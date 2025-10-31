Rețea de traficanți de droguri destructurată în Chișinău: 9 kilograme de mefedronă ascunse în colete din Europa

09:20

Un grav accident rutier s-a produs în seara zilei de 27 octombrie pe traseul M14, în apropiere de satul Tabani, raionul Briceni. Un bărbat de 38 de ani, aflat la volanul unei camionete, ar fi pierdut controlul volanului, iar vehiculul a derapat de pe carosabil și s-a izbit violent într-un copac.