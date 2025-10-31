Nicu Popescu, numit în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Maia Sandu a semnat decretul

12:10

La Chișinău, tensiunea alegerilor și a campaniei electorale pare să se fi disipat, propaganda rusească pare să fi luat o pauză, iar rețelele de socializare au devenit mult mai „respirabile” fără avalanșele de știri false și mulțimile de boți. Totuși, este clar că Rusia nu s-a consolat cu înfrângerea forțelor pro-ruse în alegeri și nu a renunțat la eforturile de a deturna Republica Moldova de pe parcursul democratic și european. „Este doar o perioadă în care își regrupează forțele și regândește strategiile”, declară expertul comunității WatchDog de la Chișinău, Ștefan Bejan, invitat al emisiunii Moldova Zoom de la RFI.