Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru fostul deputat Constantin Țuțu

Oficiul Cantemir al Procuraturii Cahul anunță condamnarea unui bărbat de 34 de ani, originar din raionul Cantemir, pentru omorul unui membru al familiei, comis cu deosebită cruzime. Instanța i-a stabilit o pedeapsă de 15 ani de închisoare. Potrivit acuzatorilor de stat, în iulie 2023, inculpatul se afla la domiciliul său împreună cu unchiul său. După […]