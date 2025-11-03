Revista presei // Noul guvern: promisiuni, realități și reforme dureroase; Elevii moldoveni impresionează la Olimpiada Globală de Robotică
Presa din RM continuă să analizeze obiectivele enunțate de membrii noului cabinet de miniștri, care a depus pe 1 noiembrie jurământul de învestire. Mai multe instituții de presă atrag atenția că Republica Moldova și România traversează o perioadă neobișnuit de caldă pentru această perioadă a anului.
• • •
AC Milan rămâne neînvinsă în această toamnă! "Rossonerii", victorie la limită AS Roma # Radio Moldova
AC Milan nu a mai pierdut vreun meci de mai bine de 3 luni, iar de această dată s-au impus pe teren propriu în fața formației AS Roma și au urcat pe locul 3 în clasamentul Seriei A.
Corespondență Dan Alexe | Drone neidentificate deasupra unei baze nucleare SUA din Belgia # Radio Moldova
Drone suspecte au fost semnalate în acest weekend în Belgia, vreme de zile succesive, mai întâi deasupra aeroportului din Anvers (Antwerpen), dar — ceea ce îngrijorează autoritățile belgiene — mai ales, sâmbătă și duminică seara, deasupra bazei militare Kleine-Brogel din provincia Limburg, unde este depus armament nuclear al SUA.
Nu a putut trece peste un conflict mai vechi și a snopit în bătaie un chișinăuian, pe care l-a băgat în spital. Acum, agresorul în vârstă de 43 de ani va sta șapte ani și jumătate la pușcărie.
Raportul Comisiei Europene: Progresele R. Moldova, mai consistente decât ale Ucrainei, Serbiei sau Georgiei # Radio Moldova
Comisia Europeană urmează să prezinte marți, 4 noiembrie, raportul său anual privind progresele înregistrate în țările candidate. Situația de ansamblu pare destul de sumbră, în schimb Republica Moldova se arată a fi realizat progrese, în special în comparație cu alți candidați cum sunt Ucraina, Serbia și, mai ales, Georgia.
Ambasadorul Yoram Elron despre muncitorii moldoveni din Israel: „Sunt foarte apreciați și au un nume bun” # Radio Moldova
Muncitorii moldoveni din Israel sunt foarte apreciați pentru profesionalismul și implicarea lor, a declarat ambasadorul Israelului la Chișinău, Yoram Elron, invitatul ultimei ediții a emisiunii „Dimensiunea Diplomatică” de la Moldova 1. Diplomatul a subliniat că această recunoaștere vine într-un context de colaborare economică tot mai strânsă între cele două țări, bazată nu doar pe comerț, ci și pe parteneriate și investiții comune.
R. Moldova aspiră, pentru prima dată, la statutul de membru al Consiliului Executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO). Noii membri ai Consiliului urmează a fi aleși în perioada 3 - 4 noiembrie curent, în cadrul celei de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO, care se desfășoară la Samarkand, Uzbekistan.
„Rușii au lovit când oamenii dormeau”. Atac cu drone în Sumî: o persoană ucisă și trei salvate din ruine # Radio Moldova
O persoană a murit și alte trei au fost salvate de sub dărâmături în urma unui atac cu drone kamikaze lansat de trupele ruse asupra regiunii Sumî, în noaptea de duminică spre luni, 3 noiembrie. Potrivit șefului administrației militare regionale, Oleg Grigorov, sub lovituri a ajuns comunitatea Trostianets.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, intenționează să rămână la putere până în anul 2050, scrie tabloidul britanic Daily Star, citându-l pe jurnalistul de investigație Ilia Davliatcin.
De astăzi, 3 noiembrie, gospodăriile din Republica Moldova se pot înregistra pe platforma compensatii.gov.md pentru a beneficia de sprijin în plata facturilor la energie în sezonul rece 2025–2026. Măsura face parte din programul guvernamental „Ajutor la contor”, lansat în 2022 și destinat familiilor vulnerabile.
Elevii din Republica Moldova revin astăzi, 3 noiembrie, în sălile de clasă, după vacanța de toamnă care a durat șapte zile. Pauza școlară s-a desfășurat în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie și a fost valabilă pentru toți elevii din instituțiile de învățământ general din țară.
Un desen nevinovat al copilului poate anula pașaportul. Autoritățile explică ce trebuie făcut # Radio Moldova
Documentele de călătorie trebuie să fie în stare perfectă pentru a fi acceptate la trecerea frontierei, iar orice deteriorare vizibilă poate duce la imposibilitatea de a părăsi țara. Poliția de Frontieră îndeamnă cetățenii să-și verifice din timp pașapoartele și cărțile de identitate pentru a evita neplăceri, mai ales în cazul în care documentele au fost „decorate” din greșeală de copii sau afectate de uzura fizică.
Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat că, în acest moment, nu ia în considerare posibilitatea furnizării rachetelor Tomahawk cu rază lungă de acțiune Ucrainei. Liderul de la Casa Albă a răspuns duminică, 2 noiembrie, la o întrebare a unui jurnalist la bordul avionului Air Force One.
Alertă de securitate la o bază NATO din Belgia: drone neidentificate au filmat avioane și depozite de muniții # Radio Moldova
Mai multe baze militare NATO din Belgia au fost survolate în ultimele zile de drone neidentificate, care ar fi colectat informații despre aeronave și depozite de muniții, a declarat ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, notează DW. Oficialul vorbește despre posibile acțiuni de spionaj, iar autoritățile au declanșat o anchetă.
Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 s-a produs luni dimineață în apropierea orașului Mazar-e Sharif, în nordul Afganistanului, provocând cel puțin 10 decese și rănind aproximativ 260 de persoane, au anunțat autoritățile locale. Bilanțul victimelor ar putea crește pe măsură ce operațiunile de salvare continuă, scrie Reuters. Potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite (USGS), seismul a avut loc la o adâncime de aproximativ 28 de kilometri, în zona orașului Mazar-e Sharif, care are o populație de circa 523.000 de locuitori.
Au parcurs sute de kilometri pentru a prezenta la Chișinău bogăția folclorului oltenesc. Colective artistice din România au evoluat pe scena Preturii sectorului Râșcani, alături de elevi ai Liceului Teoretic „Ștefan cel Mare” din Chișinău. Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Tradiții unite în mozaic de basm românesc”.
Povestea unui voluntar din Corpul Păcii: De la Washington la Râșcova, pentru a ajuta comunitatea locală # Radio Moldova
Un tânăr din Statele Unite ale Americii, venit în Republica Moldova prin intermediul programului Corpul Păcii, s-a integrat rapid în comunitatea satului Râșcova, raionul Criuleni, unde predă limba engleză copiilor și participă la activități de dezvoltare comunitară. După patru luni petrecute în țara noastră, Nathan spune că s-a îndrăgostit de ospitalitatea oamenilor și de simplitatea vieții de la sat.
Studentă la Medicină din Chișinău, în program Erasmus în Italia: „A fost o aventură frumoasă și plină de diferențe” # Radio Moldova
Studenții Facultății de Medicină Generală din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au ocazia să participe la programe internaționale de schimb, precum Erasmus, care le oferă experiențe de formare în instituții medicale din Europa. Irina Fărâmă, studentă în anul VI, a fost selectată pentru un stagiu în Italia, unde a descoperit diferențe semnificative între sistemele de învățământ medical din cele două țări, atât în ceea ce privește metodologia de studiu, cât și practica clinică.
Baby-boom la Grădina Zoologică din Chișinău. Un pui de taur maghiar de stepă, unul de cangur și unul de suricat au fost aduși pe lume în aceeași perioadă. Animăluțele au fost deja prezentate publicului. Copiii au fost cei mai încântați.
Marele Muzeu Egiptean, situat în apropierea faimoaselor Piramide din Giza, și-a deschis ușile pentru vizitatori. Considerat cel mai ambițios proiect cultural al Egiptului, acesta se întinde pe o suprafață de aproximativ 500 de mii de metri pătrați, adăpostind peste 100 de mii de artefacte, care ilustrează șapte milenii de istorie egipteană. Costul proiectului este estimat la peste un miliard de dolari.
Primarii din sudul țării spun că știu ce să facă în eventualitatea unei situații de urgență. Ei au participat la un exercițiu practic de protecție civilă, organizat de Secția raională Situații Excepționale Taraclia. Totodată, s-a făcut o inventariere a măștilor de gaz din dotarea autorităților locale. Astfel de antrenamente au loc o dată la cinci ani.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că Germania a transmis Ucrainei sisteme de apărare antiaeriană „Patriot”, convenite anterior între cele două părți, relatează BBC News.
Gata cu cozile lungi la vamă și cu procedurile complicate. Transportatorii de mărfuri moldoveni dar și cei care tranzitează Republica Moldova, vor putea depune declarațiile vamale în sistem unic european de gestionare a operațiunilor vamale. Lansat sâmbătă în Republica Moldova, mecanismul va simplifica procedurile vamale și va reduce semnificativ timpii de așteptare. Autoritățile de la Chișinău subliniază că această realizare marchează integrarea deplină a țării în sistemul european unic de gestionare a operațiunilor de tranzit.
Petrocub Hâncești a urcat pe primul loc în clasamentul primei divizii moldovenești de fotbal: Victor Bogaciuc și Mihai Lupan au înscris în victoria de la Orhei # Radio Moldova
Schimbare de lider în clasamentul primei divizii moldovenești de fotbal. Petrocub Hâncești a profitat de înfrângerea suferită de Sheriff Tiraspol și a urcat pe primul loc. În capul de afiș al etapei a 18-a, discipolii georgianului Șota Maharadze au învins cu 2:1 în deplasare pe Milami Orhei. „Leii” hânceșteni au preluat conducerea în minutul 8. Internaționalul Victor Bogaciuc a înscris din afara careului.
La Scoreni, raionul Strășeni, a fost organizată prima ediție a Festivalului Butoiului, un eveniment dedicat meșteșugului dogăriei și tradițiilor locale. Vizitatorii au putut cumpăra butoaie și gusta vin autentic moldovenesc. Atracția evenimentului a fost cel mai mare poloboc din țară, care a fost instalat anul trecut și de atunci găzduiește diverse expoziții.
Halterofilii moldoveni continuă să impresioneze pe arena internațională. Alexandrina Ciubotaru a cucerit două medalii de bronz la Campionatele Europene pentru juniori „sub 20 de ani” și cele de tineret „sub 23 de ani”, competiții ce se desfășoară în orașul Durrës din Albania.
Chiveri: Regiunea transnistreană trebuie să se conecteze la spațiul de pace și prosperitate european # Radio Moldova
Noul vicepremier pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, susține reintegrarea graduală a regiunii transnistrene în spațiile juridic, economic, financiar, vamal, de sănătate, educațional și informațional ale Republicii Moldova. Potrivit oficialului, procesul este amplu și complex și necesită implicarea întregii societăți.
Meci dramatic în Serie A: Internazionale Milano a marcat golul victoriei în minutul 90+2 # Radio Moldova
Internazionale Milano a obținut o victorie dramatică în această după-amiază pe terenul formației Hellas Verona, scor 2:1, în etapa a 10-a a primei divizii italiene de fotbal. Discipolii antrenorului român Cristian Chivu au deschis scorul prin polonezul Piotr Zieliński în minutul 16. Brazilianul Giovane a restabilit egalitatea în minutul 40.
Fără acordul cetățenilor: Rusia schimbă regulile pentru colectarea datelor personale în turism și medicină # Radio Moldova
Cetățenilor ruși nu li se va mai solicita consimțământul separat pentru prelucrarea datelor personale în domenii precum sănătatea, turismul, educația și serviciile comunale (ЖКХ). Despre aceasta relatează publicațiile Kommersant și The Moscow Times, citând Roskomnadzor.
Mofluz, termen foarte frecvent în trecut pe la scriitori precum Caragiale și care pare a fi cât se poate de neaoș. Cei care (încă mai) cunosc argoul francez au putut însă remarca cum termenul argotic și vulgar “flouze” (“bani” spus vulgar, “mălai”, “lovele”) sună ca partea a doua a românescului “mofluz”.
Republica Moldova, locul 5 în concursul pe echipe al Campionatelor Europene de judo pentru tineret „sub 23 de ani” # Radio Moldova
Echipa Republicii Moldova a ratat de puțin medalia de bronz în concursul pe echipe al Campionatelor Europene de judo pentru tineret „sub 23 de ani”, competiție ce s-a desfășurat la Chișinău Arena. În finala mică, discipolii lui Valeriu Duminică au cedat cu 3:4 în fața selecționatei Turciei.
Amprentele - codul unic al fiecăruia. Republica Moldova aliniază sistemul dactiloscopic la standardele europene # Radio Moldova
Sunt impresionante, unice și indispensabile - atât pentru a debloca un smartphone, cât și pentru a descoperi un infractor. Vorbim despre amprente, acele urme aparent banale de pe vârfurile degetelor care ascund, de fapt, un cod personal, imposibil de reprodus. Știința le asociază cu ideea de identitate și mister, iar criminalistica le folosește de peste un secol pentru a stabili adevăruri esențiale despre oameni și fapte.
Los Angeles Dodgers și-au apărat titlul în Liga profesionistă nord-americană de baseball # Radio Moldova
Los Angeles Dodgers au câștigat pentru al doilea an consecutiv World Series, finala Ligii profesioniste nord-americane de baseball. În meciul decisiv disputat pe Rogers Centre din orașul canadian Toronto, Dodgers au învins cu 5:4 pe Toronto Blue Jays. Suspansul finalei s-a menținut până la capăt, iar cele două echipe s-au aflat la egalitate, 4:4. Franciza din statul California a fost condusă din teren de către japonezul Yoșinobu Yamamoto, care ulterior a fost desemnat MVP-ul, adică cel mai bun jucător al seriei finale.
Tenismena spaniolă cu origini moldovenești Cristina Bucșă s-a oprit la un pas de primul ei titlu WTA. Ea a cedat în fața canadiencei Victoria Mboko în finala turneului de la Hong Kong.
Exporturile Rusiei de gaze naturale lichefiate (GNL) au scăzut în ritm anual cu 3,4% în primele zece luni din acest an, la 25,2 milioane tone metrice (mmt), deși în octombrie s-a înregistrat un avans record, de 21%, în urma începerii livrărilor de la noua uzină Arctic LNG 2, a anunțat furnizorul global de date LSEG, citat de Reuters și Agerpres.
Superliga românescă de fotbal: „rece” pentru Virgiliu Postolachi, „caldă” pentru Vadim Rață # Radio Moldova
FCSB a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 2:0 în deplasare, într-un meci din etapa a 15-a, ultima a turului Superligii românești de fotbal. Ambele goluri ale campioanei au fost marcate de Darius Olaru, câte un gol în fiecare repriză, în minutele 32 și 55. Internaționalul moldovean Virgiliu Postolachi a fost titular la formația „Șepcilor Roșii” și a jucat până în minutul 63, când a fost înlocuit cu Dan Nistor.
Aur pentru Republica Moldova la Olimpiada Mondială de Robotică - pentru al cincilea an consecutiv # Radio Moldova
Republica Moldova a obținut pentru al cincilea an consecutiv medalia de aur la cea mai prestigioasă competiție internațională de robotică pentru liceeni - FIRST Global Challenge, desfășurată în perioada 28 octombrie - 1 noiembrie, la Panama City, Panama. Tinerii inventatori moldoveni au fost distinși cu Premiul Ustad Ahmad Lahori pentru Inovație în Inginerie, trofeu care recompensează creativitatea, inovația și excelența în proiectarea robotului.
Casa de Cultură din Cimișlia va fi modernizată în cadrul unui proiect în valoare de aproape 29 milioane de lei # Radio Moldova
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud a inițiat procedura de achiziție publică pentru lucrările de construcție în cadrul proiectului „Revitalizarea Casei de Cultură din orașul Cimișlia”, un obiectiv de importanță social-culturală pentru întreaga comunitate. Investiția, estimată la peste 28,9 milioane de lei fără TVA, este finanțată din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală, cu contribuții locale.
Bayern Munchen are un parcurs imperturbabil în acest sezon competițional. Echipa condusă de belgianul Vincent Kompany a câștigat toate cele 15 meciuri în care a fost angrenată. În etapa a 9-a a Bundesligii germane de fotbal, bavarezii au învins fără probleme pe teren propriu gruparea Bayer-04 Leverkusen, scor 3:0. Fără englezul Harry Kane, columbianul Luis Díaz și francezul Michael Olise în „11-le” de start, campioana en-titre a marcat toate golurile în prima repriză.
Ucraina: atacuri cu drone și rachete în Dnipropetrovsk, Odesa și Zaporojie, soldate cu cel puțin șase morți # Radio Moldova
Patru oameni au murit în urma unui atac rusesc asupra raionului Samariv din regiunea Dnipropetrovsk, efectuat în seara zilei de 1 noiembrie, a anunțat șeful administrației militare regionale, Vladislav Haivanenko. Potrivit acestuia, printre victime se numără doi băieți de 11 și 14 ani.
Doi atacatori înarmați cu cuțite au atacat pasagerii unui tren de mare viteză care circula din orașul Doncaster, situat în nordul Angliei, spre Londra, scrie Meduza Live, cu referire la Sky News.
Gamingul nu mai este demult doar o formă de distracție, ci o profesie complexă, care îmbină creativitatea, analiza și disciplina. Tot mai mulți tineri aleg să studieze designul de jocuri și să transforme pasiunea pentru universul virtual într-o carieră în domeniul industriilor creative.
Tinerii care studiază în România, ajutați să depășească obstacolele birocratice prin proiectul „GPS - Gata pentru Studenție” # Radio Moldova
Tinerii care merg să facă studii în România, unii chiar proaspăt absolvenți de gimnaziu, întâmpină probleme în ceea ce privește perfectarea actelor. Cei care nu dețin pașapoarte românești trebuie să-și obțină un permis de ședere în țara vecină, procedură care presupune prezentarea unui set de documente și, uneori, statul la cozi la ghișee. La Iași, un grup de tineri deja cu experiență este gata să-i ghideze, în cadrul proiectului „GPS - Gata pentru Studenție”.
Lucrările de revitalizare a zonei râului Ișnovăț din orașul Ialoveni se apropie de final, iar locuitorii urbei vor beneficia în curând de un spațiu urban modern, curat și sigur, destinat recreerii și activităților în aer liber. Proiectul, finanțat de Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Centru, are o valoare de aproape 16 milioane de lei și este realizat din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).
Vestigii din secolele XVII–XVIII descoperite în curtea Bisericii „Bună Vestire” din capitală # Radio Moldova
Descoperire arheologică deosebită în curtea Bisericii „Bună Vestire" din Chișinău. În timpul unor săpături, arheologii au descoperit mai multe morminte ce conțineau podoabe vechi de câteva secole. Potrivit specialiștilor, vestigiile ar data din perioada de început a epocii moderne. Artefactele urmează să fie analizate cu atenție, înainte de a fi prezentate publicului.
Decorurile și costumele reprezintă secretele unui film reușit. Au demonstrat-o Aurelia Roman și Stanislav Bulgakov, soț și soție, care au contribuit la desăvârșirea multor pelicule create în studioul Moldova-Film. Artiștilor le-a fost dedicată expoziția „Arta în mișcare: de la schiță la film regizat”, o incursiune în universul scenografiei cinematografice din Republica Moldova.
Bolnavii de cancer din nordul țării nu mai trebuie să meargă la Chișinău pentru chimioterapie. La Spitalul Raional din Florești, specialiști în oncologie oferă aceste tratamente, aducând alinare pacienților aproape de casă. Aceștia spun că au așteptat mult implementarea acestei măsuri, pentru că drumurile până la Institutul Oncologic din Capitală erau istovitoare.
Igor Grosu: Tranzacția privind activele Lukoil va fi verificată în interesul național # Radio Moldova
Sancțiunile internaționale impuse companiilor ruse Lukoil și Rosneft au consecințe asupra pieței petroliere din Republica Moldova, generând riscuri de deficit și scumpiri la carburanți. Autoritățile de la Chișinău discută cu mai multe companii petroliere pentru a găsi soluții la eventuale perturbări în lanțul de aprovizionare cu combustibil.
Manifestații de amploare în Serbia, la un an de la tragedia din Novi Sad, când 16 oameni au murit striviți de acoperișul unei gări care s-a prăbușit. A fost și un an plin de proteste antiguvernamentale care au generat în violențe, în urma intervențiilor în forță ale polițiștilor. Sârbii spun că nu vor renunța și vor ieși în stradă ori de câte ori va fi nevoie, până îl vor forța pe președintele prorus Aleksandar Vučić să demisioneze.
Arsenal Londra a câștigat un nou meci în Premier League: „Tunarii” sunt liderii clasamentului # Radio Moldova
Arsenal Londra merge ceas în campionatul Angliei. „Tunarii” au înregistrat a cincea victorie consecutivă după ce au dispus de FC Burnley cu 2:0 în deplasare. Viktor Gyökeres a marcat în minutul 14, iar Declan Rice a dublat avantajul oaspeților în minutul 35.
