Înainte să poată adera la UE, Chișinăul trebuie să gestioneze o veche vulnerabilitate internă: autonomia găgăuză
RFI, 27 octombrie 2025 11:40
Republica Moldova se pregătește să deschidă negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Înainte de acest pas istoric, Chișinăul trebuie să gestioneze o veche vulnerabilitate internă: autonomia găgăuză – o regiune creată la începutul anilor ’90 în sudul țării ca soluție de compromis pentru evitarea unui conflict, dar care a rămas sub influență politică și informațională rusă.
• • •
Moscova este obligată să răspundă pentru torturile la care sunt supuși cetățenii care locuiesc în regiunea separatistă Transnistreană. CEDO a obligat Rusia să plătească peste 100.000 de euro despăgubiri pentru cinci cetățeni moldoveni. Aceștia sunt considerați deținuți politici de Chișinău. Despre abuzurile, arestările ilegale și deținuții politici din Tiraspol ne vorbește jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Studenții din Bălți, apreciați în Franța: patru tineri de la Medicină vor merge la IFPS Lorient # RFI
Studenții Colegiului de Medicină din Bălți ajung, și în acest an, la pupitrele Institutului de Formare Profesională în Domeniul Sănătății din Lorient, Bretania. Mobilitatea, semnată în 2022 între Institutul din Lorient și colegiul din Bălți, le arată într-o săptămână cum funcționează sistemul de pedagogie medicală franceză, cât și cel de sănătate.
Ștefan Bejan: „Ne-a alarmat foarte mult, ca societate, de ce Rusia pompează atât de mulți bani în R.Moldova” # RFI
La Chișinău, tensiunea alegerilor și a campaniei electorale pare să se fi disipat, propaganda rusească pare să fi luat o pauză, iar rețelele de socializare au devenit mult mai „respirabile” fără avalanșele de știri false și mulțimile de boți. Totuși, este clar că Rusia nu s-a consolat cu înfrângerea forțelor pro-ruse în alegeri și nu a renunțat la eforturile de a deturna Republica Moldova de pe parcursul democratic și european. „Este doar o perioadă în care își regrupează forțele și regândește strategiile”, declară expertul comunității WatchDog de la Chișinău, Ștefan Bejan, invitat al emisiunii Moldova Zoom de la RFI.
Ghenadie Cojocaru: „Să nu menționezi amenințarea rusă în Strategia Militară ar însemna fie lipsă de profesionalism, fie negarea realităților” # RFI
Secretarul de stat în domeniul politicii de apărare de la Chișinău, Ghenadie Cojocaru, explică într-un interviu pentru emisiunea Moldova Zoom de la RFI că menționarea Rusiei drept principala amenințare la adresa securității Republicii Moldova este o constatare de fapt, nu o provocare politică. Documentul marchează o schimbare radicală a abordărilor în comparație cu strategiile militare din trecut, prin accentul pus pe modernizarea armatei și interoperabilitatea cu partenerii occidentali.
România se confruntă cu o creștere îngrijorătoare a crimelor împotriva femeilor. Noțiunea este numită de specialiști - femicid. Adică uciderea femeilor. Nici Republica Moldova nu este ferită de acest fenomen, doar că peste Prut autoritățile au reușit să facă mai multe pentru a combate fenomenul. Ce anume? Ne spune jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Alexandru Munteanu, desemnat la funcția de prim-ministru al R.Moldova. Maia Sandu a semnat decretul # RFI
Economistul Alexandru Munteanu, Cavaler al Ordinului Legiunii de Onoare al Franței, a fost desemnat la funcția de prim-ministru al R.Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat, vineri, de președinta Maia Sandu, după consultările cu fracțiunile parlamentare.
Chișinău: Prioritățile militare sunt apărarea antiaeriană, supravegherea spațiului aerian și securitatea cibernetică. # RFI
În ultimii ani, Chișinăul și-a modernizat strategiile de apărare, punând accent pe modernizarea unei armate rămase cam la nivelul tehnologic al Uniunii Sovietice, iar acum printre priorități sunt apărarea antiaeriană și interoperabilitatea cu armatele statelor UE, declară invitatul Moldova Zoom, secretarul de stat al Ministerului Apărării de la Chișinău, Ghenadie Cojocaru. Acesta spune că parteneriatul în domeniul Apărării dintre Republica Moldova și România trebuie privit „dincolo de orice scenariu de atac sau amenințare directă din partea unor forțe externe ostile”. Un interviu realizat de Liliana Barbăroșie.
Parlamentul de la Chișinău, ales în urma scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025, și-a început miercuri activitatea. Au fost formate șase fracțiuni parlamentare, iar Igor Grosu a fost reales speaker. Prezentă la eveniment, președinta Maia Sandu a declarat că noul Legislativ este chemat să ducă R. Moldova în Uniunea Europeană.
Expert, la RFI: Costiuc încearcă să se poziționeze unionist ca Simion. În R.Moldova însă marea majoritate a unioniștilor sunt pro-europeni # RFI
”Liderul Partidului Democrația Acasă din R.Moldova, Vasile Costiuc, mizează pe același tip de electorat ca George Simion, încearcă să se poziționeze unionist, însă diferența este că în R.Moldova marea majoritate a unioniștilor sau a adepților unionismului sunt pro-europeni și în general naționalismul este pro-european spre deosebire de România, unde naționalismul este anti-european, sceptic european”, spune la RFI, politologul moldovean, Ion Tăbârță.
Ministerul Apărării de la Chișinău: Cooperarea cu România trebuie privită nu doar în scenariul unui atac. România este partener și prieten. # RFI
Parteneriatul în domeniul Apărării dintre Republica Moldova și România trebuie privit „dincolo de orice scenariu de atac sau amenințare directă”, a declarat pentru RFI secretarul de stat al Ministerului Apărării de la Chișinău, Ghenadie Cojocaru.
În ultimii ani, vinul moldovenesc a urcat constant în topul preferințelor pe piețele internaționale. În prima jumătate a anului 2024, exporturile au depășit 71 de milioane de litri, în valoare de 110 milioane de dolari, cu 17% față de perioada similară din 2023. La nivelul întregului an, vinurile liniștite au însumat peste 135 de milioane de dolari, iar spumantele au adus un venit de peste 8 milioane. Piața Uniunii Europene a absorbit aproape jumătate din livrări, inclusiv peste 60% la spumante.
Chișinău: Președinția convoacă consultări pentru desemnarea premierului, la o zi după inaugurarea Parlamentului # RFI
Majoritatea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate și-a anunțat deja candidatul pentru funcția de premier – economistul Alexandru Munteanu, care deja lucrează la componența și programul noului executiv. Atmosfera din societatea moldovenească pare să reintre în normalitate după alegeri, dar este improbabil ca propaganda rusească să-și fi luat o pauză prea lungă, spune la RFI invitatul de astăzi la Moldova Zoom, expertul WatchDog, Ștefan Bejan. Acesta spune că nu este de acord cu idea că suveranismul și extremismul au șanse în Republica Moldova.
La Chișinău și-a început activitatea un parlament nou, care ar urma să se asigure că Republica Moldova va semna în cel mult 4 ani aderarea la Uniunea Europeană. Asta înseamnă și o apropiere de România. Până atunci, din România a trecut Prutul Suveranismul. Fenomenul a fost observat de jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Maia Sandu a invitat fracțiunile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru # RFI
Președinta R.Moldova, Maia Sandu, urmează joi și vineri să poarte consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Astfel, cele șase fracțiuni noi create în Parlament, sunt invitate la discuții. Astăzi, a fost constituit legal Parlamentul de legislatura a XII-a, după care au fost formate fracțiunile iar Igor Grosu a fost reales speaker al Legislativului.
Comentator moldovean, la RFI: Majoritatea parlamentară va activa în funcție de proiectul de țară, aderarea la UE. Opoziția ar trebui să fie deschisă la dialog # RFI
”Activitatea următorului Legislativ trebuie să fie axată pe procesul de integrare a R.Moldova în Uniunea Europeană. Majoritatea parlamentară cu siguranță va activa în funcție de proiectul de țară și anume aderarea la UE. Dar marea majoritate a membrilor opoziției va încerca să vină cu declarații populiste care să-i scoată în evidență”, spune în interviul Moldova Zoom, comentatorul Ion Tăbârță. Însă principala întrebare, continuă expertul de la Chișinău, este dacă în rândurile opoziției se vor găsi și forțe care vor fi deschise la dialog și vor dori să fie o opoziție constructivă, ceea ce nu a fost în Parlamentul precedent.
Noii jucători de la Chișinău intră în scenă: care este raportul dintre proeuropeni și suveraniști care va modela cursul Moldovei? # RFI
Recentele alegeri parlamentare din Republica Moldova au reconfigurat scena politică. Cinci formațiuni au trecut pragul electoral și vor ocupa locuri în Legislativ.
Vid de putere în Găgăuzia: Chișinăul trebuie să se asigure că vor avea loc alegeri fără banii Rusiei # RFI
Autonomia Găgăuză din sudul Republicii Moldova se confruntă acum cu un vid de putere – bașkana regiunii, Evghenia Guțul, este în închisoare pentru fraude financiare, iar mandatul Adunării Populare, legislativul local, expiră în noiembrie.
Parlamentul de la Chișinău, convocat în prima ședință. Maia Sandu: Noul Legislativ este chemat să ducă R.Moldova în UE # RFI
Parlamentul de la Chișinău s-a întrunit, miercuri, în prima ședință, după alegerile din 28 septembrie. Președinta Maia Sandu a ținut un discurs la tribuna Legislativului.”După votul majorității cetățenilor, noul Legislativ este chemat să ducă la îndeplinire obiectivul înscris în Constituția R. Moldova de a duce țara în Uniunea Europeană”, a declarat șefa statului. Cu toate eforturile în plan intern, continuă președinta Sandu, pacea, democrația și suveranitatea noastră nu vor fi pe deplin protejate până nu vom încheia procesul de integrare europeană.
Noul Parlament de la Chișinău: probă de forță pentru integrarea europeană și creștere economică, în condițiile unui război la hotar # RFI
La Chișinău are loc prima ședință a noului Parlament al Republicii Moldova, ales în urma scrutinului din 28 septembrie și dominat de majoritatea pro-europeană a Partidului Acțiune și Solidaritate. „Activitatea următorului Legislativ trebuie să fie axată pe procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană”, spune invitatul Moldova Zoom de astăzi, comentatorul moldovean Ion Tăbârță, într-un interviu realizat de Valeria Vițu.
Noul Parlament și noul Guvern de la Chișinău se pregătesc să-și intre în pâine, iar una dintre promisiunile politicienilor moldoveni ar putea fi o lecție pentru România. Republica Moldova ar urma să treacă printr-o reformă administrativă, o promite premierul nominalizat. Despre reforma administrativă de peste Prut ne vorbește jurnalistul Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Corespondenta RFI în R.Moldova, Valeria Vițu, a fost nominalizată și în acest an la Premiul Național de Etică și Deontologie Jurnalistică # RFI
Corespondenta RFI în R.Moldova, Valeria Vițu, a fost nominalizată și în acest an la Premiul Național de Etică și Deontologie Jurnalistică, ediția 2025. La concurs au fost admise 12 redacții și 9 jurnaliști. De aproape 16 ani, Valeria Vițu este corespondenta RFI România în R.Moldova, iar în 2016, a fost desemnată cea mai bună jurnalistă a anului, categoria Radio, la Gala Clubului de Presă. Este pentru a patra oară când corespondenta RFI a fost admisă la acest concurs. În 2024, 2023, dar și în 2020, jurnalista de la Chișinău a ajuns printre finaliștii Premiului Național de Etică și Deontologie Jurnalistică.
R. Moldova și Franța: O prietenie veche, dar mereu reînnoită prin educație, cultură și viziune europeană # RFI
Astăzi, la Moldova Zoom, vă invităm să descoperiți o ediție specială dedicată relațiilor dintre Republica Moldova și Franța – două țări unite de o prietenie veche, dar mereu reînnoită prin educație, cultură și viziune europeană. Invitata noastră a fost Excelența Sa, doamna Dominique Waag, ambasadoarea Franței în Republica Moldova. Am vorbit despre prioritățile noului mandat diplomatic, despre proiectele care aduc împreună tinerii moldoveni și universitățile franceze, despre patrimoniu, francofonie și noi forme de cooperare economică și culturală.
Politico: UE caută o formulă pentru o aderare rapidă pentru Moldova și Ucraina/Iulian Groza: „Negocierile trebuie să avanseze pentru ambele țări” # RFI
Joi, la Bruxelles, liderii Uniunii Europene se reunesc pentru summitul Consiliului UE. La Chișinău, atenția este concentrată pe mesajele pe care reuniunea le va transmite privind începutul negocierilor de aderare pentru Moldova și Ucraina. Un proiect preliminar al concluziilor summitului nu include, deocamdată, nicio referire la extindere.
România, Ucraina și UE – primele destinații, cu accente economice, ale viitorului premier moldovean # RFI
Printre obiectivele cele mai importante ale Ambasadei Franței în Republica Moldova este susținerea educației și a învățământului superior. Universitatea Sorbona va deschide o primă Diplomă în Drept la Universitatea de Stat din Moldova, spune invitata Moldova Zoom de astăzi, ambasadoarea Franței în Republica Moldova, Dominique Waag, intervievată de corespondentul nostru la Bălți, Cătălin Volconovici.
În cinematografele din România rulează filmul Pădurea de molizi, despre povestea masacrului de la Fântâna Albă. Este despre românii care au fost omorâți în 1941 de trupele sovietice după ce România a cedat ultimatumului URSS un teritoriu vast, inclusiv Bucovina, dar și Basarabia. Jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari a văzut filmul și ne spune ce ne mai leagă de acele timpuri, în „Cronica lui Vitalie”.
Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți intră în sezonul rece cu acoperișul spart. Deși în vară au fost aprobate fonduri de peste 16,5 milioane de lei pentru reparația capitală, licitația s-a lansat abia la mijlocul lui octombrie, iar lucrările vor dura cel puțin un an. Până atunci, actorii joacă sub infiltrații, iar sala e apărată cu găleți și cârpe.
Uniunea Avocaților din R.Moldova, critici dure la adresa Maiei Sandu legate de evaluarea externă a integrității:”O ingerință directă în exercitarea liberă a profesiei” # RFI
Uniunea Avocaților din R.Moldova își exprimă îngrijorarea în legătură cu declarațiile președintei Maia Sandu privind procesul de verificare a integrității etice și financiare în cazul avocaților.”Introducerea unui asemenea mecanism ar constitui o ingerință directă în exercitarea liberă a profesiei. Avocații își vor apăra libertatea și demnitatea”, susține Uniunea Avocaților. Trebuie spus că, procurorii și judecătorii moldoveni din funcții cheie sunt deja supuși evaluării externe a integrității.
Ambasadorul Paun Rohovei: „Ucraina poate opri orice provocare din Transnistria, iar Tiraspolul știe acest lucru, a fost atenționat” # RFI
Actualul format 5+2 pentru reglementarea transnistreană este unul nefuncțional din cauza prezenței Rusiei. Acesta a fost gândit pentru a bloca procesul de reglementare politică, nu pentru a genera soluții, și așa va rămâne cât timp Rusia va fi prezentă acolo, declară la RFI ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei. Din formatul 5+2 fac parte Chișinăul și Tiraspolul ca părți implicate, Rusia, Ucraina și OSCE ca mediatori și UE și SUA ca observatori.
O discuție cu profesorul Victor Juc, directorul Institutului de Cercetări, Juridice, Politice, Sociologice al Universității de Stat din R. Moldova (USM)
Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, insistă asupra excluderii Rusiei din formatul de negocieri 5+2 pentru reglementarea transnistreană și creșterea rolului Uniunii Europene, atât în negocieri, cât și în misiunea de menținere a păcii de pe Nistru, care este condusă de Rusia încă de la începutul anilor 90.
Tentativele de manipulare ale opiniei publice din Republica Moldova și România au ajuns într-un moment în care se folosește foarte mult inteligența artificială. Mulți utilizatori de pe rețelele sociale nu mai fac deosebirea dintre ce este adevărat și ce este real, iar asta este folosit chiar împotriva lor. Jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari analizează ultimele cazuri de manipulare în „Cronical lui Vitalie”.
Maia Sandu a semnat decretul privind convocarea Parlamentului nou ales. Premierul desemnat și-a format aproape toată echipa guvernamentală # RFI
Președinta Maia Sandu a semnat, vineri, Decretul privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a. Potrivit documentului, prima ședință a noului Legislativ va avea loc miercuri, 22 octombrie, începând cu ora 10:00. Între timp, premierul desemnat, Alexandru Munteanu, și-a format aproape toată echipa guvernamentală.
Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, a vizitat satul Tețcani din raionul Briceni, localitate populată în proporție de 80% de etnici ucraineni.
R. Moldova: Alegeri validate, prima ședință a noului Parlament anunțată prin decret pentru 22 ocrombrie # RFI
„Pe scena Teatrului Național din Chișinău, noi am pus mereu degetul pe rană și am vorbit mult despre deznaționalizarea și suferințele prin care au trecut românii din Basarabia în perioada sovietică. Unii ne spun: «Voi, cei din Chișinău, sunteți patetici». Om fi, dar noi, prin mesajul pe care îl aducem în scenă, tot timpul, provocăm spectatorul la o meditație.” Invitatul Moldova Zoom este regizorul Teatrului Național Mihai Eminescu de la Chișinău, Petru Hadârcă, care ne-a vizitat în studioul RFI. În seara aceasta, trupa de la Chișinău prezintă pe scena Teatrului Național din București spectacolul Grădina de sticlă, în cadrul Festivalului Național de Teatru 2025.
Federația Rusă nu a renunțat la Republica Moldova. Se vede din atitudinea Kremlinului. Orice decizie a Chișinăului este imediat comentată, dar și condamnată la Moscova. Este vorba de aceleași narațiuni pe care Chișinăul s-a obișnuit să le audă și de asta nu mai reacționează. Dar care sunt liniile oficiale de nemulțumire ale Kremlinului în ceea ce privește Republica Moldova? Explică jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Curtea Constituțională a R.Moldova a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare și a validat mandatele deputaților aleși # RFI
Curtea Constituțională a R.Moldova a confirmat, joi, rezultatele alegerilor parlamentare și a validat mandatele deputaților aleși și listele supleanților, în contextul sesizării Comisiei Electorale Centrale privind scrutinul din 28 septembrie. Președinta Înaltei Curți, Domnica Manole, a precizat că, pe rolul instanțelor nu se află niciun dosar legat de contestații.
Ambasadorul Paun Rohovei: Poporul ucrainean plătește un preț în sânge și vieți pentru alegerea de a fi parte a UE și NATO # RFI
„Criminalul Putin trebuie oprit, el nu se va opri singur. Și mă bucur că partenerii noștri occidentali au înțeles acest lucru și avem susținerea lor totală, la fel ca și suportul Bucureștiului, a Varșoviei și a Chișinăului”, declară ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, invitatul special al Moldova Zoom.
Republica Moldova ar putea avea un nou premier. Este vorba de Alexandru Munteanu, un om de afaceri puțin cunoscut publicului larg de la Chișinău. Anunțul despre numirea sa a surprins multă lume. De ce și cum a reacționat societatea din Republica Moldova la anunțul despre noul premier ne vorbește jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
„Ucraina este scut nu doar pentru Moldova. Vom rezista atâta cât va fi nevoie, pentru că e vorba de viitorul nostru” # RFI
Invitatul special al Moldova Zoom de astăzi este ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei. „Criminalul Putin trebuie oprit, el nu se va opri singur. Și mă bucur că partenerii noștri occidentali au înțeles acest lucru și avem susținerea lor totală, la fel ca și suportul Bucureștiului, a Varșoviei și a Chișinăului”, declară ambasadorul Rohovei. Am discutat și despre cum este viața în Ucraina în al treilea an de război, cum va arăta țara după reconstrucție, despre faptul că pentru securitatea Ucrainei este vital ca Republica Moldova să fie membră a Uniunii Europene.
Portret de prim-ministru: Un „american de origine moldovenească” stabilit în Ucraina, Cavaler al Ordinului Legiunii de Onoare al Franței # RFI
Mai este o zi până când Curtea Constituțională a Republicii Moldova va valida alegerile parlamentare care au avut loc pe 28 septembrie. Despre principalele concluzii ale acestui scrutin discutăm cu invitata Moldova Zoom, Elena Calistru, președinta Fanky Citizens.
Ultima ședință a Guvernului Recean. Premierul, aplaudat de colegi.”Experiența lui Alexandru Munteanu este foarte bună. Mi-a fost profesor” # RFI
Premierul R.Moldova, Dorin Recean, a convovat, miercuri, ultima ședință a Guvernului.El le-a mulțumit colegilor pentru că și-au asumat un rol foarte important în această perioadă și dificilă, și cu provocări,”dar cu un rezultat foarte bun pe care l-am produs cu toții împreună și țara noastră este mai aproape ca oricând de obiectivul nostru strategic, să devenim membri ai Uniunii Europene”, a declarat Dorin Recean, fiind aplaudat de colegi. Premierul și-a exprimat totodată susținerea pentru candidatul PAS la funcția de prim-ministru.
Regiunea separatistă Transnistria este pe marginea prăpastiei. Gazul este economisit. Rusia nu a trimis banii pentru cumpărarea unor noi cantități. În ciuda acestei situații grave, oamenii nu află mare lucru de la televizor. Jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari a urmărit știrile din Tiraspol și ne spune în „Cronica lui Vitalie” ce văd locuitorii la televizor.
În centrul Bălțiului, acolo unde tancul sovietic „T-34” stă de peste jumătate de secol cu țeava întoarsă spre România, este un simbol care arată că această urbe de pe malurile râului Răut a trecut prin sabia rusificării. Totuși, statisticile din ultimele decenii indică faptul că primul oraș din Basarabia care a votat unirea cu Țara, pe 3 martie 1918, se schimbă la față.
Chișinăul este al doilea ca mărime oraș românesc, cu o populație între 750 și 800 mii de locuitori, un oraș mare chiar și după media europeană și unul foarte ofertant pentru inovații și investiții. Asta, în pofida multor probleme de infrastructură pe care le are, dar și a faptului că de multe ori a devenit ostatecul intereselor și confruntărilor politice, declară la RFI urbanistul Victor Chironda.
Economistul Alexandru Munteanu, Cavaler al Ordinului Legiunii de Onoare al Franței, viitorul prim-ministru al Republicii Moldova # RFI
Omul de afaceri Alexandru Munteanu ar urma să fie candidatul la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, a anunțat președintele Partidului de guvernare din Republica Moldova, Igor Grosu. Omul de afaceri de 61 de ani nu a mai fost implicat în activități politice, în schimb a lucrat la instituții internaționale importante din Europa și SUA și a fost decorat cu titlul de Cavaler al Ordinului Legiunii de Onoare al Franței.
Chișinăul este numit al doilea cel mai mare oraș românesc, după București. Există motive pentru asta. Ni le explică jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari. În „Cronica lui Vitalie” veți afla și ce anume le recomandă Vitalie celor care vor să viziteze Chișinăul.
Chișinăul sărbătorește astăzi Hramul – este zi liberă și centrul orașului s-a transformat în târg și platou de concerte – de la spectacole folclorice la muzică simfonică și rock. O ocazie bună de a discuta despre orașul Chișinău – despre lucrurile frumoase, dar și despre problemele cu care se confruntă locuitorii, cu invitatul de astăzi la Moldova Zoom, urbanistul Victor Chironda.
Chișinău: Dorin Recean nu va mai fi premier în noul Guvern și nici parlamentar.”Nu voi continua să mă implic în viața politică, îmi voi depune mandatul de deputat” # RFI
Dorin Recean nu va mai fi premier în noul Guvern de la Chișinău și va renunța la mandatul de parlamentar.”Nu voi continua să mă implic în viața politică, îmi voi depune mandatul de deputat, după ce votăm noul Guvern, desigur, și îmi voi continua parcursul profesional pe care l-am lăsat într-o parte acum câțiva ani. Cu toate acestea, nu voi ezita niciodată să ajut dacă voi putea”, a declarat în dimineața zilei de luni, șeful Cabinetului de Miniștri de la Chișinău. Anunțul vine în ajunul deciziei Curții Constituționale care urmează să valideze rezultatele scrutinului parlamentar din 28 septembrie.
Propaganda rusă este în continuare extrem de puternică în Republica Moldova. Reușește să convingă pe foarte mulți că Rusia nu este agresor în fața Ucrainei, că ucrainenii au meritat să fie invadați, iar Moldova va avea aceleași probleme dacă vrea în UE. Există adevărate insule de propagandă rusească. De pildă, Găgăuzia. Despre asta ne vorbește jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
