Prima provocare a Guvernului Munteanu: cum gestionează dependența R.Moldova de carburanții de la Lukoil?
RFI, 4 noiembrie 2025 11:20
Abia intrat în funcție, noul cabinet de miniștri de la Chișinău este pus în fața primei provocări, legate tot de influența energetică a Rusiei în regiune: sancţiunile americane impuse companiei Lukoil au scos la iveală încă o vulnerabilitate semnificativă a Republicii Moldova – dependența instituțiilor publice și a aeroportului Chișinău de furnizorul rus.
• • •
Abia intrat în funcție, noul cabinet de miniștri de la Chișinău este pus în fața primei provocări, legate tot de influența energetică a Rusiei în regiune: sancţiunile americane impuse companiei Lukoil au scos la iveală încă o vulnerabilitate semnificativă a Republicii Moldova – dependența instituțiilor publice și a aeroportului Chișinău de furnizorul rus.
Consumatorii casnici din R.Moldova se pot înscrie în programul guvernamental ”Ajutor la contor” pentru a primi compensații la energie pentru perioada sezonului rece 2025-2026. Toate gospodăriile eligibile vor primi compensația sub formă de bani. Doar în prima zi de la lansarea înregistrării, pe 3 noiembrie, au depus cereri în jur de 100.000 de solicitanți. Programul guvernamental se desfășoară în condiții similare cu cele din sezonul rece anterior, fără modificări în procedura de înregistrare.
Președinta R.Moldova, Maia Sandu, face, marți, o vizită de lucru la Bruxelles unde va avea întrevederi cu oficiali europeni de rang înalt. Vizita are loc în ziua în care Comisia Europeană publică raportul de extindere, o evaluare detaliată a progreselor înregistrate în ultimul an de statele candidate pentru aderarea la UE, inclusiv R.Moldova.
Noul Guvern condus de Alexandru Munteanu nu vine pe loc gol, așa cum s-a întâmplat la primul mandat al Partidului Acțiune și Solidaritate, ci va fi un executiv al continuității, care va funcționa pe o bază creată deja de guvernarea pro-europeană în anii trecuți, spune la RFI președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale, Angela Grămada, expertă a proiectului Moldova Zoom.
Uniunea Europeană înseamnă o viață mai bună pentru cetățeni, înseamnă salarii și pensii mai mari. Observăm asta foarte ușor comparând România și Republica Moldova. Jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari ne prezintă cifrele în „Cronica lui Vitalie”.
După ce a primit vineri votul de învestitură în Parlament, iar sâmbătă a depus jurământul în fața președintei Maia Sandu, noii miniștri ai Guvernului Munteanu sunt prezentați luni echipelor din ministere. Analizăm noua echipă și prioritățile executivului care și-a intrat în atribuții la Chișinău cu președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale, Angela Grămada, expertă a proiectului Moldova Zoom, pe care o avem astăzi invitată în studiou.
Președinta R.Moldova, Maia Sandu, a semnat, sâmbătă, decretul privind numirea Guvernului Munteanu.”Avem nevoie de măsuri curajoase care să asigure dezvoltarea economiei prin atragerea investițiilor, prin creșterea competitivității și productivității. Toate aceste obiective pot fi atinse doar dacă vom valorifica fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană. În fața Dvs se află o țară care are nevoie de încredere și de rezultate”, a declarat Maia Sandu, la ceremonia de depunere a jurământului a noului Guvern.
La Chișinău, noul Cabinet de Miniștri, condus de Alexandru Munteanu, a depus jurământul în fața președintei Maia Sandu și a speakerului Parlamentului, Igor Grosu. Se întâmplă după ce noul Executiv a primit, vineri, votul de încredere al Legislativului.
Cabinetul de Miniștri de la Chișinău, condus de Alexandru Munteanu, a fost învestit în acestă seară. După o ședință ce a durat mai bine de opt ore, deputații din majoritatea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate au votat pentru echipa și programul prezentat de Munteanu. Opoziția parlamentară nu a susținut noul Guvern.
La Chișinău, candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a mers, vineri, în Parlament, împreună cu noua sa echipă pentru a cere votul de încredere al deputaților.”Programul Guvernului Munteanu seamănă cu programul electoral al PAS-ului, este unul ambițios. Ținta anul 2028 pentru ca să încheiem procesul de integrare europeană sau să stimulăm investiții de aproape 4 mlrd de euro e un obiectiv dificil de atins în condițiile în care războiul din Ucraina continuă”, spune în interviuș Moldova Zoom, comentatorul Nicolae Negru.
La Edineț și Cupcini: tarife mari, apă proastă - o stație nouă finanțată de UE promite apă potabilă pentru 25 de mii de consumatori # RFI
Locuitorii din raionul Edineț spun că plătesc printre cele mai scumpe tarife la apă din nordul Republicii Moldova, dar la robinet primesc adesea o apă maronie, cu rugină și miros neplăcut. La Cupcini, serile de vară sunt și mai grele: duhoarea de canal vine de la o stație de epurare veche, care nu mai face față. Probleme documentate în ultimii ani de NordNews, în urma plângerilor repetate ale oamenilor din zonă.
Franța, în vizorul propagandei rusești. Expert: „Obiectivul Kremlinului este să paralizeze ajutorul european pentru Ucraina și Moldova” # RFI
Potrivit Tatianei Cojocari, expertă Watchdog și sociologă, propagandiștii și trolii ruși s-au reactivat după o pauză electorală, concentrându-și atenția asupra Franței. Într-un interviu pentru RFI, Cojocari explică de ce Parisul a devenit ținta principală a dezinformării și cum Kremlinul urmărește influențarea opiniei publice europene.
În regiunea transnistreană au fost comemorate Victimele Reprimărilor Politice din perioada sovietică. Numai că așa-zisele autorități de la Tiraspol nu au spus că torționarii au fost comuniștii, bolșevicii care au omorât mii de oameni. Despre această situație inedită ne vorbește jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
La Chișinău astăzi este învestit noul Guvern condus de economistul Alexandru Munteanu. Se întâmplă la exact o săptămână de la desemnarea candidatului. Noua echipă și programul de guvernare este analizat de invitatul de astăzi la Moldova Zoom, analistul politic de la Chișinău, Nicolae Negru. „Programul guvernului Munteanu seamănă cu programul electoral al Partidului Acțiune și Solidaritate, este unul ambițios. Ținta, anul 2028, pentru ca să încheiem procesul de integrare europeană, să ne facem temele sau să stimulăm investiții de aproape 4 miliarde euro – o sarcină foarte ambițioasă în condițiile în care războiul din Ucraina continuă”, spune Nicolae Negru, în interviul realizat de Valeria Vițu.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea fostului ministru de Externe, Nicu Popescu, în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice.
Moscova va folosi toate pârghiile pentru a destabiliza Republica Moldova prin intermediul regiunii transnistrene. Fără influența Rusiei, regiunea separatistă Transnistria ar putea fi reintegrată de Republica Moldova în 5-7 ani, cu sprijinul partenerilor occidentali, declară la RFI analistul politic de la Chișinău, Alexandru Slusari, invitatul Moldova Zoom.
„Nu suntem o generație pierdută”. Tinerii jurnaliști din România și Republica Moldova, vocea noii prese europene # RFI
Douăzeci de tineri profesioniști din domeniul mass-media, veniți din diferite regiuni ale României și Republicii Moldova, au participat la cea de-a treia ediție a Programului de instruire al Parlamentului European pentru tinerii jurnaliști. Scopul programului este de a consolida competențele în domeniul Uniunii Europene și de a contribui la o mai bună înțelegere a democrației parlamentare și a valorilor europene.
Retragerea parțială a trupelor americane din România a stârnit reacții mixte la București și interes în toată regiunea. În timp ce în capitala României se discută intens dacă această decizie slăbește poziția țării în fața Rusiei, la Chișinău tonul este mai calm. Experții spun că nu e vorba despre o retragere propriu-zisă, ci despre o reașezare strategică a prezenței americane în Europa de Est. Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, și analistul Mihai Isac explică, într-un dialog cu RFI, de ce decizia Washingtonului nu ar trebui să provoace îngrijorare — și cum se schimbă, de fapt, logica apărării în regiune.
Pe 25 octombrie, de Ziua Armatei Române, în Republica Moldova a fost inaugurat un cimitir al soldaților români morți în Al Doilea Război Mondial. Au fost sfințite 20 de cruci și o troiță pe care au fost scrise numele celor morți. Un moment de reconciliere și de comemorare, care a fost transformat de Rusia într-o nouă ocazie pentru a căuta naziști români. Jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari a citit știrile din presa rusă și ne explică în „Cronica lui Vitalie”.
Experții de la Chișinău: Nici România, nici regiunea nu devin mai vulnerabile odată cu retragerea militară parțială a SUA # RFI
Retragerea parțială a trupelor americane din România a stârnit reacții mixte la București și interes în toată regiunea. În timp ce în capitala României se discută intens dacă această decizie slăbește poziția țării în fața Rusiei, la Chișinău tonul este mai calm. Experții spun că nu este vorba despre o retragere propriu-zisă, ci despre o reașezare strategică a prezenței americane în Europa de Est, relatează de la Chișinău Liliana Barbăroșie.
”Europa trebuie să crească. Extinderea UE nu este un act de caritate, ci de securitate pentru că amenințările hibride nu se opresc la frontiera spațiului Schengen. Pacea nu poate supraviețui fără integritatea informației, iar democrațiile nu pot supraviețui fără cei care o protejează”, declară președinta R.Moldova, Maia Sandu, prezentă la Forumul Păcii de la Paris. Șefa statului a ținut un discurs, în această seară, la sesiunea dedicată integrității informației și rolului mass-mediei independente.
Biroul Parlamentului European va fi inaugurat, pe 7 noiembrie, la Chișinău, în prezența Robertei Metsola # RFI
Biroul Parlamentului European va fi inaugurat, pe 7 noiembrie, la Chișinău, în prezența președintei PE, Roberta Metsola, care va efectua o vizită în R.Moldova, la începutul lunii viitoare. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele PE, Victor Negrescu, în cadrul primei vizite a unui oficial european la Chișinău, după alegerea noului Parlament al R. Moldova. Europarlamentarul PSD susține că acum Biroul Parlamentului European este operațional.
Chișinăul și-a exprimat și intenția de a participa la construcția următorului bloc de la Cernavodă # RFI
Republica Moldova își dorește să extindă cooperarea cu România în domeniul energetic. După ce a semnat un contact cu Neptun Deep, care îi va acoperi peste un sfert din consumul intern de gaze, Chișinăul are în vedere și o participare la construcția următorului bloc de la Cernavodă, declară la RFI ministrul în exercițiu al Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu, invitat la emisiunea Moldova Zoom.
Alimentarea aeronavelor la Aeroportul Internațional Chișinău este afectată, după sancțiunile impuse Lukoil # RFI
Atenționare la Aeroportul Chișinău, după sancțiunile SUA impuse Lukoil: operatorii aerieni au fost informați că alimentarea cu combustibil a aeronavelor este afectată, în condițiile în care Lukoil este principalul furnizor de combustibil al aeroportului.
Guvernul Republicii Moldova a inițiat, acum doi ani, Strategia de reformă a administrației publice pentru perioada anilor 2023–2030. În cadrul ei, până la sfârșitul lui 2026, sate, comune și orașe vecine pot fuziona voluntar, beneficiind de acces la Fondul național de amalgamare. Din acești bani, vor fi finanțate, în mod prioritar, proiecte de infrastructură din localitățile amalgamate. Dacă progresul va fi insuficient, fuzionările ar putea deveni obligatorii înaintea alegerilor locale din 2027.
Aproape 900 de cetățeni moldoveni cu dublă cetățenie au rămas fără buletine de identitate românești la traversarea frontierei cu Republica Moldova. Informația este confirmată pentru Radio Moldova de autoritățile românești. Ce s-a întâmplat? Explicațiile sunt prezentate de jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
La patru zile după desemnarea candidaturii prim-ministrului, Chișinăul anunță componența noului Guvern # RFI
Republica Moldova își dorește să extindă cooperarea cu România în domeniul energetic, declară la RFI ministrul în exercițiu al Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu, invitat la Moldova Zoom. Am discutat cu Dorin Junghietu, care își va păstra mandatul în noul executiv, și despre ajutorul pe care îl oferă Republica Moldova Ucrainei, în condițiile în care Rusia țintește distrugerea capacităților ei energetice, despre energia verde și despre dependența Transnistriei de gazele gratuite din Rusia.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa, miercuri, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron. Este a doua vizită în acest an a șefei statului în Franța.
Candidatul desemnat la funcția de premier al R.Moldova, Alexandru Munteanu, și-a prezentat echipa, dar și programul de guvernare cu genericul ”UE, pace, dezvoltare”. ”Prioritatea noastră este să asigurăm creștere economică, împreună cu o echipă guvernamentală profesionistă care să asigure că Republica Moldova este pregătită de aderare la UE în următorii ani”, afirmă Alexandru Munteanu. Premierul desemnat este așteptat, vineri, în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților.
Rusia continuă să atace infrastructura energetică a Ucrainei, ceea ce creează o volatilitate pe piața gazelor în Europa. Republica Moldova și-a făcut rezervele necesare pentru a fi afectată minim de aceste fluctuații, declară la RFI ministrul în exercițiu al Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu, invitatul de astăzi la Moldova Zoom. Sistemul energetic moldovenesc este în plin proces de modernizare și conectare cu piața europeană, pentru a nu mai depinde de șantajul energetic rusesc, spune Dorin Junghietu. Potrivit lui, reformele în domeniul energetic au progresat spectaculos în ultimii ani și au ajuns într-un punct ireversibil.
Legătura nevăzută: De ce Republica Moldova a rămas legată de Lukoil până în pragul sancțiunilor americane # RFI
În toamna anului 2025, Republica Moldova continuă să cumpere carburanți de la Lukoil — filiala locală a grupului rusesc — chiar și după trei ani de război în Ucraina și valuri succesive de sancțiuni occidentale. Deși autoritățile de la Chișinău au promis în repetate rânduri reducerea dependenței de companiile rusești, Lukoil rămâne unul dintre principalii furnizori ai statului. Sancțiunile americane impuse în octombrie au scos la iveală o realitate inconfortabilă: instituțiile publice au continuat să încheie contracte cu o companie cu rădăcini la Moscova.
Regiunea separatistă transnistreană este una dintre cele mai sărace zone din Republica Moldova. De când nu mai primește gaz rusesc, populația a sărăcit și mai mult. Există, însă, o excepție. În Tiraspol locuiește o familie care se scaldă în lux și opulență. Despre familia Gușan, care controlează regiunea separatistă, ne vorbește jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Noi vulnerabilități energetice ale Republicii Moldova scoase la iveală de sancțiunile SUA pentru Lukoil și Rosneft # RFI
Rusia continuă să atace infrastructura energetică a Ucrainei, ceea ce creează o volatilitate pe piața gazelor în Europa. Republica Moldova și-a făcut rezervele necesare pentru a fi afectată minim de aceste fluctuații, declară la RFI ministrul în exercițiu al Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu, invitatul de astăzi la Moldova Zoom. Sistemul energetic moldovenesc este în plin proces de modernizare și conectare cu piața europeană, pentru a nu mai depinde de șantajul energetic rusesc, spune Dorin Junghietu.
În următorii ani Republica Moldova va deveni un șantier pentru refacerea infrastructurii cu susținerea UE, iar România pregătește funcționarii publici de la Chișinău pentru absorbția fondurilor, declară la RFI invitatul emisiunii Moldova Zoom, Valeriu Leapciu, consilier pe relații internaționale al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de la București.
La Chișinău, premierul desemnat, Alexandru Munteanu, își formează echipa și organizează consultări publice pentru a finaliza programul de guvernare. Iar vineri, 31 octombrie, candidatul desemnat la funcția de prim-ministru va merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților. În noul Executiv, se vor regăsi unii miniștri din vechea garnitură guvernamentală, dar și miniștri noi.
A venit timpul să fie soluționată „problema găgăuză” – de ce revine acum acest subiect pe masa Chișinăului # RFI
Republica Moldova se pregătește să deschidă negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Înainte de acest pas istoric, Chișinăul trebuie să gestioneze o veche vulnerabilitate internă: autonomia găgăuză – o regiune creată la începutul anilor ’90 în sudul țării ca soluție de compromis pentru evitarea unui conflict, dar care a rămas sub influență politică și informațională rusă.
Moscova este obligată să răspundă pentru torturile la care sunt supuși cetățenii care locuiesc în regiunea separatistă Transnistreană. CEDO a obligat Rusia să plătească peste 100.000 de euro despăgubiri pentru cinci cetățeni moldoveni. Aceștia sunt considerați deținuți politici de Chișinău. Despre abuzurile, arestările ilegale și deținuții politici din Tiraspol ne vorbește jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Studenții din Bălți, apreciați în Franța: patru tineri de la Medicină vor merge la IFPS Lorient # RFI
Studenții Colegiului de Medicină din Bălți ajung, și în acest an, la pupitrele Institutului de Formare Profesională în Domeniul Sănătății din Lorient, Bretania. Mobilitatea, semnată în 2022 între Institutul din Lorient și colegiul din Bălți, le arată într-o săptămână cum funcționează sistemul de pedagogie medicală franceză, cât și cel de sănătate.
Republica Moldova se pregătește să deschidă negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Înainte de acest pas istoric, Chișinăul trebuie să gestioneze o veche vulnerabilitate internă: autonomia găgăuză – o regiune creată la începutul anilor ’90 în sudul țării ca soluție de compromis pentru evitarea unui conflict, dar care a rămas sub influență politică și informațională rusă.
Ștefan Bejan: „Ne-a alarmat foarte mult, ca societate, de ce Rusia pompează atât de mulți bani în R.Moldova” # RFI
La Chișinău, tensiunea alegerilor și a campaniei electorale pare să se fi disipat, propaganda rusească pare să fi luat o pauză, iar rețelele de socializare au devenit mult mai „respirabile” fără avalanșele de știri false și mulțimile de boți. Totuși, este clar că Rusia nu s-a consolat cu înfrângerea forțelor pro-ruse în alegeri și nu a renunțat la eforturile de a deturna Republica Moldova de pe parcursul democratic și european. „Este doar o perioadă în care își regrupează forțele și regândește strategiile”, declară expertul comunității WatchDog de la Chișinău, Ștefan Bejan, invitat al emisiunii Moldova Zoom de la RFI.
Ghenadie Cojocaru: „Să nu menționezi amenințarea rusă în Strategia Militară ar însemna fie lipsă de profesionalism, fie negarea realităților” # RFI
Secretarul de stat în domeniul politicii de apărare de la Chișinău, Ghenadie Cojocaru, explică într-un interviu pentru emisiunea Moldova Zoom de la RFI că menționarea Rusiei drept principala amenințare la adresa securității Republicii Moldova este o constatare de fapt, nu o provocare politică. Documentul marchează o schimbare radicală a abordărilor în comparație cu strategiile militare din trecut, prin accentul pus pe modernizarea armatei și interoperabilitatea cu partenerii occidentali.
România se confruntă cu o creștere îngrijorătoare a crimelor împotriva femeilor. Noțiunea este numită de specialiști - femicid. Adică uciderea femeilor. Nici Republica Moldova nu este ferită de acest fenomen, doar că peste Prut autoritățile au reușit să facă mai multe pentru a combate fenomenul. Ce anume? Ne spune jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Alexandru Munteanu, desemnat la funcția de prim-ministru al R.Moldova. Maia Sandu a semnat decretul # RFI
Economistul Alexandru Munteanu, Cavaler al Ordinului Legiunii de Onoare al Franței, a fost desemnat la funcția de prim-ministru al R.Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat, vineri, de președinta Maia Sandu, după consultările cu fracțiunile parlamentare.
Chișinău: Prioritățile militare sunt apărarea antiaeriană, supravegherea spațiului aerian și securitatea cibernetică. # RFI
În ultimii ani, Chișinăul și-a modernizat strategiile de apărare, punând accent pe modernizarea unei armate rămase cam la nivelul tehnologic al Uniunii Sovietice, iar acum printre priorități sunt apărarea antiaeriană și interoperabilitatea cu armatele statelor UE, declară invitatul Moldova Zoom, secretarul de stat al Ministerului Apărării de la Chișinău, Ghenadie Cojocaru. Acesta spune că parteneriatul în domeniul Apărării dintre Republica Moldova și România trebuie privit „dincolo de orice scenariu de atac sau amenințare directă din partea unor forțe externe ostile”. Un interviu realizat de Liliana Barbăroșie.
Parlamentul de la Chișinău, ales în urma scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025, și-a început miercuri activitatea. Au fost formate șase fracțiuni parlamentare, iar Igor Grosu a fost reales speaker. Prezentă la eveniment, președinta Maia Sandu a declarat că noul Legislativ este chemat să ducă R. Moldova în Uniunea Europeană.
Expert, la RFI: Costiuc încearcă să se poziționeze unionist ca Simion. În R.Moldova însă marea majoritate a unioniștilor sunt pro-europeni # RFI
”Liderul Partidului Democrația Acasă din R.Moldova, Vasile Costiuc, mizează pe același tip de electorat ca George Simion, încearcă să se poziționeze unionist, însă diferența este că în R.Moldova marea majoritate a unioniștilor sau a adepților unionismului sunt pro-europeni și în general naționalismul este pro-european spre deosebire de România, unde naționalismul este anti-european, sceptic european”, spune la RFI, politologul moldovean, Ion Tăbârță.
Ministerul Apărării de la Chișinău: Cooperarea cu România trebuie privită nu doar în scenariul unui atac. România este partener și prieten. # RFI
Parteneriatul în domeniul Apărării dintre Republica Moldova și România trebuie privit „dincolo de orice scenariu de atac sau amenințare directă”, a declarat pentru RFI secretarul de stat al Ministerului Apărării de la Chișinău, Ghenadie Cojocaru.
În ultimii ani, vinul moldovenesc a urcat constant în topul preferințelor pe piețele internaționale. În prima jumătate a anului 2024, exporturile au depășit 71 de milioane de litri, în valoare de 110 milioane de dolari, cu 17% față de perioada similară din 2023. La nivelul întregului an, vinurile liniștite au însumat peste 135 de milioane de dolari, iar spumantele au adus un venit de peste 8 milioane. Piața Uniunii Europene a absorbit aproape jumătate din livrări, inclusiv peste 60% la spumante.
Chișinău: Președinția convoacă consultări pentru desemnarea premierului, la o zi după inaugurarea Parlamentului # RFI
Majoritatea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate și-a anunțat deja candidatul pentru funcția de premier – economistul Alexandru Munteanu, care deja lucrează la componența și programul noului executiv. Atmosfera din societatea moldovenească pare să reintre în normalitate după alegeri, dar este improbabil ca propaganda rusească să-și fi luat o pauză prea lungă, spune la RFI invitatul de astăzi la Moldova Zoom, expertul WatchDog, Ștefan Bejan. Acesta spune că nu este de acord cu idea că suveranismul și extremismul au șanse în Republica Moldova.
La Chișinău și-a început activitatea un parlament nou, care ar urma să se asigure că Republica Moldova va semna în cel mult 4 ani aderarea la Uniunea Europeană. Asta înseamnă și o apropiere de România. Până atunci, din România a trecut Prutul Suveranismul. Fenomenul a fost observat de jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
