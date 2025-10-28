Dorin Junghietu: Sistemul energetic al R.Moldova este conectat ireversibil la cel european

11:10

Invitatul special al Moldova Zoom de astăzi este ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei. „Criminalul Putin trebuie oprit, el nu se va opri singur. Și mă bucur că partenerii noștri occidentali au înțeles acest lucru și avem susținerea lor totală, la fel ca și suportul Bucureștiului, a Varșoviei și a Chișinăului”, declară ambasadorul Rohovei. Am discutat și despre cum este viața în Ucraina în al treilea an de război, cum va arăta țara după reconstrucție, despre faptul că pentru securitatea Ucrainei este vital ca Republica Moldova să fie membră a Uniunii Europene.