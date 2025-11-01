Femei din raionul Ungheni vor deschide creșe familiale cu sprijinul Organizației Internaționale a Muncii
Vocea Basarabiei, 1 noiembrie 2025 10:00
Mai multe femei din raionul Ungheni vor amenaja creșe de tip familial în propriile locuințe sau în spații închiriate, pentru îngrijirea copiilor cu vârste de până la trei ani. Fiecare dintre ele a primit un grant de 40.000 de lei pentru a-și transforma ideea în realitate. Inițiativa face parte dintr-un program implementat de Organizația Internațională […] Articolul Femei din raionul Ungheni vor deschide creșe familiale cu sprijinul Organizației Internaționale a Muncii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Femei din raionul Ungheni vor deschide creșe familiale cu sprijinul Organizației Internaționale a Muncii # Vocea Basarabiei
Mai multe femei din raionul Ungheni vor amenaja creșe de tip familial în propriile locuințe sau în spații închiriate, pentru îngrijirea copiilor cu vârste de până la trei ani. Fiecare dintre ele a primit un grant de 40.000 de lei pentru a-și transforma ideea în realitate. Inițiativa face parte dintr-un program implementat de Organizația Internațională […] Articolul Femei din raionul Ungheni vor deschide creșe familiale cu sprijinul Organizației Internaționale a Muncii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum o oră
09:30
USMF „Nicolae Testemițanu” modernizează procesul de instruire cu 41 de ecografe portabile de ultimă generație # Vocea Basarabiei
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a achiziționat un lot de 41 de ecografe portabile performante, care vor fi distribuite mai multor catedre și clinici universitare. Noile echipamente vor fi utilizate în procesul de instruire a studenților și medicilor rezidenți, contribuind la îmbunătățirea formării practice, transmite MOLDPRES. Două dintre ecografe au fost […] Articolul USMF „Nicolae Testemițanu” modernizează procesul de instruire cu 41 de ecografe portabile de ultimă generație apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 2 ore
09:20
Întreprinderea socială a Tatianei Yascova din Tiraspol oferă o a doua șansă prin educație și inovație # Vocea Basarabiei
Întreprinderea socială fondată la Tiraspol de antreprenoarea Tatiana Yascova ajută persoanele aflate în momente de răscruce să-și dezvolte competențele în opt domenii moderne de bază. Centrul oferă programe de instruire în web-design, design grafic, design interior, management de proiecte și inteligență artificială, contribuind astfel la reintegrarea profesională și socială a cursanților. Potrivit fondatoarei, la centru […] Articolul Întreprinderea socială a Tatianei Yascova din Tiraspol oferă o a doua șansă prin educație și inovație apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 12 ore
21:40
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 31.10.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:40
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 31.10.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
21:10
Parlamentul de la Chișinău a luat act, în ședința de astăzi, de demisia a opt deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Cinci dintre aceștia au renunțat la mandat după ce au devenit membri ai noului Guvern. Astfel, Vladimir Bolea va activa, în continuare, în funcția de vicepremier, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, iar Mihai Popșoi – în […] Articolul Opt deputați PAS pleacă din Parlamentul de la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:40
Premierul Alexandru Munteanu: „Să ne unim forțele pentru binele, prosperitatea și parcursul european al Republicii Moldova” # Vocea Basarabiei
Premierul Alexandru Munteanu a mulțumit deputaților Parlamentului Republicii Moldova pentru sprijinul acordat programului de guvernare și pentru încrederea oferită întregii echipe. El a subliniat într-un mesaj publicat pe Facebook că „este o mare onoare pentru mine să pot servi țara”. „Ne vom concentra pe creșterea economică și continuarea direcției noastre strategice – aderarea Republicii Moldova […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu: „Să ne unim forțele pentru binele, prosperitatea și parcursul european al Republicii Moldova” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:20
Ceremonia oficială de depunere a jurământului de către noul Cabinet de miniștri, condus de premierul Alexandru Munteanu, va avea loc sâmbătă, 1 noiembrie, la sediul Președinției Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat emis de instituția prezidențială, evenimentul va începe la ora 10:00. La ceremonie va participa și președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. Menționăm că […] Articolul Noul Guvern va depune sâmbătă, 1 noiembrie, jurământul de învestire apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Guvernul Munteanu a obținut votul de încredere al Parlamentului Republicii Moldova # Vocea Basarabiei
Parlamentul Republicii Moldova a acordat astăzi, 31 octombrie, vot de încredere Guvernului condus de Alexandru Munteanu. Proiectul a fost aprobat cu votul a 55 de deputați. Astfel, în noul Guvern va fi condus de premierul Alexandru Munteanu. Acesta are cinci vicepremieri: Eugen Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și […] Articolul Guvernul Munteanu a obținut votul de încredere al Parlamentului Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile pentru traversarea ilegală a frontierei și pentru corupere, ca urmare a recursului depus de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Procurorii au depus un recurs la Curtea de Apel Chișinău — secția Centru în contextul în care, inițial, […] Articolul Constantin Țuțu, arest preventiv pentru încă 30 de zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
Directorul Liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile # Vocea Basarabiei
Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic, reținuți pentru fapte de corupție, au fost plasați, vineri, în arest preventiv pentru 30 de zile. „Judecătoria Ciocana a decis aplicarea arestului preventiv în privința celor 2 persoane reținute, în dosarul de corupție de la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău. Acestea au fost […] Articolul Directorul Liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:40
Germania a donat echipamente moderne de securitate cibernetică în valoare de peste 1,3 milioane de euro Poliției Naționale din Republica Moldova. Pachetul oferit include echipamente hardware performante, soluții software avansate, licențe, suport tehnic și instruire specializată pentru implementarea integrală a sistemelor. Valoarea totală a donației este de 1,355 milioane de euro. Noile tehnologii asigură o […] Articolul Germania, donație de echipamente pentru Poliția din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
(FOTO) Trei săli de conferințe de la Universitatea de Stat din Moldova, renovate cu sprijinul DRRM # Vocea Basarabiei
Trei săli de conferințe de la Institutul de Zoologie al Universitatea de Stat din Moldova au fost modernizate cu sprijinul Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României. Sălile au fost dotate cu echipamente tehnice performante, care vor fi utilizate de Institutul de Zoologie, de Institutul de Ecologie și Geografie și de […] Articolul (FOTO) Trei săli de conferințe de la Universitatea de Stat din Moldova, renovate cu sprijinul DRRM apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
În ce condiții ar putea viitorul premier să își prezinte demisia de onoare? Răspunsul lui Alexandru Munteanu # Vocea Basarabiei
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a declarat că este dispus să își prezinte demisia de onoare în cazul în care noul Guvern de la Chișinău nu va reuși să înfăptuiască integrarea europeană până în 2028. În cadrul dezbaterilor pe marginea programului de guvernare, Alexandru Munteanu a fost întrebat dacă ar fi dispus […] Articolul În ce condiții ar putea viitorul premier să își prezinte demisia de onoare? Răspunsul lui Alexandru Munteanu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
Doi lideri locali ai fostului partid „Șor”, condamnați la 4 ani de închisoare cu suspendare # Vocea Basarabiei
Șefii Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului partid „Șor” au fost condamnați la 4 ani de închisoare cu suspendare pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat. O decizie în acest sens a fost luată joi, 30 octombrie, de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. „Instanța […] Articolul Doi lideri locali ai fostului partid „Șor”, condamnați la 4 ani de închisoare cu suspendare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:50
Remorca unui TIR, cuprinsă de flăcări la Bălți: Pompierii au intervenit rapid și au lichidat incendiul # Vocea Basarabiei
Pompierii din municipiul Bălți au intervenit astăzi, 31 octombrie, pentru a stinge un incendiu care a cuprins remorca unui autocamion. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 11:46, iar la fața locului au fost mobilizate patru echipe de intervenție. Acolo, salvatorii au stabilit că arde […] Articolul Remorca unui TIR, cuprinsă de flăcări la Bălți: Pompierii au intervenit rapid și au lichidat incendiul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Atenție! Șoferii, obligați să circule cu faza scurtă a farurilor și pe timp de zi # Vocea Basarabiei
Poliția Republicii Moldova informează că în perioada 1 noiembrie – 31 martie, inclusiv conform Regulamentului circulației rutiere, toți șoferii sunt obligați să circule și pe timp de zi cu lumina de întâlnire conectată la mașini. Scopul acestei măsuri este sporirea vizibilității vehiculelor în trafic și reducerea riscului de accidente, mai ales în condițiile meteo specifice […] Articolul Atenție! Șoferii, obligați să circule cu faza scurtă a farurilor și pe timp de zi apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Alexandru Munteanu: Problema R. Moldova nu este lipsa banilor, ci modul în care îi folosește # Vocea Basarabiei
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat în plenul Parlamentului că Republica Moldova se confruntă, pentru prima dată în istoria sa, nu cu lipsa resurselor financiare, ci cu provocarea de a le folosi eficient și rațional. „Problema noastră nu este insuficiența banilor. E prima oară, de fapt, în istoria țării noastre când ne confruntăm nu cu […] Articolul Alexandru Munteanu: Problema R. Moldova nu este lipsa banilor, ci modul în care îi folosește apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a declarat că nu este adeptul unor acțiuni dure față de regiunea transnistreană și optează în principal pentru rezolvarea problemelor economice pentru reglementare. „Unica soluție este cea economică, iar noua guvernare va fi deschisă pentru soluționarea acestei probleme”, a tranșat premierul desemnat în discursul său de prezentare […] Articolul Alexandru Munteanu: Problema transnistreană trebuie rezolvată economic apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Nicu Popescu renunță la mandatul de deputat: „Voi contribui în continuare la procesul de aderare” # Vocea Basarabiei
Nicu Popescu, ales deputat pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a anunțat că renunță la mandatul său parlamentar și acceptă funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. „Pentru a contribui în continuare la procesul de aderare la UE și la consolidarea sprijinului european pentru Republica Moldova, renunț la mandatul de deputat […] Articolul Nicu Popescu renunță la mandatul de deputat: „Voi contribui în continuare la procesul de aderare” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
(FOTO) Reformele economice din R. Moldova, discutate de președinta Maia Sandu și comisara europeană Maria Luís Albuquerque # Vocea Basarabiei
Comisara europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și a Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, a avut o întrevedere cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Părțile au reconfirmat parteneriatul solid dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, bazat pe valori comune, încredere și angajamentul pentru o economie modernă, rezilientă și orientată spre oameni. „În centrul dialogului s-a […] Articolul (FOTO) Reformele economice din R. Moldova, discutate de președinta Maia Sandu și comisara europeană Maria Luís Albuquerque apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Alexandru Munteanu: „Vă promit că voi fi un prim-ministru care ascultă, respectă și lucrează, nu unul populist” # Vocea Basarabiei
Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a susținut astăzi un discurs în plenul Parlamentului de la Chișinău, în cadrul căruia a cerut votul de încredere pentru Cabinetul său de miniștri și pentru programul de guvernare intitulat: „UE, PACE, DEZVOLTARE”. El a subliniat că programul său de guvernare este orientat spre creșterea economică, eficiență […] Articolul Alexandru Munteanu: „Vă promit că voi fi un prim-ministru care ascultă, respectă și lucrează, nu unul populist” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
Nicu Popescu, numit în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi, 31 octombrie, decretul privind numirea lui Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. „Emisarul special pentru afaceri europene și parteneriate strategice are mandatul de a consolida sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, de a avansa dimensiunea politică a procesului […] Articolul Nicu Popescu, numit în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Alexandru Munteanu cere astăzi votul de încredere al Parlamentului pentru Guvernul său # Vocea Basarabiei
Premierul desemnat Alexandru Munteanu merge astăzi în Parlament, împreună cu echipa sa guvernamentală, pentru a prezenta programul de activitate și a solicita votul de încredere al deputaților. Ședința legislativului este programată pentru ora 10:00, transmite IPN. Potrivit Constituției, premierul desemnat cere votul de încredere asupra programului de guvernare și asupra întregii liste a cabinetului de […] Articolul Alexandru Munteanu cere astăzi votul de încredere al Parlamentului pentru Guvernul său apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Ucraina va relua importurile de gaze din Grecia prin conducta Transbalcanică în noiembrie # Vocea Basarabiei
Ucraina intenționează să reia, în luna noiembrie, importurile de gaze naturale din Grecia prin conducta Transbalcanică, în contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice naționale. Anunțul a fost făcut joi de firma de consultanță ExPro. Potrivit sursei, aproximativ 55% din producția internă de gaze a Ucrainei a fost afectată de bombardamentele din octombrie, ceea ce […] Articolul Ucraina va relua importurile de gaze din Grecia prin conducta Transbalcanică în noiembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:20
Maia Sandu, mesaj la 33 de ani de la trecerea în eternitate a lui Ion și a Doinei Aldea-Teodorovici: „Avem datoria să le ducem visul mai departe” # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adus un omagiu artiștilor Ion și Doina Aldea-Teodorovici, la 33 de ani de la trecerea lor în eternitate. Șefa statului a subliniat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, rolul esențial al celor doi mari artiști în procesul de renaștere națională. „Astăzi se împlinesc 33 de ani fără Doina […] Articolul Maia Sandu, mesaj la 33 de ani de la trecerea în eternitate a lui Ion și a Doinei Aldea-Teodorovici: „Avem datoria să le ducem visul mai departe” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:20
Articolul ȘTIRI cu Diana Țurcanu, 30.10.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:10
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 30.10.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că retrage de pe piață un lot de ouă de găină comercializat de compania „Speranța”. Potrivit ANSA, în urma verificărilor de laborator efectuate la o hală de găini, care aparține acestei companii, în probele de materii fecale a păsărilor s-a identificat bacteria Salmonella Enteritidis. Lotul vizat are marcajul pe […] Articolul În atenția consumatorilor: Un lot de ouă de găină, retras din comerț apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
Republica Moldova, parte a Grupului de experți la nivel înalt privind Fortificarea Rezilienței în Europa de Est # Vocea Basarabiei
Republica Moldova a devenit parte a Grupului la nivel înalt de experți privind fortificarea rezilienței în Europa de Est (HLEG). Acest format reunește experți din țări membre ale Uniunii Europene, precum și din state candidate la aderare, care oferă asistență pentru alinierea legislațiilor naționale la prevederile Regulamentului UE privind serviciile digitale (DSA), dar și pentru […] Articolul Republica Moldova, parte a Grupului de experți la nivel înalt privind Fortificarea Rezilienței în Europa de Est apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
Polonia amână redeschiderea frontierei sale cu Belarus, în semn de solidaritate cu Lituania # Vocea Basarabiei
Polonia a anunțat joi că cel puțin până la jumătatea lunii noiembrie nu va redeschide mai multe puncte de trecere a frontierei sale cu Belarus, aliat apropiat al Rusiei, în semn de solidaritate cu Lituania, pe fondul creșterii îngrijorărilor legate de securitate după pătrunderea în spațiul aerian lituanian a unor baloane folosite la contrabanda cu […] Articolul Polonia amână redeschiderea frontierei sale cu Belarus, în semn de solidaritate cu Lituania apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
În perioada 31 octombrie – 1 noiembrie, traficul pe șoseaua Hâncești din municipiul Chișinău va fi suspendat parțial din cauza lucrărilor de reparație a carosabilului. Astfel, vineri, 31 octombrie, între orele 09:00–20:00, traficul rutier va fi suspendat parțial (pe benzi), pe direcția spre centrul orașului, până la intersecția cu strada Sihastrului. Sâmbătă, 1 noiembrie, în […] Articolul Traficul rutier pe șoseaua Hâncești va fi suspendat parțial apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Comisar UE: Băncile din R. Moldova trebuie să opereze pe principii de piață, nu pe seama bugetului # Vocea Basarabiei
Statul nu este obligat să salveze băncile comerciale din contul contribuabililor la bugetul țării, pentru că acestea trebuie să lucreze pe principii de piață. Declarația îi aparține comisarului european pentru servicii financiare și uniunea economiilor și a investițiilor, Maria Luís Albuquerque. Oficiala a subliniat că Republica Moldova este obligată să alinieze sectorul financiar în conformitate […] Articolul Comisar UE: Băncile din R. Moldova trebuie să opereze pe principii de piață, nu pe seama bugetului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
O tânără de 22 de ani, originară din Ucraina, bănuită de escrocherii online în Republica Moldova, a fost reținută de polițiștii din Chișinău. Suspecta este vizată în nouă dosare penale, iar prejudiciul cauzat victimelor este estimat la peste 2 000 000 de lei. Ea a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile, iar […] Articolul (VIDEO) Tânără din Ucraina, reținută la Chișinău pentru escrocherii online apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
Aprofundarea cooperării economice și financiare dintre R. Moldova și UE, subiect de discuții la Chișinău # Vocea Basarabiei
Aprofundarea cooperării economice și financiare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, în contextul procesului de integrare europeană și al reformelor menite să modernizeze economia statului, a fost unul dintre subiectele discutate astăzi de premierul Dorin Recean și Maria Luís Albuquerque, comisara europeană pentru Servicii Financiare, Uniunea Economiilor și a Investițiilor, aflată într-o vizită la Chișinău. […] Articolul Aprofundarea cooperării economice și financiare dintre R. Moldova și UE, subiect de discuții la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Maia Sandu, mesaj la 33 de ani de la trecerea în eternitate a lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici: „Avem datoria să le ducem visul mai departe” # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adus un omagiu artiștilor Ion și Doina Aldea-Teodorovici, la 33 de ani de la trecerea lor în eternitate. Șefa statului a subliniat într-o postare pe pagina sa de Facebook rolul esențial al celor doi mari artiști rolul esențial în procesul de renaștere națională. „Astăzi se împlinesc 33 de ani […] Articolul Maia Sandu, mesaj la 33 de ani de la trecerea în eternitate a lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici: „Avem datoria să le ducem visul mai departe” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Douăsprezece comisii permanente vor activa în noul Parlament de la Chișinău: Una va fi responsabilă de integrarea europeană # Vocea Basarabiei
În noul Parlament de la Chișinău au fost constituite 12 comisii permanente, cu una mai mult comparativ cu legislatura trecută. Noua comisie va fi responsabilă de domeniul integrării europene. Astfel, Comisia pentru integrare europeană este formată din 11 membri și va fi condusă de deputatul Marcel Spatari. Aceasta a fost creată pentru a accelera procesul de aderare […] Articolul Douăsprezece comisii permanente vor activa în noul Parlament de la Chișinău: Una va fi responsabilă de integrarea europeană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:50
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, aflat în arest preventiv, susține că își va demonstra nevinovăția în fața acuzațiilor, pe care le califică drept politice. Într-un mesaj postat pe rețele sale de socializare, Plahotniuc s-a plâns pe faptul că dosarul în care este învinuit este unul voluminos – de 97 de volume, fiecare a câte 300-400 […] Articolul Vlad Plahotniuc din arest acuză presiuni politice asupra părților din proces apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
Ministerul Apărării de la Chișinău: Nu au fost detectate survoluri neautorizate ale spațiului aerian al R. Moldova # Vocea Basarabiei
Ministerul Apărării de la Chișinău informează că sistemele de monitorizare a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale a Republicii Moldova nu au detectat survoluri ale spațiului aerian al Republicii Moldova. Precizarea a fost făcută în contextul în care în această dimineață pe unele canale Telegram au apărut informații privind presupusă încălcare a spațiului aerian al […] Articolul Ministerul Apărării de la Chișinău: Nu au fost detectate survoluri neautorizate ale spațiului aerian al R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:50
Gigantul petrolier rus „Lukoil” a anunțat joi că a acceptat o ofertă din partea multinaționalei „Gunvor Group” pentru achiziționarea filialei sale internaționale, într-o tranzacție care ar constitui cea mai semnificativă vânzare de active corporative de la impunerea sancțiunilor americane asupra companiei, săptămâna trecută. „Gunvor Group” este o companie înregistrată în Cipru, cu birouri comerciale în […] Articolul Lukoil va fi achiziționată de Gunvor Group, după sancțiunile SUA apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
Ministerul Educației și Cercetării, reacție după perchezițiile CNA la Liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinău: „Condamnă ferm orice formă de corupție în sistemul educațional” # Vocea Basarabiei
Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu presupusele fapte de corupție investigate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) la Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău. „MEC condamnă ferm orice formă de corupție în sistemul educațional și își exprimă deplina susținere pentru acțiunile instituțiilor de drept menite să asigure respectarea legii și protejarea interesului […] Articolul Ministerul Educației și Cercetării, reacție după perchezițiile CNA la Liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinău: „Condamnă ferm orice formă de corupție în sistemul educațional” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Deputații au aprobat în ședința de astăzi componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului Republicii Moldova. Astfel, Biroul permanent al noului Parlament de la Chișinău va avea 15 membri. Igor Grosu, președintele Parlamentului, și vicepreședinții instituției legislative, Doina Gherman și Vlad Batrîncea, vor fi membri din oficiu. Ulterior, conform principiului proporționalității, fracțiunea parlamentară […] Articolul Biroul permanent al noului Parlament de la Chișinău, constituit apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Doina Gherman și Vlad Batrîncea, realeși vicepreședinți ai Parlamentului de la Chișinău # Vocea Basarabiei
Doina Gherman, deputată a Partidului Acțiune și Solidaritate, și Vlad Batrîncea, deputat al Partidului Socialiștilor, au fost realeși astăzi, 30 octombrie, vicepreședinți ai Parlamentului de la Chișinău. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care deține majoritate parlamentară, a propus-o pentru funcția de vicepreședinte a Legislativului pe Doina Gherman. Candidatura acesteia a fost susținută de 53 […] Articolul Doina Gherman și Vlad Batrîncea, realeși vicepreședinți ai Parlamentului de la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
33 de ani fără Doina și Ion Aldea-Teodorovici: Parlamentul de la Chișinău, minut de reculegere în memoria marilor artiști # Vocea Basarabiei
Astăzi se împlinesc 33 de ani de la moartea Doinei și a lui Ion Aldea-Teodorovici. Parlamentul de la Chișinău a ținut un minut de reculegere în memoria celor doi mari artiști ai neamului. Astfel, Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău, a menționat importanța moștenirii culturale și patriotice lăsate de cei doi mari artiști, pe […] Articolul 33 de ani fără Doina și Ion Aldea-Teodorovici: Parlamentul de la Chișinău, minut de reculegere în memoria marilor artiști apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
(FOTO) Percheziții la Liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinău: Directorul instituției, reținut pentru acte de corupție # Vocea Basarabiei
Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți de CNA pentru fapte de corupție. Conform informațiilor prezentate de CNA, două persoane cu funcții de conducere din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din municipiul Chișinău, precum și factori de decizie ai unui grup de agenți economici, sunt cercetate de […] Articolul (FOTO) Percheziții la Liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinău: Directorul instituției, reținut pentru acte de corupție apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Încasările la impozitul pe venit din salariu au crescut cu aproape 13% în primele nouă luni ale anului 2025 # Vocea Basarabiei
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) informează că încasările la impozitul pe venit din salariu au înregistrat o creștere de 12,98% în primele nouă luni ale anului 2025, atingând cifra de 34,8 miliarde de lei. Pentru aceeași perioadă, agenții economici au declarat obligații aferente plăților salariale în valoare totală de 1,2 miliarde de lei, ceea ce […] Articolul Încasările la impozitul pe venit din salariu au crescut cu aproape 13% în primele nouă luni ale anului 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
În noul Parlament vor activa până la 13 comisii permanente: PAS va conduce cele mai importante dintre ele # Vocea Basarabiei
În noul Parlament al Republicii Moldova vor funcționa 12–13 comisii permanente, iar majoritatea parlamentară, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), urmează să conducă cele mai importante structuri – printre care Comisia economie, buget și finanțe, Comisia juridică, numiri și imunități, precum și Comisia pentru integrare europeană și politică externă, transmite Radio Moldova. Anunțul a fost făcut […] Articolul În noul Parlament vor activa până la 13 comisii permanente: PAS va conduce cele mai importante dintre ele apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Mașinile implicate în accidente rutiere vor apela automat Serviciul 112: Republica Moldova implementează sistemul european eCall # Vocea Basarabiei
Mașinile implicate în accidente rutiere vor putea apela automat Serviciul 112, transmițând instant informații despre locație și gravitatea incidentului. Măsura devine posibilă datorită proiectului Next Generation eCall, finanțat de Uniunea Europeană, care conectează Republica Moldova la rețeaua europeană modernă de răspuns la urgențe. Potrivit ministrei Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, sistemul este deja implementat în proporție […] Articolul Mașinile implicate în accidente rutiere vor apela automat Serviciul 112: Republica Moldova implementează sistemul european eCall apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Avertisment dur al ministrului belgian al Apărării: „Dacă Putin lansează o rachetă asupra Bruxelles-ului, vom șterge Moscova de pe hartă” # Vocea Basarabiei
Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a transmis un avertisment ferm Rusiei, declarând că orice atac cu rachetă asupra Bruxelles-ului ar provoca un răspuns devastator din partea NATO, capabil „să șteargă Moscova de pe hartă”. „Dacă Putin lansează o rachetă asupra Bruxelles-ului, vom șterge Moscova de pe hartă. O rachetă de croazieră asupra capitalei Belgiei? […] Articolul Avertisment dur al ministrului belgian al Apărării: „Dacă Putin lansează o rachetă asupra Bruxelles-ului, vom șterge Moscova de pe hartă” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
23:40
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 29.10.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
