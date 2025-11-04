(P) /VIDEO/ Compania Ecovzor – acum și la Bălți. Un proiect imobiliar ambițios pentru locuitorii din nordul țării
TV Nord, 4 noiembrie 2025 10:10
Compania Ecovzor Construct Imobil a început lucrările la un nou complex locativ în municipiul Bălți – un proiect care promite să aducă în nordul țării standardele moderne de confort, arhitectură și calitate deja cunoscute în Chișinău. VASILE DRAGAN, responsabil tehnic compania Ecovzor: „S-au pornit lucrările la complexul locativ în Bălți, de compania Ecovzor Construct Imobil, […]
• • •
Acum 30 minute
10:10
Acum o oră
09:50
Escrocherii cu investiții fictive: trei persoane reținute, percheziții și bunuri de lux ridicate # TV Nord
Procurorii Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni, în comun cu ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și cu suportul mascaților din BPDS „Fulger", au efectuat o serie de percheziții în cadrul unei cauze penale ce vizează o grupare specializată în escrocherii legate de investiții fictive. Acțiunile fac parte dintr-o investigație de amploare, care a început în […]
Acum 4 ore
07:40
/FOTO/ O casă din nordul țării a fost distrusă de flăcări. Pompierii au prevenit o explozie de proporții # TV Nord
O intervenție rapidă a pompierilor din nordul țării a evitat o tragedie. În noaptea de 5 noiembrie 2025, la ora 01:28, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au fost alertați despre un incendiu izbucnit într-o casă de locuit din satul Bîrnova, raionul Ocnița. La fața locului au intervenit trei echipe de pompieri, care […]
07:30
Cerul va fi predominant noros, iar pe alocuri vor cădea ploi slabe. În timpul nopții și dimineții, ceața ușoară ar putea reduce vizibilitatea în unele regiuni. Vântul va sufla slab până la moderat — din sud-est pe timpul nopții și din nord-vest ziua. Temperaturile se mențin blânde pentru început de noiembrie: Pentru mai multe detalii, […]
Acum 24 ore
18:10
Fosta lideră a organizației teritoriale „Șor” din Edineț, condamnată la 4 ani de închisoare. Instanța a dispus confiscarea a peste 4,8 milioane de lei # TV Nord
Fosta președintă a organizației teritoriale din Edineț a fostului partid „Șor", Svetlana Panciuc, a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a unui partid politic din partea unui grup criminal organizat, scrie zdg.md Sentința a fost emisă astăzi, 3 noiembrie 2025, de către Judecătoria Chișinău, magistrata Ana Cucerescu dispunând totodată […]
17:30
Lupte intense la Pokrovsk. Armata ucraineană afirmă că rezistă, Rusia susține că a încercuit orașul # TV Nord
Comandantul-șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, a declarat sâmbătă că trupele ucrainene rezistă în Pokrovsk, oraș aflat sub asediu, în regiunea Donețk. Moscova afirmă că forțele sale au reușit, după mai bine de un an de lupte, să încercuiască orașul, scrie reuters citați de mediafax. „Rezistăm la Pokrovsk. Este în desfășurare o operațiune complexă […]
16:30
Procurorii au solicitat o pedeapsă de 15 ani de închisoare pentru fostul deputat democrat Constantin Țuțu, acuzat de îmbogățire ilicită și trafic de influență, potrivit PRO TV. Totodată, acuzatorii au cerut confiscarea a peste 3 milioane de lei și 20 de mii de euro, sume despre care procurorii susțin că provin din activități ilegale. Pe […]
14:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua marți, 4 noiembrie, o vizită de lucru la Bruxelles, unde va avea mai multe întrevederi la cel mai înalt nivel european. Potrivit Președinției, în agenda vizitei sunt incluse discuții cu:-Antonio Costa, Președintele Consiliului European,-Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate,-Marta Kos, Comisara […]
14:30
Record periculos în trafic: un șofer din Chișinău, surprins cu 211 km/h pe centura capitalei # TV Nord
Un tânăr de 28 de ani a fost surprins de polițiștii de patrulare în timp ce conducea cu o viteză de 211 km/h pe traseul M2, centura municipiului Chișinău, în direcția raionului Ialoveni. Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul Național de Securitate Publică, bărbatul se afla la volanul unui automobil de model Honda și circula cu […]
13:40
Automobil cuprins de flăcări la Vatra: pompierii au intervenit prompt și au lichidat incendiul # TV Nord
Un automobil de model „Renault Megane" a fost distrus în totalitate de flăcări, în seara zilei de 2 noiembrie 2025, în orașul Vatra, municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:42. La fața locului au fost direcționate două echipe de […]
12:50
Republica Moldova revine oficial în competiția Eurovision Song Contest 2026, după o pauză de un an. Anunțul a fost făcut de Compania „Teleradio-Moldova" (TRM), care a confirmat că țara va participa la ediția aniversară a concursului, ce marchează 70 de ani de la prima ediție Eurovision. Potrivit instituției, decizia vine în urma unor consultări cu […]
12:50
/VIDEO/ Ziua Culturii Japoneze sărbătorită la Florești. Un eveniment al prieteniei și pasiunii pentru tradițiile nipone # TV Nord
La Florești s-a desfășurat cea de-a treia ediție a Zilei Culturii Japoneze, un eveniment devenit deja tradițional „Eu știu că Japonia mai este numită și țara unde soarele răsare și mereu am fost fascinată de timpul de primăvară când începe să înflorească sakura, când se scutură petalele, de asta am fost fascinată, de frumusețea din […]
11:40
/FOTO/ Bucurie la miezul nopții: o femeie din Soroca a născut în ambulanță, asistată de echipa PAMU Stoicani # TV Nord
O intervenție emoționantă a avut loc în noaptea de 1 spre 2 noiembrie, când echipa Punctului de Asistență Medicală de Urgență (PAMU) Stoicani, din cadrul SAMU Soroca, a asistat la nașterea unei fetițe chiar în ambulanță. Potrivit IMSP CNAMUP, la ora 23:49, dispeceratul comun de urgență a recepționat un apel pentru acordarea asistenței unei femei […]
11:30
Opt și nouă ani de închisoare pentru doi bărbați din Drochia, condamnați într-un dosar de droguri în valoare de 200.000 de lei # TV Nord
Doi bărbați din raionul Drochia au fost condamnați la pedepse cuprinse între opt și nouă ani de închisoare, după ce au fost găsiți vinovați de punerea în vânzare a drogurilor de tip PVP, o substanță extrem de periculoasă cunoscută popular sub denumirea de „sare". Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Bălți, în urma unui dosar […]
11:10
Un bărbat în vârstă de 68 de ani din localitatea Marianca de Sus, raionul Căușeni, a fost salvat de echipele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), după ce a căzut într-o groapă în apropierea gospodăriei sale. Cazul a fost raportat la Serviciul 112 în seara zilei de 31 octombrie, la ora 20:57. Potrivit informațiilor […]
Ieri
10:20
Un bărbat de 43 de ani din Chișinău a fost condamnat la 7 ani și 6 luni de închisoare de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru comiterea infracțiunii de vătămare gravă intenționată a integrității corporale, anunță Procuratura municipiului Chișinău. Incidentul s-a produs în noaptea de 7 iulie 2025, într-un sector al capitalei. Potrivit anchetei, inculpatul, […]
09:40
La Florești, vocea oamenilor contează. În cadrul forumului anual al Consiliului Raional de Participare, autoritățile locale, raionale și societatea civilă s-au reunit pentru a discuta cum pot fi create politici publice incluzive, care să răspundă nevoilor tuturor, în special ale grupurilor vulnerabile. FEODOSIA BUNESCU, directoarea Consiliului Raional de Participare, r-nul Florești: „Este vorba despre forumul […]
2 noiembrie 2025
17:00
Începând de luni, 3 noiembrie 2025, elevii din toate instituțiile de învățământ general din Republica Moldova revin în bănci, după o săptămână de vacanță de toamnă. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, perioada de odihnă, cuprinsă între 27 octombrie și 2 noiembrie, a avut scopul de a le oferi elevilor și profesorilor un răgaz de refacere […]
12:20
Un echipaj de carabinieri din cadrul Direcției regionale „Nord" a IGC a intervenit prompt după ce a observat un automobil care se deplasa haotic pe o stradă din municipiul Bălți. Mașina a fost trasă pe dreapta, iar în timpul discuției, carabinierii au simțit un miros puternic de alcool emanat de la șofer, confirmând suspiciunea că […]
12:10
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, felicită noul Guvern al Republicii Moldova # TV Nord
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a transmis un mesaj de felicitare noului Guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, și și-a exprimat disponibilitatea de a colabora pentru avansarea procesului de integrare europeană. Într-o postare publicată pe platforma X pe 1 noiembrie, Marta Kos a scris: „Călduroase felicitări noului guvern moldovean al prim-ministrului […]
11:20
Mai multe drone neidentificate au fost observate deasupra bazei militare Kleine-Brogel din Belgia, o instalație folosită de NATO, potrivit agenției dpa, citate de Agerpres. Incidentul a avut loc sâmbătă, 1 noiembrie 2025. „Sistemul de detectare funcționează. Au loc investigații", a scris pe platforma X ministrul belgian al apărării, Theo Francken, precizând că săptămâna viitoare va […]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
Conform prognozelor meteorologilor, ziua de duminică, 2 noiembrie 2025, aduce o încălzire ușoară a vremii, comparativ cu ziua precedentă. Temperaturile aerului se vor încadra între +7 și +17°C. Meteorologii anunță că de luni, la început de săptămână, vremea se va încălzi ușor, menținând un regim termic plăcut pentru începutul lunii noiembrie. Fii mai aproape de […]
09:20
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie: zece persoane rănite, doi suspecți arestați # TV Nord
Zece persoane au fost rănite grav, sâmbătă noaptea, în urma unui atac cu cuțitul produs într-un tren care circula între Doncaster și Londra King's Cross, relatează BBC. Poliția a anunțat că trenul a fost oprit la Huntingdon, unde doi bărbați au fost arestați, iar ancheta este sprijinită de ofițerii antiterorism. Nouă dintre victime se află […]
1 noiembrie 2025
15:40
Astăzi, 1 noiembrie, Republica Moldova marchează Ziua Radioului Național, sărbătoare dedicată unuia dintre cele mai vechi și mai credibile mijloace de comunicare în masă. Pe 1 noiembrie 1928, la Chișinău, a fost transmisă prima emisiune radio în limba română, moment care a deschis o nouă eră în informarea publicului. De atunci, radioul a devenit un […]
15:40
De luni, 3 noiembrie, începe înregistrarea pentru compensațiile la energie pentru sezonul rece 2025–2026 # TV Nord
Începând de luni, 3 noiembrie 2025, consumatorii casnici se pot înscrie pe platforma compensatii.gov.md pentru a beneficia de compensații la energie în perioada sezonului rece 2025–2026. Pentru întrebări legate de procesul de înregistrare, este disponibil numărul gratuit 0 8000 5000 al centrului de apel. Programul „Ajutor la contor" oferă sprijin gospodăriilor vulnerabile, prin Fondul de […]
14:20
Zborurile de pe aeroportul Berlin-Brandenburg au fost suspendate timp de aproape două ore, vineri seara, din cauza prezenței unor dronelor neautorizate în spațiul aerian. Decolările și aterizările au fost oprite între ora locală 20:08 și 21:58, iar numeroase curse au fost redirecționate către alte orașe germane, potrivit unui purtător de cuvânt al aeroportului. Poliția locală […]
13:40
De la sfârșitul lunii octombrie , informația din Registrul de stat al actelor juridice este complet digitalizată. Cetățenii pot depune cererile online, rapid și simplu, fără a mai fi nevoie de prezență fizică la ghișeu, de completări manuale sau de ore pierdute în rânduri. Noua soluție digitală a fost realizată la inițiativa Ministerului Justiției, în […]
12:00
Începând cu 1 noiembrie 2025, Republica Moldova devine membru cu drepturi depline al Convenției privind regimul de tranzit comun (CTC) și va aplica procedura de tranzit comun. Această aderare marchează un pas important spre integrarea economică și comercială a țării în spațiul european. Potrivit autorităților, aplicarea convenției va asigura o circulație mai ușoară și rapidă […]
09:20
Începând cu 1 noiembrie, opt deputați aleși pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) își depun mandatele parlamentare. Cinci dintre aceștia au fost desemnați membri ai noului Guvern condus de Alexandru Munteanu, învestit pe
31 octombrie 2025
18:50
Guvernul Munteanu a primit votul de încredere al Parlamentului. Integrarea europeană, prioritate absolută # TV Nord
Guvernul condus de Ion Munteanu a primit votul de încredere al deputaților, marcând începutul unui nou mandat executiv orientat ferm spre integrarea europeană a Republicii Moldova. În fața Parlamentului, premierul Munteanu a declarat că „direcția strategică proeuropeană nu este negociabilă”, subliniind că misiunea noului Cabinet este ca beneficiile aderării la Uniunea Europeană să fie resimțite […] Acest articol Guvernul Munteanu a primit votul de încredere al Parlamentului. Integrarea europeană, prioritate absolută a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:10
Tot mai mulți moldoveni cad în plasa promisiunilor de „îmbogățire rapidă” de pe internet. Clipurile care promit profituri uriașe, platformele care garantează „siguranță totală” sau concursurile cu „premii garantate” ascund tot mai des escrocherii bine puse la punct. Doar în ultimii doi ani, numărul celor păgubiți a explodat – de la 688 de cazuri în […] Acest articol /VIDEO/ Capcanele online care îți golesc buzunarul în câteva clickuri a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:40
Într-un colț luminos al Centrului Raional de Tineret din Sîngerei, Dorin Hadîrcă transformă fiecare zi într-o lecție despre curaj, empatie și demnitate. Aici, în mijlocul tinerilor, el nu doar organizează activități — ci construiește caractere, modelează încredere și demonstrează că dizabilitatea nu este o piedică, ci o altă formă de putere. DORIN HADÎRCĂ, șef-interimar al […] Acest articol /VIDEO/ Când limitele devi aripi. Dorin Hadîrcă – omul care inspiră o generație întreagă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:40
Tânăr de 20 de ani, condamnat la 4 ani de închisoare pentru un accident mortal produs fără permis de conducere # TV Nord
Un tânăr de 20 de ani din municipiul Chișinău a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis, după ce a provocat un accident rutier soldat cu decesul unui pieton de 70 de ani. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în urma investigațiilor efectuate de Procuratura […] Acest articol Tânăr de 20 de ani, condamnat la 4 ani de închisoare pentru un accident mortal produs fără permis de conducere a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:30
Un tur moto prin Europa trece adesea prin țări cu sisteme diferite de plată: „viniete” temporare (autocolante sau electronice), sectoare cu taxare pe distanță (autostrăzi cu taxă/concesionate, cu bariere sau recunoaștere electronică), poduri și tuneluri cu plată, precum și sisteme de plată automată (plată online, dispozitive precum Via Verde, Telepass etc.). Important: regulile și tarifele […] Acest articol Drumuri cu taxă în Europa: pe scurt pentru motocicliști a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță consumatorii despre retragerea de pe piață și rechemarea produsului alimentar „Ouă de găină pentru consum uman”, produs de compania SRL „Speranța”, din orașul Vulcănești, Republica Moldova. Decizia a fost luată după ce, în urma verificărilor de laborator efectuate la o hală de găini ouătoare care aparține operatorului economic, […] Acest articol Atenție! Ouă de consum contaminate cu Salmonella, retrase de pe piață a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:40
Rețea de traficanți de droguri destructurată în Chișinău: 9 kilograme de mefedronă ascunse în colete din Europa # TV Nord
Ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații (INI) au destructurat o rețea de traficanți de droguri care introducea substanțe narcotice pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul transportatorilor de colete din Europa. Operațiunea a fost realizată în comun cu ofițerii de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Ciocana, după mai bine de trei luni de […] Acest articol Rețea de traficanți de droguri destructurată în Chișinău: 9 kilograme de mefedronă ascunse în colete din Europa a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a declarat, în cadrul audierilor din Parlament, că nu are deocamdată o candidatură pentru funcția de bașcan al Unității Teritorial Autonome Găgăuzia în noul Cabinet de miniștri. Declarația a fost făcută după ce deputatul Alexandr Stoianoglo a întrebat de ce în lista propusă a Guvernului nu figurează bașcanul Găgăuziei, deși funcția […] Acest articol Bașcanul Găgăuziei, absent din lista noului Guvern. Explicația premierului Munteanu a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
Ce trebuie să facă toți șoferii începând cu 1 noiembrie. Regulă obligatorie pe drumurile din Moldova # TV Nord
Începând cu 1 noiembrie, toți conducătorii auto din Republica Moldova sunt obligați să circule cu luminile de întâlnire aprinse chiar și pe timp de zi, conform Regulamentului circulației rutiere. Măsura este valabilă până pe 31 martie și are drept scop sporirea vizibilității vehiculelor și reducerea riscului de accidente, mai ales în condițiile meteorologice dificile ale […] Acest articol Ce trebuie să facă toți șoferii începând cu 1 noiembrie. Regulă obligatorie pe drumurile din Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
EFSE consolidează parteneriatul cu Microinvest printr-un nou împrumut în valoare de 10 milioane EUR pentru a sprijini tranziția la o agricultură sustenabilă a producătorilor agricoli din Republica Moldova # TV Nord
Fondul European pentru Europa de Sud-Est (EFSE) își reafirmă misiunea de a susține dezvoltarea economică durabilă în Republica Moldova printr-un nou acord de finanțare oferit companiei Microinvest, liderul pieței de creditare nebancară din țară. Această nouă etapă a colaborării dintre EFSE și Microinvest vizează sprijinirea agriculturii sustenabile și întreprinderilor mici și mijlocii. Noua finanțare va […] Acest articol EFSE consolidează parteneriatul cu Microinvest printr-un nou împrumut în valoare de 10 milioane EUR pentru a sprijini tranziția la o agricultură sustenabilă a producătorilor agricoli din Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:30
/Adevărul din comentarii/ Ce comentarii au împânzit online-ul din Moldova după alegeri se propagă dezinformarea după alegerile parlamentare # TV Nord
LEONID DRAGUȘ, jurnalist TV Nord: Platformele online au devenit oglinda emoțiilor publice, mai ales în perioadele electorale. După alegerile parlamentare din Republica Moldova, spațiul digital a fost inundat de reacții, acuzații și teorii, un amestec de frustrare, neîncredere și polarizare.Comentariile utilizatorilor pe rețelele sociale nu mai sunt simple opinii, ci reflectă ecoul narațiunilor politice promovate […] Acest articol /Adevărul din comentarii/ Ce comentarii au împânzit online-ul din Moldova după alegeri se propagă dezinformarea după alegerile parlamentare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
Un atac masiv al forțelor ruse a lovit în noaptea trecută orașul Sumî, provocând distrugeri semnificative și rănirea a 15 persoane, printre care și patru copii. Potrivit Poliției ucrainene, toți cei răniți au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. În urma bombardamentului, au fost avariate o stație de alimentare cu combustibil, gara feroviară, o […] Acest articol /FOTO/ Atac devastator al rușilor asupra orașului Sumî: 15 răniți, printre care și copii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:10
Renato Usatîi, vicepreședinte al Comisiei pentru securitate, spune că renunță la cetățenia rusă # TV Nord
Renato Usatîi, noul vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, a declarat că a depus, împreună cu părinții săi, o solicitare de renunțare la cetățenia Federației Ruse. La emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8, politicianul a precizat că actele au fost depuse prin intermediul avocaților, însă procedura nu a fost finalizată […] Acest articol Renato Usatîi, vicepreședinte al Comisiei pentru securitate, spune că renunță la cetățenia rusă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
30 octombrie 2025
18:50
/VIDEO/ Doi frați din Dușmani dispăruți pe frontul rus. Ce spun rudele și consătenii despre Ruslan și Serghei Secrieru # TV Nord
Rudele îi credeau morți. Vorbim despre frații Ruslan și Serghei Secrieru din Dușmani, Glodeni, plecați de ani buni la muncă în Rusia care au dispărut fără urmă după ce au fost forțați să semneze un contract militar și trimiși pe frontul din Ucraina. Potrivit apropiaților, cei doi munceau în orașul Reazan, unde au fost reținuți […] Acest articol /VIDEO/ Doi frați din Dușmani dispăruți pe frontul rus. Ce spun rudele și consătenii despre Ruslan și Serghei Secrieru a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:40
Funcționarii postului vamal Leușeni au documentat recent două tentative de introducere a bunurilor fără a fi declarate la trecerea frontierei, pe sensul de intrare în țară. În primul caz, controlului de specialitate a fost supus un autoturism de model Audi, ce se deplasa din România, condus de un nerezident în vârstă de 47 de ani. […] Acest articol Tentative de transport ilicit de bunuri, contracarate la postul vamal Leușeni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:30
Prorectorul pentru digitalizare, Dinu Țurcanu, avertizează că manipularea în mediul online devine tot mai sofisticată, fiind alimentată de instrumente de inteligență artificială precum deepfake-uri, videofalsuri și voci sintetizate. El spune că mulți cetățeni nu au competențe digitale suficiente pentru a recunoaște informațiile false, ceea ce poate avea consecințe grave asupra societății. Specialistul îndeamnă oamenii să […] Acest articol Dinu Țurcanu: manipularea online devine tot mai periculoasă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
Un nou angajament pentru o economie mai verde: GGF și Microinvest semnează un nou acord de 10 milioane EUR pentru susținerea investițiilor verzi # TV Nord
Green for Growth Fund (GGF), fond dedicat promovării eficienței energetice și energiei regenerabile, anunță semnarea unui nou acord de finanțare în monedă națională în valoare de 10 milioane EUR cu Microinvest, liderul pieței de creditare nebancară din Republica Moldova. Colaborarea are drept obiectiv accelerarea investițiilor în soluții eficiente energetic în rândul consumatorilor și întreprinderilor locale, […] Acest articol Un nou angajament pentru o economie mai verde: GGF și Microinvest semnează un nou acord de 10 milioane EUR pentru susținerea investițiilor verzi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:50
Lituania menține închisă frontiera cu Belarus până la 30 noiembrie 2025 – avertizează ANTA # TV Nord
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional că Lituania prelungește suspendarea traficului rutier cu Republica Belarus până la 30 noiembrie 2025. Măsura a fost adoptată de Guvernul Lituaniei în cadrul ședinței din 29 octombrie 2025, ca urmare a evaluărilor privind riscurile de securitate la frontieră. Autoritățile lituaniene nu exclud o nouă […] Acest articol Lituania menține închisă frontiera cu Belarus până la 30 noiembrie 2025 – avertizează ANTA a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:00
Gigantul petrolier rus Lukoil a anunțat joi că a acceptat o ofertă de cumpărare din partea Gunvor Group pentru filiala sa internațională. Tranzacția ar putea deveni cea mai importantă vânzare de active corporative după ce, săptămâna trecută, Lukoil a fost vizată de sancțiuni impuse de Statele Unite, scrie realitatea.md. Gunvor, cu sediul central la Geneva, […] Acest articol Lukoil vinde filiala internațională către Gunvor, după impunerea sancțiunilor americane a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:50
STOP FALS! Serviciul Fiscal de Stat avertizează contribuabilii despre notificări false transmise în numele instituției # TV Nord
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) trage un semnal de alarmă privind circulația unor notificări false care imită documentele oficiale ale instituției. Potrivit autorității, unii contribuabili au primit mesaje privind presupusa obligație de achitare a impozitului pe venit, semnate abuziv în numele directoarei SFS, Olga Golban, și transmise printr-un operator de e-mail din Federația Rusă. Reprezentanții […] Acest articol STOP FALS! Serviciul Fiscal de Stat avertizează contribuabilii despre notificări false transmise în numele instituției a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:20
Academia GreenFields Moldova a debutat la Chișinău. Urmează 6 luni de formare și schimb de experiențe pentru agricultorii din Moldova # TV Nord
Chișinău, 29 octombrie 2025 – În cadrul evenimentului „Semănăm Cunoaștere, Culegem Sustenabilitate”, a fost lansat programul Academia GreenFields Moldova – o inițiativă dedicată agricultorilor din Republica Moldova care cultivă culturi de câmp și își doresc să facă tranziția către o agricultură regenerativă, eficientă și adaptată provocărilor climatice. Programul este implementat de EFSE, Microinvest și Amazag, […] Acest articol Academia GreenFields Moldova a debutat la Chișinău. Urmează 6 luni de formare și schimb de experiențe pentru agricultorii din Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
