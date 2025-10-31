ȘTIRI cu Natalia Catan din 31.10.2025, ora 17:00

19:50

Europa trebuie să crească, extinderea UE nu este un act de caritate, ci de securitate, pentru că amenințările hibride nu se opresc la frontiera Spațiului Schengen. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, care a susținut astăzi un discurs la Forumul Păcii de la Paris. Șefa statul a specificat că prin integrarea democrațiilor aflate în […]