Elevii din Peresecina învață științele reale într-un laborator digital ultramodern
Good News, 29 octombrie 2025 12:10
La Liceul Teoretic „Alexandru Donici” din satul Peresecina, raionul Orhei, a fost inaugurat un laborator digital modern care oferă elevilor posibilitatea de a explora științele reale prin intermediul tehnologiei. Laboratorul… Articolul Elevii din Peresecina învață științele reale într-un laborator digital ultramodern apare prima dată în Good News.
• • •
Alte ştiri de Good News
Acum 15 minute
12:10
La Liceul Teoretic „Alexandru Donici” din satul Peresecina, raionul Orhei, a fost inaugurat un laborator digital modern care oferă elevilor posibilitatea de a explora științele reale prin intermediul tehnologiei. Laboratorul… Articolul Elevii din Peresecina învață științele reale într-un laborator digital ultramodern apare prima dată în Good News.
Acum 2 ore
10:30
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a anunțat că termenul-limită pentru depunerea cererilor la repartizarea autorizațiilor CEMT pentru anul 2026 a fost prelungit. Decizia vine ca urmare a necesității de a organiza concursul… Articolul Termenul pentru depunerea cererilor la autorizațiile CEMT 2026, prelungit apare prima dată în Good News.
Acum 4 ore
09:00
Un fermier din raionul Hâncești și-a schimbat complet abordarea, trecând de la metode tradiționale la tehnici moderne în agricultură ecologică. A început cu puțină suprafață cultivată, foarte puțină în comparație… Articolul De la sapă la tehnică modernă: Povestea unui agricultor ecologic din Hâncești apare prima dată în Good News.
Acum 24 ore
22:20
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a anunțat că termenul-limită pentru depunerea cererilor la repartizarea autorizațiilor CEMT pentru anul 2026 a fost prelungit. Decizia vine ca urmare a necesității de a organiza concursul… Articolul Termenul pentru depunerea cererilor la autorizațiile CEMT 2026, prelungit apare prima dată în Good News.
18:00
Tot mai multe femei din stânga Nistrului participă la programe dedicate dezvoltării competențelor digitale, menite să le ofere oportunități mai mari de angajare și implicare în mediul antreprenorial modern. Inițiativa… Articolul Femeile din stânga Nistrului îşi dezvoltă competenţele digitale apare prima dată în Good News.
16:40
Eugeniu Mihalcean a obținut medalia de argint la Campionatul Mondial U-23 de lupte libere, desfășurat la Novi Sad, Serbia, în categoria de greutate 86 kg. În finală, el a fost… Articolul Eugeniu Mihalcean devine vicecampion mondial la lupte libere apare prima dată în Good News.
16:00
Discipolii Școlii Sportive municipale nr. 12, au obținut rezultate remarcabile la Campionatul European de fotbal-tenis, desfășurat în perioada 22–27 octombrie 2025, în orașul Algyo, Ungaria. Sportivii noștri au urcat de… Articolul Tinerii fotbaliști-tenismeni din Chișinău cuceresc podiumul european apare prima dată în Good News.
15:10
Primăria Chișinău oferă până la 250.000 lei pentru tinerii care vor să-și lanseze afaceri # Good News
Primăria Chișinău, prin Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (CMDA), lansează un program dedicat tinerilor și migranților care doresc să transforme ideile în afaceri reale. Programul oferă finanțare de până la… Articolul Primăria Chișinău oferă până la 250.000 lei pentru tinerii care vor să-și lanseze afaceri apare prima dată în Good News.
13:40
Alexandru Munteanu anunță noii miniștri: Natalia Plugaru la Protecția Socială și Gheorghe Hajder la Mediu # Good News
Alexei Buzu, fost ministru al Muncii și Protecției Sociale, va prelua funcția de secretar general al Cancelariei de Stat în noul Guvern condus de Alexandru Munteanu. În locul său, Natalia… Articolul Alexandru Munteanu anunță noii miniștri: Natalia Plugaru la Protecția Socială și Gheorghe Hajder la Mediu apare prima dată în Good News.
Ieri
12:00
Beatrice, o fetiță de trei ani cu sindrom Down, trăiește într-o familie tânără și ambițioasă care a schimbat complet cursul vieții ei. Povestea Beatricei este un exemplu emoționant despre puterea… Articolul O familie tânără schimbă viața unei fetițe cu sindrom Down: povestea Beatricei apare prima dată în Good News.
11:00
În perioada 25–26 octombrie 2025, Căușeni a găzduit ultima etapă a Campionatului Moldovei de Autocross, un eveniment care a adus în prim-plan pasiunea pentru motorsport și curajul piloților. Traseul amenajat… Articolul Finala Campionatului Moldovei de Autocross: Viteză, spectacol și adrenalină la Căușeni apare prima dată în Good News.
09:10
Muzeul Etnografic împlinește 136 de ani și marchează aniversarea printr-un eveniment special # Good News
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, cea mai veche instituție muzeală din Republica Moldova, aniversează 136 de ani de la fondare. Cu această ocazie, muzeul organizează un eveniment dedicat… Articolul Muzeul Etnografic împlinește 136 de ani și marchează aniversarea printr-un eveniment special apare prima dată în Good News.
27 octombrie 2025
18:10
Primarii și autoritățile locale sunt parteneri esențiali ai Guvernului în implementarea politicilor publice și valorificarea oportunităților oferite de Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de candidatul desemnat la funcția de… Articolul Candidatul la șefia Guvernului promite colaborare strânsă cu autoritățile locale apare prima dată în Good News.
16:40
Renato Usatîi: Pentru ca cetățenii să cunoască mai mulți profesioniști din echipa Partidului Nostru, vom introduce mecanismul de rotație a deputaților! Partidul Nostru anunță o inițiativă fără precedent în politica… Articolul Partidul Nostru va introduce rotația deputaților în Parlament, anunță Renato Usatîi apare prima dată în Good News.
16:40
Locuitorii din Dobrogea vor avea o nouă zonă de agrement, cu sprijinul Primăriei Chișinău # Good News
Primăria Chișinău continuă să susțină inițiativele locuitorilor din suburbii pentru dezvoltarea infrastructurii. În satul Dobrogea, parte a suburbiei Sîngera, au început lucrările de amenajare a unei zone de odihnă și… Articolul Locuitorii din Dobrogea vor avea o nouă zonă de agrement, cu sprijinul Primăriei Chișinău apare prima dată în Good News.
16:30
Ion Ceban a anunțat că Primăria Chișinău își propune să lanseze o platformă prin care orice cetățean care dorește să realizeze un proiect municipal din proprie inițiativă să poată beneficia… Articolul Ion Ceban: Platformă pentru susținerea proiectelor municipale realizate de cetățeni apare prima dată în Good News.
15:10
Ion Ceban a declarat că este firesc ca Primarul General al Capitalei, care reprezintă aproape jumătate din populația țării și contribuie decisiv la bugetul de stat, să fie parte a… Articolul Ion Ceban: Primarul General trebuie să fie parte a Guvernului apare prima dată în Good News.
13:40
Turiștii străini descoperă Republica Moldova: „Îmi place mâncarea, oamenii, patrimoniul” # Good News
Republica Moldova devine o destinație tot mai atractivă pentru turiștii străini. În prima jumătate a anului 2025, peste 37.000 de vizitatori au ajuns în țară, ceea ce reprezintă o creștere… Articolul Turiștii străini descoperă Republica Moldova: „Îmi place mâncarea, oamenii, patrimoniul” apare prima dată în Good News.
13:40
Conform unei decizii unilaterale a conducerii întreprinderii „Apă-Canal Bălți”, începând cu 1 octombrie, locuitorii orașului Bălți sunt obligați să plătească câte 2,5 lei pentru fiecare chitanță la achitarea facturilor. Această… Articolul Primarul Bălți acuză „Apă-Canal” de furt deschis de la consumatori apare prima dată în Good News.
13:10
Ion Ceban a declarat că numirile în funcții nu trebuie făcute de fațadă și nici coordonate din umbră, subliniind că Republica Moldova are nevoie de profesioniști, nu de membri de… Articolul Numirile în funcții trebuie să fie pentru profesioniști, nu pentru partid apare prima dată în Good News.
12:50
Viceprimarul capitalei și deputatul Blocului ALTERNATIVA, Olga Ursu, participă astăzi la întrevederea primarilor din țară cu candidatul desemnat la funcția de prim-ministru. Olga Ursu a subliniat că autoritatea centrală trebuie… Articolul Olga Ursu participă la întâlnirea primarilor cu candidatul la funcția de prim-ministru apare prima dată în Good News.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
În acest sfârșit de săptămână, Esplanada Palatului Culturii din Iași a găzduit evenimentul „Patrimoniul Cultural Imaterial fără frontiere”, reunind peste 40 de meșteșugari din România și Republica Moldova. Această manifestare… Articolul Meșteșuguri tradiționale din Moldova: Întâlnire culturală la Iași apare prima dată în Good News.
10:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a organizat o lecție de educație financiară pentru elevii din clasele X–XII ai Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Tiraspol. Evenimentul, desfășurat în format online, a… Articolul BNM aduce educația financiară în școlile din Tiraspol apare prima dată în Good News.
24 octombrie 2025
19:10
80 de ani de la fondarea ONU: Moldova și Chișinău sărbătoresc valorile păcii și cooperării # Good News
Astăzi se marchează 80 de ani de la înființarea Organizației Națiunilor Unite, un simbol global al păcii, cooperării și respectului pentru drepturile omului. Republica Moldova este membră a ONU din… Articolul 80 de ani de la fondarea ONU: Moldova și Chișinău sărbătoresc valorile păcii și cooperării apare prima dată în Good News.
17:40
Primarul Drochiei explică procesul de amalgamare voluntară: „Primăriile nu se închid, angajații își păstrează locurile de muncă” # Good News
Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu (Partidul Nostru), a venit cu explicații profesioniste și bine argumentate privind proiectul de decizie referitor la inițierea procesului de amalgamare voluntară a orașului Drochia cu… Articolul Primarul Drochiei explică procesul de amalgamare voluntară: „Primăriile nu se închid, angajații își păstrează locurile de muncă” apare prima dată în Good News.
16:00
Chișinău: Primul strat de asfalt a fost așternut pe drumul de acces din curtea străzii Paris 40 # Good News
În sectorul Buiucani, municipiul Chișinău, primul strat de asfalt a fost așternut pe drumul de acces din curtea blocului situat pe strada Paris 40. Urmează aplicarea celui de-al doilea strat… Articolul Chișinău: Primul strat de asfalt a fost așternut pe drumul de acces din curtea străzii Paris 40 apare prima dată în Good News.
14:40
În data de 24 octombrie 2025, președintele Republicii Moldova a semnat Decretul nr. 412-X privind conferirea distincțiilor de stat unor scriitori și critici literari pentru merite deosebite în dezvoltarea literaturii,… Articolul Scriitori și critici literari din Republica Moldova, decorați cu distincții de stat apare prima dată în Good News.
13:00
Întreprinderea Poșta Moldovei a pus astăzi în circulație o marcă poștală specială, cu ocazia celebrării a 80 de ani de la înfiinţarea Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU). Emisiunea filatelică, concepută pentru… Articolul Marcă filatelică specială: Poșta Moldovei marchează 80 de ani de la fondarea ONU apare prima dată în Good News.
11:30
Primarul Alexandr Petkov (Partidul Nostru), la summitul internațional „SMART Technologies for Innovation”: Bălțiul va fi parte activă a rețelei de orașe inovative! Colaborarea transfrontalieră între orașele din Moldova, România, Polonia,… Articolul Alexandr Petkov: „Bălțiul va fi parte activă a rețelei de orașe inovative” apare prima dată în Good News.
10:00
Municipiul Bălți a devenit, pentru câteva zile, centrul regional al inovației și tehnologiilor inteligente, găzduind un summit internațional dedicat digitalizării, energiei verzi și dezvoltării urbane moderne. La eveniment au participat… Articolul Inovație și digitalizare: Summit internațional organizat la Bălți apare prima dată în Good News.
23 octombrie 2025
19:00
Mesaj de unitate și solidaritate: Arbori plantați în Parcul Catedralei Mitropolitane de Primăria Chișinău și diplomați # Good News
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, împreună cu reprezentanții misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova și ai organizațiilor internaționale, au plantat peste 80 de arbori cu balot, de diferite specii,… Articolul Mesaj de unitate și solidaritate: Arbori plantați în Parcul Catedralei Mitropolitane de Primăria Chișinău și diplomați apare prima dată în Good News.
17:40
La Campionatul Balcanic de box pentru juniori, tineret și seniori, desfășurat în perioada 14–19 octombrie 2025 în orașul Pale, Serbia, echipa națională a Republicii Moldova a obținut cinci medalii, consolidându-și… Articolul Boxerii moldoveni cuceresc cinci medalii la Campionatul Balcanic din Serbia apare prima dată în Good News.
17:30
Renato Usatîi: „Un Guvern eficient se formează din specialiști, nu din interese de partid” # Good News
Renato Usatîi: Guvernul trebuie format nu pe criterii politice, ci din profesioniști, chiar și din partide extraparlamentare! Pentru ca Republica Moldova să înregistreze schimbări reale și durabile, noul Guvern trebuie… Articolul Renato Usatîi: „Un Guvern eficient se formează din specialiști, nu din interese de partid” apare prima dată în Good News.
16:10
Municipiul Chișinău continuă campania anuală de salubrizare „Curățenia generală de toamnă”, desfășurată în perioada 15 septembrie – 30 noiembrie 2025. În cadrul acestei campanii, autoritățile locale și întreprinderile municipale de… Articolul Chișinăul continuă „Curățenia generală de toamnă”: Peste 3.000 m³ de deșeuri colectate apare prima dată în Good News.
14:30
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 6–7 noiembrie 2025. Anunțul a fost făcut de speakerul Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, în cadrul… Articolul Roberta Metsola va susține un discurs în Parlamentul Republicii Moldova în noiembrie apare prima dată în Good News.
13:00
Ion Ceban: Strada Maria Drăgan, complet reabilitată – o arteră importantă pentru locuitorii sectorului Ciocana Pe strada Maria Drăgan din sectorul Ciocana al Capitalei s-au finalizat lucrările de reparație a carosabilului. Primarul general Ion Ceban a… Articolul Ion Ceban: Intervenim constant în toate sectoarele orașului pentru drumuri mai bune apare prima dată în Good News.
11:40
Guvernul ar putea fi investit până la sfârșitul săptămânii viitoare, a anunțat deputata PAS Doina Gherman. Potrivit acesteia, procesul de consultări politice și de formare a echipei executivului condus de… Articolul Gherman: „Până la sfârșitul săptămânii viitoare vom avea un Guvern investit” apare prima dată în Good News.
10:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu o delegație a Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, aflată… Articolul Maia Sandu s-a întâlnit cu o delegație a Parlamentului Regatului Unit apare prima dată în Good News.
22 octombrie 2025
21:40
Ion Ceban: „Sare pe rană pentru Igor Grosu când vorbești despre capturarea instituțiilor statului” # Good News
Ion Ceban: „Sare pe rană pentru Igor Grosu când întrebi despre capturarea politică a instituțiilor statului” Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a lansat critici dure la adresa președintelui Parlamentului, Igor Grosu,… Articolul Ion Ceban: „Sare pe rană pentru Igor Grosu când vorbești despre capturarea instituțiilor statului” apare prima dată în Good News.
21:40
Regatul Unit își întărește parteneriatul cu Republica Moldova, oferind sprijin în domeniile apărării, reformei instituționale, rezilienței societale și combaterii dezinformării. Asistența britanică include susținerea Centrului StratCom, instituție esențială în prevenirea… Articolul Moldova consolidează cooperarea cu Regatul Unit în domeniul apărării apare prima dată în Good News.
21:30
Ion Ceban: „La Chișinău nu avem restanțe la salarii și nu semnăm contracte secrete care pun povara pe cetățeni” Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că administrația capitalei gestionează… Articolul Ion Ceban: „La Chișinău se muncește corect și transparent, fără restanțe la salarii” apare prima dată în Good News.
18:00
Învățătoarea Lumința Duminică a fost desemnată Pedagogul Anului 2025, recunoaștere pentru contribuția sa remarcabilă la educația copiilor și implicarea activă în dezvoltarea procesului de învățământ. Premiul a fost acordat în cadrul unei ceremonii… Articolul Învățătoarea Lumința Duminică, desemnată Pedagogul Anului 2025 apare prima dată în Good News.
17:40
Un summit cu privire la extinderea Uniunea Europene îi va reuni pe liderii țărilor candidate și ai celor comunitare, pe 4 noiembrie, la Bruxelles. Evenimentul va fi organizat de postul… Articolul Un Summit dedicat extinderii UE, organizat pe 4 noiembrie la Bruxelles apare prima dată în Good News.
16:20
Renato Usatîi, președintele fracțiuni parlamentare „Partidul Nostru”: Îmi doresc un Parlament nou, în care să fie susținute inițiativele atât ale guvernării, cât și ale opoziției! Renato Usatîi, președintele fracțiunii parlamentare… Articolul Renato Usatîi: Partidul Nostru va susține inițiativele bune ale guvernării și opoziției apare prima dată în Good News.
16:00
Luptătorul moldovean de stil greco-roman, Vitalie Eriomenco, a cucerit medalia de argint la Campionatele Mondiale de tineret „Under 23”, desfășurate la Novi Sad, Serbia. În finala categoriei de până la… Articolul Vitalie Eriomenco, vicecampion mondial la categoria „sub 23 de ani“ apare prima dată în Good News.
15:10
Fracțiunea Blocului ALTERNATIVA, condusă de Ion Ceban, a anunțat că va pleda în Parlament pentru depolitizarea instituțiilor statului și stoparea presiunilor politice. Deputații din Blocul ALTERNATIVA și-au exprimat angajamentul ferm… Articolul Ion Ceban: Blocul ALTERNATIVA va pleda pentru depolitizarea instituțiilor statului apare prima dată în Good News.
14:40
Fracțiunea Blocului ALTERNATIVA a anunțat că va fi vocea poporului în Parlamentul Republicii Moldova și că va acționa exclusiv în interesele cetățenilor și ale statului. Reprezentanții formațiunii susțin că vor constitui o… Articolul Blocul ALTERNATIVA promite să fie vocea poporului în Parlament apare prima dată în Good News.
13:20
Primarul capitalei Republicii Moldova, Ion Ceban, a transmis un mesaj deputaților noului Parlament, subliniind responsabilitatea acestora față de cetățeni. „Sunt primarul capitalei Republicii Moldova, unde locuiesc aproximativ 1 milion de oameni,… Articolul Ceban: Administrațiile publice continuă să slujească cetățenilor, în ciuda presiunilor apare prima dată în Good News.
13:10
Deputatul din noul Parlament a transmis un mesaj puternic colegilor săi, amintindu-le că votul cetățenilor a fost un act de încredere pentru a reprezenta interesele oamenilor, nu ale partidelor. În cadrul mesajului,… Articolul Apel la curaj în Parlament: Reprezentați interesele oamenilor, nu ale partidului apare prima dată în Good News.
13:00
Consiliul European a aprobat asocierea Elveția la mai multe programe-cheie ale Uniunea Europeană, inclusiv Orizont Europa, Euratom Cercetare şi Formare, ITER/Fuziune pentru Energie, Europa Digitală, Erasmus+ şi EU4Health. Ministra afacerilor… Articolul UE dă undă verde pentru asocierea Elveției la programe-cheie europene apare prima dată în Good News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.