Comisia Juridică a Parlamentului a avizat pozitiv învestirea Guvernului Alexandru Munteanu

19:10

Astăzi se marchează 80 de ani de la înființarea Organizației Națiunilor Unite, un simbol global al păcii, cooperării și respectului pentru drepturile omului. Republica Moldova este membră a ONU din… Articolul 80 de ani de la fondarea ONU: Moldova și Chișinău sărbătoresc valorile păcii și cooperării apare prima dată în Good News.