FC Barcelona continuă cursa de urmărire a rivalei Real Madrid, liderul clasamentului primei divizii spaniole de fotbal, La Liga

Tinerii care merg să facă studii în România, unii chiar proaspăt absolvenți de gimnaziu, întâmpină probleme în ceea ce privește perfectarea actelor. Cei care nu dețin pașapoarte românești trebuie să-și obțină un permis de ședere în țara vecină, procedură care presupune prezentarea unui set de documente și, uneori, statul la cozi la ghișee. La Iași, un grup de tineri deja cu experiență este gata să-i ghideze, în cadrul proiectului „GPS - Gata pentru Studenție”.