăzi, Primăria Chișinău și Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) au semnat un Memorandum de Înțelegere, stabilind cadrul de cooperare în domeniul guvernanței migrației, integrării sociale și dezvoltării comunitare. Prin acest parteneriat, municipalitatea…
17:40
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, a cerut amânarea votului de învestire a Guvernului: „Mai bine o săptămână de răgaz decât decizii pripite. Agricultura are nevoie de dezvoltare, nu de grabă!"…
17:10
Partidul Nostru solicită amânarea votului de încredere pentru Guvernul Munteanu și crearea unui grup de lucru din fracțiuni parlamentare și partide extraparlamentare pentru elaborarea unui Program Național comun de guvernare…
16:40
Tronsonul rutier al drumului G39, care leagă arterele R14 și R19 între raioanele Florești și Soroca, intră într‑o etapă amplă de reabilitare, iar participanții la trafic trebuie să se pregătească pentru…
16:40
Deputatul fracțiunii „Partidul Nostru", Alexandr Berlinschii, a cerut publicarea CV-urilor candidaților la funcțiile de miniștri Alexandr Berlinschii, deputat al fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru", a criticat lipsa de transparență în prezentarea…
15:30
Parteneriat strategic: USM semnează cu CMI pentru dezvoltarea capacităților în guvernanţă şi autonomie # Good News
Universitatea de Stat din Moldova (USM) şi CMI – Fundaţia pentru Pace Martti Ahtisaari au anunţat consolidarea colaborării prin semnarea unui memorandum de înţelegere. Potrivit documentului, se vor derula programe…
13:20
Reprezentanții Blocului ALTERNATIVA au declarat, după consultările cu premierul desemnat Alexandru Munteanu, că speră într-un dialog real și într-o guvernare care să pună pe primul loc interesele cetățenilor, nu calculele…
12:10
La Liceul Teoretic „Alexandru Donici" din satul Peresecina, raionul Orhei, a fost inaugurat un laborator digital modern care oferă elevilor posibilitatea de a explora științele reale prin intermediul tehnologiei. Laboratorul…
10:30
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a anunțat că termenul-limită pentru depunerea cererilor la repartizarea autorizațiilor CEMT pentru anul 2026 a fost prelungit. Decizia vine ca urmare a necesității de a organ
09:00
Un fermier din raionul Hâncești și-a schimbat complet abordarea, trecând de la metode tradiționale la tehnici moderne în agricultură ecologică. A început cu puțină suprafață cultivată, foarte puțină în comparație… Articolul De la sapă la tehnică modernă: Povestea unui agricultor ecologic din Hâncești apare prima dată în Good News.
28 octombrie 2025
22:20
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a anunțat că termenul-limită pentru depunerea cererilor la repartizarea autorizațiilor CEMT pentru anul 2026 a fost prelungit. Decizia vine ca urmare a necesității de a organiza concursul… Articolul Termenul pentru depunerea cererilor la autorizațiile CEMT 2026, prelungit apare prima dată în Good News.
18:00
Tot mai multe femei din stânga Nistrului participă la programe dedicate dezvoltării competențelor digitale, menite să le ofere oportunități mai mari de angajare și implicare în mediul antreprenorial modern. Inițiativa… Articolul Femeile din stânga Nistrului îşi dezvoltă competenţele digitale apare prima dată în Good News.
16:40
Eugeniu Mihalcean a obținut medalia de argint la Campionatul Mondial U-23 de lupte libere, desfășurat la Novi Sad, Serbia, în categoria de greutate 86 kg. În finală, el a fost… Articolul Eugeniu Mihalcean devine vicecampion mondial la lupte libere apare prima dată în Good News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.