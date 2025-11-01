Republica Moldova aplică procedura de tranzit comun din 1 noiembrie 2025

13:50

Un incident tragic a avut loc în raionul Florești, unde un copil și-a pierdut viața după ce a căzut într-o fântână. Echipajele de salvatori au intervenit prompt, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că, la ora 12:34, Serviciul 112 a fost alertat […]