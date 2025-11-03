Moldovenii cresc mai puțini porci: efectivul a scăzut cu o treime

15:00

Los Angeles Dodgers au câștigat pentru al doilea an consecutiv World Series, finala Ligii profesioniste nord-americane de baseball. În meciul decisiv disputat pe Rogers Centre din orașul canadian Toronto, Dodgers au învins cu 5:4 pe Toronto Blue Jays. Suspansul finalei s-a menținut până la capăt, iar cele două echipe s-au aflat la egalitate, 4:4. Franciza din statul California a fost condusă din teren de către japonezul Yoșinobu Yamamoto, care ulterior a fost desemnat MVP-ul, adică cel mai bun jucător al seriei finale.