La patru zile după desemnarea candidaturii prim-ministrului, Chișinăul anunță componența noului Guvern

„Pe scena Teatrului Național din Chișinău, noi am pus mereu degetul pe rană și am vorbit mult despre deznaționalizarea și suferințele prin care au trecut românii din Basarabia în perioada sovietică. Unii ne spun: «Voi, cei din Chișinău, sunteți patetici». Om fi, dar noi, prin mesajul pe care îl aducem în scenă, tot timpul, provocăm spectatorul la o meditație.” Invitatul Moldova Zoom este regizorul Teatrului Național Mihai Eminescu de la Chișinău, Petru Hadârcă, care ne-a vizitat în studioul RFI. În seara aceasta, trupa de la Chișinău prezintă pe scena Teatrului Național din București spectacolul Grădina de sticlă, în cadrul Festivalului Național de Teatru 2025.