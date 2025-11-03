/FOTO/ Bucurie la miezul nopții: o femeie din Soroca a născut în ambulanță, asistată de echipa PAMU Stoicani

16:30

Un cetățean al Republicii Turcia urmează să fie extrădat din Marea Britanie în Republica Moldova, după ce autoritățile britanice au aprobat demersul înaintat de Procuratura Generală a țării noastre. Acesta este învinuit de complicitate la omorul intenționat comis pe 10 iulie 2024, pe terasa unei cafenele din sectorul Râșcani al municipiului Chișinău. Potrivit Procuraturii Generale, […]